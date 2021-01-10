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Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом

Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом

Голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш вдруге захворів на COVID-19.

Про це керівник області повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не думав, що це повториться... Але сьогодні знову отримав позитивний тест на COVID-19. Тепер у мене точно немає сумнівів, що інфікуватися можна повторно. Минулого разу хворобу переніс важко. З власного досвіду знаю, що це не жарти і не вигадки. Це більше, ніж серйозно", - написав Труш.

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Він також просить жителів області відповідально поставитися до карантинних обмежень.

Першого разу позитивний тест на коронавірус Труш отримав у серпні 2020 року.

Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом 01

Автор: 

COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Труш Володимир (21) Тернопільська область (606)


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Топ коментарі
+8
Ой, вей! Такі всє наші люді!

Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 7920
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10.01.2021 22:18 Відповісти
+7
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html Кое-что о Гольдмане - друге Зеленского, организовавшем «тайную вакцинацию» для украинских VIP'ов 10 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#comments Комментарии: 15 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2154 На днях издание «Страна» опубликовало расследование о том, как в Украине тайно прививают от коронавируса представителей элиты - политиков, чиновников и бизнесменов. По данным издания , вакциной производства Pfizer, нелегально ввезенной в Украину, торгует некий Роман Гольдман, а прививают VIP-клиентов на базе частной киевской клиники «Медиленд» за 1-3 тысячи евро.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#more-122481 Читать далее
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10.01.2021 22:05 Відповісти
+6
Главное что-бы не так, как министр Таран -- на 4 дня.
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10.01.2021 21:48 Відповісти
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От беда кака ....
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10.01.2021 21:47 Відповісти
матерый!!! на рикорд пашел!!!!
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10.01.2021 21:54 Відповісти
Та пошёл он ...
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10.01.2021 21:55 Відповісти
после 10 раз трипером, 2 раза каронай, чистый пустяк насморк можно сказать
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10.01.2021 21:56 Відповісти
И там насморк,-и там насморк...
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10.01.2021 22:00 Відповісти
Главное что-бы не так, как министр Таран -- на 4 дня.
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10.01.2021 21:48 Відповісти
Та то в Тарана наверно понос был.
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10.01.2021 21:58 Відповісти
не оскорбляй понос ...он тоже бывает при вирусе ))
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10.01.2021 22:45 Відповісти
так "первый раз" мог быть как раз на 4 дня.
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10.01.2021 22:08 Відповісти
а может укололся контрабандной вакциной и теперь есть объяснение откуда у него антитела появились.
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10.01.2021 22:10 Відповісти
Не факт, что так и было. Обычно, после вакцины тесты показывают положительный результат!
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10.01.2021 22:45 Відповісти
Тернопіль проти локдауну: мер міста назвав умови запровадження нових обмежень. 07.01.2021



Глава Тернопольской ОГА Труш во второй раз заразился коронавирусом 10.01.21
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10.01.2021 21:48 Відповісти
Совпадєніє?
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10.01.2021 21:48 Відповісти
Просто перепутал после праздников тест на вирус и тест на алкоголь...
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10.01.2021 22:16 Відповісти
Наверно понравилось.
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10.01.2021 21:57 Відповісти
Решил ну вас нах, после таких споров. Пойду на больничный, оттуда уволить нельзя. З.Ы. Целый день он воюет с карантином, вплоть до ментов. Язапопкорном.
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10.01.2021 23:29 Відповісти
А у нас сегодня всего 298 случаев инфицирования (из примерно 1300 тестов). Это намного меньше,чем раньше,(раньше бывали больше 1000).Скорее всего это результат запрета хождения без масок.И это хорошо.
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10.01.2021 21:55 Відповісти
Нам тоже втирают эти сказки, что вирус на выходных почти не распространяется!
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10.01.2021 22:20 Відповісти
Что тебе втирают меня не интересует. Умные форумчане знают почему.
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10.01.2021 22:23 Відповісти
Посмотри нашу статистику, разница между буднями и выходными днями в три раза!
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10.01.2021 22:28 Відповісти
Причем здесь будни? У нас и предыдущие дни были намного меньше,чем раньше.И я же указал количество тестов,-раньше процент был 30-40 процентов инфицированных от общего числа тестов,а теперь 25 процентов.
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10.01.2021 22:33 Відповісти
Чтобы об этом судить, надо чтобы тенденция была не два и не три дня, а хотя бы месяц!
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10.01.2021 22:40 Відповісти
Еще лучше 3 года.
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11.01.2021 07:38 Відповісти
шось неповезло . )
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10.01.2021 21:55 Відповісти
Везунчик.
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10.01.2021 21:55 Відповісти
А в аэропорту Токио выявили 4 человека,прилетевших из Бразилии,с абсолютно новой модификацией коронавируса.
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10.01.2021 21:58 Відповісти
Что лишний раз доказывает безсмысленность вакцинирования
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10.01.2021 22:01 Відповісти
Pfizer защищает и от британского штамма,и скорее всего и от этого тоже. Если ты боишься вакцины,то абсолютно никто не имеет права заставить тебя вакцинироваться. А вот если ты кого-то заразишь,и он узнает что это ты,и переломает тебе ребра,то ты будешь иметь полное право обжаловать побои в Совет Безопасности ООН!
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10.01.2021 22:20 Відповісти
Ковід , як зброя всіх зрівнює....але це не привід гробити економіку...
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10.01.2021 22:03 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html Кое-что о Гольдмане - друге Зеленского, организовавшем «тайную вакцинацию» для украинских VIP'ов 10 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#comments Комментарии: 15 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 2154 На днях издание «Страна» опубликовало расследование о том, как в Украине тайно прививают от коронавируса представителей элиты - политиков, чиновников и бизнесменов. По данным издания , вакциной производства Pfizer, нелегально ввезенной в Украину, торгует некий Роман Гольдман, а прививают VIP-клиентов на базе частной киевской клиники «Медиленд» за 1-3 тысячи евро.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b4%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b3%d0%b5-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#more-122481 Читать далее
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10.01.2021 22:05 Відповісти
Ой, вей! Такі всє наші люді!

Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 7920
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10.01.2021 22:18 Відповісти
Гольдман провернув цю оперецію із кРадуцьким !
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10.01.2021 22:27 Відповісти
А міністри в курсі, що вчителів і далі ганяють на роботу??? Це таке у нас дистанційне навчання. І як вони думають зупинити короновірус? Може вчителів не варто під час канікул ганяти по школах??!
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10.01.2021 22:11 Відповісти
Офіційно вважається, що близько 20% тестів на COVID-19 є недостовірними.
Тобто, кожен п'ятий, визнаний хворим, насправді не є хворим.
І також близько 20% протестованих, які визнані здоровими, насправді є хворими на коронавірус.
Це офіційна статистика.
Отже, найімовірніше, всі так звані "подвійні" зараження насправді є фікцією, бо всі тести дають надзвичайно велику частку недостовірності.
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10.01.2021 22:13 Відповісти
Вообще-то эта новость хреновая. Это означает, что заболеть можно и повторно, и все, кто , переболев, носятся везде без масок, делают это напрасно
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10.01.2021 22:15 Відповісти
Когда симптомов нет, обычно делается повторный тест. А он ничего об этом не сказал
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10.01.2021 22:25 Відповісти
Все будет хорошо. Я специально смотрел у нас сопутствующие болезни скончавшихся от коронавируса -подавляющее большинство имели очень большой вес,очень много с диабетом.Есть и другие,но эти два основные.
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10.01.2021 22:29 Відповісти
Невозможно 2 раза заразится, это антинаучная чушь
Диагноз нужно ставить верно, а не от фонаря
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10.01.2021 22:16 Відповісти
Можна двічі заразитися іншим штамом дуже мінливого вірусу, наприклад, грипу.
Але, стосовно коронавірусу, його надзвичайна мінливість досі не доведена офіційними науковими даними.
Немає жодних достовірних підтверджень, що COVID-19 настільки ж мінливий, як і вірус грипу.
Все це, поки що, на рівні ОБС, - "одна баба сказала".
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10.01.2021 22:25 Відповісти
Я этой "антинаучной чушью" тоже два раза переболел (и не я один). Антинаучная чушь это вакцина от ОРВИ (корона в том числе), ибо мутации почти каждые три месяца!
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11.01.2021 08:56 Відповісти
Коронобесие не закончится в 21 веке,это вам не куряче-свинячий грипп,это крутой бизнес-проект
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10.01.2021 22:21 Відповісти
с вами сложно поспорить, как с микробиологом
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10.01.2021 22:24 Відповісти
Моя жена хирург с 27 летним стажем...
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10.01.2021 22:25 Відповісти
Значит, про подписку - правда?
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10.01.2021 23:10 Відповісти
Глава Ога заразился повторно, а у мэра все ОК, совпадение? Не думаю...
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10.01.2021 22:26 Відповісти
Тобто, імунітет десь 4 - 5 місяців. Мало.
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10.01.2021 22:43 Відповісти
У тих хто перехворів може бути ложнопозитивний плр тест. Остатки від хвороби довго ще можуть бути в організмі. Він не сказав чи є в нього симптоми хвороби, а це важливо.
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10.01.2021 22:53 Відповісти
Жодних наукових підтверджень цього немає.
Йде просто накачка страху, - щоб сиділи вдома.
Основний принцип совка в дії, - "главноє нє висовиваться!".
Сидіть вдома, і не рипайтесь.
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10.01.2021 22:53 Відповісти
Значит каждые 4 месяца нужно делать прививки....
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10.01.2021 23:27 Відповісти
А шо именно вынудило его, переболевшего, опять тестироваться - желание поболеть или шото другое?
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10.01.2021 23:06 Відповісти
В тому-то і справа. Мабуть, були підстави, тим більше, він вже хворів і знає, на що треба звертати увагу.
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11.01.2021 01:07 Відповісти
Голова Тернопільської ОДА Труш вдруге заразився коронавірусом - Цензор.НЕТ 1744
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10.01.2021 23:11 Відповісти
Кстати, сегодня решила купить термометр и оказалось , что в аптеках нет термометров уже месяц, ОФУЕТЬ . Кабмин даже не в курсе , зато парацетамолом завалили все
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10.01.2021 23:12 Відповісти
"В первый раз положительный тест на коронавирус Труш получил в августе 2020 года." - через 5 месяцев заболел второй раз, а нам рассказывают байки, что вакцина защищает минимум 8 месяцев.
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11.01.2021 00:07 Відповісти
Повторное заражение это редкость.
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11.01.2021 06:06 Відповісти
 
 