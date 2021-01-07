Зимовий карантин м'якший, ніж весняний локдаун, - Зеленський
Перед впровадженням в Україні загальнонаціонального посиленого карантину президент країни Володимир Зеленський провів планову селекторну нараду за участю членів уряду і керівників силових відомств, в ході якої учасники обговорили, які саме кроки буде здійснювати уряд, які обмеження і в який час діятимуть у країні.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Офіс президента.
Згідно з інформацією, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що вже третій день поспіль спостерігається тенденція до зростання кількості хворих.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов додав, що світовий досвід показує: у країнах, де не діяв жорсткий карантин під час різдвяних і новорічних канікул, відбувається зростання кількості хворих упродовж 14 днів, оскільки на свята населення активно переміщується.
Він додав, що епідеміологи констатують скорочення інкубаційного періоду коронавірусу в Україні до семи-восьми днів і "молодшання" хвороби. Очільник МОЗ також нагадав про сезонне зростання кількості хворих на грип узимку.
"Впроваджуючи відзавтра більш жорсткий карантин, ми уникнемо великого зростання хворих як на коронавірус, так і на звичайний сезонний грип. Таким чином зменшимо й навантаження на лікарні, адже одні й ті самі заклади лікують хворих на кожну з цих недуг", – сказав Степанов.
Шмигаль нагадав, що працюватиме громадський транспорт, стратегічні підприємства, дитячі садочки.
"Люди, які працюють у стратегічній інфраструктурі, повинні мати місце, де залишати дітей. Водночас діток у садочках значно менше, ніж у інших закладах освіти. Відсоток малечі, що хворіє, становить 1,6%, тому садочки, скоріше, вирішують проблему, а не створюють її. І до цього прагне світова практика", – сказав він.
Президент переконався, що працюватиме інфраструктура, яка має критичне значення, магазини, що продають продукти харчування, засоби гігієни та побутову хімію. І хоч розважальна інфраструктура та святкові ярмарки будуть закриті, кафе та ресторани працюватимуть на винос. МАФи й кіоски, які розташовані на відстані та не створюватимуть скупчення людей, теж зможуть надавати свої послуги.
"Цей карантин пом’якшений і не такий жорсткий, як весняний локдаун. Він також більш лояльний у порівнянні з тими заходами, що впроваджуються в інших країнах. Однак ми збиваємо одразу хвилю зростання кількості хворих після новорічних свят і паралельно прискорюємо отримання якісної зареєстрованої вакцини, схваленої ВООЗ", – сказав Володимир Зеленський.
В Офісі президента нагадали, що посилений карантин триватиме з 8 до 24 січня.
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Только в Украине руководство страны перед тем как отправить народ на месяц в Lockdown делает ему полный Knockdown, повышая все жизневажные тарифы, сбивает с народ ног и наблюдает за реакцией...- сдохнет или не сдохнет?!
Это не глупость и не случайность!
Это ли не геноцид?
Я утром слышал вой - бесновались попы, а потом будешь скулить, СТебанов, да, ТЫ, чертила, у тебя будЭт Параноя. Ты хоть понял скока верожопых седня заразилось?
Черт тупой, ты допустил бесноватых в капища, получай за неделю "прибуток", придурок. черт полудурок.
Они бл., заразились не только лишь сами, дурак ты. черт, что ты наделал то? Ляшко тоже - что вы надалали? идите, мрази и лечите дебилов. давай иди и лечи чмо тупое
Как сообщают наши источники, Радуцкий действительно завез в Украину 9 тысяч доз вакцины Файзер. Под прикрытием СБУ. Элитка уже привилась по блату. Остальным Радуцкий ее тупо продает. СБУ прикрывает. Все в курсе. Что будет с "неэлитой" -- Зеленскому все равно. И не нужно сюда притягивать лоббирование вакцины РФ. Проблема в том, что нашей власти население не нужно. И так перебор
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Прошел год, ни одно из этих обешаний Зеленский не выполнил, поэтому я отзываю свой голос!
Присоединяйтесь к флешмобу, посмотрим сколько нас!
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009412462881&__tn__=-UC*F Егор Мисливец
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Извините, если это Вас обидело...
Их бэкграунды, намерения, шаги, сделанные и планируемые. Кто за кем стоит, кто кого финансирует, кто обладает реальной властью - а кто записывает комиксы для скудоумного населения.
