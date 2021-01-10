У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал

З понеділка, 11 січня, школи в Тернополі працюватимуть лише в дистанційному режимі, як і в інших містах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Тернополя Сергій Надал написав у фейсбуці.

"Ми зробили все, щоб Тернопіль працював із 8 січня у звичайному режимі. Але наші пропозиції уряд не підтримав... Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей працюватимуть", - заявив мер.

Що стосується підприємців, то, за словами Надала, працювати в Тернополі можуть тільки ті, роботу яких дозволено постановою уряду.

Він також пояснив тернополянам рішення таки посилити карантин у місті тим, що "Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України", хоча, за словами Надала, в Тернополі ситуація із захворюваністю на COVID-19 "не є критичною".

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 до 24 січня 2021 року включно.

Проте в Тернополі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не посилювати карантинні обмеження. Це рішення передбачало, що з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися очне навчання.

Також у міській раді рекомендували суб'єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність із 8 січня.

Водночас 9 січня Надал поскаржився, що поліція в Тернополі попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій почала масово штрафувати підприємців.