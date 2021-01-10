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Новости Революция в Беларуси
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"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию

Захвативший власть в Беларуси бывший президент Александр Лукашенко заявил, якобы Запад выступил против Республики с целью подобраться к России.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом Лукашенко сказал в интервью каналу "Россия 1". 

По его мнению, западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы ближе подобраться к России.

"Имейте в виду, следующие будете вы. Не расслабляйтесь", - предупредил он россиян.

По мнению белорусского руководителя, за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши, и они якобы финансируют ее, "определяют и направляют", а управляют такими процессами Соединенные Штаты.

Он добавил, что у "россиян и белорусов — соответствующих людей — единое мнение, что этим заправляют США". Каких именно "соответствующих людей", Лукашенко не уточнил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: С Зеленским контакты возобновить готов, но предложить должен он

Автор: 

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618)


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Топ комментарии
+48
мания величия плавно перетекает в манию преследования...
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10.01.2021 20:15 Ответить
+46
Сколько раз Америка пыталась поставить россию на колени а она все лежит и не встает.
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10.01.2021 20:22 Ответить
+34
в тему о Лукашенко...

"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 5900
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10.01.2021 20:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
мания величия плавно перетекает в манию преследования...
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10.01.2021 20:15 Ответить
Это хитросделанные попытки всё переиграть для Бульбофюрера и вместо жёсткого давления Крабэ на него, с целью соития в экстазе и образования мощнейшей недоимперии, заставить Ботекса держаться за него и прежде всего баблом подсобить, которого уже становиться недостаточно для беларуского "социализма". А Лукашик и дальше будет обещать всем и всё, а срок то его тикает, уже который кстати
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10.01.2021 20:26 Ответить
Кстати, а в какой должности сейчас этот недоделаный бульбофюрерок?
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10.01.2021 21:47 Ответить
Он похоже вакцинирован рос. вакциной.
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10.01.2021 22:05 Ответить
и ногти уже превратились в когти
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10.01.2021 22:47 Ответить
Я смотрел док. фильм еще за 2004г. Там высказывались политики,журналисты, экономисты Польши,Литвы, Латвии. И один сказал, да у нас есть фонд(то ли Латвия, толи Литва) для устранения Лукашенко от власти.
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10.01.2021 20:52 Ответить
Док.фильм от соловья,киселя, или тваво любимого *****? Ты набутылочное кокошник поправь, слетит, чмо
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10.01.2021 21:49 Ответить
да всем нас-ть на лукашенко и на берарусов.
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11.01.2021 00:00 Ответить
Это не та нация. На Рассее революции делались бедными, которыми грамотно манипулировали. Кроме бунтов, которые будут жестко подавлены, ничего там не будет.
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10.01.2021 20:16 Ответить
Иди щи лаптем похлебай, может отпустит после праздников.
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10.01.2021 20:50 Ответить
Нет, я имел в виду что твой первый высер был в стиле кацапа, у которого нет ничего своего ни языка, ни истории ни кухни, НИЧЕГО! Вы все воровали и отжимали. И везде где вы появляетесь начинает вонять говном, даже в комментариях.
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10.01.2021 21:41 Ответить
Хороший способ выбить бабло для своей безопасности. Этот бульбаш хитрее еврея.
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10.01.2021 20:16 Ответить
Он - "крепкий орешек")))... да и фантазер ещё тот). Многие были бы и рады, чтоб так было.. хорошо бы)
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10.01.2021 20:19 Ответить
цыган .
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10.01.2021 22:51 Ответить
жидоцыган вот такая он редкая и подлая смесь
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11.01.2021 00:17 Ответить
Холодная война №2 давно идёт. Плохо сплочённый Цивилизованный мир (США, Канада, Европа, Япония, Австралия) против ещё хуже сплочённого антагониста - РФ, Китай, Иран, КНДР.
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10.01.2021 20:18 Ответить
Конечно будут и не нужно ни на кого пенять, когда зеркало такое...когда из России сделали Роттенбергию
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10.01.2021 20:19 Ответить
А была просто страна райская, да?
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10.01.2021 20:23 Ответить
при таких ресурсах могла бы быть
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10.01.2021 20:28 Ответить
Ну а интернет-газета Цензор будет описывать мировую войну из страны третьего мира.
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10.01.2021 20:21 Ответить
думаю,что опишет...только не мировую войну-а банальный распад престарелой выжившей из ума последней империи
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10.01.2021 20:27 Ответить
и прикол в том, шо смерть раши это обьективная реальность. чисто вопрос времени и притом скорого. в этом мире, всё что однажды родилось или возникло заканчивается смертью или распадом )) нам с одной стороны повезло, что мы стали свидетелями распада не только совка, но и такой последней крупной недоимперии как параша. так же чисто вопрос жертв самой параши и не только, во время её агонии и самой смерти )
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10.01.2021 21:08 Ответить
Сколько раз Америка пыталась поставить россию на колени а она все лежит и не встает.
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10.01.2021 20:22 Ответить
**** усатая, проститутка тракторная, раздвинул ноги, и так и говорит *****:
- Приди возьми меня и всю страну, а то народ и Запад с США меня "легитимного" подсрачниками выгонит, и тогда хер тебе, а не Беларусь.
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10.01.2021 20:23 Ответить
Та быстрее уже
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10.01.2021 20:23 Ответить
гы...лукаш единственному друху наотмашь...
знает,что тот не ответит,бо завтра его ковырять врачи будут.шота доставать из его тазика совсем ненужное.или даже вредное.
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10.01.2021 20:25 Ответить
в тему о Лукашенко...

