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Новости Коронавирус и карантин
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Бельгия вслед за Нидерландами приостанавливает пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19

Бельгия вслед за Нидерландами приостанавливает пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19

Власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на нидерландский Минздрав.

"(Министерство. - Ред.) рекомендует как можно сильнее ограничить завоз этого штамма вируса из Соединенного Королевства - при помощи ограничения или контроля за пассажирскими перевозками", - говорится в заявлении министерства.

В связи с этим власти в качестве предосторожности приняли решение о запрете пассажирских полетов из Британии в Нидерланды. При этом власти изучают ситуацию с другими формами транспортного сообщения между двумя странами.

"Патогенная мутация COVID-19 циркулирует в Соединенном Королевстве. Известно, что она распространяется легче и быстрее, и что ее сложнее выявить", - уточнили в ведомстве.

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The Guardian напоминает, что в Нидерландах в данный момент из-за COVID-19 действует режим всеобщей изоляции - до середины января.

Позже бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT сообщил, что с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

"Мы пока не имеем окончательного мнения", - заявил глава федерального правительства Бельгии, объясняя, что эта мера предварительно вводится на 24 часа в ожидании выводов ученых, которые в настоящее время заняты изучением этого вопроса.

По его словам, приезжающие из Великобритании, которая и без того относится к "красной зоне" пандемии, будут попадать под бдительное наблюдение, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер.

"Мы предоставим очень ясную информацию всем прибывающим относительно того, чего мы от них ожидаем", - сказал Де Кроо.

Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, добавил премьер-министр.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

Великобритания (4964) карантин (16729) Нидерланды (1583) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Та щось здається мені, що таких нових штамів набагато більше. Є випадки, коли у людей позитивний тест діагностують по третьому разу. Так який тоді сенс у вакцинах, коли вони не встигають за новими штамами?
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20.12.2020 11:04
+4
Ага) И Повторять каждие два месяца.
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20.12.2020 11:28
+2
Тако херней можно вечно пандемию подозревать. Он не страшнее но всем сидеть по норам)
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20.12.2020 11:29
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Та щось здається мені, що таких нових штамів набагато більше. Є випадки, коли у людей позитивний тест діагностують по третьому разу. Так який тоді сенс у вакцинах, коли вони не встигають за новими штамами?
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20.12.2020 11:04 Ответить
Придется местным голландцам Рождество на Британских островах справлять. Будут вместе с нами Брекзит с новым годом праздновать, а потом внукам расказывать, каков он был, The Independence Day от брюссельских еврократов.
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20.12.2020 11:09 Ответить
Ладно, польские, румынские, болгарские проститутки едут в юк, но какого хера голландцы едут батрачить на острова - мне непонятно.
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20.12.2020 11:17 Ответить
голландцев не встречал, встречал бельгиек, а в университеты немцы прут, как будто тут им мёдом намазано.
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20.12.2020 11:32 Ответить
Поехать шпили посмотреть в соседнюю страну у людей там естественное дело, єто у нас такое звучит подозрительно
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20.12.2020 16:16 Ответить
Похоже, решение принято исключительно на основе бюрократической паранойи. Я сам не вникал в вопрос, но кажется, этот штамм появился там, где меньше всего ковида и делать выводы о его заразности или летальности, и необходимости карантина от него, пока преждевременно. Тоже мне новость - новый штамм вируса, imho.
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20.12.2020 11:14 Ответить
им показалось мало они помурыжили людей, мало их подержали в заперти, мало напугали ---надо еще!
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20.12.2020 21:22 Ответить
нет!
хватит барахтаться ибо за новыми штамами никакая вакцина не поспеет-переболеют все и вакцинированные и нет.!
- лучше сразу! идти в ифекционку и за бутылку просить заразить и не ждать трепетно симптомов, когда вирус в тебе размножится и тебя задыхающегося свезут в больничку умирать...
Заразился чуть чуть... тест... легкое лечение... иммунитет без всякой не понятной вакцины!
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20.12.2020 11:25 Ответить
Ага) И Повторять каждие два месяца.
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20.12.2020 11:28 Ответить
Через два - ещё рано. Заболеть не получится при всём желании ибо натуральный иммунитет это не вакцинная профанация...
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20.12.2020 11:37 Ответить
писали , що імунітет після ковіду до півроку тримається .
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20.12.2020 14:38 Ответить
Це мінімум! Ящо , перед виходомна на вулицю, робіти інгаляцію Декасаном й закапати їм же очі - вірогідність зараження зменьшується на 25% ...
Я так роблю...
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20.12.2020 16:01 Ответить
Треба надівати на обличчя маску для плавання під водою, ймовірність зараження через слизову зменшується до 0%

