Зеленскому на рассмотрение передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на ближайшие пять лет, - ОП
На рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы, разработанная Комиссией по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.
Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию. Для этого предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги.
Второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства. В частности, предлагается введение института суда присяжных, который решает вопрос виновности (вины) лица; внедрение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, приговоренных к пожизненному или иному длительному лишению свободы, с определением законодательных критериев для такого пересмотра; введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем – института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.
Кроме того, отмечается необходимость скорейшего развития электронного судопроизводства, в частности введение возможности рассмотрения в режиме онлайн определенных категорий дел, а также совершенствование институтов альтернативного разрешения споров.
Отдельным блоком вопросов является деятельность Верховного Суда. Так, в Стратегии предусматривается совершенствование института образцового дела и введение института пилотного (модельного) решения Верховного Суда; совершенствование порядка обращения Верховного Суда в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам; решается вопрос о статусе судей высших судов, которые прекратили деятельность и ликвидируются, и т. д.
В Стратегии предлагается оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов; совершенствование механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления, в том числе с возможным привлечением международных экспертов, а также реорганизация Государственной судебной администрации, регламентация механизма мониторинга для оценки и контроля деятельности судов без вмешательства в сферу управления правосудием, разработка и принятие закона о публичной службе в системе правосудия и т. п.
Рассматривается и вопрос обеспечения судейской карьеры и ответственности судей. Предлагается: совершенствование квалификационных требований и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда; последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям с одновременным совершенствованием процедурных гарантий судьи в дисциплинарном производстве; восстановление института ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и другие меры.
Глава Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас отметил, что в случае одобрения на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы под вашим председательством этой дорожной карты в системе правосудия следующим шагом будет подготовка плана действий по реализации положений этой Стратегии с определением конкретных исполнителей и сроков.
Мнения / Общество 30-дек, 05:319 1 910 0
Что меня бесит больше всего.
У меня нет доказательств, но у меня есть стойкое ощущение.
Оно базируется на наблюдениях за тем, как Зеленский формулирует свои мысли, какой словарный запас использует в повседневной речи, насколько хорошо понимает сложные понятия, слова иноязычного происхождения и тому подобное.
Зеленский не любит читать книг, не умеет осмысливать и обрабатывать большие сложные тексты. Максимум, какие-то небольшие структурированные записки, типа сценариев, для него более привычно.
Еще у него есть такая черта, как избегание напряга и дискомфорта.
В сочетании это означает, что Зеленский избегает чтения аналитических справок, докладов, материалов расследований и тому подобное. Желает, чтобы ему рассказывали и докладывали "своими словами".
Что из этого следует.
Оно хочет посадить Пороха, так как "йему сказали", что Порох ворует.
Реальных доказательств у него нет, просто "йему сказали".
"Йему сказали", что Татаров никакой не коррупционер и никого не разгонял. Может, дали зуб, ясненько глядя в глаза. Но воочию он досье не видел. Просто "йему так сказали".
"Йему сказали", что Бабиков и Соколов - порядочные и профессиональные люди.
"Йему сказали", что кроватей и кислорода достаточно. Он не проверял, просто йему так сказали.
Вообще, обратите внимание, сколько раз в его речи используется то "мне сказали". Очень часто, очень. И сколько это встречалось в речи Порошенко, к примеру. Подсказываю, почти никогда.
Потому что это ответственность президента - наладить собственное объективное информирование. Так как вес и влияние словам президента несоизмеримо большие слов его докладчиков и информувальникив. Каждое слово Первой лица страны весит!
А оно не любит читать, поэтому не способно сформировать собственной точки зрения.
Поэтому оно цепляется за тех Ермаков, которые разжуют ему складненько и удобно в голову втулят, потому что само оно на это способно.
Конечно, втулят в том контексте, который сформирует нужную точку зрения.
Это не просто какая-то банальная теплая ванна. Это реальная информационная пузырь, в которой человек себя заперла добровольно и осознанно.
Когда пред судом этот ничтожество будет говорить, что "не знал, потому что ему говорили другое". Это будет его основная линия защиты, вот увидите!
И еще я думаю, что нет никаких предпосылок, чтобы в следующем году экономически стало легче. А мир начнет оживать, потому что будет активно вакцинироваться и наконец понемногу избавляться страха и ограничений.
Наших ни на работу, ни на отдых не будут впускать в Европу без справки о вакцинации, причем только из авторизованных источников: у нас вот министр справку о короне подделал, нам веры нет.
А с вакциной будет ровно та же ситуация, что и с тестами. То, что в Европе бесплатное, у нас будет стоить астрономических денег, которые есть точно не у всех.
Мир выдохнет, а для нас кризис только усилится.
Враг триумфально в город вошел
Потому кузнец гвоздики в кузнице не нашел.
Анна Оскомина