Полагаю, и в СБУ, и в МВД, и в армии, и в прочих силовых структурах остался думающий и порядочный костяк. Который всё видит, всё знает и всё понимает. И в нужный момент поступит так, как подскажет ему сердце и любовь к своей державе - а не прокремлёвское начальство, расставленное на свои места за последние полтора года.
https://www.facebook.com/olegdragon/posts/3685381541548814
Этот сюр уже скоро как два года...
Наркоман проводит плановое селекторное совещание - ржунимагу.
Когда этот кошмар закончится, наконец-то???
Украинская "элитка" уже вовсю прививается вакциной "Файзер". 9 тысяч доз этой вакцины под прикрытием СБУ было завезено в Украину Михаилом Радуцким. Бесплатно привился премьер Шмыгаль, министр финансов, ряд депутатов от "Слуги народа". Остальным вакцину Радуцкий продает. Сначала по 3 тысячи евро. После поднявшегося шума сбрасывают по 1500. А чем будет прививаться народ … власть не интересует. Его и так слишком много. Особенно, стариков.
Министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины. О том, как это произошло и чем это грозит украинцам - написал глава ГП «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов в Facebook.
Об этом https://ord-ua.com/2021/01/07/ministr-stepanov-rabotaet-na-rf-ili-prosto-idiot/ говорится в сегодняшней статье Олега Иванова для «ОРД».
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%82.html Степанов поручил закупить вакцину от коронавируса через связанного с Богатыревой посредника
В последние дни внимание СМИ привлекла закупка вакцины против COVID. В оценках закупки фигурировали следующие основные посылы:
- законтрактованная вакцина имеет неподтвержденную эффективностью (спойлер - правда, но это нормально);
- договорная цена слишком высока (спойлер - ложь, но действительно есть нюансы).
Без внимания медиа и общества остались другие вопросы, а именно:
- переговоры Минздрава с производителями якобы продолжаются, внимание, с мая прошлого года, тогда как первый договор заключен только 30 декабря;
- акцент в сообщениях Минздрава, что именно МЗ "через свое предприятие" заключило договор о закупке вакцины. И здесь много неожиданного и неприятного.
Теперь по очереди.
НЕПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
По состоянию на середину декабря 2020 года в мире было законтрактовано 7,25 млрд. доз вакцин. На момент заключения контракта все вакцины были в статусе кандидатов, не имели опубликованных и подтвержденных регулятором результатов третьей фазы клинических испытаний. Страны заказывали вакцину, комплектуя портфолио из вакцин разных производителей, на ранних этапах с целью формирования обязательств со стороны производителей по поставкам вакцины в случае успешной ее регистрации и выполнения условий договоров в части требований к вакцине.
В этом свете контрактирование вакцины-кандидата, находящейся в нескольких неделях от публикации результатов третьей фазы, является абсолютно оправданным. При этом договором было поставлено требование по минимальной эффективности препарата - не менее 70%, что существенно выше, чем порог в 50%, установленный для вакцин со стороны FDA, регулятора США.
Итак, заказывать можно вакцину на ранних стадиях разработки, но к поставке и соответственно приему от производителя будет допущена только вакцина, должным образом зарегистрированная в Украине как эффективный и безопасный иммунобиологический препарат.
ЦЕНА
В открытых источниках относительно цены на вакцину CoronaVac (Sinovac) по состоянию на сегодня доступны две цифры:
- 59,5 долл. США за две дозы. По такой цене правительственные службы города Jiaxing (Китай) предлагали вакцину жителям города. Таким образом, стоимость одной дозы составляла 29,75 долл. США за единицу. С учетом цены, которую имеет Украина (17,85 долл. США), поводом для беспокойства эта информация быть не может.
- 13,57 долл. США за одну дозу. Такая цена будет доступной в Индонезии. Это почти на четверть ниже цены вакцины для Украины. И здесь нужны разъяснения.
Во-первых, Индонезия выступила не просто заказчиком товара, но заранее предложила площадку для клинических испытаний вакцины-кандидата. Государственная фармацевтическая PT Bio Farma выступила партнером компании Sinovac для проведения третьей фазы клинических испытаний. Такое партнерство, как правило, включает ранний доступ к информации, к производимым объемам, а также гибкие условия ценообразования.
