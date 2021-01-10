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Филарет ждет дарования автокефалии из Москвы, - Евстратий (Зоря)

Филарет ждет дарования автокефалии из Москвы, - Евстратий (Зоря)

Филарет ждет даровании автокефалии от Московского патриархата. Его убедили в том, что это может произойти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Духовный фронт Украины", такое мнение высказал представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) в комментариях под своим сообщением в Фейсбуке.

По его мнению, Филарет "... уверен, что в ближайшее время Москва "даст настоящую автокефалию УПЦ" (РПЦвУ, - ред.) И, Патриарх Филарет, будет " Патриархом этой настоящей автокефальной Церкви". Для этого нужно лишь "дождаться" и "не уступать"".

Филарет ждет дарования автокефалии из Москвы, - Евстратий (Зоря) 01

Кроме того, архиепископ Евстратий заявил, что почетный патриарх Филарет хотел получить удовольствие апелляции (снятие анафемы от РПЦ и Томос), а дальнейшее развитие ситуации его, как оказалось, не беспокоило.

"То есть, все проблемы, которые в связи с этими актами имел и имеет Вселенский Патриарх, все нападения Москвы - это "его проблемы". "Получим Томос - поставим точку" - это слова Патриарха Филарета. А как воплотить все в жизнь в отношениях с остальными Церквей - "не его проблема", - написал архиепископ ПЦУ, назвав это "неприглядной позицией".

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"Он имел все возможности быть действительно Почетным Патриархом, не возглавлять Церковь формально, но быть старцем-наставником, к авторитетному мнению которого все прислушиваются. А он решил, что главное - это руководящая должность, Томос и решение Собора надо просто выбросить в мусор, а слушать только его.

"Пока я жив - слушайте меня, а дальше делайте, что хотите" - тоже его слова. То есть он расколет заново Церковь, разругается с Константинополем ради куколя (головной убор патриархов, - Ред.) и того, чтобы "умереть Патриархом", а дальше уже все вы разгребайте завалы после такой деятельности", - уточнил представитель ПЦУ архиепископ Евстратий.

Он пояснил, что Филарет не мог возглавлять возобновленную церковь, потому что тогда бы ни одна другая церковь не признала бы ПЦУ: "... во время визитов делегации Вселенского Патриарха в Предстоятелей все Поместные Церкви заявили, что они ни в коем случае не признают Томос об автокефалии, если Поместную Церковь возглавит Патриарх Филарет".

Филарет (517) Томос (259) Евстратий Зоря (95) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+61
Гребаный стыд...
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10.01.2021 23:48 Ответить
+41
Филарет ждет дарования автокефалии из Москвы, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 727
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10.01.2021 23:48 Ответить
+38
Дедок окончательно поехал кукухой
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10.01.2021 23:49 Ответить
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маразм крепчает, ждет томос от пуйла.
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11.01.2021 10:59 Ответить
Що у молодого на розумі,то в старого на язиці.....
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11.01.2021 11:26 Ответить
Я б перефразував:
Що в старого на язиці,- то в молодого на кінці.
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11.01.2021 11:31 Ответить
Филарет пытается расколоть Украинскую Церковь - программа пыни, расколоть УкраинУ...На почве языка, религии, чи совка с колбасой по 2:20 с примесью туалетной бумаги...
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11.01.2021 12:05 Ответить
Ще один вирішив в дупу ***** позаглядати.
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11.01.2021 15:56 Ответить
Филарет ждет даровании автокефалии от Московского патриархата. Его убедили в том, что это может произойти. Источник: https://censor.net/ru/n3240946

Всі хто лижуть дупу Кремлю є КРЕМЛІВСЬКИМИ ПОВІЯМИ
От і Філарет туди ж у повії фсбшні подався
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11.01.2021 18:00 Ответить
Філарета ще не прийняли в опзж, чи він позафракційний))
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11.01.2021 18:06 Ответить
Мабуть буде "почєтним члєном" у ригів )
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11.01.2021 18:07 Ответить
Как москва может дать ему томос если у нее у самой его нет. Похоже уважаемый Филарет мозгами перенесся в мир иной. Мозг и здравый смысл покинул бренное тело. Остались мало управляемое тело и ряса.
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11.01.2021 18:46 Ответить
https://apnews.com.ua/ru/news/v-kieve-nachali-demontazh-glavnoi-elki-ukrainy-video/ В Киеве начали демонтаж главной елки Украины: .... так 7 января отмечали Рождество, а потом по Библии с 13 на 14 января Новый Год, так может пора Украине вернуться в празднование Рождества Христово 25 декабря, как это было до 1928года,согласно государственного календаря праздников, а 1 января утверждённый Праздник с выходным и с шампанским.
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11.01.2021 19:08 Ответить
Старий КГБешний маразматик,чекає від Москви соболів та ордена за довгу та віддану службу. А мав можливість увійти в історію як духовний авторитет.
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11.01.2021 19:35 Ответить
92 года - а он всё ждет...
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11.01.2021 19:55 Ответить
Какой Томос для украинской ПЦ может предоставить ФСБшная самозванная секта аферистов КГБистов, созданная в 1943 году Кобой Гуталином, если Гундяевский блочек сам не имеет Томоса на отправление богослужений от Всемирного Патриарха.
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11.01.2021 21:58 Ответить
РАЗДОР !!!
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12.01.2021 16:12 Ответить
ЗА АЛЧНОСТЬ К БАБЛУ ПОЗОР "СВЯТОШАМ" !!!
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12.01.2021 16:14 Ответить
Старость не радость(
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13.01.2021 17:12 Ответить
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