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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине начался "карантин зимних каникул": список запретов и ограничений

В Украине начался

В Украине с 00.00 пятницы, 8 января, начали действовать дополнительные усиленные карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно постановлению Кабинета министров Украины №1236 от 9 декабря 2020 года, локдаун продлится до 00:00 25 января 2021 года.

В этот период запрещена работа кафе, ресторанов и баров (кроме доставки и на вынос), магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, театров и ТРЦ. Также отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов и специальных учебных заведений. Кроме того, запрещены все массовые мероприятия.

Торговым сетям во время локдауна разрешается продавать продукты питания при условии, что не менее 60% их площади предназначены для торговли продуктами.

Также разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, бытовой химией и печатной прессой, торговля горючим.

Согласно постановлению №1236, торговля другими группами товаров может может осуществляться лишь при условии адресной доставки заказов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин опубликовал постановление о послаблениях в торговле во время ужесточенного карантина

Разрешено также "осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозки валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи".

Запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий (кроме организации горнолыжного досуга, однако без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков). При этом запрет также не касается проведения новогодних и рождественских праздников елки (без концертов и ярмарок, в том числе продуктовых), официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Также запрещена работа предприятий общественного питания и мест для питания в отелях с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;

Центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам в период с 11 до 22 января 2021 г. включительно поручено установить для работников режим дистанционной (надомной) работы, кроме работников, для которых невозможно установить режим дистанционной (надомной) работы в связи с характером выполняемых задач, и работников, обеспечивающих предоставление административных услуг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зимний карантин более мягкий, чем весенний локдаун, - Зеленский

Рекомендовано также "органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям независимо от формы собственности, кроме учреждений и учреждений независимо от формы собственности, предоставляющих финансовые, банковские и жилкомуслуги, обеспечивают охрану здоровья, осуществляют продовольственное обеспечение, энергообеспечения, водоснабжения, связь и коммуникации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, объектов критической инфраструктуры, в период с 11 до 22 января 2021 г. включительно установить для работников режим дистанционной (надомной) работы".

Постановлением №1236 также продлен в Украине режим карантина до 28 февраля 2021 года. При этом запрещены плановые госпитализации в коммунальных и государственных медучреждениях, работа частных клиник не ограничивается. Частные медучреждения могут проводить плановые госпитализации и операции с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм.

Как ранее сообщил мэр Киева Виталий Кличко, во время локдауна общественный транспорт столицы, в т. ч. метрополитен, будет работать, но призвал пользоваться общественным транспортом только по необходимости.

Интервал движения общественного транспорта может быть изменен.

При этом трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – должны осуществлять перевозку пассажиров только в пределах регламентированной технической документацией количества мест для сидения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль: с завтрашнего дня действует "карантин зимних каникул". ИНФОГРАФИКА

Кроме того, возможно ограничение на вход пассажиров на станциях метро во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.

О соответствующих изменениях пассажиров будут информировать через звуковые объявления в салонах подвижного состава и на станциях метрополитена.

Решение Кабмина о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января 2020 года, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", поддерживают 56% украинцев, 41% - против этого. 52% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% - имеют противоположное мнение.

Также более 70% опрошенных поддерживают закрытие в рамкам жесткого карантина спортзалов, кинотеатров, ресторанов и кафе (25% против этого). За закрытие школ выступают 54% (43% против), детсадов - 48% (47% против).

Меньше поддерживают закрытие продовольственных рынков (31% - за, 67% - против), междугородного общественного транспорта (23% - за, 75% - против) и общественного транспорта (18% - за, 80% - против).

