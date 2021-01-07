Зимний карантин более мягкий, чем весенний локдаун, - Зеленский

Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина президент страны Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств, в ходе которого участники обсудили, какие именно шаги будет осуществлять правительство, ограничения и в какое время будут действовать в стране.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Офис президента.

Согласно информации, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что уже третий день подряд наблюдается тенденция к росту числа больных.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что мировой опыт показывает: в странах, где не действовал жесткий карантин во время рождественских и новогодних каникул, происходит рост количества больных в течение 14 дней, поскольку на праздники население активно перемещается.

Он добавил, что эпидемиологи констатируют сокращение инкубационного периода коронавируса в Украине до семи-восьми дней и "омоложение" болезни. Глава Минздрава также напомнил о сезонном росте количества больных гриппом зимой. "Внедряя с завтрашнего дня более жесткий карантин, мы избежим большого роста больных как коронавирусом, так и обычным сезонным гриппом. Таким образом, уменьшим и нагрузки на больницы, ведь одни и те же заведения лечат больных каждого из этих недугов", - сказал Степанов.

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Шмыгаль напомнил, что будет работать общественный транспорт, стратегические предприятия, детские сады. "Люди, которые работают в стратегической инфраструктуре, должны иметь место, где оставлять детей. В то же время детей в садиках значительно меньше, чем в других учебных заведениях. Процент малышей, которые болеют, составляет 1,6%, поэтому садики, скорее, решают проблему, а не создают ее. И к этому стремится мировая практика", - сказал он.

Зеленский убедился, что будет работать инфраструктура, которая имеет критическое значение, магазины, продающие продукты питания, средства гигиены и бытовую химию. И хотя развлекательная инфраструктура и праздничные ярмарки будут закрыты, кафе и рестораны будут работать на вынос. МАФы и киоски, которые расположены на расстоянии и не будут создавать скопления людей, тоже смогут предоставлять свои услуги.

"Этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун. Он также более лоялен по сравнению с теми мерами, которые внедряются в других странах. Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ", - сказал он.

В Офисе президента напомнили, что усиленный карантин продлится с 8 до 24 января.