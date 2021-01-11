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Новости Коронавирус и карантин
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Делегация ВОЗ едет в Китай искать источник COVID-19

Делегация ВОЗ едет в Китай искать источник COVID-19

Делегация Всемирной организации здравоохранения 14 января приедет в Китай для поиска источника коронавируса.

Об этом сообщила в понедельник китайская национальная комиссия здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По согласованию двух сторон международная экспертная группа ВОЗ по поиску источника коронавируса приедет проводить исследования в Китай 14 января, она будет сотрудничать с китайскими учеными в исследовании происхождения коронавируса COVID-19", - говорится в сообщении комиссии.

Ученые планируют выяснить, циркулировал ли вирус ранее, чем об этом стало известно. Для этого они собираются изучить медицинские образцы, собранные до пандемии. Другой линией расследования будет изучение рынка в Ухане - возможного места, откуда вирус передался от животного человеку. Группа ВОЗ также будет собирать образцы летучих мышей и других животных, которые могли бы быть носителями вируса.

Первый случай коронавируса COVID-19 был предположительно выявлен 17 ноября 2019 года в китайском городе Ухань. Большинство ученых считают, что COVID-19 - вирус зоонозного происхождения. Предполагается, что он мог передаться человеку от летучих мышей, однако неясно, какое животное стало посредником между летучими мышами и человеком при передаче вируса.

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Автор: 

карантин (16729) Китай (3050) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Не туда едете и не там ищете. НПО "Вектор", новосибирск, рф - вот где следует искать истоки.
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11.01.2021 09:44 Ответить
+4
Не прошло и года...
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11.01.2021 09:10 Ответить
+4
Вы еще в Северной Корее шо-нить поищите.

Конечно коммунистический Китай вам все покажет и расскажет. Вот прям ща.
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11.01.2021 09:12 Ответить
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Не прошло и года...
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11.01.2021 09:10 Ответить
Вы еще в Северной Корее шо-нить поищите.

Конечно коммунистический Китай вам все покажет и расскажет. Вот прям ща.
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11.01.2021 09:12 Ответить
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11.01.2021 09:12 Ответить
а на федерашку не пробовали ?
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11.01.2021 09:14 Ответить
Привезут оттуда новую мутацию и она "случайно" распространится в Европе)
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11.01.2021 09:16 Ответить
"проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу?"

Мене не здивує, якщо вони дізнаються, що цим посередником був китаєць з лабораторії в Ухані.
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11.01.2021 10:10 Ответить
Ця тварина є кацап.
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11.01.2021 12:24 Ответить
А почему сейчас ,надо ещё подождать лет 10-ть 🤦🤔🙄😂😂😂😂
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11.01.2021 09:18 Ответить
Так а что так срочно,надо было ещё год подаждать.В тех лабораториях уже все чисто,хрен что найдешь.
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11.01.2021 09:20 Ответить
Коррумпированная организация ищет бесмысленный вирус по всей планете, создавая видимость страшной пандемии. Да все ржут уже с этих мутаций. Мировые клоуны
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11.01.2021 09:28 Ответить
За источником денег они едут - нафиг им этот вирус, тем более - его происхождение?
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11.01.2021 09:30 Ответить
Коли цю ВООЗ фінансує приватно Білл Гейтс (завмість країни США), а це 2 млрд баксів, який є інвестор міжнародних фармкорпорацій і особисто дотора "смерть" Ральфа Баріка то довіри до Гебрея і його хабарної ВООЗ - нуль. На місці Китаю я б уважно дивився за руками цих хабарних слуг мальтузіанця Білла. Не там шукають, почніть з США їх корпорацій СЕРІ, NIH, Іспанії, Франції, Імперського коледжу в Лондоні який робив математичну моджель пандемії (задовго до її виникнення) і японських фармкорпорацій, у них на лобі вже написано це ми спільно створили штучний ковід. А тупорилі дебіли все ще вірять в уханького кажана, якого трахнув пангалін з малайзії і вніс фрагмети СНІДУ в штам коронавірусу.
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11.01.2021 09:38 Ответить
Китайцы уже разложили хлебные крошки ?
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11.01.2021 09:38 Ответить
Не туда едете и не там ищете. НПО "Вектор", новосибирск, рф - вот где следует искать истоки.
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11.01.2021 09:44 Ответить
100% кацапы очень быстро создали спутник. Это возможно только имея заранее выведенный штамм вируса. Страна которая аспирин не может сделать. Хотя, узкоглазые мрази способны на всё.
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11.01.2021 09:50 Ответить
Потрясающая скорось реагирования на проблему.
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11.01.2021 09:50 Ответить
Їдуть шукати щоб потім опублікувати брехливу версію
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11.01.2021 09:52 Ответить
изучать рынок в Китае - сильнО!)))
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11.01.2021 09:53 Ответить
"Делегация ВОЗ едет в Китай искать источник COVID-19" - источник не в Китае. Вирус привезли в Китай и запустили на рынке в Ухане.
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11.01.2021 10:11 Ответить
Слід писати не "ВОЗ", а ВООЗ", оскільки це Всесвітня організація, а ВОЗ - суто українська. Редактори ще не відійшли від святкування?
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11.01.2021 11:02 Ответить
А воз и ныне там.
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11.01.2021 11:09 Ответить
 
 