УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9981 відвідувач онлайн
Новини Коронавірус і карантин
37 883 98

В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень

В Україні розпочався

В Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з постановою Кабінету міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року, локдаун триватиме до 00:00 25 січня 2021 року.

У цей період заборонено роботу кафе, ресторанів і барів (крім доставки і навинос), магазинів непродовольчих товарів, непродовольчих ринків, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, басейнів, театрів і ТРЦ. Також відправлено на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садків і спеціальних навчальних закладів. Крім того, заборонено всі масові заходи.

Торговельним мережам під час локдауну дозволяється продавати продукти харчування за умови, що не менш ніж 60% їхньої площі призначено для торгівлі продуктами.

Також дозволяється торгівля ліками, медичними товарами, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою, торгівля пальним.

Згідно з постановою №1236, торгівля іншими групами товарів може здійснюватися лише за умови адресної доставки замовлень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін опублікував постанову про послаблення в торгівлі під час посиленого карантину

Дозволено також "здійснення діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ та діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, перукарень і салонів краси за попереднім записом".

Заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля, однак без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв). При цьому заборона також не стосується проведення новорічних і різдвяних свят ялинки (без концертів і ярмарків, у тому числі продуктових), офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасників.

Також заборонено роботу підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 годин наступної доби, крім надання послуг із харчування в готельному номері на замовлення клієнтів.

Центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам у період з 11 до 22 січня 2021 року включно доручено встановити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи, крім працівників, для яких неможливо встановити режим дистанційної (надомної) роботи у зв'язку з характером виконуваних задач, і працівників, які забезпечують надання адміністративних послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зимовий карантин м'якший, ніж весняний локдаун, - Зеленський

Рекомендовано також "органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, крім установ і закладів незалежно від форми власності, що надають фінансові, банківські та житлово-комунальні послуги, забезпечують охорону здоров'я, здійснюють продовольче забезпечення, енергозабезпечення, водопостачання, зв'язок і комунікації, що забезпечують функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, об'єктів критичної інфраструктури, в період з 11 до 22 січня 2021 року включно встановити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи".

Постановою №1236 також продовжено в Україні режим карантину до 28 лютого 2021 року. При цьому заборонені планові госпіталізації в комунальних і державних медзакладах, робота приватних клінік не обмежується. Приватні медичні заклади можуть проводити планові госпіталізації та операції з дотриманням необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час локдауну громадський транспорт столиці, зокрема Метрополітен, буде працювати, але закликав користуватися громадським транспортом тільки за потреби.

Інтервал руху громадського транспорту може бути змінений.

При цьому трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі мають здійснювати перевезення пасажирів тільки в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння.

Читайте: Шмигаль: від завтра діє "карантин зимових канікул". ІНФОГРАФІКА

Крім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро, ​​щоб уникнути скупчення людей на платформах і у вагонах поїздів.

Про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення в салонах рухомого складу і на станціях метрополітену.

Рішення Кабміну про запровадження жорсткого карантину в період з 8 по 24 січня 2020 року, за даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", підтримують 56% українців, 41% - проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку.

Також понад 70% опитаних підтримують закриття в межах жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, ресторанів і кафе (25% проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків - 48% (47% проти).

Менше підтримують закриття продовольчих ринків (31% - за, 67% - проти), міжміського громадського транспорту (23% - за, 75% - проти) і громадського транспорту (18% - за, 80% - проти).

