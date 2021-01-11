Комитеты Рады рассмотрят вопрос возобновления военных судов, - Завитневич

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич видит угрозу деморализации личного состава ВСУ из-за приговоров участникам боевых действий. По его словам, особенно для офицеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за годы войны погибло много военнослужащих, у всех них были командиры, которые принимали определенные решения, чаще всего быстрые.

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"Я убежден, что прямого умысла на совершение преступления командиры не имели", - отметил Завитневич.

Он сообщил, что сейчас идет подготовка к созданию военной полиции, которая должна повысить уровень дисциплины в армии. Также вопрос военных судов все еще остается открытым.

"Мы в сотрудничестве с Комитетом по вопросам правовой политики будем более подробно его изучать и совершенствовать наше законодательство", - уточнил Завитневич.