Филарет ждет дарования автокефалии из Москвы, - Евстратий (Зоря)

Филарет ждет даровании автокефалии от Московского патриархата. Его убедили в том, что это может произойти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Духовный фронт Украины", такое мнение высказал представитель ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) в комментариях под своим сообщением в Фейсбуке.

По его мнению, Филарет "... уверен, что в ближайшее время Москва "даст настоящую автокефалию УПЦ" (РПЦвУ, - ред.) И, Патриарх Филарет, будет " Патриархом этой настоящей автокефальной Церкви". Для этого нужно лишь "дождаться" и "не уступать"".

Кроме того, архиепископ Евстратий заявил, что почетный патриарх Филарет хотел получить удовольствие апелляции (снятие анафемы от РПЦ и Томос), а дальнейшее развитие ситуации его, как оказалось, не беспокоило.

"То есть, все проблемы, которые в связи с этими актами имел и имеет Вселенский Патриарх, все нападения Москвы - это "его проблемы". "Получим Томос - поставим точку" - это слова Патриарха Филарета. А как воплотить все в жизнь в отношениях с остальными Церквей - "не его проблема", - написал архиепископ ПЦУ, назвав это "неприглядной позицией".

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"Он имел все возможности быть действительно Почетным Патриархом, не возглавлять Церковь формально, но быть старцем-наставником, к авторитетному мнению которого все прислушиваются. А он решил, что главное - это руководящая должность, Томос и решение Собора надо просто выбросить в мусор, а слушать только его.

"Пока я жив - слушайте меня, а дальше делайте, что хотите" - тоже его слова. То есть он расколет заново Церковь, разругается с Константинополем ради куколя (головной убор патриархов, - Ред.) и того, чтобы "умереть Патриархом", а дальше уже все вы разгребайте завалы после такой деятельности", - уточнил представитель ПЦУ архиепископ Евстратий.

Он пояснил, что Филарет не мог возглавлять возобновленную церковь, потому что тогда бы ни одна другая церковь не признала бы ПЦУ: "... во время визитов делегации Вселенского Патриарха в Предстоятелей все Поместные Церкви заявили, что они ни в коем случае не признают Томос об автокефалии, если Поместную Церковь возглавит Патриарх Филарет".