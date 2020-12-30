РУС
Зеленскому на рассмотрение передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на ближайшие пять лет, - ОП

На рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы, разработанная Комиссией по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.

Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию. Для этого предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги.

Второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства. В частности, предлагается введение института суда присяжных, который решает вопрос виновности (вины) лица; внедрение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, приговоренных к пожизненному или иному длительному лишению свободы, с определением законодательных критериев для такого пересмотра; введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем – института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях, который после доработки Зеленский внесет в Раду как неотложный

Кроме того, отмечается необходимость скорейшего развития электронного судопроизводства, в частности введение возможности рассмотрения в режиме онлайн определенных категорий дел, а также совершенствование институтов альтернативного разрешения споров.

Отдельным блоком вопросов является деятельность Верховного Суда. Так, в Стратегии предусматривается совершенствование института образцового дела и введение института пилотного (модельного) решения Верховного Суда; совершенствование порядка обращения Верховного Суда в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам; решается вопрос о статусе судей высших судов, которые прекратили деятельность и ликвидируются, и т. д.

Читайте также: Марченко: МВФ ожидает от Украины мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы

В Стратегии предлагается оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов; совершенствование механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления, в том числе с возможным привлечением международных экспертов, а также реорганизация Государственной судебной администрации, регламентация механизма мониторинга для оценки и контроля деятельности судов без вмешательства в сферу управления правосудием, разработка и принятие закона о публичной службе в системе правосудия и т. п.

Рассматривается и вопрос обеспечения судейской карьеры и ответственности судей. Предлагается: совершенствование квалификационных требований и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда; последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям с одновременным совершенствованием процедурных гарантий судьи в дисциплинарном производстве; восстановление института ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и другие меры.

Глава Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас отметил, что в случае одобрения на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы под вашим председательством этой дорожной карты в системе правосудия следующим шагом будет подготовка плана действий по реализации положений этой Стратегии с определением конкретных исполнителей и сроков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. ФОТО

Зеленский Владимир судебная реформа Ионушас Сергей
с какой стороны не смотри , везде ...
30.12.2020 11:48
+3
Ось і озвучили «месію»-Медведчук!
30.12.2020 11:49
+3
Зеленскому на рассмотрение?!

Картинки посмотреть

30.12.2020 11:49
30.12.2020 11:49
Кум Путина - мессия Украины? Дожились. Кацапоботы это нам внушают.
показать весь комментарий
30.12.2020 11:56
Все идет по плану и ему помогает в этом быдло население Украины. Кому был не выгоден П и кто больше всего хотел видеть безвольного лоха своим противником? Кто выплеснул недалекому электорату П вор, барыга и т.д.??? Особо отбитые до сих пор кричат вор, барыга и т.д. так, как будто у них лично что то украли. Электорату не было интересно что было сделано на международной арене, сколько стран повернулось лицом к Украине и поддерживали ее. Электорат обиделся что на него не упали с неба все блага цивилизации и что самое главное - для них не понизили тарифы.... Ну а курс доллара это вообще смертный приговор для П. Так что приход к власти такого вот подобия президента как мы имеем сейчас в первую очередь выгодно сопредельной территории, когда с Украиной не хочет разговаривать ни одна страна. Только недалекое быдло никак не может этого понять и продолжает кричать вор и барыга! Если на фронте и удается сдерживать наших "братанов" то информационную войну, благодаря жаждующим понижения коммуналки и свидетелям доллара по 8 Украина проиграла...
30.12.2020 12:09
Мне интересно шо оно будет рассматривать? У него же мозга нет, живет чужим мозгом, олигархическим. Окружил себя предателями и их слушает, потому что сам предатель и уж точно не патриот.
30.12.2020 11:54
ХЕРАНТ ДАВНО УЖЕ СЛИЛСЯ
30.12.2020 13:07
та уже все - система пошла вразнос. Пауки-мафиози из КС против пауков-олигархов. Свято наближається - гойдатимуться разом!! але є й інший бік - це значить до дна усім нам залишилося вже зовсім нічого - скоро буде бум... сподіваюся вистачить сил та волі розвішати на деревах усіх ворогів та вистояти Україні.... Слава Україні! Смерть ворогам!
30.12.2020 11:56
А чого ж не зразу Путін?
30.12.2020 11:57
30.12.2020 11:48
30.12.2020 11:49
Основная линия защиты Зеленского на будущем суде
Мнения / Общество 30-дек, 05:31

Что меня бесит больше всего.