Я так роблю...
Пофік хто шо думає
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20.12.2020 16:19 Ответить
Гарна ідея !!!
З ТАКОЮ маскою у метро та транспорті ніхто не примусить купляти білет !!! .
Поліцаї не заарештують за сцяння на клумбі !!!
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20.12.2020 16:35 Ответить
Правильно! Планета -- частная собственность и нечего черни по ней лазить!
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20.12.2020 21:24 Ответить
Я в масці сварщика хожу в магазин. Теж не погано.
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20.12.2020 21:49 Ответить
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20.12.2020 22:24 Ответить
Та да, просто сразу приедет психиатричка
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21.12.2020 07:14 Ответить
Тако херней можно вечно пандемию подозревать. Он не страшнее но всем сидеть по норам)
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20.12.2020 11:29 Ответить
отвезите меня на другую планету от этих дураков
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20.12.2020 11:50 Ответить
Британия начинает переименовываться в маленький НовоУханск.
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20.12.2020 14:37 Ответить
Понятно, что паника быстро перекидывается на континент. Но вряд ли эти меры Бельгии, Нидерландов и других европейских стран спасут ситуацию... 2020-й -- перестань для жечь!!!
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20.12.2020 14:39 Ответить
Надо же. Еще не успели прививки от старого штамма сделать а уже новый появился. Походу скоро все будут колоться каждый день как диабетики инсулином
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20.12.2020 14:42 Ответить
Слово карантин.вже майже не вживають.Натомість.його замінили локдауном.Цікаво,яке ще слово придумають?
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20.12.2020 14:46 Ответить
Есть такое слово! Но забанят, суки.
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20.12.2020 15:12 Ответить
Жо....па?
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20.12.2020 15:15 Ответить
О Ваня, так ось де ти проколовся!
Ти виявляється російський шпигун, бо по українські, правильно казати дупа!
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20.12.2020 16:12 Ответить
Фу, який ти невихований. Я мав на увазі, що ЖОдного фоПА не залишиться після цього карантину. А у тебе одне в голові. Ех...
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20.12.2020 16:40 Ответить
конфінмен у Франції
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20.12.2020 15:17 Ответить
Штамм називається Брексіт. Мстя.
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20.12.2020 15:12 Ответить
Десь прочитав_ народ з Лондону тікає...
Лєрка Облігація теж??
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20.12.2020 15:20 Ответить
Так:
"Враги сожгли родную хату,
Убили всю ее семью.
Куда-ж теперь?.."
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20.12.2020 16:14 Ответить
В неї там син навчається, то куди і навіщо їй тікати ?
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20.12.2020 16:26 Ответить
" Сегодня существуют сотни, даже тысячи неизвестных нам разновидностей коронавируса. Просто в Британии, в отличие от других государств, за ними наблюдают. Действительно, найдены новые мутации в шиповидном белке, который является частью коронавируса. Именно эту часть атакует вакцина, и против нее формируются антитела. Тем не менее, речь не идет об одном антителе против всего шиповидного белка, но о многих различных антителах против различных компонентов шиповидного белка. Эффективность вакцины может несколько снизиться, но она не сократится с 95% до 0%".
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20.12.2020 15:26 Ответить
Жители Лондона массово покидают город из-за нового вида коронависа
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be.html#more-120787
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20.12.2020 15:39 Ответить
а у нас на днях відновили польоти до Британії з України
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20.12.2020 15:42 Ответить
у нас всегда тупят.
Когда бриты уже вышли из ес, украинцы туда никак не могут войти...
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20.12.2020 17:20 Ответить
Правильно, выдумывайте новые несуществующие опасности, а под этим предлогом отбирайте у людей права и свободы, загоняйте всех в стойло и кошмарьте без конца, это и есть новый мировой порядок.
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20.12.2020 16:18 Ответить
Планета Земля частная собственность и нечего всякой черни свободно по ней шастать!
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20.12.2020 21:28 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%ba%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d1%8b.html Меркель инициирует экстренное закрытие границы ЕС для британцев из-за нового штамма коронавируса
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20.12.2020 20:21 Ответить
 
 