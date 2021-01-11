Підземний поштовх магнітудою 1,9 бала зафіксовано на Львівщині, - ДСНС

Підземний поштовх магнітудою 1,9 бала зафіксовано в неділю, 10 січня, в районі с. Луки Самбірського району (Львівська обл.)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"10 січня о 13:13 у районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою приблизно 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)", - йдеться в повідомленні.

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