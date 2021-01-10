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Новини Революція в Білорусі
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"Наступними будете ви. Не розслабляйтеся", - Лукашенко застеріг Росію

Колишній президент Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що нібито Захід виступив проти його країни з метою підібратися до Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дождь", про це Лукашенко сказав в інтерв'ю каналу "Росія 1".

На його думку, західні країни почали "хрестовий похід" проти Білорусі, щоб ближче підібратися до Росії.

"Майте на увазі, наступними будете ви. Не розслабляйтеся", - попередив він росіян.

На думку білоруського керівника, за лідером опозиції Світланою Тіхановською стоять спецслужби Литви і Польщі. І вони нібито фінансують її, "визначають і направляють", а керують такими процесами Сполучені Штати.

Він додав, що у "росіян і білорусів - відповідних людей - спільна думка, що цим заправляють США". Яких саме "відповідних людей", Лукашенко не уточнив.

Читайте також: Лукашенко: із Зеленським контакти відновити готовий, але запропонувати має він

Автор: 

Білорусь (7970) Лукашенко Олександр (2661)


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Топ коментарі
+48
мания величия плавно перетекает в манию преследования...
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10.01.2021 20:15 Відповісти
+46
Сколько раз Америка пыталась поставить россию на колени а она все лежит и не встает.
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10.01.2021 20:22 Відповісти
+34
в тему о Лукашенко...

"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 5900
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10.01.2021 20:26 Відповісти
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мания величия плавно перетекает в манию преследования...
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10.01.2021 20:15 Відповісти
Это хитросделанные попытки всё переиграть для Бульбофюрера и вместо жёсткого давления Крабэ на него, с целью соития в экстазе и образования мощнейшей недоимперии, заставить Ботекса держаться за него и прежде всего баблом подсобить, которого уже становиться недостаточно для беларуского "социализма". А Лукашик и дальше будет обещать всем и всё, а срок то его тикает, уже который кстати
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10.01.2021 20:26 Відповісти
Кстати, а в какой должности сейчас этот недоделаный бульбофюрерок?
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10.01.2021 21:47 Відповісти
Он похоже вакцинирован рос. вакциной.
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10.01.2021 22:05 Відповісти
и ногти уже превратились в когти
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10.01.2021 22:47 Відповісти
Я смотрел док. фильм еще за 2004г. Там высказывались политики,журналисты, экономисты Польши,Литвы, Латвии. И один сказал, да у нас есть фонд(то ли Латвия, толи Литва) для устранения Лукашенко от власти.
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10.01.2021 20:52 Відповісти
Док.фильм от соловья,киселя, или тваво любимого *****? Ты набутылочное кокошник поправь, слетит, чмо
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10.01.2021 21:49 Відповісти
да всем нас-ть на лукашенко и на берарусов.
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11.01.2021 00:00 Відповісти
Это не та нация. На Рассее революции делались бедными, которыми грамотно манипулировали. Кроме бунтов, которые будут жестко подавлены, ничего там не будет.
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10.01.2021 20:16 Відповісти
Иди щи лаптем похлебай, может отпустит после праздников.
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10.01.2021 20:50 Відповісти
Нет, я имел в виду что твой первый высер был в стиле кацапа, у которого нет ничего своего ни языка, ни истории ни кухни, НИЧЕГО! Вы все воровали и отжимали. И везде где вы появляетесь начинает вонять говном, даже в комментариях.
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10.01.2021 21:41 Відповісти
Хороший способ выбить бабло для своей безопасности. Этот бульбаш хитрее еврея.
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10.01.2021 20:16 Відповісти
Он - "крепкий орешек")))... да и фантазер ещё тот). Многие были бы и рады, чтоб так было.. хорошо бы)
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10.01.2021 20:19 Відповісти
цыган .
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10.01.2021 22:51 Відповісти
жидоцыган вот такая он редкая и подлая смесь
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11.01.2021 00:17 Відповісти
Холодная война №2 давно идёт. Плохо сплочённый Цивилизованный мир (США, Канада, Европа, Япония, Австралия) против ещё хуже сплочённого антагониста - РФ, Китай, Иран, КНДР.
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10.01.2021 20:18 Відповісти
Конечно будут и не нужно ни на кого пенять, когда зеркало такое...когда из России сделали Роттенбергию
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10.01.2021 20:19 Відповісти
А была просто страна райская, да?
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10.01.2021 20:23 Відповісти
при таких ресурсах могла бы быть
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10.01.2021 20:28 Відповісти
Ну а интернет-газета Цензор будет описывать мировую войну из страны третьего мира.
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10.01.2021 20:21 Відповісти
думаю,что опишет...только не мировую войну-а банальный распад престарелой выжившей из ума последней империи
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10.01.2021 20:27 Відповісти
и прикол в том, шо смерть раши это обьективная реальность. чисто вопрос времени и притом скорого. в этом мире, всё что однажды родилось или возникло заканчивается смертью или распадом )) нам с одной стороны повезло, что мы стали свидетелями распада не только совка, но и такой последней крупной недоимперии как параша. так же чисто вопрос жертв самой параши и не только, во время её агонии и самой смерти )
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10.01.2021 21:08 Відповісти
Сколько раз Америка пыталась поставить россию на колени а она все лежит и не встает.
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10.01.2021 20:22 Відповісти
**** усатая, проститутка тракторная, раздвинул ноги, и так и говорит *****:
- Приди возьми меня и всю страну, а то народ и Запад с США меня "легитимного" подсрачниками выгонит, и тогда хер тебе, а не Беларусь.
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10.01.2021 20:23 Відповісти
Та быстрее уже
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10.01.2021 20:23 Відповісти
гы...лукаш единственному друху наотмашь...
знает,что тот не ответит,бо завтра его ковырять врачи будут.шота доставать из его тазика совсем ненужное.или даже вредное.
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10.01.2021 20:25 Відповісти
в тему о Лукашенко...

