Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала Трампа "слугой Путина"

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завила, что бездействие президента Дональда Трампа в отношении сообщений о якобы имевших место быть атаках российских хакеров на американские ведомства объясняется только тем, что он находится в услужении у президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Другого объяснения, кроме того, что он (Трамп. - Ред.) - слуга Путина, просто нет", - сказала она в интервью телеканалу CBS.

"Не знаю, что у русских есть на президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое", - добавила Пелоси.

По ее словам, Трамп "либо тугой на ухо, либо у него пятна на глазах, то ли у него есть обязательства" перед Россией.

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