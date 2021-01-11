"Британский" штамм коронавируса выявлен в РФ
Новый, так называемый "британский" штамм коронавируса обнаружен в Российской федерации. Еще в конце прошлого года стало известно, что у прибывших в страну был выявлен мутировавший коронавирус.
Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1", информмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Россию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек, у 32 человек из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении в результате мониторинга.
"Мы нашли их всех, у них у всех был отобран материал. Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог", - заявила она.
Глава Роспотребнадзора добавила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.
Она утверждает, что применяемые в России системы ПЦР-диагностики и зарегистрированные в РФ вакцины эффективны и в отношении этого штамма.
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в сентябре 2019 года, в государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошёл взрыв. Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. При этом в здании научного центра выбиты все стёкла.
Государственный научный центр "Вектор" был основан в 1974 году. Он является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.
Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов - в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В центре хранится и вирус лихорадки Эбола.