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+39
А если потёк водопроводный кран, где его купить? Или на гарегу с его эпицентром только надежда? Дебилы пилять!
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08.01.2021 08:06 Ответить
+35
Міністр так званої охорони здоров'я Стєпашка, той що на побігеньках у радуцьких, виявив, що через запчастини до сантехніки передається корона. Тому він подбав про народ, зачинивши ці сантехнічні розплідники вірусу. А в "Епіцентрі" сантехніка правильна, кошерна.
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08.01.2021 08:13 Ответить
+17
совковый пережиток. В цивилизованном странах давно не хранят краны, выключатели, розетки и пр. арматуру про запас. Максимум - прокладки и изолента
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08.01.2021 08:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А если потёк водопроводный кран, где его купить? Или на гарегу с его эпицентром только надежда? Дебилы пилять!
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08.01.2021 08:06 Ответить
Міністр так званої охорони здоров'я Стєпашка, той що на побігеньках у радуцьких, виявив, що через запчастини до сантехніки передається корона. Тому він подбав про народ, зачинивши ці сантехнічні розплідники вірусу. А в "Епіцентрі" сантехніка правильна, кошерна.
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08.01.2021 08:13 Ответить
В епіцентрі все правильне: і власник, і Гереги.
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08.01.2021 09:17 Ответить
самое прикольное что новый автомобиль вам покажут и в салоне одному ..все в индивидуальном порядке или по видео связи осмотр снаружи внутри в режиме он-дайн и доставят домой оплату с вам также возьмут дома банки и такие услуги оказывают авто вам дилер оформит прямо в салоне с Паспортом на ТС номерами Сервисная служба также "индивидуально" работает" я про то что авто можно с доставкой на дом а вот кран вам всчучат коробку на улице без осмотра а что там на самом деле подойдет ли или как а как насчет возврата короче.. покупайте краны на базарах прдовольственных там будки контейнеры как работали так и работают...
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08.01.2021 10:41 Ответить
Кроме того, что контейнеры как работали так и будут работать, они еще и по 8000 получат...
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08.01.2021 16:08 Ответить
Плавайте.
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08.01.2021 08:13 Ответить
Спасибо, Вы очень чутки и отзывчивы.
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08.01.2021 08:36 Ответить
Я впевнена, що одесит зможе розпізнати жарт.
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08.01.2021 08:43 Ответить
У хорошого хазяїна є крани в запасі. Принаймні у мене.
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08.01.2021 08:14 Ответить
совковый пережиток. В цивилизованном странах давно не хранят краны, выключатели, розетки и пр. арматуру про запас. Максимум - прокладки и изолента
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08.01.2021 08:19 Ответить
Ось закриють магазини і бігай в пошуках крана, несовок.
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08.01.2021 08:23 Ответить
Прокладки? Ви з якого століття, пане прибулець? Зараз використовуються змінні картриджі, або букси із керамічною запірною арматурою. Ґумові прокладки в буксах є хіба що в квартирах 80-річних бабусьок у хрущовках
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08.01.2021 08:57 Ответить
Ти кран лише на картинках бачив?
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08.01.2021 10:29 Ответить
Не лише бачив, а давно замінив всі змішувачі у квартирі на *******
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08.01.2021 10:56 Ответить
Та я как бы тоже запасливый еврей, но дело не во мне. Дело в дебилизме власть придержащих, по ихнему мнению коронавирус затаился в хозяйственных магазинах и ждёт когда туда придёшь.
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08.01.2021 08:26 Ответить
А магазинчик сантехніки переобладнаний з квартири? Туди заходить 2-3 відвідувача в день. Зелені ДЛБ БЛ.
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08.01.2021 08:30 Ответить
А якщо труда, муфта з'єднувальна дала тіч, як тоді?
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08.01.2021 09:19 Ответить
У мене водопровід по квартирі пластиковий, спаяний і ніяких муфт, хоча є і муфти.
