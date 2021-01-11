Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва

Лоукост Ryanair припинить польоти на 70% маршрутів із Києва до кінця березня, коли авіація переходить на літній сезон.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

До весни авіакомпанія виконуватиме без перерви лише три рейси з 30 з аеропорту "Бориспіль" - до Відня, Берліна і Валенсії.

Водночас з лютого Ryanair планує відновити рейси до Пафоса, Кракова, Познані, Мадрида, Лондона і Манчестера.

На кінець березня маршрутна мережа Ryanair з Києва включатиме 26 пунктів. Станом на цей час невідома доля рейсів з Києва до Кельна, Дубліна, Бидгоща і Барселони.

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Також Ryanair значно скоротив польотну програму з регіональних аеропортів України. Зокрема, до літнього сезону лоукост взагалі не літатиме з Харкова і Херсона.

У Львові в авіакомпанії залишився лише один постійний маршрут - до Лондона, а рейси в Болонью вона відновить з 1 лютого.

Зимова маршрутна мережа Ryanair з Одеси включатиме три аеропорти. Рейси до Кракова, Дюссельдорфа Веце, Гданська виконуватимуться з початку лютого. Зараз лоукост літає з Одеси до Кракова, однак з 10 січня на кілька тижнів припинить польоти за цим маршрутом.

Як повідомлялося, збитки міжнародного лоукостера Ryanair через пандемію коронавірусу становили 411 млн євро в першому півріччі 2020 року.