Глава Тернопольской ОГА Труш во второй раз заразился коронавирусом

Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш во второй раз заболел COVID-19.

Об этом руководитель области сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Не думал, что это повторится ... Но сегодня вновь получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что заразиться можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал Труш.

Читайте также: В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал

Он также просит жителей области ответственно отнестись к карантинным ограничениям.

В первый раз положительный тест на коронавирус Труш получил в августе 2020 года.