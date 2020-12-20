Бельгия вслед за Нидерландами приостанавливает пассажирские авиаперелеты из Британии из-за обнаружения там нового штамма COVID-19
Власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на нидерландский Минздрав.
"(Министерство. - Ред.) рекомендует как можно сильнее ограничить завоз этого штамма вируса из Соединенного Королевства - при помощи ограничения или контроля за пассажирскими перевозками", - говорится в заявлении министерства.
В связи с этим власти в качестве предосторожности приняли решение о запрете пассажирских полетов из Британии в Нидерланды. При этом власти изучают ситуацию с другими формами транспортного сообщения между двумя странами.
"Патогенная мутация COVID-19 циркулирует в Соединенном Королевстве. Известно, что она распространяется легче и быстрее, и что ее сложнее выявить", - уточнили в ведомстве.
The Guardian напоминает, что в Нидерландах в данный момент из-за COVID-19 действует режим всеобщей изоляции - до середины января.
Позже бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT сообщил, что с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.
"Мы пока не имеем окончательного мнения", - заявил глава федерального правительства Бельгии, объясняя, что эта мера предварительно вводится на 24 часа в ожидании выводов ученых, которые в настоящее время заняты изучением этого вопроса.
По его словам, приезжающие из Великобритании, которая и без того относится к "красной зоне" пандемии, будут попадать под бдительное наблюдение, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер.
"Мы предоставим очень ясную информацию всем прибывающим относительно того, чего мы от них ожидаем", - сказал Де Кроо.
Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, добавил премьер-министр.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жёсткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
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хватит барахтаться ибо за новыми штамами никакая вакцина не поспеет-переболеют все и вакцинированные и нет.!
- лучше сразу! идти в ифекционку и за бутылку просить заразить и не ждать трепетно симптомов, когда вирус в тебе размножится и тебя задыхающегося свезут в больничку умирать...
Заразился чуть чуть... тест... легкое лечение... иммунитет без всякой не понятной вакцины!
Я так роблю...
Я так роблю...
Пофік хто шо думає
З ТАКОЮ маскою у метро та транспорті ніхто не примусить купляти білет !!! .
Поліцаї не заарештують за сцяння на клумбі !!!
Ти виявляється російський шпигун, бо по українські, правильно казати дупа!
Лєрка Облігація теж??
"Враги сожгли родную хату,
Убили всю ее семью.
Куда-ж теперь?.."
https://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be.html#more-120787
Когда бриты уже вышли из ес, украинцы туда никак не могут войти...