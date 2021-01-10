Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі , заявив, що готовий відновити діалог з владою України.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи" на каналі "Росія-1" 10 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Вона (влада України. - Ред.) заявила (про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі. - Ред.), але стосунки у нас хороші, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них - ще краще", - сказав Лукашенко.

Він додав, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися. "Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками", - стверджує Лукашенко.

При цьому він визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені. "Заклякли поки на цьому етапі, ми не маємо контактів ніяких, крім посольств", - сказав "президент".

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Водночас Лукашенко стверджує, що готовий відновити контакти із Зеленським. "Я б косо на нього не дивився, - сказав він. - Поблажливо, косо, з презирством - ніколи. Молода людина, молодий президент. Людина, яка може навчитися, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина".

Також Лукашенко висловив думку, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона, а в разі зустрічі з Зеленським він би відповів на питання, які той би міг поставити йому: "Я би відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язався".