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
А если потёк водопроводный кран, где его купить? Или на гарегу с его эпицентром только надежда? Дебилы пилять!
показати весь коментар
08.01.2021 08:06 Відповісти
+35
Міністр так званої охорони здоров'я Стєпашка, той що на побігеньках у радуцьких, виявив, що через запчастини до сантехніки передається корона. Тому він подбав про народ, зачинивши ці сантехнічні розплідники вірусу. А в "Епіцентрі" сантехніка правильна, кошерна.
показати весь коментар
08.01.2021 08:13 Відповісти
+17
совковый пережиток. В цивилизованном странах давно не хранят краны, выключатели, розетки и пр. арматуру про запас. Максимум - прокладки и изолента
показати весь коментар
08.01.2021 08:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А если потёк водопроводный кран, где его купить? Или на гарегу с его эпицентром только надежда? Дебилы пилять!
показати весь коментар
08.01.2021 08:06 Відповісти
Міністр так званої охорони здоров'я Стєпашка, той що на побігеньках у радуцьких, виявив, що через запчастини до сантехніки передається корона. Тому він подбав про народ, зачинивши ці сантехнічні розплідники вірусу. А в "Епіцентрі" сантехніка правильна, кошерна.
показати весь коментар
08.01.2021 08:13 Відповісти
В епіцентрі все правильне: і власник, і Гереги.
показати весь коментар
08.01.2021 09:17 Відповісти
самое прикольное что новый автомобиль вам покажут и в салоне одному ..все в индивидуальном порядке или по видео связи осмотр снаружи внутри в режиме он-дайн и доставят домой оплату с вам также возьмут дома банки и такие услуги оказывают авто вам дилер оформит прямо в салоне с Паспортом на ТС номерами Сервисная служба также "индивидуально" работает" я про то что авто можно с доставкой на дом а вот кран вам всчучат коробку на улице без осмотра а что там на самом деле подойдет ли или как а как насчет возврата короче.. покупайте краны на базарах прдовольственных там будки контейнеры как работали так и работают...
показати весь коментар
08.01.2021 10:41 Відповісти
Кроме того, что контейнеры как работали так и будут работать, они еще и по 8000 получат...
показати весь коментар
08.01.2021 16:08 Відповісти
Плавайте.
показати весь коментар
08.01.2021 08:13 Відповісти
Спасибо, Вы очень чутки и отзывчивы.
показати весь коментар
08.01.2021 08:36 Відповісти
Я впевнена, що одесит зможе розпізнати жарт.
показати весь коментар
08.01.2021 08:43 Відповісти
У хорошого хазяїна є крани в запасі. Принаймні у мене.
показати весь коментар
08.01.2021 08:14 Відповісти
совковый пережиток. В цивилизованном странах давно не хранят краны, выключатели, розетки и пр. арматуру про запас. Максимум - прокладки и изолента
показати весь коментар
08.01.2021 08:19 Відповісти
Ось закриють магазини і бігай в пошуках крана, несовок.
показати весь коментар
08.01.2021 08:23 Відповісти
Прокладки? Ви з якого століття, пане прибулець? Зараз використовуються змінні картриджі, або букси із керамічною запірною арматурою. Ґумові прокладки в буксах є хіба що в квартирах 80-річних бабусьок у хрущовках
показати весь коментар
08.01.2021 08:57 Відповісти
Ти кран лише на картинках бачив?
показати весь коментар
08.01.2021 10:29 Відповісти
Не лише бачив, а давно замінив всі змішувачі у квартирі на *******
показати весь коментар
08.01.2021 10:56 Відповісти
Та я как бы тоже запасливый еврей, но дело не во мне. Дело в дебилизме власть придержащих, по ихнему мнению коронавирус затаился в хозяйственных магазинах и ждёт когда туда придёшь.
показати весь коментар
08.01.2021 08:26 Відповісти
А магазинчик сантехніки переобладнаний з квартири? Туди заходить 2-3 відвідувача в день. Зелені ДЛБ БЛ.
показати весь коментар
08.01.2021 08:30 Відповісти
А якщо труда, муфта з'єднувальна дала тіч, як тоді?
показати весь коментар
08.01.2021 09:19 Відповісти
У мене водопровід по квартирі пластиковий, спаяний і ніяких муфт, хоча є і муфти.