Во-вторых, Индонезия заказывает не 1,9 млн. доз, как Украина. И даже не 50 млн. доз, как Турция (которая тоже, кстати, предоставила площадку для проведения клинических исследований). Индонезия заказала объем продукции, эквивалентный 140 млн. дозам вакцины. Очевидно, что переговорная позиция азиатов при этом является в разы сильнее, чем у украинского закупщика.
В-третьих, Индонезия покупает вещество "in bulk". То есть вторичное упаковывание, маркировку, контроль серий выполняют собственно индонезийцы. Такая закупочная стратегия, конечно, приводит к удешевлению продукции, поскольку можно обоснованно предполагать, что стоимость услуг государственной компании ограничена или себестоимостью, или урегулированной правительством максимальной наценкой.
Теперь для сравнения с другими вакцинами и их ценами. Действительно, есть вакцины дешевле. В частности, те, что производятся по другим технологиям - векторные, аттенуированные (ослабленный вирус), белковые вакцины. Учитывая разную себестоимость производства вакцин различного типа, корректным будет сравнивать стоимость CoronaVac с другими вакцинами, в основе которых тот самый классический метод инактивации вируса. Такой метод пока считается одним из самых дорогих. Его используют несколько других производителей, в частности, еще один китайский производитель Sinopharm, публично декларировал стоимость двух доз своей вакцины на уровне 150 долл. США (75 долл. США за единицу).
Среди преимуществ вакцин, содержащих инактивированный вирус, - высокий уровень безопасности вакцины, простые условия транспортирования и хранения. Для Украины этот аргумент имеет особое значение.
Что осталось без внимания общества.
ПОЧЕМУ ТАК ПОЗДНО
Министр Степанов с весны, в течение всего лета, осени декларировал, что ведет переговоры с производителями вакцин. Пока им велись переговоры, значительные объемы в достаточном количестве для обеспечения коллективного иммунитета своего населения смогли заказать не только Канада, США, страны ЕС, другие страны Большой Двадцатки, но и Мексика, Чили, Египет, Аргентина, Таиланд, Эквадор, Коста-Рика, Панама, Ливан, Перу, Филиппины, Марокко, Малайзия и др. При этом в основном каждая из стран имеет портфолио из вакцин.
Возвращаясь к цифре в 7,25 млрд. заказанных вакцин глобально - в среднем в мире на 1 человека заказана 1 доза вакцины. Таким образом, для Украины сегодня производители должны зарезервировать 40 млн. доз вакцин, чтобы мы не были в мировых аутсайдерах. За исключением 8 млн. доз по COVAX, заказы на коммерческой основе должны достичь 32 млн. доз.
Но по состоянию на 29 декабря имели 0.
За это время, с весны по сей день, нужно было:
- подписать, по крайней мере, 4-5 соглашений с несколькими производителями, которые производят вакцины по различным технологиям (РНК/ДНК, инактивированный вирус, ослабленный вирус, векторная вакцина, белковая вакцина). Портфолио важно, так как сейчас не известно и не может быть точно известно, какая именно (какие именно) вакцины в конце концов покажут наибольшую эффективность в создании устойчивого коллективного иммунитета;
- прописать четкий и исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения их производителем, становятся основанием для непринятия товара;
- в случае проведения предварительной оплаты каждый раз предусматривать применение финансовых инструментов возврата и/или неиспользования перечисленных средств (в частности, предоставление банковской гарантии, работа через аккредитив или специально открытый эскроу-счет и т.д.).
Что мы имели взамен.
Только 10 декабря Минздрав уполномочило ГП на проведение закупки. В этот же день ГП известило производителей вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировало о намерении заказать определенный объем вакцины.
По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава.
Но не министром.
"МЗ ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР"
Дальше интереснее.
21 декабря Степанов на совещании в премьер-министром вдруг сообщает, что страна в опасности из-за срыва переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требует, внимание, банковскую гарантию на предоплату. Премьер-министр, восприняв информацию как тревожный сигнал, связался со мной по телефону, сообщил, что своими действиями мы подвергаем страну опасности и поручил работать с рынком исключительно через МЗ. Степанов в этот же день подтвердил, что все действия по закупке вакцины должны согласовываться Минздравом.
Уже позже стало известно, что Степанов на совещании у Дениса Шмыгаля говорил об одном из производителей, с которым мы действительно были на финальных этапах переговоров по заключению соглашения, и которому мы действительно сделали запрос о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату, о чем Степанову стало известно.
То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва.
Ирония в то