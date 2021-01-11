Делегація ВООЗ їде в Китай шукати джерело COVID-19

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня приїде в Китай для пошуку джерела коронавірусу.

Про це повідомила в понеділок китайська національна комісія охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За погодженням двох сторін міжнародна експертна група ВООЗ з пошуку джерела коронавірусу приїде проводити дослідження в Китай 14 січня, вона співпрацюватиме з китайськими вченими в дослідженні походження коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні комісії.

Вчені планують з'ясувати, чи циркулював вірус раніше, ніж про це стало відомо. Для цього вони збираються вивчити медичні зразки, зібрані до пандемії. Іншою лінією розслідування буде вивчення ринку в Ухані - можливого місця, звідки вірус передався від тварини людині. Група ВООЗ також збиратиме зразки кажанів і інших тварин, які могли б бути носіями вірусу.

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Перший випадок коронавірусу COVID-19 був імовірно виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу.