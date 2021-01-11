Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине ввели для ограничения контактов и снижения давления на систему здравоохранения перед вспышкой заболеваемости гриппом.

Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время новогодних праздников было большое количество контактов между людьми.

"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", - сказал Степанов.

Минздрав прогнозирует рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных гриппом", - заявил министр.

По его словам, грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передается воздушно-капельным путем.

"Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", - отметил Степанов.

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