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Філарет чекає дарування автокефалії з Москви, - Євстратій (Зоря)

Філарет чекає дарування автокефалії з Москви, - Євстратій (Зоря)

Філарет чекає дарування автокефалії від Московського патріархату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Духовний фронт України", таку думку висловив представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) в коментарях під своїм повідомленням у фейсбуці.

На його думку, Філарет "...впевнений, що найближчим часом Москва "дасть справжню автокефалію УПЦ" (РПЦвУ. - Ред.) і, Патріарх Філарет буде "Патріархом цієї справжньої автокефальної церкви". Для цього потрібно лише "дочекатися" і "не поступатися".

Філарет чекає дарування автокефалії з Москви, - Євстратій (Зоря) 01

Крім того, архієпископ Євстратій заявив, що почесний патріарх Філарет хотів отримати задоволення апеляції (зняття анафеми від РПЦ і Томос), а подальший розвиток ситуації його, як виявилося, не турбував.

"Тобто, всі проблеми, які у зв‘язку з цими актами мав і має Вселенський Патріарх, всі напади Москви - це "його проблеми". "Отримаємо Томос - поставимо крапку", - це слова Патріарха Філарета. А як втілити все в життя у стосунках із рештою церков, то "не його проблема", - написав архієпископ ПЦУ, назвавши це "непривабливою позицією".

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"Він мав всі можливості бути справді Почесним Патріархом, не очолювати церкву формально, але бути старцем-наставником, до авторитетної думки якого всі прислухаються. А він вирішив, що головне - це керівна посада, що Томос і рішення Собору треба просто викинути в смітник, а слухати лише його.

"Доки я живий, слухайте мене, а далі робіть, що хочете", – теж його слова. Тобто він розколе заново церкву, розсваритися з Константинополем заради куколя (головний убір патріархів. – Ред.) і того, щоб "померти Патріархом", а далі вже всі ви розгрібайте завали після такої діяльності", – пісумував речник ПЦУ архієпископ Євстратій.

Він пояснив, що Філарет не міг очолювати відновлену церкву, бо тоді б жодна інша церква не визнала ПЦУ: "Під час візитів делегації Вселенського Патріарха до предстоятелів всі помісні церкви заявили, що вони в жодному разі не визнають Томос про автокефалію, якщо помісну церкву очолить Патріарх Філарет".

Автор: 

Філарет (274) Томос (254) Євстратій Зоря (91) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+61
Гребаный стыд...
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10.01.2021 23:48 Відповісти
+41
Филарет ждет дарования автокефалии из Москвы, - Евстратий (Зоря) - Цензор.НЕТ 727
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10.01.2021 23:48 Відповісти
+38
Дедок окончательно поехал кукухой
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10.01.2021 23:49 Відповісти
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маразм крепчает, ждет томос от пуйла.
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11.01.2021 10:59 Відповісти
Що у молодого на розумі,то в старого на язиці.....
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11.01.2021 11:26 Відповісти
Я б перефразував:
Що в старого на язиці,- то в молодого на кінці.
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11.01.2021 11:31 Відповісти
Филарет пытается расколоть Украинскую Церковь - программа пыни, расколоть УкраинУ...На почве языка, религии, чи совка с колбасой по 2:20 с примесью туалетной бумаги...
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11.01.2021 12:05 Відповісти
Ще один вирішив в дупу ***** позаглядати.
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11.01.2021 15:56 Відповісти
Филарет ждет даровании автокефалии от Московского патриархата. Его убедили в том, что это может произойти. Источник: https://censor.net/ru/n3240946

Всі хто лижуть дупу Кремлю є КРЕМЛІВСЬКИМИ ПОВІЯМИ
От і Філарет туди ж у повії фсбшні подався
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11.01.2021 18:00 Відповісти
Філарета ще не прийняли в опзж, чи він позафракційний))
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11.01.2021 18:06 Відповісти
Мабуть буде "почєтним члєном" у ригів )
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11.01.2021 18:07 Відповісти
Как москва может дать ему томос если у нее у самой его нет. Похоже уважаемый Филарет мозгами перенесся в мир иной. Мозг и здравый смысл покинул бренное тело. Остались мало управляемое тело и ряса.
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11.01.2021 18:46 Відповісти
https://apnews.com.ua/ru/news/v-kieve-nachali-demontazh-glavnoi-elki-ukrainy-video/ В Киеве начали демонтаж главной елки Украины: .... так 7 января отмечали Рождество, а потом по Библии с 13 на 14 января Новый Год, так может пора Украине вернуться в празднование Рождества Христово 25 декабря, как это было до 1928года,согласно государственного календаря праздников, а 1 января утверждённый Праздник с выходным и с шампанским.
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11.01.2021 19:08 Відповісти
Старий КГБешний маразматик,чекає від Москви соболів та ордена за довгу та віддану службу. А мав можливість увійти в історію як духовний авторитет.
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11.01.2021 19:35 Відповісти
92 года - а он всё ждет...
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11.01.2021 19:55 Відповісти
Какой Томос для украинской ПЦ может предоставить ФСБшная самозванная секта аферистов КГБистов, созданная в 1943 году Кобой Гуталином, если Гундяевский блочек сам не имеет Томоса на отправление богослужений от Всемирного Патриарха.
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11.01.2021 21:58 Відповісти
РАЗДОР !!!
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12.01.2021 16:12 Відповісти
ЗА АЛЧНОСТЬ К БАБЛУ ПОЗОР "СВЯТОШАМ" !!!
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12.01.2021 16:14 Відповісти
Старость не радость(
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13.01.2021 17:12 Відповісти
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