показати весь коментар
08.01.2021 09:26 Відповісти
Все просто. Перекроешь стоя и пойдешь бутилированную воду покупать . . А если ставок рядом, вообще без проблем. Можно еще и порыбачит. Зебилы же сказали к -КАНИКУЛЫ
В Украине начался "карантин зимних каникул": список запретов и ограничений - Цензор.НЕТ 6492
показати весь коментар
08.01.2021 08:14 Відповісти
Тепер вся рука буде мокра на морозі.В Украине начался "карантин зимних каникул": список запретов и ограничений - Цензор.НЕТ 9363
показати весь коментар
08.01.2021 08:21 Відповісти
схоже що вам невідоме почуття азарту
показати весь коментар
08.01.2021 09:20 Відповісти
от аби хто нашого лохдауна отак упіймав та через віконечко витягнув...
показати весь коментар
08.01.2021 10:25 Відповісти
На этой неделе был в Донецке в Галактике, это бывший Эпицентр.
Давно ходят слухи что Гареги его там перерегистрировали на дыровские законы.
И вот еще одно доказательство: на кассе продают одноразовые маски упаковкой.
Сразу вспомнил про самолет с масками из Китая.
показати весь коментар
08.01.2021 08:18 Відповісти
Закажи онлайн
показати весь коментар
08.01.2021 08:38 Відповісти
Знову Нова пошта збагатіє до неймовірності. І тьак вже гроші по дорозі висипаються, нікуди дівати. Будують свої логцентри майже в кожному селі...
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 8450
показати весь коментар
08.01.2021 09:23 Відповісти
Нова версія. Коронавірусу не існує. Це змова виробників масок з новою поштою.
показати весь коментар
08.01.2021 10:31 Відповісти
Було таке минулого разу. Майже на кожному магазині висів телефон. Дзвониш, тобі виносять що потрібно, або заводять через службовий вхід.
показати весь коментар
08.01.2021 08:52 Відповісти
В интернете, почта же работает.
показати весь коментар
08.01.2021 10:31 Відповісти
А че в интернет-магазине с доставкой заказать гордость не позволяет?
показати весь коментар
08.01.2021 11:14 Відповісти
Ошибаетесь, национальность не позволяет! У старого еврея всегда есть в запасе всё. А вот у пенсионера ни интернета, ни знаний, как им пользоваться.
показати весь коментар
08.01.2021 11:46 Відповісти
Ты давно по интернету с доставкой Новой почтой что-нибудь заказывал. Я 3-го числа получил. Заплатил 443 грн. Из них стоимость товара 250 грн, доставка и комиссия 193 грн.
показати весь коментар
08.01.2021 15:29 Відповісти
на олх
показати весь коментар
08.01.2021 11:22 Відповісти
така ж фігня як і решта
показати весь коментар
08.01.2021 18:22 Відповісти
Нужно ввести запрет на идиотизм. Зебилы, гляньте «Плутовство» за это время. Вы удивитесь. А то и содрогнётесь, как можно разводить идиотов.
показати весь коментар
08.01.2021 08:07 Відповісти
А ідійотів 73%. Ось і розводять пожіжеє щоб їх ставало більше.
показати весь коментар
08.01.2021 08:11 Відповісти
В других странах то же самое, и даже покруче. Там сколько идийотов и кто кого разводит?
показати весь коментар
08.01.2021 15:31 Відповісти
Ось зараз піду і перевірю чи працює продовольчий ринок. Контрабасні сигарети це теж кагбе продовольство.
показати весь коментар
08.01.2021 08:08 Відповісти
У нормального курильщика, кроме кранов, должны быть и сигареты в запасе.
Контрабас из параши?
показати весь коментар
08.01.2021 08:44 Відповісти
Іди в баню, грамтєй. З Білорусі. Є акцизна марка. Запас ще є, але на лох-даун не вистачить. Потрібно поповнити запаси.
показати весь коментар
08.01.2021 08:52 Відповісти
Шоб ты жил на одну пенсию.
показати весь коментар
08.01.2021 09:25 Відповісти
А как качество, курить их можно?
Я из наших только красные Бонд и Марльборо могу - остальные отдают туалетной бумагой и селитрой.
Контрабасные вижу только Марльборо в два раза дешевле магазинных.
Но, брать блок ни разу не пробуя, ссыкотно.
показати весь коментар
08.01.2021 09:48 Відповісти
Колись був такий онехдот. Бухаю все шо починається на Ш. Шпирт, Шамогон, Шипр, Шопопало.
