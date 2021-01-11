"Укроборонпром" сдаст в аренду 2 млн кв. м незадействованных площадей через Prozorro.Продажи, - Найем
Сегодня, 11 января ГК "Укроборонпром" и Prozorro.Продажи подпишут меморандум о прозрачной аренде имущества государственных оборонных предприятий, входящих в состав концерна.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук директор по вопросам активов ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно нашим оценкам, на сегодняшний день на предприятиях "Укроборонпрома" выявлено около 2 млн кв.м избыточных площадей, которые не задействованы в производственных процессах предприятий Концерна, и могут быть переданы в аренду прозрачным и открытым способом. С этого года все эти площади будут передаваться в аренду исключительно вследствие электронных торгов", - отметил он.
Кроме этого Найем уточнил, что сегодня состоится подписание меморандума между ГК "Укроборонпром" и Prozorro.Продажи относительно прозрачной аренды имущества государственных оборонных предприятий, входящих в состав госконцерна.
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