"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 5900
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10.01.2021 20:26 Відповісти
Не расслабляйтесь", - предупредил он россиян" -много чести для росийской ваты там уже и пенсионный подняли и обнуление прошло и Хабаровск был а сытая москва и намека на поддержку хотябы митингом не было ни одного шествия кацапам даже до белоруссов далеко никто никуда не выйдет протестовать бункерный отморозок может пока быть спокоен со стороны его овец народа населения бунта точно не будет
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10.01.2021 20:26 Відповісти
https://twitter.com/Ogrysko Volodymyr Ogrysko

Російський «ліберал»-шовініст Соловей, який прогнозує відхід Путіна вже ц.р., знову заявив, що «нова» Росія не поверне Крим Україні.
Тому нашій владі перед можливим черговим «перезавантаженням» відносин Росія-Захід слід чітко поставити вимогу: спочатку Крим, а потім «нова любов»
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10.01.2021 20:29 Відповісти
новой любви с Рачкой у запада больше не случится, рачкинский биоматериал должен быть закопан весь без исключения.
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11.01.2021 00:06 Відповісти
От картопляний дурень...
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10.01.2021 20:29 Відповісти
Картофєль в мундірє.
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10.01.2021 21:39 Відповісти
Vot pocemu amerike nuzni golodranci kak raska tak trudno poniat?
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10.01.2021 20:29 Відповісти
Хотел сказать, что какая же каша в голове, но, зная любовь к бульбе, какое же пюре у Лукашенко в голове...
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10.01.2021 20:30 Відповісти
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10.01.2021 21:31 Відповісти
Картофєль в мундірє.
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10.01.2021 21:35 Відповісти
И вы накроетесь медным тазом - и они накроются медным тазом.
Как совок.
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10.01.2021 20:31 Відповісти
Бацьку варто почитати . .

