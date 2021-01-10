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Новости Коронавирус и карантин
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В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал

В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал

С понедельника, 11 января, школы в Тернополе будут работать исключительно в дистанционном режиме, как и в остальных городах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Тернополя Сергей Надал написал в Фейсбуке.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительство не поддержало... Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты", - заявил мэр.

Что касается предпринимателей, то, по словам Надала, работать в Тернополе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства.

При этом он объяснил тернополянам решение все же усилить карантин в городе тем, что "Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", хотя, по словам Надала, в Тернополе ситуация с заболеваемостью COVID-19 "не является критической".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Тернополе могут ужесточить в случае роста количества больных COVID-19, - мэр Надал

Напомним, Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года.

Однако в Тернополе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила не усиливать карантинные ограничения. Это решение предусматривало, что с 11 января в тернопольских школах должно продолжиться очное обучение.

Также в городском совете рекомендовали субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января.

В то же время 9 января Надал пожаловался, что полиция в Тернополе, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, начала массово штрафовать предпринимателей.

Автор: 

карантин (16729) Тернополь (777) Надал Сергей (37) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Вчора, близько 13-ї години, на вулиці Вовчинецька в Івано-Франківську, поліцейські помітили перехожого, який побачивши службове авто, різко прискорив ходу. Інспектори зупинили чоловіка, який під час розмови помітно нервував і невдовзі після поверхневого обшуку, виявили у нього предмети, схожі на шкарпетки: дві нові пари з бирками та одні вже використані. Звідки він дістав нові шкарпетки та з якою метою, чоловік не міг пояснити. Очевидно, судячи по запаху, чоловік одну пару вже встиг використати.

Поліцейські викликали слідчих, які будуть з'ясовувати всі обставини справи.
Патрульна поліція закликає людей не купувати шкарпетки, адже таке порушення тягне за собою кримінальну відповідальність!В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 9253В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 4643
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10.01.2021 19:49 Ответить
+4
І мер Тернополя - білий та пухнастий, а підприємці, котрі його послухали, вимушені платити штрафи, виписані їм поліцією...
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10.01.2021 19:45 Ответить
+2
не прошло и двух дней как ЭТО, перья разфуфыривало -"никакого ужесточения карантина в Тернополе не будет"!!!
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10.01.2021 19:53 Ответить
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І мер Тернополя - білий та пухнастий, а підприємці, котрі його послухали, вимушені платити штрафи, виписані їм поліцією...
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10.01.2021 19:45 Ответить
Підприємці мають оскаржити штрафи в суді як незвконні!
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11.01.2021 00:01 Ответить
Вчора, близько 13-ї години, на вулиці Вовчинецька в Івано-Франківську, поліцейські помітили перехожого, який побачивши службове авто, різко прискорив ходу. Інспектори зупинили чоловіка, який під час розмови помітно нервував і невдовзі після поверхневого обшуку, виявили у нього предмети, схожі на шкарпетки: дві нові пари з бирками та одні вже використані. Звідки він дістав нові шкарпетки та з якою метою, чоловік не міг пояснити. Очевидно, судячи по запаху, чоловік одну пару вже встиг використати.

Поліцейські викликали слідчих, які будуть з'ясовувати всі обставини справи.
Патрульна поліція закликає людей не купувати шкарпетки, адже таке порушення тягне за собою кримінальну відповідальність!В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 9253В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал - Цензор.НЕТ 4643
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10.01.2021 19:49 Ответить
Это что, шутка? В ИНЕТе хренова туча предложений о покупке носков.
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10.01.2021 19:52 Ответить
зебилпля...
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10.01.2021 19:54 Ответить
Владимир Зеленский заявил что берет под личный контроль ситуацию с носками которая сложилась в Украине, заявила г-жа Мандель.
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10.01.2021 19:55 Ответить
Что-то у меня, в последнее время, с чувством юмора становится туго. Я перестаю различать "Квартал" и реальность.
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10.01.2021 19:57 Ответить
Воно так буває, коли опиняєшся в квартальному дурдомі...
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10.01.2021 20:02 Ответить
А уже разницы никакой нет. Оба проекта рассчитаны на людей не очень развитых, стоят дорого и транслируются по Г+Г...
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10.01.2021 20:12 Ответить
что так? пендель прилетел???
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10.01.2021 19:51 Ответить
не прошло и двух дней как ЭТО, перья разфуфыривало -"никакого ужесточения карантина в Тернополе не будет"!!!
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10.01.2021 19:53 Ответить
Нажал сдался.
А как пыжился!
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10.01.2021 19:56 Ответить
Всех на карантин..всем сосать лапу...зато у нас практически бесконечные запасы соли..можно жрать соль!
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10.01.2021 19:56 Ответить
У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал - Цензор.НЕТ 2438
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10.01.2021 20:16 Ответить
У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал - Цензор.НЕТ 6735
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10.01.2021 20:35 Ответить
Вон оно что! Вот это: https://teren.in.ua/2021/01/10/golova-ternopilskoyi-oda-volodymyr-trush-zahvoriv-na-koronavirus-vdruge/ Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш захворів на коронавірус вдруге
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10.01.2021 20:22 Ответить
У Тернополі посилять карантин із понеділка, - мер Надал - Цензор.НЕТ 1741
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10.01.2021 20:38 Ответить
Та мало того, что сады будут открыты...носки негде купить в разгар носочного кризиса!
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10.01.2021 21:31 Ответить
 
 