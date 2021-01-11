Подземный толчок магнитудой 1,9 балла зафиксирован на Львовщине, - ГСЧС
Подземный толчок магнитудой 1,9 балла зафиксирован в воскресенье, 10 января, в районе с. Луки Самборского района (Львовская обл.)
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
"10 января в 13.13 в районе с.Луки Самборского района измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона был зафиксирован подземный толчок магнитудой около 1,9 балла, без негативных последствий (не ощущается на поверхности человеком)", – сказано в сообщении.
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