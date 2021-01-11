Николаевщина первая в Украине по интенсивности распространения COVID-19, - главный санврач области Клочко

Николаевская область занимает первое место в Украине по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусной болезнью.

Об этом заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко во время совещания в ОГА по вопросам деятельности субъектов хозяйствования в условиях карантина 11 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Николаевская область занимает первое место в Украине по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусом. Наш показатель сейчас составляет 423,2 на 100 000 населения за последние две недели. При этом в Запорожской области - 381, в Киеве - 233", - сказал санврач.

По его словам, 70 процентов больных - в городе Николаеве.

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В отношении детей до 18 лет, то, по итогам года, уровень заболеваемости среди них составляет 5.5 процента.

Каждый третий из числа тех, у кого подозревали коронавирус, получил положительный результат ПЦР-теста.

По состоянию на 11 января на Николаевщине были зарегистрированы 34 545 подтвержденных случаев COVID-19, из них 293 за последние сутки.