У меня нет доказательств, но у меня есть стойкое ощущение.

Оно базируется на наблюдениях за тем, как Зеленский формулирует свои мысли, какой словарный запас использует в повседневной речи, насколько хорошо понимает сложные понятия, слова иноязычного происхождения и тому подобное.

Зеленский не любит читать книг, не умеет осмысливать и обрабатывать большие сложные тексты. Максимум, какие-то небольшие структурированные записки, типа сценариев, для него более привычно.

Еще у него есть такая черта, как избегание напряга и дискомфорта.

В сочетании это означает, что Зеленский избегает чтения аналитических справок, докладов, материалов расследований и тому подобное. Желает, чтобы ему рассказывали и докладывали "своими словами".

Что из этого следует.

Оно хочет посадить Пороха, так как "йему сказали", что Порох ворует.

Реальных доказательств у него нет, просто "йему сказали".

"Йему сказали", что Татаров никакой не коррупционер и никого не разгонял. Может, дали зуб, ясненько глядя в глаза. Но воочию он досье не видел. Просто "йему так сказали".

"Йему сказали", что Бабиков и Соколов - порядочные и профессиональные люди.

"Йему сказали", что кроватей и кислорода достаточно. Он не проверял, просто йему так сказали.

Вообще, обратите внимание, сколько раз в его речи используется то "мне сказали". Очень часто, очень. И сколько это встречалось в речи Порошенко, к примеру. Подсказываю, почти никогда.

Потому что это ответственность президента - наладить собственное объективное информирование. Так как вес и влияние словам президента несоизмеримо большие слов его докладчиков и информувальникив. Каждое слово Первой лица страны весит!

А оно не любит читать, поэтому не способно сформировать собственной точки зрения.

Поэтому оно цепляется за тех Ермаков, которые разжуют ему складненько и удобно в голову втулят, потому что само оно на это способно.

Конечно, втулят в том контексте, который сформирует нужную точку зрения.

Это не просто какая-то банальная теплая ванна. Это реальная информационная пузырь, в которой человек себя заперла добровольно и осознанно.

Когда пред судом этот ничтожество будет говорить, что "не знал, потому что ему говорили другое". Это будет его основная линия защиты, вот увидите!

И еще я думаю, что нет никаких предпосылок, чтобы в следующем году экономически стало легче. А мир начнет оживать, потому что будет активно вакцинироваться и наконец понемногу избавляться страха и ограничений.

Наших ни на работу, ни на отдых не будут впускать в Европу без справки о вакцинации, причем только из авторизованных источников: у нас вот министр справку о короне подделал, нам веры нет.

А с вакциной будет ровно та же ситуация, что и с тестами. То, что в Европе бесплатное, у нас будет стоить астрономических денег, которые есть точно не у всех.

Мир выдохнет, а для нас кризис только усилится.

Враг триумфально в город вошел

Потому кузнец гвоздики в кузнице не нашел.

Анна Оскомина
30.12.2020 11:55
Знову те саме:"института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков." А якщо не за рахунок б'юджету, а з власної кишені прокурорів і суддів? І ще одне, лютий треш:для покращення доступу громадян до судочинства "предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги." Це, я так розумію, "оптимізація", а по-суті - скорочення судів. Можливо, до Печерського і Окружного. Там, де Вовк.
30.12.2020 11:59
Так уже выработали стратегию! Больше не надо. Просто берешь группу прокуроров и она отзывает прокурорское ходатайство. ВСЁ!!! Чудесная стратегия чудесной судебной реформы.
30.12.2020 12:00
В этой стратегии нет основного, а именно стратегии неотвратимости наказания для ВСЕХ. А без этого вся эта писанина гроша ломаного не стоит.
30.12.2020 12:10
если не в виде комиксов передали - считай зря время потратили. Оно покемон исполняющий желания олигархов! Ну не идет у него посадка "олигарха" Порошенко - зайди с другой стороны - посади каломойского, ахметова, меведчука, радуцкого в конце концов - но тупой баран только в ворота ломится х оть рядом и забора нет
30.12.2020 12:20
Без сумніву, авторства портнова.
30.12.2020 12:42
Набор слов. Сколько там копирайтеры получили за 1тыс. знаков?)
30.12.2020 12:42
На пять лет? Ослу хоть бы год продержаться. Какая там стратегия.
30.12.2020 13:26
оце вирішили втюхать МВФ?
30.12.2020 13:51
 
 