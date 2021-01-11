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Комітети Ради розглянуть питання відновлення військових судів, - Завітневич

Комітети Ради розглянуть питання відновлення військових судів, - Завітневич

Глава комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки і розвідки Олександр Завітневич бачить загрозу деморалізації особового складу ЗСУ через вироки учасникам бойових дій. За його словами, особливо для офіцерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за роки війни загинуло багато військовослужбовців, у всіх них були командири, які приймали певні рішення, найчастіше швидкі.

"Я переконаний, що прямого умислу на вчинення злочину командири не мали", - зазначив Завітневич.

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Він повідомив, що зараз йде підготовка до створення військової поліції, яка повинна підвищити рівень дисципліни в армії. Також питання військових судів все ще залишається відкритим.

"Ми у співпраці з Комітетом з питань правової політики будемо більш детально його вивчати та вдосконалювати наше законодавство", - уточнив Завітневич.

Автор: 

армія (3780) ВР (15050) суд (11747) судова реформа (1459) Завітневич Олександр (56)


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Топ коментарі
+6
Тобто буде відновлено і інститут військових прокурорів? Питання: Нафіга зеленим було це все руйнувати, прийшовши до влади??!!!
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11.01.2021 09:22 Відповісти
+4
Судити військових за законами мирного часу повний ідіотизм.
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11.01.2021 09:21 Відповісти
+4
Мало того, что Атошников судят гражданские суды, их к тому же судят судьи-сепары, которые живут в зоне АТО, имеют имущество в ЛДНР и даже ездят туда в гости к родственникам.
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11.01.2021 09:52 Відповісти
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Судити військових за законами мирного часу повний ідіотизм.
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11.01.2021 09:21 Відповісти
Мало того, что Атошников судят гражданские суды, их к тому же судят судьи-сепары, которые живут в зоне АТО, имеют имущество в ЛДНР и даже ездят туда в гости к родственникам.
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11.01.2021 09:52 Відповісти
Тобто буде відновлено і інститут військових прокурорів? Питання: Нафіга зеленим було це все руйнувати, прийшовши до влади??!!!
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11.01.2021 09:22 Відповісти
Трійки повертаються?
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11.01.2021 09:23 Відповісти
Уставший атвайни катається на лижах в Буковелі.
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11.01.2021 09:30 Відповісти
Некому забанить эту срань.
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11.01.2021 09:31 Відповісти
Військових мають судити військові.
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11.01.2021 09:30 Відповісти
Эту власть должны судить военные. Только так.
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11.01.2021 09:32 Відповісти
Мистер Линч уже не в счет?
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11.01.2021 09:43 Відповісти
В данном случае это синонимы. Просто нужно всю эту зеленую погань повесить вниз головой на законных основаниях.
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11.01.2021 09:45 Відповісти
Как по мне, я бы начал с олигархов
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11.01.2021 09:49 Відповісти
Сейчас это одно и то же. Только к тому, что было раньше, прибавились олигархи из России. И прибавилось крепко. По сути на этой стране уже можно ставить большой крест. Все. Выбраться из этого болота займет много десятилетий. Если вообще можно будет выбраться...
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11.01.2021 10:22 Відповісти
А может сразу "к стенке и расстрелять" чего уж размениваться на формальности (военного судилища)!?
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11.01.2021 09:39 Відповісти
Даже в 37 году и в 41-45 годах был суд, правда в лице особых троек трибунала, но тем не менее суд.
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11.01.2021 09:54 Відповісти
Вот пусть тебя и судит это "тем не менее"
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11.01.2021 10:04 Відповісти
За что меня судить, ведь я не совершал преступлений)
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11.01.2021 14:24 Відповісти
формальность, а не суд, для придания видимости "законности" в череде произола и валюнтаризма!
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11.01.2021 10:04 Відповісти
Да, но и даже там людей бывало оправдывали.
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11.01.2021 14:25 Відповісти
И это правильно.
Нужны военно-полевые суды, военные патрули, гауптвахта.
Может, будет меньше случаев типо военнослужащий в 4 ночи был убит сутенером при конфликте о стоимости заказа.
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11.01.2021 10:07 Відповісти
Мало было матиоса, не хватало в стране тепловизоров
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11.01.2021 10:09 Відповісти
.

сначала с самыми главными судами разберитесь. с ксу например
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11.01.2021 11:16 Відповісти
я помню, как здесь все матюкали военного прокурора Матиоса, когда он торнадовцев посадил. теперь уже кричат, что военная прокуратура все-таки нужна.
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11.01.2021 11:26 Відповісти
Не путай божий дар с яичницей!
То было при барыге!
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11.01.2021 12:29 Відповісти
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11.01.2021 13:46 Відповісти
Начнут как при коммунистах неугодных расстреливать перед строем!
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11.01.2021 16:28 Відповісти
 
 