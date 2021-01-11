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Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала Трампа "слугой Путина"

Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала Трампа

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завила, что бездействие президента Дональда Трампа в отношении сообщений о якобы имевших место быть атаках российских хакеров на американские ведомства объясняется только тем, что он находится в услужении у президента РФ Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Другого объяснения, кроме того, что он (Трамп. - Ред.) - слуга Путина, просто нет", - сказала она в интервью телеканалу CBS.

"Не знаю, что у русских есть на президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое", - добавила Пелоси.

По ее словам, Трамп "либо тугой на ухо, либо у него пятна на глазах, то ли у него есть обязательства" перед Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спикер Палаты представителей США Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар

путин владимир (31569) США (27182) хакер (1191) Трамп Дональд (5690) Пелози Нэнси (56)


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Топ комментарии
+37
Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала Трампа "слугой Путина" - Цензор.НЕТ 1239
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11.01.2021 08:39 Ответить
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Трамписты это что-то вроде наших зебилов - такие же тупорылые имбецилы.
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11.01.2021 08:43 Ответить
+16
Спикер Палаты представителей США Пелоси назвала Трампа "слугой Путина" - Цензор.НЕТ 6171
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11.01.2021 08:40 Ответить
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Ты можешь считать как хочешь, только Лукашенко не захотел рассматривать дело в судах и протоколы были "своевременно" уничтожены, перевыборов он тоже не захотел. Суды в США пересматривали протоколы по заявкам Трампа К судьям в США справедливо существует полное доверие. Ошибки и там могут случаться, но неумышленные. А что касается пересчета голосов, тут не могло быть никаких ошибок.
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11.01.2021 10:55 Ответить
Про які печенюшки ти верзеш , убоге ,, що ви кацапня срана ,ще істівного можете запропонувати світу , крім ягеля і " бояри" .

Ти сам то хоч бачив коли небудь , яке печиво на вигляд .?
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11.01.2021 10:48 Ответить
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11.01.2021 11:56 Ответить
Кремлёвский след. Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 10:24 Ответить
Протести в Києві ( Майдан ) були - в підтримку демократії , протести в Вашингтоні - проти демократії . В цьому між ними і різниця .
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11.01.2021 10:58 Ответить
Клоун Зеля и Clown Tramp. Они оба на ниточках Пуйла.Спікерка Палати представників США Пелосі назвала Трампа "слугою Путіна" - Цензор.НЕТ 3328
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11.01.2021 11:41 Ответить
старуха давно бредит. на белое говорит чёрное. Трамп все годы жёстко щемил рф, Обама "умиротворял".
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11.01.2021 23:21 Ответить
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