Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19.

Про це керівник області повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не думав, що це повториться... Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID-19. Тепер у мене точно немає сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більше, ніж серйозно", - написав Труш.

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Він також просить жителів області відповідально поставитися до карантинних обмежень.

Першого разу позитивний тест на коронавірус Труш отримав у серпні 2020 року.