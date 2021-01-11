"Британский" штамм коронавируса выявлен в РФ

Новый, так называемый "британский" штамм коронавируса обнаружен в Российской федерации. Еще в конце прошлого года стало известно, что у прибывших в страну был выявлен мутировавший коронавирус.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1", информмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Россию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек, у 32 человек из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении в результате мониторинга.

"Мы нашли их всех, у них у всех был отобран материал. Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог", - заявила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

Она утверждает, что применяемые в России системы ПЦР-диагностики и зарегистрированные в РФ вакцины эффективны и в отношении этого штамма.

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