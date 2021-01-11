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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм коронавируса выявлен в РФ

Новый, так называемый "британский" штамм коронавируса обнаружен в Российской федерации. Еще в конце прошлого года стало известно, что у прибывших в страну был выявлен мутировавший коронавирус.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1", информмирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Россию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек, у 32 человек из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении в результате мониторинга.

"Мы нашли их всех, у них у всех был отобран материал. Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог", - заявила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

Она утверждает, что применяемые в России системы ПЦР-диагностики и зарегистрированные в РФ вакцины эффективны и в отношении этого штамма.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса выявлен в Португалии

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Великобритания (5028) карантин (16729) россия (96246) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
А шо лапті там робили у європейських геїв? Були на шпілі-вілях?
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11.01.2021 08:57 Ответить
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А шо лапті там робили у європейських геїв? Були на шпілі-вілях?
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11.01.2021 08:57 Ответить
новичек довозили. закончился.
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11.01.2021 09:06 Ответить
Да хоть бубонную чуму.
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11.01.2021 08:58 Ответить
это же вопиющий акт русофобии !
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11.01.2021 09:15 Ответить
Спутніка їм! Подвійну дозу
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11.01.2021 09:27 Ответить
Більше, більше туди вірусов (!), різних і ефективних !
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11.01.2021 09:28 Ответить
Чего там только нет, "богатая" на разное дерьмо страна.
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11.01.2021 09:59 Ответить
я бы даже сказал что правильнее писать "росийский штамм выявлен в британии"....где-где там был взрыв в лаборатории рф??)) куда приезжали ученые из Уханя в командировку перед эпидемией?)
______

в сентябре 2019 года, в государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошёл взрыв. Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. При этом в здании научного центра выбиты все стёкла.

Государственный научный центр "Вектор" был основан в 1974 году. Он является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.
Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов - в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В центре хранится и вирус лихорадки Эбола.
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11.01.2021 10:34 Ответить
Шо-то тут не так. Обычно российские выдумки находят в Британии.
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11.01.2021 10:55 Ответить
Когда уже Украина начнет выпускать свои штаммы. Украинские! Потом появится киевский и одесский штаммы. Потом хрещатицкий и дерибасовский штаммы. Ну и по номерам домов и квартир пойдет. Дебилизация всех времен и народов наступила
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11.01.2021 11:27 Ответить
 
 