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08.01.2021 09:26 Ответить
Все просто. Перекроешь стоя и пойдешь бутилированную воду покупать . . А если ставок рядом, вообще без проблем. Можно еще и порыбачит. Зебилы же сказали к -КАНИКУЛЫ
В Украине начался "карантин зимних каникул": список запретов и ограничений - Цензор.НЕТ 6492
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08.01.2021 08:14 Ответить
Тепер вся рука буде мокра на морозі.В Украине начался "карантин зимних каникул": список запретов и ограничений - Цензор.НЕТ 9363
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08.01.2021 08:21 Ответить
схоже що вам невідоме почуття азарту
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08.01.2021 09:20 Ответить
от аби хто нашого лохдауна отак упіймав та через віконечко витягнув...
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08.01.2021 10:25 Ответить
На этой неделе был в Донецке в Галактике, это бывший Эпицентр.
Давно ходят слухи что Гареги его там перерегистрировали на дыровские законы.
И вот еще одно доказательство: на кассе продают одноразовые маски упаковкой.
Сразу вспомнил про самолет с масками из Китая.
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08.01.2021 08:18 Ответить
Закажи онлайн
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08.01.2021 08:38 Ответить
Знову Нова пошта збагатіє до неймовірності. І тьак вже гроші по дорозі висипаються, нікуди дівати. Будують свої логцентри майже в кожному селі...
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 8450
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08.01.2021 09:23 Ответить
Нова версія. Коронавірусу не існує. Це змова виробників масок з новою поштою.
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08.01.2021 10:31 Ответить
Було таке минулого разу. Майже на кожному магазині висів телефон. Дзвониш, тобі виносять що потрібно, або заводять через службовий вхід.
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08.01.2021 08:52 Ответить
В интернете, почта же работает.
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08.01.2021 10:31 Ответить
А че в интернет-магазине с доставкой заказать гордость не позволяет?
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08.01.2021 11:14 Ответить
Ошибаетесь, национальность не позволяет! У старого еврея всегда есть в запасе всё. А вот у пенсионера ни интернета, ни знаний, как им пользоваться.
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08.01.2021 11:46 Ответить
Ты давно по интернету с доставкой Новой почтой что-нибудь заказывал. Я 3-го числа получил. Заплатил 443 грн. Из них стоимость товара 250 грн, доставка и комиссия 193 грн.
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08.01.2021 15:29 Ответить
на олх
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08.01.2021 11:22 Ответить
така ж фігня як і решта
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08.01.2021 18:22 Ответить
Нужно ввести запрет на идиотизм. Зебилы, гляньте «Плутовство» за это время. Вы удивитесь. А то и содрогнётесь, как можно разводить идиотов.
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08.01.2021 08:07 Ответить
А ідійотів 73%. Ось і розводять пожіжеє щоб їх ставало більше.
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08.01.2021 08:11 Ответить
В других странах то же самое, и даже покруче. Там сколько идийотов и кто кого разводит?
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08.01.2021 15:31 Ответить
Ось зараз піду і перевірю чи працює продовольчий ринок. Контрабасні сигарети це теж кагбе продовольство.
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08.01.2021 08:08 Ответить
У нормального курильщика, кроме кранов, должны быть и сигареты в запасе.
Контрабас из параши?
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08.01.2021 08:44 Ответить
Іди в баню, грамтєй. З Білорусі. Є акцизна марка. Запас ще є, але на лох-даун не вистачить. Потрібно поповнити запаси.
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08.01.2021 08:52 Ответить
Шоб ты жил на одну пенсию.
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08.01.2021 09:25 Ответить
А как качество, курить их можно?
Я из наших только красные Бонд и Марльборо могу - остальные отдают туалетной бумагой и селитрой.
Контрабасные вижу только Марльборо в два раза дешевле магазинных.
Но, брать блок ни разу не пробуя, ссыкотно.
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08.01.2021 09:48 Ответить
