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Новини Коронавірус і карантин
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Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва

Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва

Лоукост Ryanair припинить польоти на 70% маршрутів із Києва до кінця березня, коли авіація переходить на літній сезон.

Про це повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

До весни авіакомпанія виконуватиме без перерви лише три рейси з 30 з аеропорту "Бориспіль" - до Відня, Берліна і Валенсії.

Водночас з лютого Ryanair планує відновити рейси до Пафоса, Кракова, Познані, Мадрида, Лондона і Манчестера.

На кінець березня маршрутна мережа Ryanair з Києва включатиме 26 пунктів. Станом на цей час невідома доля рейсів з Києва до Кельна, Дубліна, Бидгоща і Барселони.

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Також Ryanair значно скоротив польотну програму з регіональних аеропортів України. Зокрема, до літнього сезону лоукост взагалі не літатиме з Харкова і Херсона.

У Львові в авіакомпанії залишився лише один постійний маршрут - до Лондона, а рейси в Болонью вона відновить з 1 лютого.

Зимова маршрутна мережа Ryanair з Одеси включатиме три аеропорти. Рейси до Кракова, Дюссельдорфа Веце, Гданська виконуватимуться з початку лютого. Зараз лоукост літає з Одеси до Кракова, однак з 10 січня на кілька тижнів припинить польоти за цим маршрутом.

Як повідомлялося, збитки міжнародного лоукостера Ryanair через пандемію коронавірусу становили 411 млн євро в першому півріччі 2020 року.

Автор: 

карантин (18172) авіасполучення (3082) Ryanair (468) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
ЗЕлохам на голову. Що обрали те і мають тепер.
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11.01.2021 09:24 Відповісти
+2
Хе-хе. Це мало що значить. Європа вже не пускає до себе без паспорта вакцинації. Зебіли дякують ЗЕ аж підскакують.
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11.01.2021 09:18 Відповісти
+2
Там много может быть разных резонов. Вообще, мировая авиация переживает не лучшие времена. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен.
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11.01.2021 09:35 Відповісти
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конечно надо закрывать - все платежеспособные в Буковеле)
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11.01.2021 09:07 Відповісти
Хе-хе. Це мало що значить. Європа вже не пускає до себе без паспорта вакцинації. Зебіли дякують ЗЕ аж підскакують.
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11.01.2021 09:18 Відповісти
вы$ралось????
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11.01.2021 09:21 Відповісти
ЗЕлохам на голову. Що обрали те і мають тепер.
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11.01.2021 09:24 Відповісти
при чем они тут???
в шинель раненный??
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11.01.2021 09:27 Відповісти
Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва - Цензор.НЕТ 9332
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11.01.2021 11:35 Відповісти
новые ники раненный в шинель раздал для форума???
все знают
бутусов сам с собой на форуме
на вентилятор кидает
и дурней кормит
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11.01.2021 12:03 Відповісти
Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва - Цензор.НЕТ 3734
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11.01.2021 11:34 Відповісти
Ryanair призупиняє 70% рейсів із Києва - Цензор.НЕТ 8059
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11.01.2021 11:35 Відповісти
не проблема, скоро появятся на олх как в свое время справки о ковиде)
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11.01.2021 10:01 Відповісти
В авіакомпанії знають і у всьому світі відомо, що українська влада бреше, скриваючи істинний рівень захворюванності смертності в Україні від КОВІД -19. Степанов і Ляшко під образом Зеленського - то злочинці, через яких гинуть тисячі українців. А Степанов, до того ще і жулик - його головна ціль - відкати від багатомільярдних закупок з Держбюджету китайського барахла під назвою "вакцина". А далі - "трава не рости": українці будуть гинути а степанови дременуть за кордон з краденим.
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11.01.2021 09:27 Відповісти
Там много может быть разных резонов. Вообще, мировая авиация переживает не лучшие времена. А еще я считаю, что Зеленский должен быть повешен.
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11.01.2021 09:35 Відповісти
правильно, зачем лоукостеры, когда бенин мау есть!!!
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11.01.2021 09:36 Відповісти
 
 