Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва
Лоукост Ryanair припинить польоти на 70% маршрутів із Києва до кінця березня, коли авіація переходить на літній сезон.
Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
До весни авіакомпанія виконуватиме без перерви лише три рейси з 30 з аеропорту "Бориспіль" - до Відня, Берліна і Валенсії.
Водночас з лютого Ryanair планує відновити рейси до Пафоса, Кракова, Познані, Мадрида, Лондона і Манчестера.
На кінець березня маршрутна мережа Ryanair з Києва включатиме 26 пунктів. Станом на цей час невідома доля рейсів з Києва до Кельна, Дубліна, Бидгоща і Барселони.
Також Ryanair значно скоротив польотну програму з регіональних аеропортів України. Зокрема, до літнього сезону лоукост взагалі не літатиме з Харкова і Херсона.
У Львові в авіакомпанії залишився лише один постійний маршрут - до Лондона, а рейси в Болонью вона відновить з 1 лютого.
Зимова маршрутна мережа Ryanair з Одеси включатиме три аеропорти. Рейси до Кракова, Дюссельдорфа Веце, Гданська виконуватимуться з початку лютого. Зараз лоукост літає з Одеси до Кракова, однак з 10 січня на кілька тижнів припинить польоти за цим маршрутом.
Як повідомлялося, збитки міжнародного лоукостера Ryanair через пандемію коронавірусу становили 411 млн євро в першому півріччі 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в шинель раненный??
все знают
бутусов сам с собой на форуме
на вентилятор кидает
и дурней кормит