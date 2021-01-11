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Подземный толчок магнитудой 1,9 балла зафиксирован на Львовщине, - ГСЧС

Подземный толчок магнитудой 1,9 балла зафиксирован на Львовщине, - ГСЧС

Подземный толчок магнитудой 1,9 балла зафиксирован в воскресенье, 10 января, в районе с. Луки Самборского района (Львовская обл.)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"10 января в 13.13 в районе с.Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком)", – сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Мукачевском районе на Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 1,8 балла

землетрясение (659) ГСЧС (5032) Львовская область (2940)


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Топ комментарии
+6
Вот скажите, что это не бедосик.
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11.01.2021 08:18 Ответить
+3
Це преЗеденьська свита з ментами та Зебожілими з'їхала з гори.
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11.01.2021 08:42 Ответить
+3
Дуже переживаю за керченський міст. Йому трястись нікак незя
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11.01.2021 09:46 Ответить
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Зрада. Тут землетрус, а Зе на галапагосах відпочиває.
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11.01.2021 08:12 Ответить
Для зради навіть привід не потрібен.)))
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11.01.2021 08:19 Ответить
Вот скажите, что это не бедосик.
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11.01.2021 08:18 Ответить
Взагалі, могло бути і гірше.
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11.01.2021 08:21 Ответить
...на велоЗЕПЕДах...
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11.01.2021 09:11 Ответить
*чуть ниже
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11.01.2021 09:12 Ответить
Це преЗеденьська свита з ментами та Зебожілими з'їхала з гори.
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11.01.2021 08:42 Ответить
Когда же в Крыму ???
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11.01.2021 08:54 Ответить
Заметь, все ближе и ближе подбиратется по разлому - Италия, Хорватия, Львов, в Грузии было по моему.
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11.01.2021 09:41 Ответить
Дуже переживаю за керченський міст. Йому трястись нікак незя
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11.01.2021 09:46 Ответить
Пенькі вирублених бандитами лісів здригнулись і скинули шапки снігу ось і створили землетрус.
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11.01.2021 09:47 Ответить
 
 