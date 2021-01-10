В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал

С понедельника, 11 января, школы в Тернополе будут работать исключительно в дистанционном режиме, как и в остальных городах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Тернополя Сергей Надал написал в Фейсбуке.

"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительство не поддержало... Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты", - заявил мэр.

Что касается предпринимателей, то, по словам Надала, работать в Тернополе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства.

При этом он объяснил тернополянам решение все же усилить карантин в городе тем, что "Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", хотя, по словам Надала, в Тернополе ситуация с заболеваемостью COVID-19 "не является критической".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин в Тернополе могут ужесточить в случае роста количества больных COVID-19, - мэр Надал

Напомним, Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года.

Однако в Тернополе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила не усиливать карантинные ограничения. Это решение предусматривало, что с 11 января в тернопольских школах должно продолжиться очное обучение.

Также в городском совете рекомендовали субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января.

В то же время 9 января Надал пожаловался, что полиция в Тернополе, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, начала массово штрафовать предпринимателей.