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Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він

Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі , заявив, що готовий відновити діалог з владою України.

Про це він розповів в інтерв'ю програмі "Дійові особи" на каналі "Росія-1" 10 січня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Вона (влада України. - Ред.) заявила (про невизнання результатів президентських виборів в Білорусі. - Ред.), але стосунки у нас хороші, український народ до білорусів ставиться дуже добре, ми до них - ще краще", - сказав Лукашенко.

Він додав, що економічне співробітництво між Білоруссю і Україною продовжує розвиватися. "Тобто, ми базис не зруйнували і не руйнуємо. І навіть якщо потрібно десь чогось для Росії і для України, ми стаємо і в економіці посередниками", - стверджує Лукашенко.

При цьому він визнав, що політичні відносини між Києвом і Мінськом практично заморожені. "Заклякли поки на цьому етапі, ми не маємо контактів ніяких, крім посольств", - сказав "президент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: У мене, крім Путіна, немає друзів, але є дуже багато противників

Водночас Лукашенко стверджує, що готовий відновити контакти із Зеленським. "Я б косо на нього не дивився, - сказав він. - Поблажливо, косо, з презирством - ніколи. Молода людина, молодий президент. Людина, яка може навчитися, я думаю. Я впевнений в цьому, він же здорова, нормальна людина".

Також Лукашенко висловив думку, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона, а в разі зустрічі з Зеленським він би відповів на питання, які той би міг поставити йому: "Я би відповідав, і може бути, якась розмова б зав'язався".

Зеленський Володимир (24384) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+19
Зеленський має підставити дупу - оце те, що треба.
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10.01.2021 15:42 Відповісти
+19
Как х-йло скажет, так потерпевший и сделает.
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10.01.2021 15:44 Відповісти
+19
Статус зепотерпілого виглядає так...
Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он - Цензор.НЕТ 2245
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10.01.2021 15:48 Відповісти
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Зеленський має підставити дупу - оце те, що треба.
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10.01.2021 15:42 Відповісти
Как х-йло скажет, так потерпевший и сделает.
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10.01.2021 15:44 Відповісти
Статус зепотерпілого виглядає так...
Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он - Цензор.НЕТ 2245
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10.01.2021 15:48 Відповісти
Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей ВОЗЬМИ ЭТОГО МУДАКА ТРЕТЬИМ!
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10.01.2021 17:20 Відповісти
Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він - Цензор.НЕТ 3903
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10.01.2021 17:21 Відповісти
у вовочки голова болит. он ударился, катаясь на лыжной дорожке. Потом будет другая дорожка. Тоже займет время, пока очухается. А там инаугурация Байдена...Так что вряд ли он что сможет предложить в ближайшей перспективе.
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10.01.2021 15:43 Відповісти
"Голова болеть не может, потому, что это кость" (с) старый бородатый анекдот, но в данном случае это реальность.
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10.01.2021 15:45 Відповісти
Как говорил классик: "Кость так кость". Сложно с этим не согласиться.
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10.01.2021 15:49 Відповісти
зеленский рассмотрит предложение с которым к нему обратился лукашенко...
но позже...может, после буковеля
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10.01.2021 15:44 Відповісти
Лукашенко - ніхто і звати його "ніяк".
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10.01.2021 15:44 Відповісти
Лука пусть сначала станет легитимным,тогда может и предложат, и не только Украина.
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10.01.2021 15:59 Відповісти
Бульбофюрер, очікуй на запрошення трампона, разом поїдете в Ростов до проффесора яника.
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10.01.2021 17:19 Відповісти
Если пойдет путем Пу, Лу, Тра, то обязательно предложит. А мы предложим ему дилдо in his ass.
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10.01.2021 15:45 Відповісти
а чого це ти - падла вусата узагальнюєшь? українці чудово ставляться до білорусів, а не до тебе і твоїх мусарів
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10.01.2021 15:48 Відповісти
"Я бы косо на него не смотрел, - сказал он. - Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Человек, который может научиться, я думаю. Я уверен в этом, он же здоровый, нормальный человек"Источник: https://censor.net/ru/n3240915

