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Новини Коронавірус і карантин
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"Британський" штам коронавірусу виявлено в РФ

Новий, так званий "британський", штам коронавірусу виявлено в Російській Федерації. Ще наприкінці минулого року стало відомо, що у прибулих до країни було виявлено після мутації коронавірус.

Про це заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

З кінця листопада до 22 грудня, коли було припинено авіасполучення, до Росії прилетіли з Великої Британії понад 7 тисяч осіб, у 32 осіб з пасажирів було виявлено вірус після повернення в результаті моніторингу.

"Ми знайшли їх, у них у всіх був відібраний матеріал. Ми до кінця минулого вже року побачили, що у нас є варіант того самого штаму з Великої Британії, який викликає стільки сьогодні тривог", - заявила вона.

Глава Росспоживнагляду додала, що новий "британський" штам коронавірусу не є більш небезпечним, але він може бути більш заразним.

Вона стверджує, що системи ПЛР-діагностики, які застосовуються в Росії, та зареєстровані в РФ вакцини ефективні і щодо цього штаму.

Читайте: "Британський" штам коронавірусу виявили в Португалії

Автор: 

Велика Британія (5666) карантин (18172) росія (66175) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
А шо лапті там робили у європейських геїв? Були на шпілі-вілях?
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11.01.2021 08:57 Відповісти
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А шо лапті там робили у європейських геїв? Були на шпілі-вілях?
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11.01.2021 08:57 Відповісти
новичек довозили. закончился.
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11.01.2021 09:06 Відповісти
Да хоть бубонную чуму.
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11.01.2021 08:58 Відповісти
это же вопиющий акт русофобии !
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11.01.2021 09:15 Відповісти
Спутніка їм! Подвійну дозу
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11.01.2021 09:27 Відповісти
Більше, більше туди вірусов (!), різних і ефективних !
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11.01.2021 09:28 Відповісти
Чего там только нет, "богатая" на разное дерьмо страна.
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11.01.2021 09:59 Відповісти
я бы даже сказал что правильнее писать "росийский штамм выявлен в британии"....где-где там был взрыв в лаборатории рф??)) куда приезжали ученые из Уханя в командировку перед эпидемией?)
______

в сентябре 2019 года, в государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошёл взрыв. Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. При этом в здании научного центра выбиты все стёкла.

Государственный научный центр "Вектор" был основан в 1974 году. Он является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.
Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов - в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В центре хранится и вирус лихорадки Эбола.
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11.01.2021 10:34 Відповісти
Шо-то тут не так. Обычно российские выдумки находят в Британии.
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11.01.2021 10:55 Відповісти
Когда уже Украина начнет выпускать свои штаммы. Украинские! Потом появится киевский и одесский штаммы. Потом хрещатицкий и дерибасовский штаммы. Ну и по номерам домов и квартир пойдет. Дебилизация всех времен и народов наступила
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11.01.2021 11:27 Відповісти
 
 