"Наступними будете ви. Не розслабляйтеся", - Лукашенко застеріг Росію

Колишній президент Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що нібито Захід виступив проти його країни з метою підібратися до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь", про це Лукашенко сказав в інтерв'ю каналу "Росія 1".

На його думку, західні країни почали "хрестовий похід" проти Білорусі, щоб ближче підібратися до Росії.

"Майте на увазі, наступними будете ви. Не розслабляйтеся", - попередив він росіян.

На думку білоруського керівника, за лідером опозиції Світланою Тіхановською стоять спецслужби Литви і Польщі. І вони нібито фінансують її, "визначають і направляють", а керують такими процесами Сполучені Штати.

Він додав, що у "росіян і білорусів - відповідних людей - спільна думка, що цим заправляють США". Яких саме "відповідних людей", Лукашенко не уточнив.

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