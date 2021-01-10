УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9534 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 792 19

У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал

У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал

З понеділка, 11 січня, школи в Тернополі працюватимуть лише в дистанційному режимі, як і в інших містах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міський голова Тернополя Сергій Надал написав у фейсбуці.

"Ми зробили все, щоб Тернопіль працював із 8 січня у звичайному режимі. Але наші пропозиції уряд не підтримав... Наші школи змушують перейти на дистанційне навчання до 24 січня, але садочки для дітей працюватимуть", - заявив мер.

Що стосується підприємців, то, за словами Надала, працювати в Тернополі можуть тільки ті, роботу яких дозволено постановою уряду.

Він також пояснив тернополянам рішення таки посилити карантин у місті тим, що "Кабінет Міністрів вимагає дотримання локдауну одночасно у всіх містах України", хоча, за словами Надала, в Тернополі ситуація із захворюваністю на COVID-19 "не є критичною".

Читайте також: Карантин у Тернополі можуть посилити в разі зростання кількості хворих на COVID-19, - мер Надал

Нагадаємо, Кабінет Міністрів запровадив посилені протиепідемічні заходи на території України з 8 до 24 січня 2021 року включно.

Проте в Тернополі міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила не посилювати карантинні обмеження. Це рішення передбачало, що з 11 січня в тернопільських школах має продовжитися очне навчання.

Також у міській раді рекомендували суб'єктам господарювання не припиняти свою підприємницьку діяльність із 8 січня.

Водночас 9 січня Надал поскаржився, що поліція в Тернополі попри рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій почала масово штрафувати підприємців.

Автор: 

карантин (18172) Тернопіль (409) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7
Вчора, близько 13-ї години, на вулиці Вовчинецька в Івано-Франківську, поліцейські помітили перехожого, який побачивши службове авто, різко прискорив ходу. Інспектори зупинили чоловіка, який під час розмови помітно нервував і невдовзі після поверхневого обшуку, виявили у нього предмети, схожі на шкарпетки: дві нові пари з бирками та одні вже використані. Звідки він дістав нові шкарпетки та з якою метою, чоловік не міг пояснити. Очевидно, судячи по запаху, чоловік одну пару вже встиг використати.

Поліцейські викликали слідчих, які будуть з'ясовувати всі обставини справи.
Патрульна поліція закликає людей не купувати шкарпетки, адже таке порушення тягне за собою кримінальну відповідальність!В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 9253В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 4643
показати весь коментар
10.01.2021 19:49 Відповісти
+4
І мер Тернополя - білий та пухнастий, а підприємці, котрі його послухали, вимушені платити штрафи, виписані їм поліцією...
показати весь коментар
10.01.2021 19:45 Відповісти
+2
не прошло и двух дней как ЭТО, перья разфуфыривало -"никакого ужесточения карантина в Тернополе не будет"!!!
показати весь коментар
10.01.2021 19:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І мер Тернополя - білий та пухнастий, а підприємці, котрі його послухали, вимушені платити штрафи, виписані їм поліцією...
показати весь коментар
10.01.2021 19:45 Відповісти
Підприємці мають оскаржити штрафи в суді як незвконні!
показати весь коментар
11.01.2021 00:01 Відповісти
Вчора, близько 13-ї години, на вулиці Вовчинецька в Івано-Франківську, поліцейські помітили перехожого, який побачивши службове авто, різко прискорив ходу. Інспектори зупинили чоловіка, який під час розмови помітно нервував і невдовзі після поверхневого обшуку, виявили у нього предмети, схожі на шкарпетки: дві нові пари з бирками та одні вже використані. Звідки він дістав нові шкарпетки та з якою метою, чоловік не міг пояснити. Очевидно, судячи по запаху, чоловік одну пару вже встиг використати.

Поліцейські викликали слідчих, які будуть з'ясовувати всі обставини справи.
Патрульна поліція закликає людей не купувати шкарпетки, адже таке порушення тягне за собою кримінальну відповідальність!В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 9253В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 4643
показати весь коментар
10.01.2021 19:49 Відповісти
Это что, шутка? В ИНЕТе хренова туча предложений о покупке носков.
показати весь коментар
10.01.2021 19:52 Відповісти
зебилпля...
показати весь коментар
10.01.2021 19:54 Відповісти
Владимир Зеленский заявил что берет под личный контроль ситуацию с носками которая сложилась в Украине, заявила г-жа Мандель.
показати весь коментар
10.01.2021 19:55 Відповісти
Что-то у меня, в последнее время, с чувством юмора становится туго. Я перестаю различать "Квартал" и реальность.
показати весь коментар
10.01.2021 19:57 Відповісти
Воно так буває, коли опиняєшся в квартальному дурдомі...
показати весь коментар
10.01.2021 20:02 Відповісти
А уже разницы никакой нет. Оба проекта рассчитаны на людей не очень развитых, стоят дорого и транслируются по Г+Г...
показати весь коментар
10.01.2021 20:12 Відповісти
что так? пендель прилетел???
показати весь коментар
10.01.2021 19:51 Відповісти
не прошло и двух дней как ЭТО, перья разфуфыривало -"никакого ужесточения карантина в Тернополе не будет"!!!
показати весь коментар
10.01.2021 19:53 Відповісти
Нажал сдался.
А как пыжился!
показати весь коментар
10.01.2021 19:56 Відповісти
Всех на карантин..всем сосать лапу...зато у нас практически бесконечные запасы соли..можно жрать соль!
показати весь коментар
10.01.2021 19:56 Відповісти
У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал - Цензор.НЕТ 2438
показати весь коментар
10.01.2021 20:16 Відповісти
У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал - Цензор.НЕТ 6735
показати весь коментар
10.01.2021 20:35 Відповісти
Вон оно что! Вот это: https://teren.in.ua/2021/01/10/golova-ternopilskoyi-oda-volodymyr-trush-zahvoriv-na-koronavirus-vdruge/ Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш захворів на коронавірус вдруге
показати весь коментар
10.01.2021 20:22 Відповісти
У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал - Цензор.НЕТ 1741
показати весь коментар
10.01.2021 20:38 Відповісти
Та мало того, что сады будут открыты...носки негде купить в разгар носочного кризиса!
показати весь коментар
10.01.2021 21:31 Відповісти
 
 