показати весь коментар
08.01.2021 09:56 Відповісти
Так шо?
Больше по вкусу на смерть туриста похожи или нормальные?
показати весь коментар
08.01.2021 10:00 Відповісти
Контрабандная вакцинация: членам набсовета одной из организаций предложили Pfizer за 1500 евро
08.01.2021 05:13
показати весь коментар
08.01.2021 08:13 Відповісти
Без лоха і жість плоха.
показати весь коментар
08.01.2021 08:16 Відповісти
Вчись посилання робити .(вгорі є символ ланцюжка)
https://plus.obozrevatel.com/crime/chlenam-nablyudatelnogo-soveta-eku-predlozhili-vaktsinirovatsya-pfizer-za-1500-evro-tekst-sms.htm Членам наблюдательного совета ЕКУ предложили вакцинироваться Pfizer за 1500 евро. Текст SMS
показати весь коментар
08.01.2021 08:34 Відповісти
Кінотеатри знову закрили( Це єдине місце в моєму місті, куди можна було сходити культурно провести час...
показати весь коментар
08.01.2021 08:15 Відповісти
Я в кіну не ходив років 30.
показати весь коментар
08.01.2021 08:17 Відповісти
Давайте посмотрим официальную статистику по заболевшим: с каждым днем колличество выявленных случаев и госпитализаций все меньше и меньше. Если динамика идет в сторону снижения, то зачем вводить дурантин?!
Второе, во всех цивилизованных странах, локдаун усиливали как раз на рождественско-новогодние праздники, когда плебс больше всего шляется по людным местам и гостям. В то же время в Украине дурантин вводят после праздников.
Третье, формат карантина который придумали зеленские-шмыгали-степановы. Когда тряпочные торговые центры закрыты, а продуктвые гипермаркеты - работают. Это что получается, короновирус не передается в отделе с бухлом и колбасой?!!
Вообщем эти три момента дают мне основания сделать неутешный вывод: А) либо страной правят полные идиоты. Б) либо дураки дорвшиеся до власти не знают что делать с рычагами управления страной и судорожно пытаются что-то учудить лишь бы плебс видел, что они работают
показати весь коментар
08.01.2021 08:19 Відповісти
Всё проще.
В итоге должно получиться: "Украинцы должны работать, прибыль и блага должны уходить за рубеж"!
Такое вот разделение.
показати весь коментар
08.01.2021 08:30 Відповісти
И А и Б
показати весь коментар
08.01.2021 10:22 Відповісти
Можно выразить гораздо короче:
- больше 3-х не собираться.
- в торговле должны остаться только крупные сети и гипермаркеты.
- мелочь должна "вымереть".
показати весь коментар
08.01.2021 08:27 Відповісти
Главное,чтобы эпицентр работал.
показати весь коментар
08.01.2021 08:28 Відповісти
Эпицентр и велюр это исключение, дебилы б..ля.
показати весь коментар
08.01.2021 08:30 Відповісти
Блин, а аптеки? мне надо кое-что купить. два "кое-чта", еще есть две трети "кое-чего", но не х.ватит и к 10-ти часам "кое-чего".
показати весь коментар
08.01.2021 08:30 Відповісти
"разрешается торговля лекарствами, медицинскими товарами"
показати весь коментар
08.01.2021 09:33 Відповісти
та уже вернулся, две баночки взял, уже и выпил грамм 60.
норм. кстати тема, хоть и не кацап
показати весь коментар
08.01.2021 10:39 Відповісти
???
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 9005
показати весь коментар
08.01.2021 10:47 Відповісти
тут есть "влогеры" ... блин, ну, блондинка и рыжий толстый мужик, я просто фамилии не вспомню, но уважаю их, так мужик грил шо настойку жрал, и норм...
правда она так с копыт рубит шо позавчера, без звиздежи, не помнил как к кровати, ну, к дивану пришел.
шо правда, то не грех, как грится, сказать то.
показати весь коментар
08.01.2021 10:50 Відповісти
Буткевич Бодька и какая-то там Данилюк да еще и Ярмолаева(Grammar Nazi)
показати весь коментар
08.01.2021 10:51 Відповісти
Решение Кабмина о введении жесткого карантина в период с 8 по 24 января 2020 года, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", поддерживают 56% украинцев, Источник: https://censor.net/ru/n3240706\\\\\\\\

