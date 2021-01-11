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Новости Коронавирус и карантин
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Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов

Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в Украине ввели для ограничения контактов и снижения давления на систему здравоохранения перед вспышкой заболеваемости гриппом.

Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, во время новогодних праздников было большое количество контактов между людьми.

"У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", - сказал Степанов.

Минздрав прогнозирует рост заболеваемости после новогодних праздников.

"Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных  гриппом", - заявил министр.

По его словам, грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передается воздушно-капельным путем.

"Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", - отметил Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Жорсткий карантин ввели з причини дефіциту здорового глузду.
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11.01.2021 09:57 Ответить
+5
Похоже что больше всех на систему здравоохранения давили колготки и батарейки...
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11.01.2021 10:02 Ответить
+5
Степанов, почему термометров в аптеках нет уже месяц.? Мне продавец в аптеке рассказал .

Всем на все начхать ? Главное Буковель работает и катки работают 😀😀😀
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11.01.2021 10:04 Ответить
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Жесткий карантин ввели для снижения давления на систему здравоохранения, - Степанов - Цензор.НЕТ 2317
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11.01.2021 09:53 Ответить
https://life.pravda.com.ua/health/2021/01/11/243617/ Степанов о введении локдауна: о носках надо было думать раньше
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11.01.2021 09:59 Ответить
Жорсткий карантин ввели з причини дефіциту здорового глузду.
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11.01.2021 09:57 Ответить
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11.01.2021 10:02 Ответить
понты гонят ,век воли не видать
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11.01.2021 09:59 Ответить
Что это чучело называет "жёстким карантином". Вот эту хрень которую они сделали? Как там в Буковели? Очень жёстко?
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11.01.2021 10:01 Ответить
у нас магазин перегорожен веревочкой , где хлеб , пиво , колбаса ... там все также как и до Нового года , заходи выбирай , а там где стиральный порошок , трусы майки и туалетная бумага - там жестко , туда низзя , там ковид ***** запрятался !!! БОЛЬНЫЕ ЦУККИ НА МОЗГИ , НАЧИНАЯ ОТ КЛОУНА В ГЛАВНОМ КРЕСЛЕ !!
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11.01.2021 10:41 Ответить
Похоже что больше всех на систему здравоохранения давили колготки и батарейки...
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11.01.2021 10:02 Ответить
"Жьосткій карантін" введений у головах зеленої шобли з метою повного недопущення туди здорового глузду.
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11.01.2021 10:02 Ответить
Пропустил... это он опять с головкой набок вещал??? Болеет??? Ульяна, шо ж ты делаешь! Заставляешь деньги бегать за больным, а больной нелеченный...
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11.01.2021 10:03 Ответить
Да уж, закрытие пункта ксерокопирования в Сильпо офигенно снизит давление на систему здравоохранения.
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11.01.2021 10:04 Ответить
Степанов, почему термометров в аптеках нет уже месяц.? Мне продавец в аптеке рассказал .

Всем на все начхать ? Главное Буковель работает и катки работают 😀😀😀
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11.01.2021 10:04 Ответить
Я думал, что в Украине на первом месте здоровье людей, гарантированное Конституцией, а оказывается, система для Степанова важнее.
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11.01.2021 10:06 Ответить
Люто плюсую - и сюда же- нам нужна массовая физкультура а не футбольные шоу с пивом и миллионными зароботками футболистов....
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11.01.2021 11:55 Ответить
Sinovac Biotech - Ключевые показатели
Рыночная капитализация (RUB)34,05 МлрдПардоньте а что это за супер фарм компания стоимостью 400 млн. евро
Может я не то гуглю
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11.01.2021 10:06 Ответить
Мрази велюрно буковельные
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11.01.2021 10:07 Ответить
Больные на голову случайно оказались во власти А вы хотели манны Небесной и зарплату врачам 4 000 баксов?
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11.01.2021 10:09 Ответить
Та нет никакого карантина ,это полнейшая профанация .
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11.01.2021 10:09 Ответить
********* правильно сказала...Все кто угодно,лишь бы не Порошенко 73 % вам будут снится 5 лет...
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11.01.2021 10:11 Ответить
Я бы даже сказал ,"жосский,или жестокий"😁😁😁, носки и га...на пилят😁😁😁
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11.01.2021 10:11 Ответить
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 8263

жосская тетка на карантине
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11.01.2021 10:17 Ответить
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 2027

жосская бабка на карантине
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11.01.2021 10:18 Ответить
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 5657

жосский му..к на карантине
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11.01.2021 10:20 Ответить
?
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11.01.2021 10:19 Ответить
Свежие фото "жесского карантина"
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11.01.2021 10:22 Ответить
Тобто відновлювати медицину ми вперто не хочемо. Та й розповсюджується вірус в відділі батарейок значно сильніше ніж в ковбасному. Про буковель мовчу, там аномальна зона і взагалі ніякого вірусу існувати не може.
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11.01.2021 10:13 Ответить
Какой карантин? Все отделения пенсионного фонда, центра занятости, банки, работают в обьІчном режиме , море людей, зато вентиль на воду хрен купишь.Дебилье тупое.
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11.01.2021 10:19 Ответить
Жорсткий карантин запровадили для зниження тиску на систему охорони здоров'я, - Степанов - Цензор.НЕТ 1384Омерика вон 4 года терпела дурака...выдержала... а РАБссия терпит 20 лет,Белорусь 26...привыкайте...
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11.01.2021 10:14 Ответить
У каждого товара есть срок годности и гарантии...,точно так и среди волков,зайцев и крокодилов...,но крокодилы никогда не болеют...НИКОГДА...а почему знаете?
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11.01.2021 10:18 Ответить
Якій карантин??? Вчителі і педагоги всі на роботі!
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11.01.2021 10:31 Ответить
можна взагалі хворих не забирати в лікарні, так тиск знизиться на лікарів, шо настане цілковите облєгченіє! зелені шахраї, не дякуйте за пораду
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11.01.2021 10:32 Ответить
У сусідів мати померла,середнньо віку, просто серце,швидка відмовилась забрати в лікарню...
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11.01.2021 12:00 Ответить
Мабуть і піду трішечки пороблюся...якщо усі на роботі...Бувайте
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11.01.2021 10:36 Ответить
Тобто вони ввели жорсткий карантин щоб їх не дой...бували...
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11.01.2021 10:48 Ответить
В каком месте это жестки карантин? Транспорт работает, магазины работают, долбоебы как ходили с масками на подбородке так и ходят... Но **** носки не продаются...
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11.01.2021 10:52 Ответить
Дол*оебы в намордниках ходите дальше, не снимайте и придерживайтесь лохдауна, а то ковид нападет. На лечение от соплей 20к приготовьте
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11.01.2021 12:58 Ответить
Головне, що водку дозволили купувати. Раныше було як: заходжу в мегамаркет, а там, щоби пробитися до відділу алкоголю, треба було протиснутися через черги, давки, бійки за шкарпетками. Заважало лошйо. Тепер красота: в мегамаркеті жодної босої душі, затарився - й гайда прєдохраняцца.
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11.01.2021 19:36 Ответить
А якщо серьйозно, то складається враження, що це не боротьба з вірусом, а винищення конкретно визначених - за списком - галузей української економіки. Замовлення прийшло з-за східного кордону.
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11.01.2021 19:38 Ответить
 
 