Колись був такий онехдот. Бухаю все шо починається на Ш. Шпирт, Шамогон, Шипр, Шопопало.
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08.01.2021 09:56 Ответить
Так шо?
Больше по вкусу на смерть туриста похожи или нормальные?
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08.01.2021 10:00 Ответить
Контрабандная вакцинация: членам набсовета одной из организаций предложили Pfizer за 1500 евро
08.01.2021 05:13
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08.01.2021 08:13 Ответить
Без лоха і жість плоха.
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08.01.2021 08:16 Ответить
Вчись посилання робити .(вгорі є символ ланцюжка)
https://plus.obozrevatel.com/crime/chlenam-nablyudatelnogo-soveta-eku-predlozhili-vaktsinirovatsya-pfizer-za-1500-evro-tekst-sms.htm Членам наблюдательного совета ЕКУ предложили вакцинироваться Pfizer за 1500 евро. Текст SMS
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08.01.2021 08:34 Ответить
Кінотеатри знову закрили( Це єдине місце в моєму місті, куди можна було сходити культурно провести час...
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08.01.2021 08:15 Ответить
Я в кіну не ходив років 30.
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08.01.2021 08:17 Ответить
Давайте посмотрим официальную статистику по заболевшим: с каждым днем колличество выявленных случаев и госпитализаций все меньше и меньше. Если динамика идет в сторону снижения, то зачем вводить дурантин?!
Второе, во всех цивилизованных странах, локдаун усиливали как раз на рождественско-новогодние праздники, когда плебс больше всего шляется по людным местам и гостям. В то же время в Украине дурантин вводят после праздников.
Третье, формат карантина который придумали зеленские-шмыгали-степановы. Когда тряпочные торговые центры закрыты, а продуктвые гипермаркеты - работают. Это что получается, короновирус не передается в отделе с бухлом и колбасой?!!
Вообщем эти три момента дают мне основания сделать неутешный вывод: А) либо страной правят полные идиоты. Б) либо дураки дорвшиеся до власти не знают что делать с рычагами управления страной и судорожно пытаются что-то учудить лишь бы плебс видел, что они работают
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08.01.2021 08:19 Ответить
Всё проще.
В итоге должно получиться: "Украинцы должны работать, прибыль и блага должны уходить за рубеж"!
Такое вот разделение.
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08.01.2021 08:30 Ответить
И А и Б
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08.01.2021 10:22 Ответить
Можно выразить гораздо короче:
- больше 3-х не собираться.
- в торговле должны остаться только крупные сети и гипермаркеты.
- мелочь должна "вымереть".
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08.01.2021 08:27 Ответить
Главное,чтобы эпицентр работал.
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08.01.2021 08:28 Ответить
Эпицентр и велюр это исключение, дебилы б..ля.
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08.01.2021 08:30 Ответить
Блин, а аптеки? мне надо кое-что купить. два "кое-чта", еще есть две трети "кое-чего", но не х.ватит и к 10-ти часам "кое-чего".
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08.01.2021 08:30 Ответить
"разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами"
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08.01.2021 09:33 Ответить
та уже вернулся, две баночки взял, уже и выпил грамм 60.
норм. кстати тема, хоть и не кацап
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08.01.2021 10:39 Ответить
???
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 9005
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08.01.2021 10:47 Ответить
тут есть "влогеры" ... блин, ну, блондинка и рыжий толстый мужик, я просто фамилии не вспомню, но уважаю их, так мужик грил шо настойку жрал, и норм...
правда она так с копыт рубит шо позавчера, без звиздежи, не помнил как к кровати, ну, к дивану пришел.
шо правда, то не грех, как грится, сказать то.
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08.01.2021 10:50 Ответить
Буткевич Бодька и какая-то там Данилюк да еще и Ярмолаева(Grammar Nazi)
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08.01.2021 10:51 Ответить
Решение Кабмина о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января 2020 года, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", поддерживают 56% украинцев, Источник: https://censor.net/ru/n3240706\\\\\\\\

