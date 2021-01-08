В Україні розпочався "карантин зимових канікул": список заборон і обмежень

В Україні з 00:00 п'ятниці, 8 січня, почали діяти додаткові посилені карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, згідно з постановою Кабінету міністрів України №1236 від 9 грудня 2020 року, локдаун триватиме до 00:00 25 січня 2021 року.

У цей період заборонено роботу кафе, ресторанів і барів (крім доставки і навинос), магазинів непродовольчих товарів, непродовольчих ринків, кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, басейнів, театрів і ТРЦ. Також відправлено на канікули всі заклади освіти, крім дитячих садків і спеціальних навчальних закладів. Крім того, заборонено всі масові заходи.

Торговельним мережам під час локдауну дозволяється продавати продукти харчування за умови, що не менш ніж 60% їхньої площі призначено для торгівлі продуктами.

Також дозволяється торгівля ліками, медичними товарами, засобами гігієни, засобами зв'язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин, побутовою хімією і друкованою пресою, торгівля пальним.

Згідно з постановою №1236, торгівля іншими групами товарів може здійснюватися лише за умови адресної доставки замовлень.

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Дозволено також "здійснення діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ та діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв'язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон харчування), діяльності з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів, перукарень і салонів краси за попереднім записом".

Заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля, однак без роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв). При цьому заборона також не стосується проведення новорічних і різдвяних свят ялинки (без концертів і ярмарків, у тому числі продуктових), офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю за станом здоров'я учасників.

Також заборонено роботу підприємств громадського харчування і місць для харчування в готелях з 11 години до 6 годин наступної доби, крім надання послуг із харчування в готельному номері на замовлення клієнтів.

Центральним і місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам у період з 11 до 22 січня 2021 року включно доручено встановити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи, крім працівників, для яких неможливо встановити режим дистанційної (надомної) роботи у зв'язку з характером виконуваних задач, і працівників, які забезпечують надання адміністративних послуг.

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Рекомендовано також "органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності, крім установ і закладів незалежно від форми власності, що надають фінансові, банківські та житлово-комунальні послуги, забезпечують охорону здоров'я, здійснюють продовольче забезпечення, енергозабезпечення, водопостачання, зв'язок і комунікації, що забезпечують функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, об'єктів критичної інфраструктури, в період з 11 до 22 січня 2021 року включно встановити для працівників режим дистанційної (надомної) роботи".

Постановою №1236 також продовжено в Україні режим карантину до 28 лютого 2021 року. При цьому заборонені планові госпіталізації в комунальних і державних медзакладах, робота приватних клінік не обмежується. Приватні медичні заклади можуть проводити планові госпіталізації та операції з дотриманням необхідних санітарно-епідеміологічних норм.

Як раніше повідомив мер Києва Віталій Кличко, під час локдауну громадський транспорт столиці, зокрема Метрополітен, буде працювати, але закликав користуватися громадським транспортом тільки за потреби.

Інтервал руху громадського транспорту може бути змінений.

При цьому трамваї, тролейбуси, автобуси і маршрутні таксі мають здійснювати перевезення пасажирів тільки в межах регламентованої технічною документацією кількості місць для сидіння.

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Крім того, можливе обмеження на вхід пасажирів на станціях метро, ​​щоб уникнути скупчення людей на платформах і у вагонах поїздів.

Про відповідні зміни пасажирів інформуватимуть через звукові оголошення в салонах рухомого складу і на станціях метрополітену.

Рішення Кабміну про запровадження жорсткого карантину в період з 8 по 24 січня 2020 року, за даними опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", підтримують 56% українців, 41% - проти цього. 52% вважають, що поширення коронавірусу в результаті локдауну зменшиться, 45% - мають протилежну думку.

Також понад 70% опитаних підтримують закриття в межах жорсткого карантину спортзалів, кінотеатрів, ресторанів і кафе (25% проти цього). За закриття шкіл виступають 54% (43% проти), дитсадків - 48% (47% проти).

Менше підтримують закриття продовольчих ринків (31% - за, 67% - проти), міжміського громадського транспорту (23% - за, 75% - проти) і громадського транспорту (18% - за, 80% - проти).