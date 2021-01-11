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Новости Коронавирус и карантин
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Ryanair приостанавливает 70% рейсов из Киева

Ryanair приостанавливает 70% рейсов из Киева

Лоукост Ryanair приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

До весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три рейса из 30 из аэропорта "Борисполь" - в Вену, Берлин и Валенсию.

В то же время с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

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На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент не ясна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону.

Также Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. В частности, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут — в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель приостановит полеты по этому маршруту.

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Как сообщалось, убытки международного лоукостера Ryanair из-за пандемии коронавируса составили 411 млн евро в первом полугодии 2020 года.

Автор: 

карантин (16729) авиасообщение (795) Ryanair (132) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
ЗЕлохам на голову. Що обрали те і мають тепер.
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11.01.2021 09:24 Ответить
+2
Хе-хе. Це мало що значить. Європа вже не пускає до себе без паспорта вакцинації. Зебіли дякують ЗЕ аж підскакують.
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11.01.2021 09:18 Ответить
+2
Там много может быть разных резонов. Вообще, мировая авиация переживает не лучшие времена. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен.
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11.01.2021 09:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
конечно надо закрывать - все платежеспособные в Буковеле)
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11.01.2021 09:07 Ответить
Хе-хе. Це мало що значить. Європа вже не пускає до себе без паспорта вакцинації. Зебіли дякують ЗЕ аж підскакують.
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11.01.2021 09:18 Ответить
вы$ралось????
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11.01.2021 09:21 Ответить
ЗЕлохам на голову. Що обрали те і мають тепер.
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11.01.2021 09:24 Ответить
при чем они тут???
в шинель раненный??
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11.01.2021 09:27 Ответить
Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва - Цензор.НЕТ 9332
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11.01.2021 11:35 Ответить
новые ники раненный в шинель раздал для форума???
все знают
бутусов сам с собой на форуме
на вентилятор кидает
и дурней кормит
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11.01.2021 12:03 Ответить
Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва - Цензор.НЕТ 3734
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11.01.2021 11:34 Ответить
Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва - Цензор.НЕТ 8059
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11.01.2021 11:35 Ответить
не проблема, скоро появятся на олх как в свое время справки о ковиде)
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11.01.2021 10:01 Ответить
В авіакомпанії знають і у всьому світі відомо, що українська влада бреше, скриваючи істинний рівень захворюванності смертності в Україні від КОВІД -19. Степанов і Ляшко під образом Зеленського - то злочинці, через яких гинуть тисячі українців. А Степанов, до того ще і жулик - його головна ціль - відкати від багатомільярдних закупок з Держбюджету китайського барахла під назвою "вакцина". А далі - "трава не рости": українці будуть гинути а степанови дременуть за кордон з краденим.
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11.01.2021 09:27 Ответить
Там много может быть разных резонов. Вообще, мировая авиация переживает не лучшие времена. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен.
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11.01.2021 09:35 Ответить
правильно, зачем лоукостеры, когда бенин мау есть!!!
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11.01.2021 09:36 Ответить
 
 