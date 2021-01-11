"Британський" штам коронавірусу виявлено в РФ
Новий, так званий "британський", штам коронавірусу виявлено в Російській Федерації. Ще наприкінці минулого року стало відомо, що у прибулих до країни було виявлено після мутації коронавірус.
Про це заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова в інтерв'ю телеканалу "Росія 1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
З кінця листопада до 22 грудня, коли було припинено авіасполучення, до Росії прилетіли з Великої Британії понад 7 тисяч осіб, у 32 осіб з пасажирів було виявлено вірус після повернення в результаті моніторингу.
"Ми знайшли їх, у них у всіх був відібраний матеріал. Ми до кінця минулого вже року побачили, що у нас є варіант того самого штаму з Великої Британії, який викликає стільки сьогодні тривог", - заявила вона.
Глава Росспоживнагляду додала, що новий "британський" штам коронавірусу не є більш небезпечним, але він може бути більш заразним.
Вона стверджує, що системи ПЛР-діагностики, які застосовуються в Росії, та зареєстровані в РФ вакцини ефективні і щодо цього штаму.
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в сентябре 2019 года, в государственном научном центре вирусологии "Вектор" вблизи Новосибирска произошёл взрыв. Этот научный центр располагает одной из самых полных в мире коллекций опасных вирусов.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в помещении, где произошел взрыв, не было биологически опасных веществ. При этом в здании научного центра выбиты все стёкла.
Государственный научный центр "Вектор" был основан в 1974 году. Он является одним из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В 1970-1980-е годы в центре велась разработка биологического и бактериологического оружия, а также средств защиты от него.
Также на "Векторе" собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов - в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В центре хранится и вирус лихорадки Эбола.