Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19.
Про це керівник області повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Не думав, що це повториться... Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID-19. Тепер у мене точно немає сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більше, ніж серйозно", - написав Труш.
Він також просить жителів області відповідально поставитися до карантинних обмежень.
Першого разу позитивний тест на коронавірус Труш отримав у серпні 2020 року.
Топ коментарі
+8 ahuhu
показати весь коментар10.01.2021 22:18 Відповісти Посилання
+7 denis robb
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+6 18c49ed2
показати весь коментар10.01.2021 21:48 Відповісти Посилання
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Глава Тернопольской ОГА Труш во второй раз заразился коронавирусом 10.01.21
Тобто, кожен п'ятий, визнаний хворим, насправді не є хворим.
І також близько 20% протестованих, які визнані здоровими, насправді є хворими на коронавірус.
Це офіційна статистика.
Отже, найімовірніше, всі так звані "подвійні" зараження насправді є фікцією, бо всі тести дають надзвичайно велику частку недостовірності.
Диагноз нужно ставить верно, а не от фонаря
Але, стосовно коронавірусу, його надзвичайна мінливість досі не доведена офіційними науковими даними.
Немає жодних достовірних підтверджень, що COVID-19 настільки ж мінливий, як і вірус грипу.
Все це, поки що, на рівні ОБС, - "одна баба сказала".
Йде просто накачка страху, - щоб сиділи вдома.
Основний принцип совка в дії, - "главноє нє висовиваться!".
Сидіть вдома, і не рипайтесь.