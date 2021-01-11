Ryanair приостанавливает 70% рейсов из Киева

Лоукост Ryanair приостановит полеты по 70% маршрутов из Киева до конца марта, когда авиация переходит на летний сезон.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

До весны авиакомпания будет выполнять без перерыва только три рейса из 30 из аэропорта "Борисполь" - в Вену, Берлин и Валенсию.

В то же время с февраля Ryanair планирует возобновить рейсы в Пафос, Краков, Познань, Мадрид, Лондон и Манчестер.

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На конец марта маршрутная сеть Ryanair из Киева будет включать 26 пунктов. На данный момент не ясна судьба рейсов из Киева в Кельн, Дублин, Быдгощ и Барселону.

Также Ryanair значительно сократил полетную программу из региональных аэропортов Украины. В частности, до летнего сезона лоукост вообще не будет летать из Харькова и Херсона.

Во Львове у авиакомпании остался только один постоянный маршрут — в Лондон, а рейсы в Болонью она возобновит с 1 февраля.

Зимняя маршрутная сеть Ryanair из Одессы будет включать три аэропорта. Рейсы в Краков, Дюссельдорф Веце, Гданьск будут выполняться с начала февраля. Сейчас лоукост летает из Одессы в Краков, однако с 10 января на несколько недель приостановит полеты по этому маршруту.

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Как сообщалось, убытки международного лоукостера Ryanair из-за пандемии коронавируса составили 411 млн евро в первом полугодии 2020 года.