"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 3847 .
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10.01.2021 20:34 Відповісти
С каких пор пациентам психиатров дают читать такие книжки?
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10.01.2021 22:06 Відповісти
не "бацька" не шизофреник. Те тихо и мирно выводят формулу "всего". Он чистой воды параноик.
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10.01.2021 22:46 Відповісти
Від Луки: "Следующие будете вы. Не расслабляйтесь". ))
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10.01.2021 20:39 Відповісти
Прям, акі апостол Лука, попереджає Драник ***********
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10.01.2021 20:49 Відповісти
А тем временем на расее:
Ключевой проект государственной компании «Газпром» в 2020 году столкнулся с колоссальными проблемами: выяснилось, что объемов добычи газа на одном из крупнейших месторождений России - Чаяндинском - недостаточно для заполнения газопровода «Сила Сибири». Под угрозой 30-летний контракт на поставку газа между Россией и Китаем. «Газпром» рискует потерять более 1,5 триллиона рублей. К этому привели спешка с геологоразведкой, систематическая халатность и преступный подлог, допущенные руководителями компании, регулярное игнорирование технологических нарушений и даже последствия импортозамещения.
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10.01.2021 20:45 Відповісти
Лука зря нагнетает, в рашке ничего не будет, как впрочем и в Белоруссии, терпилы они и в Африке терпилы 😁😁😁
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10.01.2021 20:53 Відповісти
,,,и как совок не напрягался ,он без войны был побежден,Идущие тропой совка ,обязательно придут к нему.
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10.01.2021 20:55 Відповісти
)) классика жанра
"у него приемник "Грюндиг",Он его ночами крутит, ловит, контра, ФРГ"
щас его санитары от кгб с обох сторон за это и повяжут
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10.01.2021 20:56 Відповісти
Китай успешно создает Великую империю Востока! РФ входит в ее состав, поэтому ей не страшен!
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10.01.2021 20:57 Відповісти
Теж мені мольфар знайшовся.)))
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10.01.2021 20:59 Відповісти
Стоят спецслужбы Польши и Литвы, а как же оружие из Украины? Или нас уже реабилитировали?
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10.01.2021 21:01 Відповісти
"Следующие будете вы. Не расслабляйтесь": Лукашенко предостерег Россию - Цензор.НЕТ 2407
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10.01.2021 21:09 Відповісти
Путину нравится, когда его шпилят.
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10.01.2021 21:23 Відповісти
Что за херню ты несешь?
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10.01.2021 22:34 Відповісти
Немцы, кстати, гильотинировали иначе.
Они приговоренного крепили лицом вверх, чтобы он видел, как падает лезвие. По-моему, это правильно.
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10.01.2021 22:01 Відповісти
снова лука в с р а в ся а виноват госдеп? очень удобная отмазка....
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10.01.2021 21:10 Відповісти
Это их худые черти
Бермудят воду во пруду.
Это всё придумал Черчиль
В восемнадцатом году.
_______ (В.Высоцкий)
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10.01.2021 21:21 Відповісти
Лукашенко умело сделал пас путину - типа давай, впрягайся, и выбора у тебя нет, сморчок.
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10.01.2021 21:22 Відповісти
диагноз: сифилис головного мозга.
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10.01.2021 21:25 Відповісти
Признаки такой патологии, как бред величия, не являются проявлением отдельного заболевания, поскольку оно само по себе является симптомом психического расстройства. Однако существуют предрасполагающие факторы, наличие которых провоцирует у людей данное расстройство. К таким предрасполагающим факторам относятся: травмы головы; неврозы и психозы различного генеза; шизофрения; генетическая предрасположенность к психическим нарушениям; сифилис в анамнезе; моральные травмы в детском возрасте.
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10.01.2021 21:38 Відповісти
Ну ещё можно ходить с автоматом без крамницы
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10.01.2021 23:10 Відповісти
Чего только не скажешь,ліш бы грошай падкінулі.
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10.01.2021 21:28 Відповісти
Україна має підтримати та застосувати санкції прийняті нашими союзниками проти кривавого режиму луки.
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10.01.2021 21:30 Відповісти
Ой блин! Какая старая советская байка
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10.01.2021 21:32 Відповісти
Донеси это до "найвеличнішого" лыжника Буковеля.
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10.01.2021 21:36 Відповісти
Ну наш фуфлыжник хоть тарифы поднял, а это усатое чего в жизни добилось? Бегать с калашом без магазина (крамницы)?
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10.01.2021 23:16 Відповісти
а ведь лукавый болотный цыган правду говорит. тут рксне нужно бы посмотреть Индепенденс дэй часть первая. Особенно эпизод когда президенту Америки объясняют скопление кораблей космитов на орбите. Он задает вопрос. А что произойдет, когда скрытый сигнал спутников закончит отсчет?
То же самое произойдет и с изгойной североазиатской парашкой.... Наступит бабах и толпы голодных и обезумевших удмуртов начнут штурмовать крембль.
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10.01.2021 21:45 Відповісти
Где у нас прокурор? В шестой палате где раньше Наполеон был...
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10.01.2021 21:51 Відповісти
твоими бы устами да мёд пить...
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10.01.2021 21:53 Відповісти
Ага, саме Литві і Польщі вигідно поміняти ляксандра на відверто підкацапну ************. Явно з переляку лука береги поплутав.
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10.01.2021 21:53 Відповісти
А какая Литве и Польше разница, кто будет президентом Беларуси?
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10.01.2021 21:56 Відповісти
От жеж ёханутое. Бульбовый поход загнивающий Запад объявил процветающей Бульбоджамахирии.
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10.01.2021 21:53 Відповісти
Да заждалась уже Роися в очереди. Измучилась вся.

Давно пора ее избавить от мучений.
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10.01.2021 22:03 Відповісти
Шизофрения,как и было сказано...(с)
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10.01.2021 22:07 Відповісти
лукаш ***** и засранец и ссыкло!
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10.01.2021 22:18 Відповісти
если вас вылечили от мании преследования, это ещё не значит, что за вами никто не следит
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10.01.2021 23:06 Відповісти
Валодью Криваногих не трогать, он на задании и уйдет сам, как только Рачку прикопает.
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11.01.2021 00:10 Відповісти
Параноик
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11.01.2021 00:35 Відповісти
Меня мало интересуют параноидальные мании этих шизиков.Меня просто интересует простой вопрос: Почему за 7 лет войны не были закрыты границы со странами ,,советского мира" или хотя бы с рф ....??? Меня НЕ устраивают отмазки которыми меня кормили все 7 предыдущих лет о том что :
1) Это не будет работать ....Если бы это не работало то у нас был бы безвиз со всем Миром , включая Сомали и Афганистан , сволочи
2) Для введения виз с рф понадобится построить приблизительно 1000 новых украинских консульств в рф...-идите и утопитесь гады . Нафига они нам ? Чтобы визы выдавать ? А вы что собрались их выдавать в таком количестве ? Вот так с хрена себе просто , за голубые глаза и красный нос? 10000-100000 виз в год на всю рашу хватит с головой .Это можно считать лимитом
3) Если мы введем визы они депортируют 3 млн наших земляков малороссов заробитчан -........а я бы их НЕ депортировал я бы их расстрелял.арестовал на границе и дело с концами......Нужно построить для них поселки огороженные периметром и рвами с колючкой
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11.01.2021 01:03 Відповісти
Хай би самі собі будували ...
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11.01.2021 07:59 Відповісти
 
 