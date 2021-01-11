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"Укроборонпром" сдаст в аренду 2 млн кв. м незадействованных площадей через Prozorro.Продажи, - Найем

Сегодня, 11 января ГК "Укроборонпром" и Prozorro.Продажи подпишут меморандум о прозрачной аренде имущества государственных оборонных предприятий, входящих в состав концерна.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук директор по вопросам активов ГК "Укроборонпром" Мустафа Найем, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно нашим оценкам, на сегодняшний день на предприятиях "Укроборонпрома" выявлено около 2 млн кв.м избыточных площадей, которые не задействованы в производственных процессах предприятий Концерна, и могут быть переданы в аренду прозрачным и открытым способом. С этого года все эти площади будут передаваться в аренду исключительно вследствие электронных торгов", - отметил он.

Кроме этого Найем уточнил, что сегодня состоится подписание меморандума между ГК "Укроборонпром" и Prozorro.Продажи относительно прозрачной аренды имущества государственных оборонных предприятий, входящих в состав госконцерна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В 2020 году "Укроборонпром" выполнил 100% контрактов по оборонному госзаказу, их доля в общем гособоронзаказе - 36%. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

аренда (187) торги (60) Найем Мустафа (569) Укроборонпром (1239) Prozorro (214)


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когда большая часть идет налом, в карман, вы в переди планеты всей. а заявку в МАЯК хотя бы на 500 снайперских винтовок подали??? отвечаю сам, 1000% нет
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11.01.2021 10:39 Ответить
через пол года "УкрОборонПром" будет ликвидирован, как сказал его директор Гусев, а эта пуштунская абИзянка спешит сдать земельку предприятий ВПК себе любимым через связанные фирмы..
Мустафа! тебя повесят, или вышлют в Афган, где талибы сделают из антикоррупционера чучелко!
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11.01.2021 10:46 Ответить
Пуштун: *здесь можно неплохо прибарахлиться*))
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11.01.2021 10:47 Ответить
В конце концов, туркатня всё получит.
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11.01.2021 10:48 Ответить
Поперли узеленські "здобутки" в боротьбі з "надлишками" укроборонпрому.
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11.01.2021 11:01 Ответить
Если площади не задействованы, значит надо продать, а бабло пустить на модернизацию армии, а не строить коррупционные схемы воровства.
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11.01.2021 11:01 Ответить
Шпион Найем уничтожает Укроборонпром Украины во время войны.
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11.01.2021 11:06 Ответить
Масі поборов корупцію в Оборонпромі, а на те поборов зробив собі абгрейд нерухомості і автопарку це дійсно перемога реформ в Україні.
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11.01.2021 11:06 Ответить
а применить для захоронения дносортирной пуйловской ЗЕленки слабо ?
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11.01.2021 11:17 Ответить
 
 