"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию
Захвативший власть в Беларуси бывший президент Александр Лукашенко заявил, якобы Запад выступил против Республики с целью подобраться к России.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь", об этом Лукашенко сказал в интервью каналу "Россия 1".
По его мнению, западные страны начали "крестовый поход" против Беларуси, чтобы ближе подобраться к России.
"Имейте в виду, следующие будете вы. Не расслабляйтесь", - предупредил он россиян.
По мнению белорусского руководителя, за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши, и они якобы финансируют ее, "определяют и направляют", а управляют такими процессами Соединенные Штаты.
Он добавил, что у "россиян и белорусов — соответствующих людей — единое мнение, что этим заправляют США". Каких именно "соответствующих людей", Лукашенко не уточнил.
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- Приди возьми меня и всю страну, а то народ и Запад с США меня "легитимного" подсрачниками выгонит, и тогда хер тебе, а не Беларусь.
знает,что тот не ответит,бо завтра его ковырять врачи будут.шота доставать из его тазика совсем ненужное.или даже вредное.
народанаселения бунта точно не будет
Російський «ліберал»-шовініст Соловей, який прогнозує відхід Путіна вже ц.р., знову заявив, що «нова» Росія не поверне Крим Україні.
Тому нашій владі перед можливим черговим «перезавантаженням» відносин Росія-Захід слід чітко поставити вимогу: спочатку Крим, а потім «нова любов»
Как совок.
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Ключевой проект государственной компании «Газпром» в 2020 году столкнулся с колоссальными проблемами: выяснилось, что объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России - Чаяндинском - недостаточно для заполнения газопровода «Сила Сибири». Под угрозой 30-летний контракт на поставку газа между Россией и Китаем. «Газпром» рискует потерять более 1,5 триллиона рублей. К этому привели спешка с геологоразведкой, систематическая халатность и преступный подлог, допущенные руководителями компании, регулярное игнорирование технологических нарушений и даже последствия импортозамещения.
"у него приемник "Грюндиг",Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ"
щас его санитары от кгб с обох сторон за это и повяжут
Они приговоренного крепили лицом вверх, чтобы он видел, как падает лезвие. По-моему, это правильно.
Бермудят воду во пруду.
Это всё придумал Черчиль
В восемнадцатом году.
_______ (В.Высоцкий)
То же самое произойдет и с изгойной североазиатской парашкой.... Наступит бабах и толпы голодных и обезумевших удмуртов начнут штурмовать крембль.
Давно пора ее избавить от мучений.
1) Это не будет работать ....Если бы это не работало то у нас был бы безвиз со всем Миром , включая Сомали и Афганистан , сволочи
2) Для введения виз с рф понадобится построить приблизительно 1000 новых украинских консульств в рф...-идите и утопитесь гады . Нафига они нам ? Чтобы визы выдавать ? А вы что собрались их выдавать в таком количестве ? Вот так с хрена себе просто , за голубые глаза и красный нос? 10000-100000 виз в год на всю рашу хватит с головой .Это можно считать лимитом
3) Если мы введем визы они депортируют 3 млн наших земляков малороссов заробитчан -........а я бы их НЕ депортировал я бы их
расстрелял.арестовал на границе и дело с концами......Нужно построить для них поселки огороженные периметром и рвами с колючкой