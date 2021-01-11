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Новини
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Підземний поштовх магнітудою 1,9 бала зафіксовано на Львівщині, - ДСНС

Підземний поштовх магнітудою 1,9 бала зафіксовано на Львівщині, - ДСНС

Підземний поштовх магнітудою 1,9 бала зафіксовано в неділю, 10 січня, в районі с. Луки Самбірського району (Львівська обл.)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"10 січня о 13:13 у районі с. Луки Самбірського району вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою приблизно 1,9 бала, без негативних наслідків (не відчувається на поверхні людиною)", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Мукачівському районі на Закарпатті стався землетрус магнітудою 1,8 бала

Автор: 

землетрус (179) ДСНС (5172) Львівська область (2469)


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Топ коментарі
+6
Вот скажите, что это не бедосик.
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11.01.2021 08:18 Відповісти
+3
Це преЗеденьська свита з ментами та Зебожілими з'їхала з гори.
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11.01.2021 08:42 Відповісти
+3
Дуже переживаю за керченський міст. Йому трястись нікак незя
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11.01.2021 09:46 Відповісти
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Зрада. Тут землетрус, а Зе на галапагосах відпочиває.
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11.01.2021 08:12 Відповісти
Для зради навіть привід не потрібен.)))
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11.01.2021 08:19 Відповісти
Вот скажите, что это не бедосик.
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11.01.2021 08:18 Відповісти
Взагалі, могло бути і гірше.
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11.01.2021 08:21 Відповісти
...на велоЗЕПЕДах...
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11.01.2021 09:11 Відповісти
*чуть ниже
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11.01.2021 09:12 Відповісти
Це преЗеденьська свита з ментами та Зебожілими з'їхала з гори.
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11.01.2021 08:42 Відповісти
Когда же в Крыму ???
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11.01.2021 08:54 Відповісти
Заметь, все ближе и ближе подбиратется по разлому - Италия, Хорватия, Львов, в Грузии было по моему.
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11.01.2021 09:41 Відповісти
Дуже переживаю за керченський міст. Йому трястись нікак незя
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11.01.2021 09:46 Відповісти
Пенькі вирублених бандитами лісів здригнулись і скинули шапки снігу ось і створили землетрус.
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11.01.2021 09:47 Відповісти
 
 