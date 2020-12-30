Зеленскому на рассмотрение передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на ближайшие пять лет, - ОП

На рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому передана Стратегия устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы, разработанная Комиссией по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что Стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия.

Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию. Для этого предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги.

Второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства. В частности, предлагается введение института суда присяжных, который решает вопрос виновности (вины) лица; внедрение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, приговоренных к пожизненному или иному длительному лишению свободы, с определением законодательных критериев для такого пересмотра; введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем – института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях, который после доработки Зеленский внесет в Раду как неотложный

Кроме того, отмечается необходимость скорейшего развития электронного судопроизводства, в частности введение возможности рассмотрения в режиме онлайн определенных категорий дел, а также совершенствование институтов альтернативного разрешения споров.

Отдельным блоком вопросов является деятельность Верховного Суда. Так, в Стратегии предусматривается совершенствование института образцового дела и введение института пилотного (модельного) решения Верховного Суда; совершенствование порядка обращения Верховного Суда в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам; решается вопрос о статусе судей высших судов, которые прекратили деятельность и ликвидируются, и т. д.

Читайте также: Марченко: МВФ ожидает от Украины мероприятий по антикоррупции и реформе судебной системы

В Стратегии предлагается оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов; совершенствование механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления, в том числе с возможным привлечением международных экспертов, а также реорганизация Государственной судебной администрации, регламентация механизма мониторинга для оценки и контроля деятельности судов без вмешательства в сферу управления правосудием, разработка и принятие закона о публичной службе в системе правосудия и т. п.

Рассматривается и вопрос обеспечения судейской карьеры и ответственности судей. Предлагается: совершенствование квалификационных требований и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда; последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям с одновременным совершенствованием процедурных гарантий судьи в дисциплинарном производстве; восстановление института ответственности судей за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления и другие меры.

Глава Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас отметил, что в случае одобрения на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы под вашим председательством этой дорожной карты в системе правосудия следующим шагом будет подготовка плана действий по реализации положений этой Стратегии с определением конкретных исполнителей и сроков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС на два месяца. ФОТО