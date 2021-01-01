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Новости Коронавирус и карантин
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Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией, приостановленное ранее из-за обнаружения нового штамма коронавируса

Норвегия возобновляет авиасообщение с Британией, приостановленное ранее из-за обнаружения нового штамма коронавируса

Норвегия снимает запрет на авиасообщение с Великобританией и возобновляет авиаперелеты со 2 января.

Как сообщает The Guardian, власти страны, тем не менее, постановили, что любой прибывающий в Норвегию из тех стран, где наблюдается сложная обстановка с COVID-19, должен предъявить на въезде отрицательный тест на коронавирус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, те люди, у которых нет собственного места жительства в Норвегии, должны будут провести 10 дней на карантине в отеле после прибытия в страну.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что  Бельгия также запретила авиарейсы из Великобритании.

В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

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Великобритания (5007) карантин (16729) Норвегия (708) авиасообщение (795) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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А шо,уже поборолы.
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01.01.2021 16:19 Ответить
пугливые викинги пошли
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01.01.2021 17:13 Ответить
А мы закрылись наглухо! -- внутри разберёмся сперва... -- а потом всем расскажем, как тяжко немцам жить...*)
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01.01.2021 17:16 Ответить
Зараза! -- мне надо шайбы калёные прокладочные купить... -- ... хрен на рыло! -- всё закрыто.
Буду вручную из всякого металлолома ваять. -- согласно прописки, по месту жительства.
-- шо мне та Норвегия? -- тоже мне -- Багама-Мама...*)
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01.01.2021 17:21 Ответить
 
 