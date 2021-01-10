"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию

Захвативший власть в Беларуси бывший президент Александр Лукашенко заявил, якобы Запад выступил против Республики с целью подобраться к России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом Лукашенко сказал в интервью каналу "Россия 1".

По его мнению, западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы ближе подобраться к России.

"Имейте в виду, следующие будете вы. Не расслабляйтесь", - предупредил он россиян.

По мнению белорусского руководителя, за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши, и они якобы финансируют ее, "определяют и направляют", а управляют такими процессами Соединенные Штаты.

Он добавил, что у "россиян и белорусов — соответствующих людей — единое мнение, что этим заправляют США". Каких именно "соответствующих людей", Лукашенко не уточнил.

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