Спікерка Палати представників США Пелосі назвала Трампа "слугою Путіна"

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі завила, що бездіяльність президента Дональда Трампа стосовно повідомлень про атаки російських хакерів на американські відомства, що нібито були, пояснюється лише тим, що він перебуває на службі в президента РФ Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Іншого пояснення, крім того, що він (Трамп. - Ред.) - слуга Путіна, просто немає", - сказала вона в інтерв'ю телеканалу CBS.

"Не знаю, що у росіян є на президента Трампа, чи то приватне, політичне або фінансове", - додала Пелосі.

За її словами, Трамп "або тугий на вухо, або в нього плями на очах, або ж у нього є зобов'язання" перед Росією.

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