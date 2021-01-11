Комітети Ради розглянуть питання відновлення військових судів, - Завітневич

Глава комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки і розвідки Олександр Завітневич бачить загрозу деморалізації особового складу ЗСУ через вироки учасникам бойових дій. За його словами, особливо для офіцерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, за роки війни загинуло багато військовослужбовців, у всіх них були командири, які приймали певні рішення, найчастіше швидкі.

"Я переконаний, що прямого умислу на вчинення злочину командири не мали", - зазначив Завітневич.

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Він повідомив, що зараз йде підготовка до створення військової поліції, яка повинна підвищити рівень дисципліни в армії. Також питання військових судів все ще залишається відкритим.

"Ми у співпраці з Комітетом з питань правової політики будемо більш детально його вивчати та вдосконалювати наше законодавство", - уточнив Завітневич.