"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 5900
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10.01.2021 20:26 Ответить
Не расслабляйтесь", - предупредил он россиян" -много чести для росийской ваты там уже и пенсионный подняли и обнуление прошло и Хабаровск был а сытая москва и намека на поддержку хотябы митингом не было ни одного шествия кацапам даже до белоруссов далеко никто никуда не выйдет протестовать бункерный отморозок может пока быть спокоен со стороны его овец народа населения бунта точно не будет
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10.01.2021 20:26 Ответить
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko

Російський «ліберал»-шовініст Соловей, який прогнозує відхід Путіна вже ц.р., знову заявив, що «нова» Росія не поверне Крим Україні.
Тому нашій владі перед можливим черговим «перезавантаженням» відносин Росія-Захід слід чітко поставити вимогу: спочатку Крим, а потім «нова любов»
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10.01.2021 20:29 Ответить
новой любви с Рачкой у запада больше не случится, рачкинский биоматериал должен быть закопан весь без исключения.
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11.01.2021 00:06 Ответить
От картопляний дурень...
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10.01.2021 20:29 Ответить
Картофєль в мундірє.
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10.01.2021 21:39 Ответить
Vot pocemu amerike nuzni golodranci kak raska tak trudno poniat?
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10.01.2021 20:29 Ответить
Хотел сказать, что какая же каша в голове, но, зная любовь к бульбе, какое же пюре у Лукашенко в голове...
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10.01.2021 20:30 Ответить
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10.01.2021 21:31 Ответить
Картофєль в мундірє.
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10.01.2021 21:35 Ответить
И вы накроетесь медным тазом - и они накроются медным тазом.
Как совок.
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10.01.2021 20:31 Ответить
Бацьку варто почитати . .

