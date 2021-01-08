В Украине начался "карантин зимних каникул": список запретов и ограничений
В Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно постановлению Кабинета министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 года, локдаун продлится до 00:00 25 января 2021 года.
В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ. Также отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов и специальных учебных заведений. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия.
Торговым сетям во время локдауна разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.
Также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой, торговля горючим.
Согласно постановлению №1236, торговля другими группами товаров может может осуществляться лишь при условии адресной доставки заказов.
Разрешено также "осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи".
Запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме организации горнолыжного досуга, однако без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков). При этом запрет также не касается проведения новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок, в том числе продуктовых), официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.
Также запрещена работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
Центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам в период с 11 до 22 января 2021 г. включительно поручено установить для работников режим дистанционной (надомной) работы, кроме работников, для которых невозможно установить режим дистанционной (надомной) работы в связи с характером выполняемых задач, и работников, обеспечивающих предоставление административных услуг.
Рекомендовано также "органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, кроме учреждений и учреждений независимо от формы собственности, предоставляющих финансовые, банковские и жилкомуслуги, обеспечивают охрану здоровья, осуществляют продовольственное обеспечение, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, в период с 11 до 22 января 2021 г. включительно установить для работников режим дистанционной (надомной) работы".
Постановлением №1236 также продлен в Украине режим карантина до 28 февраля 2021 года. При этом запрещены плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях, работа частных клиник не ограничивается. Частные медучреждения могут проводить плановые госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.
Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время локдауна общественный транспорт столицы, в т. ч. метрополитен, будет работать, но призвал пользоваться общественным транспортом только по необходимости.
Интервал движения общественного транспорта может быть изменен.
При этом трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должны осуществлять перевозку пассажиров только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения.
Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.
О соответствующих изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.
Решение Кабмина о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января 2020 года, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", поддерживают 56% украинцев, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение.
Также более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, ресторанов и кафе (25% против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против).
Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).
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Давно ходят слухи что Гареги его там перерегистрировали на дыровские законы.
И вот еще одно доказательство: на кассе продают одноразовые маски упаковкой.
Сразу вспомнил про самолет с масками из Китая.
Контрабас из параши?
Я из наших только красные Бонд и Марльборо могу - остальные отдают туалетной бумагой и селитрой.
Контрабасные вижу только Марльборо в два раза дешевле магазинных.
Но, брать блок ни разу не пробуя, ссыкотно.
Больше по вкусу на смерть туриста похожи или нормальные?
08.01.2021 05:13
https://plus.obozrevatel.com/crime/chlenam-nablyudatelnogo-soveta-eku-predlozhili-vaktsinirovatsya-pfizer-za-1500-evro-tekst-sms.htm Членам наблюдательного совета ЕКУ предложили вакцинироваться Pfizer за 1500 евро. Текст SMS
Второе, во всех цивилизованных странах, локдаун усиливали как раз на рождественско-новогодние праздники, когда плебс больше всего шляется по людным местам и гостям. В то же время в Украине дурантин вводят после праздников.
Третье, формат карантина который придумали зеленские-шмыгали-степановы. Когда тряпочные торговые центры закрыты, а продуктвые гипермаркеты - работают. Это что получается, короновирус не передается в отделе с бухлом и колбасой?!!
Вообщем эти три момента дают мне основания сделать неутешный вывод: А) либо страной правят полные идиоты. Б) либо дураки дорвшиеся до власти не знают что делать с рычагами управления страной и судорожно пытаются что-то учудить лишь бы плебс видел, что они работают
В итоге должно получиться: "Украинцы должны работать, прибыль и блага должны уходить за рубеж"!
Такое вот разделение.
- больше 3-х не собираться.
- в торговле должны остаться только крупные сети и гипермаркеты.
- мелочь должна "вымереть".
норм. кстати тема, хоть и не кацап
правда она так с копыт рубит шо позавчера, без звиздежи, не помнил как к кровати, ну, к дивану пришел.
шо правда, то не грех, как грится, сказать то.
Ну понятно - побесновались на Торжество Дристово - вот и думают шо заразу, которую подхватили от таких же христоедов - локдаун нейтрализует, ага
Продуктові ринки закрити ,супермаркети,ТЦ правильних чуваків-відкрити
Дитсадки працюють,школи-ні.
І,звісно,"Буковель" має працювати.Бо то-кого треба Буковель.
кляті бамбули та вар'яти, їхній матері ковінька, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а мо й на довше) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним газдам не є де й порцією горівки ся почастувати.
Шо будемо дивитись ці два тижні?
А у мене є.
https://censor.net/ru/news/3240639/jena_slugi_naroda_komika_yuzika_kupila_land_cruiser_za_7_millionov_griven_cherez_god_ego_deputatstva
https://censor.net/ru/news/3240529/zamglavy_op_timoshenko_kupil_dom_ploschadyu_354_m_pod_kievom_i_uletel_otdyhat_v_dubayi_dokument
Сегодня зашел в АТБ купить немного продуктов. Взял, что хотел и вспомнил, что закончилась паста в авторучке. Пошел туда где среди продуктовых полок стоят небольшие стеллажи с мелкими сопутствующими промтоварами и охренел. Полки с товаром заклеены крест накрест полосатым скотчем там и приляпана петиция гласящая, что по решению кабинета министров с этих полок брать НИ-З-З-ЗЯ!! В полутора метрах рядом стоящую Олейну можно, мыло можно, кофе и т.д. можно, но рядом лежащую авторучку или блокнотик купить никак нельзя.
Что это дебилизм, реинкарнация совка, бюрократическая компанейщина или прсто дурь?