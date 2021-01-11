Комитеты Рады рассмотрят вопрос возобновления военных судов, - Завитневич
Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич видит угрозу деморализации личного состава ВСУ из-за приговоров участникам боевых действий. По его словам, особенно для офицеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, за годы войны погибло много военнослужащих, у всех них были командиры, которые принимали определенные решения, чаще всего быстрые.
"Я убежден, что прямого умысла на совершение преступления командиры не имели", - отметил Завитневич.
Он сообщил, что сейчас идет подготовка к созданию военной полиции, которая должна повысить уровень дисциплины в армии. Также вопрос военных судов все еще остается открытым.
"Мы в сотрудничестве с Комитетом по вопросам правовой политики будем более подробно его изучать и совершенствовать наше законодательство", - уточнил Завитневич.
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Нужны военно-полевые суды, военные патрули, гауптвахта.
Может, будет меньше случаев типо военнослужащий в 4 ночи был убит сутенером при конфликте о стоимости заказа.
сначала с самыми главными судами разберитесь. с ксу например
То было при барыге!