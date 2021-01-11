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Новости Агрессия России против Украины
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Комитеты Рады рассмотрят вопрос возобновления военных судов, - Завитневич

Комитеты Рады рассмотрят вопрос возобновления военных судов, - Завитневич

Глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки Александр Завитневич видит угрозу деморализации личного состава ВСУ из-за приговоров участникам боевых действий. По его словам, особенно для офицеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, за годы войны погибло много военнослужащих, у всех них были командиры, которые принимали определенные решения, чаще всего быстрые.

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"Я убежден, что прямого умысла на совершение преступления командиры не имели", - отметил Завитневич.

Он сообщил, что сейчас идет подготовка к созданию военной полиции, которая должна повысить уровень дисциплины в армии. Также вопрос военных судов все еще остается открытым.

"Мы в сотрудничестве с Комитетом по вопросам правовой политики будем более подробно его изучать и совершенствовать наше законодательство", - уточнил Завитневич.

Автор: 

армия (8504) ВР (29288) суд (25146) судебная реформа (1802) Завитневич Александр (55)


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Топ комментарии
+6
Тобто буде відновлено і інститут військових прокурорів? Питання: Нафіга зеленим було це все руйнувати, прийшовши до влади??!!!
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11.01.2021 09:22 Ответить
+4
Судити військових за законами мирного часу повний ідіотизм.
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11.01.2021 09:21 Ответить
+4
Мало того, что Атошников судят гражданские суды, их к тому же судят судьи-сепары, которые живут в зоне АТО, имеют имущество в ЛДНР и даже ездят туда в гости к родственникам.
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11.01.2021 09:52 Ответить
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Судити військових за законами мирного часу повний ідіотизм.
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11.01.2021 09:21 Ответить
Мало того, что Атошников судят гражданские суды, их к тому же судят судьи-сепары, которые живут в зоне АТО, имеют имущество в ЛДНР и даже ездят туда в гости к родственникам.
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11.01.2021 09:52 Ответить
Тобто буде відновлено і інститут військових прокурорів? Питання: Нафіга зеленим було це все руйнувати, прийшовши до влади??!!!
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11.01.2021 09:22 Ответить
Трійки повертаються?
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11.01.2021 09:23 Ответить
Уставший атвайни катається на лижах в Буковелі.
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11.01.2021 09:30 Ответить
Некому забанить эту срань.
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11.01.2021 09:31 Ответить
Військових мають судити військові.
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11.01.2021 09:30 Ответить
Эту власть должны судить военные. Только так.
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11.01.2021 09:32 Ответить
Мистер Линч уже не в счет?
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11.01.2021 09:43 Ответить
В данном случае это синонимы. Просто нужно всю эту зеленую погань повесить вниз головой на законных основаниях.
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11.01.2021 09:45 Ответить
Как по мне, я бы начал с олигархов
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11.01.2021 09:49 Ответить
Сейчас это одно и то же. Только к тому, что было раньше, прибавились олигархи из России. И прибавилось крепко. По сути на этой стране уже можно ставить большой крест. Все. Выбраться из этого болота займет много десятилетий. Если вообще можно будет выбраться...
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11.01.2021 10:22 Ответить
А может сразу "к стенке и расстрелять" чего уж размениваться на формальности (военного судилища)!?
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11.01.2021 09:39 Ответить
Даже в 37 году и в 41-45 годах был суд, правда в лице особых троек трибунала, но тем не менее суд.
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11.01.2021 09:54 Ответить
Вот пусть тебя и судит это "тем не менее"
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11.01.2021 10:04 Ответить
За что меня судить, ведь я не совершал преступлений)
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11.01.2021 14:24 Ответить
формальность, а не суд, для придания видимости "законности" в череде произола и валюнтаризма!
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11.01.2021 10:04 Ответить
Да, но и даже там людей бывало оправдывали.
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11.01.2021 14:25 Ответить
И это правильно.
Нужны военно-полевые суды, военные патрули, гауптвахта.
Может, будет меньше случаев типо военнослужащий в 4 ночи был убит сутенером при конфликте о стоимости заказа.
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11.01.2021 10:07 Ответить
Мало было матиоса, не хватало в стране тепловизоров
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11.01.2021 10:09 Ответить
.

сначала с самыми главными судами разберитесь. с ксу например
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11.01.2021 11:16 Ответить
я помню, как здесь все матюкали военного прокурора Матиоса, когда он торнадовцев посадил. теперь уже кричат, что военная прокуратура все-таки нужна.
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11.01.2021 11:26 Ответить
Не путай божий дар с яичницей!
То было при барыге!
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11.01.2021 12:29 Ответить
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11.01.2021 13:46 Ответить
Начнут как при коммунистах неугодных расстреливать перед строем!
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11.01.2021 16:28 Ответить
 
 