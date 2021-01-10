Глава Тернопольской ОГА Труш во второй раз заразился коронавирусом
Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш во второй раз заболел COVID-19.
Об этом руководитель области сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Не думал, что это повторится ... Но сегодня вновь получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал Труш.
Он также просит жителей области ответственно отнестись к карантинным ограничениям.
В первый раз положительный тест на коронавирус Труш получил в августе 2020 года.
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+8 ahuhu
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+7 denis robb
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Глава Тернопольской ОГА Труш во второй раз заразился коронавирусом 10.01.21
Тобто, кожен п'ятий, визнаний хворим, насправді не є хворим.
І також близько 20% протестованих, які визнані здоровими, насправді є хворими на коронавірус.
Це офіційна статистика.
Отже, найімовірніше, всі так звані "подвійні" зараження насправді є фікцією, бо всі тести дають надзвичайно велику частку недостовірності.
Диагноз нужно ставить верно, а не от фонаря
Але, стосовно коронавірусу, його надзвичайна мінливість досі не доведена офіційними науковими даними.
Немає жодних достовірних підтверджень, що COVID-19 настільки ж мінливий, як і вірус грипу.
Все це, поки що, на рівні ОБС, - "одна баба сказала".
Йде просто накачка страху, - щоб сиділи вдома.
Основний принцип совка в дії, - "главноє нє висовиваться!".
Сидіть вдома, і не рипайтесь.