Ну понятно - побесновались на Торжество Дристово - вот и думают шо заразу, которую подхватили от таких же христоедов - локдаун нейтрализует, ага
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08.01.2021 08:33 Ответить
Знову.
Продуктові ринки закрити ,супермаркети,ТЦ правильних чуваків-відкрити
Дитсадки працюють,школи-ні.
І,звісно,"Буковель" має працювати.Бо то-кого треба Буковель.
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08.01.2021 08:39 Ответить
В Україні почався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 1576
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08.01.2021 08:42 Ответить
Как не стать идиотом,живя среди 73 % идиотов...
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08.01.2021 08:45 Ответить
Тобі це не загрожує, ідіотом ти вже став
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08.01.2021 20:21 Ответить
Голосовали по-приколу? Теперь живите по-приколу. Паника среди вейперов и производителей/импортеров жидкостей и т.п. В частности, "Розетке" больше не купить аксессуары/жидкости/эл. сигареты для вейпа. И ведь 90% вейперов голосовали паприколу. Жри...ТЕ!
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08.01.2021 08:46 Ответить
В Україні почався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 3928 знак года ЛОХдауна...типа коронобесия
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08.01.2021 08:47 Ответить
а на початку 2020 р. гадалки повідомлли, що наш лохдаун має скооцюрбитися перед Новим роком; але щось пішло не так - це падло й досі живе...
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08.01.2021 10:34 Ответить
Ничтоже сумняшеся, взалкав стать притчей во языцех,
кляті бамбули та вар'яти, їхній матері ковінька, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а мо й на довше) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним газдам не є де й порцією горівки ся почастувати.
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08.01.2021 08:49 Ответить
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 6308
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08.01.2021 08:54 Ответить
чого це ти так перехвилювався? лохдаун введений па-пріколу - жери
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08.01.2021 09:23 Ответить
А что такое микро бизнес, дома сиди бизнесмен хи.
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08.01.2021 09:45 Ответить
Результати соцопитування странні, щось біля 200% опитаних нараховуеться, та й фіг з ним😁
Шо будемо дивитись ці два тижні?
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08.01.2021 09:31 Ответить
Еще надо на время локдауна строго настрого запретить однополой молодежи шпариться в жопу - это новомодное безобразие насаждает вирусы!
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08.01.2021 10:15 Ответить
Бажаючим подивитись цей "ЗЕ-дебільний карантин" включіть камери он-лайн в Буковелі можете і в Славську і полюбуйтесь!!! https://bukovel.com/cams/491/kafe-bugil
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 1679
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08.01.2021 10:18 Ответить
Так лыжи- можно. Нельзя только кафешки и магазинчики, в которые и так никто не ходит. Сейчас я тоже там, где нельзя нахожусь. Ребёнок на тренировке . Профессиональным спортсменам три недели без тренировок - это потом два месяца, чтобы дойти до прежнего уровня. Все это уже проходили во время прошлого карантина.
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08.01.2021 10:36 Ответить
А про попів забули? Чи отим цадикам дозволено людей дурманити і ковідом окормляти?
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08.01.2021 10:25 Ответить
коли лохдауни при владі, то гіршого нема
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08.01.2021 10:26 Ответить
Порошенко на Буковелі не відпочиває. Ще до Нового року зїхав на Галапогоські острови.
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08.01.2021 10:42 Ответить
Не все награбленное еще потратил.
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08.01.2021 11:17 Ответить
Є факти?
А у мене є.
https://censor.net/ru/news/3240639/jena_slugi_naroda_komika_yuzika_kupila_land_cruiser_za_7_millionov_griven_cherez_god_ego_deputatstva
https://censor.net/ru/news/3240529/zamglavy_op_timoshenko_kupil_dom_ploschadyu_354_m_pod_kievom_i_uletel_otdyhat_v_dubayi_dokument
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08.01.2021 12:55 Ответить
Ти не чайка-ти сорока. За 7 мл.гр. можно 3 Land Cruiser нових із автосалона купить.
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08.01.2021 17:33 Ответить
Авто міг бути броньованим, тоді ціна адекватна
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08.01.2021 20:34 Ответить
А должен бегать и сопли утирать тем, кто наголосовал по приколу?
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08.01.2021 11:24 Ответить
А потом еще и в рыло заехать.
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08.01.2021 12:03 Ответить
только что фокстрот пригнал смс-ку "мы работаем зныжки -70%"
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08.01.2021 11:58 Ответить
Падли закрили все в країні і поїхали на лижах кататись.
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08.01.2021 12:16 Ответить
Лохдаун розпочато!
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08.01.2021 14:06 Ответить
Почему не написать какие магазины могут работать,а какие нет.Зачем запрещать какие-то товары.
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08.01.2021 16:12 Ответить
Локдаунные запреты доходят до полного идиотизма.
Сегодня зашел в АТБ купить немного продуктов. Взял, что хотел и вспомнил, что закончилась паста в авторучке. Пошел туда где среди продуктовых полок стоят небольшие стеллажи с мелкими сопутствующими промтоварами и охренел. Полки с товаром заклеены крест накрест полосатым скотчем там и приляпана петиция гласящая, что по решению кабинета министров с этих полок брать НИ-З-З-ЗЯ!! В полутора метрах рядом стоящую Олейну можно, мыло можно, кофе и т.д. можно, но рядом лежащую авторучку или блокнотик купить никак нельзя.
Что это дебилизм, реинкарнация совка, бюрократическая компанейщина или прсто дурь?
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08.01.2021 17:46 Ответить
а справді, якось несподіванно, як таке могло статися, що обравши до влади повних дебілів, маємо дебільні правила?
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09.01.2021 00:59 Ответить
Їм треба ліквідувати малий бізнес щоб осталися корпорації , вонючиє придурки , потім чипа вставлять и не купить не продать без його, гнать їх у шияку треба як бешених собак
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08.01.2021 21:24 Ответить
ДовбоЗЕби! Нафіга все закривати? Люди ходять у масках, в кожному магазини при вході стоїть пляшка з антисептиком та одноразові рукавички можна взяти. Людей і так не дуже багато, як то було перед святами. Сьогодні ходила до стоматолога, жодної людини у клініці не було, хоча лікарі всі на місці. Це точно не турбота про людей, це влада перетворює наше життя на пекло. Мало того, що майже всі вже перехворіли, хто важко, хто легше, але з наслідками для здоров'я, так ще й ці падлюки при владі не дають людям гроши заробляти на життя та на ліки. Це який повний кабздець-армагеддець.
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09.01.2021 00:31 Ответить
Дуже обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Навіщо такий ризик? Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закоеи Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
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09.01.2021 08:45 Ответить
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 517
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09.01.2021 09:36 Ответить
 
 