Ну понятно - побесновались на Торжество Дристово - вот и думают шо заразу, которую подхватили от таких же христоедов - локдаун нейтрализует, ага
показати весь коментар
08.01.2021 08:33 Відповісти
Знову.
Продуктові ринки закрити ,супермаркети,ТЦ правильних чуваків-відкрити
Дитсадки працюють,школи-ні.
І,звісно,"Буковель" має працювати.Бо то-кого треба Буковель.
показати весь коментар
08.01.2021 08:39 Відповісти
В Україні почався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 1576
показати весь коментар
08.01.2021 08:42 Відповісти
Как не стать идиотом,живя среди 73 % идиотов...
показати весь коментар
08.01.2021 08:45 Відповісти
Тобі це не загрожує, ідіотом ти вже став
показати весь коментар
08.01.2021 20:21 Відповісти
Голосовали по-приколу? Теперь живите по-приколу. Паника среди вейперов и производителей/импортеров жидкостей и т.п. В частности, "Розетке" больше не купить аксессуары/жидкости/эл. сигареты для вейпа. И ведь 90% вейперов голосовали паприколу. Жри...ТЕ!
показати весь коментар
08.01.2021 08:46 Відповісти
В Україні почався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 3928 знак года ЛОХдауна...типа коронобесия
показати весь коментар
08.01.2021 08:47 Відповісти
а на початку 2020 р. гадалки повідомлли, що наш лохдаун має скооцюрбитися перед Новим роком; але щось пішло не так - це падло й досі живе...
показати весь коментар
08.01.2021 10:34 Відповісти
Ничтоже сумняшеся, взалкав стать притчей во языцех,
кляті бамбули та вар'яти, їхній матері ковінька, котрі у Київі ся видряпали на війтів, най їх шляк трафить, з Різдва до Йордану (а мо й на довше) приперли всі корчми, кнайпи, здибанки і колиби, що статечним газдам не є де й порцією горівки ся почастувати.
показати весь коментар
08.01.2021 08:49 Відповісти
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 6308
показати весь коментар
08.01.2021 08:54 Відповісти
чого це ти так перехвилювався? лохдаун введений па-пріколу - жери
показати весь коментар
08.01.2021 09:23 Відповісти
А что такое микро бизнес, дома сиди бизнесмен хи.
показати весь коментар
08.01.2021 09:45 Відповісти
Результати соцопитування странні, щось біля 200% опитаних нараховуеться, та й фіг з ним😁
Шо будемо дивитись ці два тижні?
показати весь коментар
08.01.2021 09:31 Відповісти
Еще надо на время локдауна строго настрого запретить однополой молодежи шпариться в жопу - это новомодное безобразие насаждает вирусы!
показати весь коментар
08.01.2021 10:15 Відповісти
Бажаючим подивитись цей "ЗЕ-дебільний карантин" включіть камери он-лайн в Буковелі можете і в Славську і полюбуйтесь!!! https://bukovel.com/cams/491/kafe-bugil
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 1679
показати весь коментар
08.01.2021 10:18 Відповісти
Так лыжи- можно. Нельзя только кафешки и магазинчики, в которые и так никто не ходит. Сейчас я тоже там, где нельзя нахожусь. Ребёнок на тренировке . Профессиональным спортсменам три недели без тренировок - это потом два месяца, чтобы дойти до прежнего уровня. Все это уже проходили во время прошлого карантина.
показати весь коментар
08.01.2021 10:36 Відповісти
А про попів забули? Чи отим цадикам дозволено людей дурманити і ковідом окормляти?
показати весь коментар
08.01.2021 10:25 Відповісти
коли лохдауни при владі, то гіршого нема
показати весь коментар
08.01.2021 10:26 Відповісти
Порошенко на Буковелі не відпочиває. Ще до Нового року зїхав на Галапогоські острови.
показати весь коментар