"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 3847 .
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10.01.2021 20:34 Ответить
С каких пор пациентам психиатров дают читать такие книжки?
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10.01.2021 22:06 Ответить
не "бацька" не шизофреник. Те тихо и мирно выводят формулу "всего". Он чистой воды параноик.
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10.01.2021 22:46 Ответить
Від Луки: "Следующие будете вы. Не расслабляйтесь". ))
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10.01.2021 20:39 Ответить
Прям, акі апостол Лука, попереджає Драник ***********
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10.01.2021 20:49 Ответить
А тем временем на расее:
Ключевой проект государственной компании «Газпром» в 2020 году столкнулся с колоссальными проблемами: выяснилось, что объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России - Чаяндинском - недостаточно для заполнения газопровода «Сила Сибири». Под угрозой 30-летний контракт на поставку газа между Россией и Китаем. «Газпром» рискует потерять более 1,5 триллиона рублей. К этому привели спешка с геологоразведкой, систематическая халатность и преступный подлог, допущенные руководителями компании, регулярное игнорирование технологических нарушений и даже последствия импортозамещения.
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10.01.2021 20:45 Ответить
Лука зря нагнетает, в рашке ничего не будет, как впрочем и в Белоруссии, терпилы они и в Африке терпилы 😁😁😁
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10.01.2021 20:53 Ответить
,,,и как совок не напрягался ,он без войны был побежден,Идущие тропой совка ,обязательно придут к нему.
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10.01.2021 20:55 Ответить
)) классика жанра
"у него приемник "Грюндиг",Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ"
щас его санитары от кгб с обох сторон за это и повяжут
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10.01.2021 20:56 Ответить
Китай успешно создает Великую империю Востока! РФ входит в ее состав, поэтому ей не страшен!
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10.01.2021 20:57 Ответить
Теж мені мольфар знайшовся.)))
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10.01.2021 20:59 Ответить
Стоят спецслужбы Польши и Литвы, а как же оружие из Украины? Или нас уже реабилитировали?
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10.01.2021 21:01 Ответить
"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 2407
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10.01.2021 21:09 Ответить
Путину нравится, когда его шпилят.
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10.01.2021 21:23 Ответить
Что за херню ты несешь?
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10.01.2021 22:34 Ответить
Немцы, кстати, гильотинировали иначе.
Они приговоренного крепили лицом вверх, чтобы он видел, как падает лезвие. По-моему, это правильно.
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10.01.2021 22:01 Ответить
снова лука в с р а в ся а виноват госдеп? очень удобная отмазка....
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10.01.2021 21:10 Ответить
Это их худые черти
Бермудят воду во пруду.
Это всё придумал Черчиль
В восемнадцатом году.
_______ (В.Высоцкий)
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10.01.2021 21:21 Ответить
Лукашенко умело сделал пас путину - типа давай, впрягайся, и выбора у тебя нет, сморчок.
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10.01.2021 21:22 Ответить
диагноз: сифилис головного мозга.
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10.01.2021 21:25 Ответить
Признаки такой патологии, как бред величия, не являются проявлением отдельного заболевания, поскольку оно само по себе является симптомом психического расстройства. Однако существуют предрасполагающие факторы, наличие которых провоцирует у людей данное расстройство. К таким предрасполагающим факторам относятся: травмы головы; неврозы и психозы различного генеза; шизофрения; генетическая предрасположенность к психическим нарушениям; сифилис в анамнезе; моральные травмы в детском возрасте.
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10.01.2021 21:38 Ответить
Ну ещё можно ходить с автоматом без крамницы
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10.01.2021 23:10 Ответить
Чего только не скажешь,ліш бы грошай падкінулі.
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10.01.2021 21:28 Ответить
Україна має підтримати та застосувати санкції прийняті нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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10.01.2021 21:30 Ответить
Ой блин! Какая старая советская байка
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10.01.2021 21:32 Ответить
Донеси это до "найвеличнішого" лыжника Буковеля.
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10.01.2021 21:36 Ответить
Ну наш фуфлыжник хоть тарифы поднял, а это усатое чего в жизни добилось? Бегать с калашом без магазина (крамницы)?
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10.01.2021 23:16 Ответить
а ведь лукавый болотный цыган правду говорит. тут рксне нужно бы посмотреть Индепенденс дэй часть первая. Особенно эпизод когда президенту Америки объясняют скопление кораблей космитов на орбите. Он задает вопрос. А что произойдет, когда скрытый сигнал спутников закончит отсчет?
То же самое произойдет и с изгойной североазиатской парашкой.... Наступит бабах и толпы голодных и обезумевших удмуртов начнут штурмовать крембль.
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10.01.2021 21:45 Ответить
Где у нас прокурор? В шестой палате где раньше Наполеон был...
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10.01.2021 21:51 Ответить
твоими бы устами да мёд пить...
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10.01.2021 21:53 Ответить
Ага, саме Литві і Польщі вигідно поміняти ляксандра на відверто підкацапну ************. Явно з переляку лука береги поплутав.
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10.01.2021 21:53 Ответить
А какая Литве и Польше разница, кто будет президентом Беларуси?
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10.01.2021 21:56 Ответить
От жеж ёханутое. Бульбовый поход загнивающий Запад объявил процветающей Бульбоджамахирии.
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10.01.2021 21:53 Ответить
Да заждалась уже Роися в очереди. Измучилась вся.

Давно пора ее избавить от мучений.
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10.01.2021 22:03 Ответить
Шизофрения,как и было сказано...(с)
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10.01.2021 22:07 Ответить
лукаш ***** и засранец и ссыкло!
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10.01.2021 22:18 Ответить
если вас вылечили от мании преследования, это ещё не значит, что за вами никто не следит
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10.01.2021 23:06 Ответить
Валодью Криваногих не трогать, он на задании и уйдет сам, как только Рачку прикопает.
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11.01.2021 00:10 Ответить
Параноик
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11.01.2021 00:35 Ответить
Меня мало интересуют параноидальные мании этих шизиков.Меня просто интересует простой вопрос: Почему за 7 лет войны не были закрыты границы со странами ,,советского мира" или хотя бы с рф ....??? Меня НЕ устраивают отмазки которыми меня кормили все 7 предыдущих лет о том что :
1) Это не будет работать ....Если бы это не работало то у нас был бы безвиз со всем Миром , включая Сомали и Афганистан , сволочи
2) Для введения виз с рф понадобится построить приблизительно 1000 новых украинских консульств в рф...-идите и утопитесь гады . Нафига они нам ? Чтобы визы выдавать ? А вы что собрались их выдавать в таком количестве ? Вот так с хрена себе просто , за голубые глаза и красный нос? 10000-100000 виз в год на всю рашу хватит с головой .Это можно считать лимитом
3) Если мы введем визы они депортируют 3 млн наших земляков малороссов заробитчан -........а я бы их НЕ депортировал я бы их расстрелял.арестовал на границе и дело с концами......Нужно построить для них поселки огороженные периметром и рвами с колючкой
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11.01.2021 01:03 Ответить
Хай би самі собі будували ...
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11.01.2021 07:59 Ответить
 
 