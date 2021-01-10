Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі , заявив, що готовий відновити діалог з владою України.
Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи" на каналі "Росія-1" 10 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Вона (влада України. - Ред.) заявила (про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі. - Ред.), але стосунки у нас хороші, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них - ще краще", - сказав Лукашенко.
Він додав, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися. "Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками", - стверджує Лукашенко.
При цьому він визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені. "Заклякли поки на цьому етапі, ми не маємо контактів ніяких, крім посольств", - сказав "президент".
Водночас Лукашенко стверджує, що готовий відновити контакти із Зеленським. "Я б косо на нього не дивився, - сказав він. - Поблажливо, косо, з презирством - ніколи. Молода людина, молодий президент. Людина, яка може навчитися, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина".
Також Лукашенко висловив думку, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона, а в разі зустрічі з Зеленським він би відповів на питання, які той би міг поставити йому: "Я би відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язався".
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но позже...может, после буковеля
в переводе -презЕдент Украины полный дебил и поэтому у него есть шанс "исправится"...
В Новом Году свой заветный Ларчик уже открывала или нет?
Ты не с этим не затягивай, а то зарубцуется.
Плекаю сподіванку, що здибав гонорову кобіту, котрій стане до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
ног покупаешь ее без уважения.
попроси еще прощения.
А третий****-нулевый) из-за кулис подсвистывает на амфоре.
1) Кого, например, ШимпанЗЕ и всё ЗЕ-шапито уверяли в неприкосновенности сЦытника? РФ или «западных партнёров»?
2) По-больше почтения к Раше. Какая она тебе «рашка»? Раша хоть сама и Срака, но из твоей сраки ноги повыдёргивает:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
"Такая драма, профессор!"
Гнусная компания в опеку к гнусявому набивается..