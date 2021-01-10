Філарет чекає дарування автокефалії з Москви, - Євстратій (Зоря)

Філарет чекає дарування автокефалії від Московського патріархату.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Духовний фронт України", таку думку висловив представник ПЦУ архієпископ Євстратій (Зоря) в коментарях під своїм повідомленням у фейсбуці.

На його думку, Філарет "...впевнений, що найближчим часом Москва "дасть справжню автокефалію УПЦ" (РПЦвУ. - Ред.) і, Патріарх Філарет буде "Патріархом цієї справжньої автокефальної церкви". Для цього потрібно лише "дочекатися" і "не поступатися".

Крім того, архієпископ Євстратій заявив, що почесний патріарх Філарет хотів отримати задоволення апеляції (зняття анафеми від РПЦ і Томос), а подальший розвиток ситуації його, як виявилося, не турбував.

"Тобто, всі проблеми, які у зв‘язку з цими актами мав і має Вселенський Патріарх, всі напади Москви - це "його проблеми". "Отримаємо Томос - поставимо крапку", - це слова Патріарха Філарета. А як втілити все в життя у стосунках із рештою церков, то "не його проблема", - написав архієпископ ПЦУ, назвавши це "непривабливою позицією".

Дивіться також: В Андріївській церкві відбулося перше після реставрації урочисте богослужіння. ФОТОрепортаж

"Він мав всі можливості бути справді Почесним Патріархом, не очолювати церкву формально, але бути старцем-наставником, до авторитетної думки якого всі прислухаються. А він вирішив, що головне - це керівна посада, що Томос і рішення Собору треба просто викинути в смітник, а слухати лише його.

"Доки я живий, слухайте мене, а далі робіть, що хочете", – теж його слова. Тобто він розколе заново церкву, розсваритися з Константинополем заради куколя (головний убір патріархів. – Ред.) і того, щоб "померти Патріархом", а далі вже всі ви розгрібайте завали після такої діяльності", – пісумував речник ПЦУ архієпископ Євстратій.

Він пояснив, що Філарет не міг очолювати відновлену церкву, бо тоді б жодна інша церква не визнала ПЦУ: "Під час візитів делегації Вселенського Патріарха до предстоятелів всі помісні церкви заявили, що вони в жодному разі не визнають Томос про автокефалію, якщо помісну церкву очолить Патріарх Філарет".