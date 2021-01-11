Делегация ВОЗ едет в Китай искать источник COVID-19

Делегация Всемирной организации здравоохранения 14 января приедет в Китай для поиска источника коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник китайская национальная комиссия здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По согласованию двух сторон международная экспертная группа ВОЗ по поиску источника коронавируса приедет проводить исследования в Китай 14 января, она будет сотрудничать с китайскими учеными в исследовании происхождения коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении комиссии.

Ученые планируют выяснить, циркулировал ли вирус ранее, чем об этом стало известно. Для этого они собираются изучить медицинские образцы, собранные до пандемии. Другой линией расследования будет изучение рынка в Ухане - возможного места, откуда вирус передался от животного человеку. Группа ВОЗ также будет собирать образцы летучих мышей и других животных, которые могли бы быть носителями вируса.

Первый случай коронавируса COVID-19 был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

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