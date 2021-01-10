В Тернополе усилят карантин с понедельника, - мэр Надал
С понедельника, 11 января, школы в Тернополе будут работать исключительно в дистанционном режиме, как и в остальных городах Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом городской голова Тернополя Сергей Надал написал в Фейсбуке.
"Мы сделали все, чтобы Тернополь работал с 8 января в обычном режиме. Но наше предложение правительство не поддержало... Наши школы заставляют перейти на дистанционное обучение до 24 января, но сады для детей будут открыты", - заявил мэр.
Что касается предпринимателей, то, по словам Надала, работать в Тернополе могут только те, работа которых разрешена постановлением правительства.
При этом он объяснил тернополянам решение все же усилить карантин в городе тем, что "Кабинет Министров требует соблюдения локдауна одновременно во всех городах Украины", хотя, по словам Надала, в Тернополе ситуация с заболеваемостью COVID-19 "не является критической".
Напомним, Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года.
Однако в Тернополе городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила не усиливать карантинные ограничения. Это решение предусматривало, что с 11 января в тернопольских школах должно продолжиться очное обучение.
Также в городском совете рекомендовали субъектам хозяйствования не прекращать свою предпринимательскую деятельность с 8 января.
В то же время 9 января Надал пожаловался, что полиция в Тернополе, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, начала массово штрафовать предпринимателей.
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