в переводе -презЕдент Украины полный дебил и поэтому у него есть шанс "исправится"...
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10.01.2021 15:48 Відповісти
Ёлы-палы! За тебя ж беспокоюсь. Разрушь интригу:
В Новом Году свой заветный Ларчик уже открывала или нет?
Ты не с этим не затягивай, а то зарубцуется.
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10.01.2021 16:38 Відповісти
А кацапские импотенты все про то ,шо у него болит...
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10.01.2021 16:48 Відповісти
Гречно перепрошую, вельмишановну пані, най статечна газдиня не вагаєси - серед мене ніц не є ані кацапів, ані сплюндрованих до слюбу.
Плекаю сподіванку, що здибав гонорову кобіту, котрій стане до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не невістка Пороха Юлія Аліханова сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою «За возвращение Крыма»? Чи мо товарисч Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
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10.01.2021 17:26 Відповісти
Сейчас, вот только невиновных патриотов по делу Шеремета засудят и можно смело идти с людоедом Лукашенко взасос целоваться.
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10.01.2021 15:49 Відповісти
зря лука думает что он нормальный- он просто лошара зеленое
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10.01.2021 15:50 Відповісти
пугал сябров караванами оружия с Украины , а теперь готов возобновить... пошёл ты на ..йух , кусок дерьма
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10.01.2021 15:50 Відповісти
вот так вот...ты покупаешь никому не нужную белоруччкую электроенергию.
ног покупаешь ее без уважения.
попроси еще прощения.
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10.01.2021 15:51 Відповісти
Один яйцами по гармошке, второй - аккомпанемент на рояле..
А третий****-нулевый) из-за кулис подсвистывает на амфоре.
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10.01.2021 15:53 Відповісти
Та пішов ти на##й,лука,разом з ще одним прєпіздентом...
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10.01.2021 15:53 Відповісти
Сейчас понесется, по мнению свинофермы это не Лукашенко просится, а Зеленский...
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10.01.2021 15:53 Відповісти
Zacem on nuzen?Takoje druzba budet poniatje zapada sto vi xotite SNG, a ne ES.Pervyje sagi uze zdelal Kuleba k etomu
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10.01.2021 15:54 Відповісти
Бацька охренел - Зеленскому ж могут в посольстве США по жопе надавать.
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10.01.2021 15:54 Відповісти
Рамсы попутал или шнифты залил? Потерпевший полностью зависит от рашки.
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10.01.2021 16:07 Відповісти
Ты идиот?
1) Кого, например, ШимпанЗЕ и всё ЗЕ-шапито уверяли в неприкосновенности сЦытника? РФ или «западных партнёров»?
2) По-больше почтения к Раше. Какая она тебе «рашка»? Раша хоть сама и Срака, но из твоей сраки ноги повыдёргивает:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, род. 10.10.1979 в г.*******, словенская дзюдоистка, чемпионка Европы 2003 года, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы по дзюдо.
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10.01.2021 16:23 Відповісти
Да-да! Наш осёл оманский ещё в ЭТОМ говне изваляться не успел...
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10.01.2021 15:56 Відповісти
Таракан,ведь ты говорил что Украина стоит на коленях и молится непонятно на кого.Так каких контакты с тобой вести после этого? Плюс к этому ты никто,тебя не признал даже наш ЗЕля. Так что давай до свидания,привет пуйлу.
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10.01.2021 15:57 Відповісти
Страсти та какие...божешь мой. Кто кому должен первым позвонить и предложить контакт?))
"Такая драма, профессор!"Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он - Цензор.НЕТ 1898
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10.01.2021 15:57 Відповісти
сейчас наш вислюк посмотрит внимательно и увидит еще один мир в глазах лукашеску.... ждем очередного шоу....
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10.01.2021 15:58 Відповісти
Забери єтого мудака к себе в Беларусь, любый друже)))))
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10.01.2021 15:58 Відповісти
так забирай его к себе - и дружите там и в хвост и в гриву .
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10.01.2021 15:58 Відповісти
Давай, Зеля, давай. Будет очередной повод назвать тебя идиотом...
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10.01.2021 15:58 Відповісти
Усатое чмо получило задание от пуйла окончательно замазать говном и бнз того говнюка зеленского
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10.01.2021 15:58 Відповісти
Два популиста..вам не хватает третьего...бункерного фюрера РАБссии
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10.01.2021 16:00 Відповісти
" йа заглянул в очко бульбохуйлу и увидел, что он тоже хочет"- будет где-то так ))
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10.01.2021 16:01 Відповісти
Лукашеску переживет Путлереску,маладой чувак...,а Путлера опустил Эрдоган,а опущеный пахан,уже не пахан,как говорил Андрей Андреевич Пионтковский...Ютьюб в помощь...
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10.01.2021 16:04 Відповісти
Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он - Цензор.НЕТ 7498
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10.01.2021 16:06 Відповісти
Т.е. немножко поубивал, немножко калек набросал, а потом и в друзья записался. Ай да бульбофюрер, ай да малядець...
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10.01.2021 16:06 Відповісти
Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он - Цензор.НЕТ 2494 избушка РАБссии строит Северный поток
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10.01.2021 16:07 Відповісти
Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он - Цензор.НЕТ 749
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10.01.2021 16:07 Відповісти
Лука поет, ***** - дирижирует.
Гнусная компания в опеку к гнусявому набивается..
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10.01.2021 16:08 Відповісти
Когда-то имел дело с грузовым а/м МАЗ. Это п-ц на колесах, дорогие товарищи
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10.01.2021 16:08 Відповісти
Зеля на базе Коломойского в Буковели катается на лыжах аэросанях типа Скутер зимний..,фоточек нашлепал,видосиков в Ютьбе а народ загнал в Карантин с намордником Весело живем.....и вперед идем
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10.01.2021 16:11 Відповісти
ось чому кожна вимираюча совкодрочна істота пропонує Україні "дружбу навекі і адзін народ"?
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10.01.2021 16:11 Відповісти
Ну давай,клован-еще об нелегитимного узурпатора запачкайся. Одним косяком больше или меньше-пох.
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10.01.2021 16:14 Відповісти
Контактьі с токсичньім бульбопюрером Украине ни к чему , Зеленский ясно дал єто понять , но Лукашенко продолжает напрашиваться. Изоляция - вещь неприятная.
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10.01.2021 16:17 Відповісти
Лучше не нада! Лучше ездий на лыжах в Карпатах
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10.01.2021 16:18 Відповісти
В Ютьюбе общался с одним идиотом...,спрашиваю,как же так чувак...Белорусь Гитлеру отдали за 5 дней...,28 июня Гитлер уже был в Минске...,знаете что ответил...в Белоруси служили одни бандеровцы,потому и генерал Павлов командующий Западным фронтом сдался...
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10.01.2021 16:18 Відповісти
Вот так и сейчас на нашем фронте украинский "Коба" запретил нашим украинским солдатам открывать ответный огонь при наступлении войск московского Фюрера, так можно и за 3 дня до Киева доехать танки врага по хорошим украинским дорогам
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10.01.2021 16:31 Відповісти
Боже наш Голобородько у же с "Гитлером " контактирует а в это время в Беларуси проходят митинги против "Гитлера"
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10.01.2021 16:26 Відповісти
Из истории..две армии включая 2 десантные элитные дивизии были переброшены из Сибири и Дальнего Востока в Украину и Белорусь задолго до нападения Гитлера... А десантники оборону не держат,они нападают...1 миллион солдат десантных войск были только в СССР...
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10.01.2021 16:27 Відповісти
как свою я милую из могилки вырою,вырою отмою пересплю зарою...
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10.01.2021 16:28 Відповісти
В Ростове подружатся
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10.01.2021 16:29 Відповісти
Да,скоро и Трамп-подтянется.
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10.01.2021 17:06 Відповісти
Вербуют клована😂
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10.01.2021 16:29 Відповісти
В чому сенс вербувати ляльку з ганчір"я ,напхану тирсою???))
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10.01.2021 16:58 Відповісти
Тю, а это разве не есть уже предложение)
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10.01.2021 16:35 Відповісти
Тарган хоче пояснити як Гриба викрили на території Бєларусі? Чи як військових злочинців вагнерівців він рашці видав? П...ть будеш рашці, Тарган. А нам треба реальні проукраїнські і антиросійські дії.
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10.01.2021 16:38 Відповісти
І ще: Жыве Беларусь!
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10.01.2021 16:44 Відповісти
Але "Україна понад усе!" !!!))))
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10.01.2021 16:54 Відповісти
зельц, не вздумай! хотя с тебя станется!
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10.01.2021 16:46 Відповісти
С Зелей хочет контакты а с пуйлом общую валюту. На двух бутылках научился сидеть. А пуйло перестанет скоро платить и Лукаш скажет что Европа ему ближе.Это продажная тварь и предатель с которым надо прекращать все отношения. И фамилии у него от Лукавого.
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10.01.2021 16:48 Відповісти
Україну вже здають Росєє оптом!! Україна імпортує електроенергію з Білорусі та Росєї,а це реальна загроза Україні ,як державі!!!)))
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10.01.2021 16:53 Відповісти
Стиць *******!
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10.01.2021 16:58 Відповісти
Ніх..бе. Колгоспний фюрер хоче нагнути Україну.
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10.01.2021 17:08 Відповісти
"Молодой человек" может и здоровый ,но "нормальный "....... - это чрезмерная лесть! Узурпатор скучает, поговорить не с кем . Вот бы потешиться карканьем солиста 95 квартала!
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10.01.2021 17:39 Відповісти
Україна зобов'язана імплементувати в своє законодавство санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
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10.01.2021 18:03 Відповісти
Ну і навіщо нам цей калхозенфюрер разом зі своїм колгоспом...?
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10.01.2021 19:27 Відповісти
Таракан всё ещё мнит себя пупом земли...
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10.01.2021 19:46 Відповісти
 
 