08.01.2021 10:42 Відповісти
Не все награбленное еще потратил.
показати весь коментар
08.01.2021 11:17 Відповісти
Є факти?
А у мене є.
https://censor.net/ru/news/3240639/jena_slugi_naroda_komika_yuzika_kupila_land_cruiser_za_7_millionov_griven_cherez_god_ego_deputatstva
https://censor.net/ru/news/3240529/zamglavy_op_timoshenko_kupil_dom_ploschadyu_354_m_pod_kievom_i_uletel_otdyhat_v_dubayi_dokument
показати весь коментар
08.01.2021 12:55 Відповісти
Ти не чайка-ти сорока. За 7 мл.гр. можно 3 Land Cruiser нових із автосалона купить.
показати весь коментар
08.01.2021 17:33 Відповісти
Авто міг бути броньованим, тоді ціна адекватна
показати весь коментар
08.01.2021 20:34 Відповісти
А должен бегать и сопли утирать тем, кто наголосовал по приколу?
показати весь коментар
08.01.2021 11:24 Відповісти
А потом еще и в рыло заехать.
показати весь коментар
08.01.2021 12:03 Відповісти
только что фокстрот пригнал смс-ку "мы работаем зныжки -70%"
показати весь коментар
08.01.2021 11:58 Відповісти
Падли закрили все в країні і поїхали на лижах кататись.
показати весь коментар
08.01.2021 12:16 Відповісти
Лохдаун розпочато!
показати весь коментар
08.01.2021 14:06 Відповісти
Почему не написать какие магазины могут работать,а какие нет.Зачем запрещать какие-то товары.
показати весь коментар
08.01.2021 16:12 Відповісти
Локдаунные запреты доходят до полного идиотизма.
Сегодня зашел в АТБ купить немного продуктов. Взял, что хотел и вспомнил, что закончилась паста в авторучке. Пошел туда где среди продуктовых полок стоят небольшие стеллажи с мелкими сопутствующими промтоварами и охренел. Полки с товаром заклеены крест накрест полосатым скотчем там и приляпана петиция гласящая, что по решению кабинета министров с этих полок брать НИ-З-З-ЗЯ!! В полутора метрах рядом стоящую Олейну можно, мыло можно, кофе и т.д. можно, но рядом лежащую авторучку или блокнотик купить никак нельзя.
Что это дебилизм, реинкарнация совка, бюрократическая компанейщина или прсто дурь?
показати весь коментар
08.01.2021 17:46 Відповісти
а справді, якось несподіванно, як таке могло статися, що обравши до влади повних дебілів, маємо дебільні правила?
показати весь коментар
09.01.2021 00:59 Відповісти
Їм треба ліквідувати малий бізнес щоб осталися корпорації , вонючиє придурки , потім чипа вставлять и не купить не продать без його, гнать їх у шияку треба як бешених собак
показати весь коментар
08.01.2021 21:24 Відповісти
ДовбоЗЕби! Нафіга все закривати? Люди ходять у масках, в кожному магазини при вході стоїть пляшка з антисептиком та одноразові рукавички можна взяти. Людей і так не дуже багато, як то було перед святами. Сьогодні ходила до стоматолога, жодної людини у клініці не було, хоча лікарі всі на місці. Це точно не турбота про людей, це влада перетворює наше життя на пекло. Мало того, що майже всі вже перехворіли, хто важко, хто легше, але з наслідками для здоров'я, так ще й ці падлюки при владі не дають людям гроши заробляти на життя та на ліки. Це який повний кабздець-армагеддець.
показати весь коментар
09.01.2021 00:31 Відповісти
Дуже обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Навіщо такий ризик? Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закоеи Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
показати весь коментар
09.01.2021 08:45 Відповісти
В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень - Цензор.НЕТ 517
показати весь коментар
09.01.2021 09:36 Відповісти
 
 