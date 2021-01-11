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Новини Коронавірус і карантин
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Делегація ВООЗ їде в Китай шукати джерело COVID-19

Делегація ВООЗ їде в Китай шукати джерело COVID-19

Делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я 14 січня приїде в Китай для пошуку джерела коронавірусу.

Про це повідомила в понеділок китайська національна комісія охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За погодженням двох сторін міжнародна експертна група ВООЗ з пошуку джерела коронавірусу приїде проводити дослідження в Китай 14 січня, вона співпрацюватиме з китайськими вченими в дослідженні походження коронавірусу COVID-19", - йдеться в повідомленні комісії.

Вчені планують з'ясувати, чи циркулював вірус раніше, ніж про це стало відомо. Для цього вони збираються вивчити медичні зразки, зібрані до пандемії. Іншою лінією розслідування буде вивчення ринку в Ухані - можливого місця, звідки вірус передався від тварини людині. Група ВООЗ також збиратиме зразки кажанів і інших тварин, які могли б бути носіями вірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинація проти COVID-19 проводиться у 42 країнах: зробили вже понад 25 млн щеплень

Перший випадок коронавірусу COVID-19 був імовірно виявлений 17 листопада 2019 року в китайському місті Ухань. Більшість вчених вважають, що COVID-19 - вірус зоонозного походження. Передбачається, що він міг передатися людині від летючих мишей, проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4715) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Не туда едете и не там ищете. НПО "Вектор", новосибирск, рф - вот где следует искать истоки.
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11.01.2021 09:44 Відповісти
+4
Не прошло и года...
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11.01.2021 09:10 Відповісти
+4
Вы еще в Северной Корее шо-нить поищите.

Конечно коммунистический Китай вам все покажет и расскажет. Вот прям ща.
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11.01.2021 09:12 Відповісти
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Не прошло и года...
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11.01.2021 09:10 Відповісти
Вы еще в Северной Корее шо-нить поищите.

Конечно коммунистический Китай вам все покажет и расскажет. Вот прям ща.
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11.01.2021 09:12 Відповісти
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11.01.2021 09:12 Відповісти
а на федерашку не пробовали ?
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11.01.2021 09:14 Відповісти
Привезут оттуда новую мутацию и она "случайно" распространится в Европе)
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11.01.2021 09:16 Відповісти
"проте незрозуміло, яка тварина стала посередником між кажанами і людиною при передачі вірусу?"

Мене не здивує, якщо вони дізнаються, що цим посередником був китаєць з лабораторії в Ухані.
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11.01.2021 10:10 Відповісти
Ця тварина є кацап.
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11.01.2021 12:24 Відповісти
А почему сейчас ,надо ещё подождать лет 10-ть 🤦🤔🙄😂😂😂😂
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11.01.2021 09:18 Відповісти
Так а что так срочно,надо было ещё год подаждать.В тех лабораториях уже все чисто,хрен что найдешь.
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11.01.2021 09:20 Відповісти
Коррумпированная организация ищет бесмысленный вирус по всей планете, создавая видимость страшной пандемии. Да все ржут уже с этих мутаций. Мировые клоуны
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11.01.2021 09:28 Відповісти
За источником денег они едут - нафиг им этот вирус, тем более - его происхождение?
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11.01.2021 09:30 Відповісти
Коли цю ВООЗ фінансує приватно Білл Гейтс (завмість країни США), а це 2 млрд баксів, який є інвестор міжнародних фармкорпорацій і особисто дотора "смерть" Ральфа Баріка то довіри до Гебрея і його хабарної ВООЗ - нуль. На місці Китаю я б уважно дивився за руками цих хабарних слуг мальтузіанця Білла. Не там шукають, почніть з США їх корпорацій СЕРІ, NIH, Іспанії, Франції, Імперського коледжу в Лондоні який робив математичну моджель пандемії (задовго до її виникнення) і японських фармкорпорацій, у них на лобі вже написано це ми спільно створили штучний ковід. А тупорилі дебіли все ще вірять в уханького кажана, якого трахнув пангалін з малайзії і вніс фрагмети СНІДУ в штам коронавірусу.
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11.01.2021 09:38 Відповісти
Китайцы уже разложили хлебные крошки ?
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11.01.2021 09:38 Відповісти
Не туда едете и не там ищете. НПО "Вектор", новосибирск, рф - вот где следует искать истоки.
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11.01.2021 09:44 Відповісти
100% кацапы очень быстро создали спутник. Это возможно только имея заранее выведенный штамм вируса. Страна которая аспирин не может сделать. Хотя, узкоглазые мрази способны на всё.
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11.01.2021 09:50 Відповісти
Потрясающая скорось реагирования на проблему.
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11.01.2021 09:50 Відповісти
Їдуть шукати щоб потім опублікувати брехливу версію
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11.01.2021 09:52 Відповісти
изучать рынок в Китае - сильнО!)))
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11.01.2021 09:53 Відповісти
"Делегация ВОЗ едет в Китай искать источник COVID-19" - источник не в Китае. Вирус привезли в Китай и запустили на рынке в Ухане.
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11.01.2021 10:11 Відповісти
Слід писати не "ВОЗ", а ВООЗ", оскільки це Всесвітня організація, а ВОЗ - суто українська. Редактори ще не відійшли від святкування?
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11.01.2021 11:02 Відповісти
А воз и ныне там.
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11.01.2021 11:09 Відповісти
 
 