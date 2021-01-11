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Новости Коронавирус и карантин
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Николаевщина первая в Украине по интенсивности распространения COVID-19, - главный санврач области Клочко

Николаевщина первая в Украине по интенсивности распространения COVID-19, - главный санврач области Клочко

Николаевская область занимает первое место в Украине по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусной болезнью.

Об этом заявил главный санитарный врач области Владимир Клочко во время совещания в ОГА по вопросам деятельности субъектов хозяйствования в условиях карантина 11 января, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Николаевская область занимает первое место в Украине по интенсивности распространения заболеваемости коронавирусом. Наш показатель сейчас составляет 423,2 на 100 000 населения за последние две недели. При этом в Запорожской области - 381, в Киеве - 233", - сказал санврач.

По его словам, 70 процентов больных - в городе Николаеве.

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В отношении детей до 18 лет, то, по итогам года, уровень заболеваемости среди них составляет 5.5 процента.

Каждый третий из числа тех, у кого подозревали коронавирус, получил положительный результат ПЦР-теста.

По состоянию на 11 января на Николаевщине были зарегистрированы 34 545 подтвержденных случаев COVID-19, из них 293 за последние сутки.

Автор: 

карантин (16729) Николаевская область (2150) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Пам"ятаєте літній феномен Миколаїва? Найменша кількість хворих. Просто у Миколаєві пізніше за всіх почали масово тестувати. Порох же сказав зебілам - менше тестів - менше хворих.
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11.01.2021 10:47 Ответить
+2
Это лишь показывает что на Николаевщине больше делают тестов и меньше врут.
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11.01.2021 10:50 Ответить
+1
В маршрутках куча людей без масок ,никто ничего не контролирует ,ну а о массовых новогодних гуляньях на Серой Площади я вообще молчу ,вчера в яхт-клубе куча народа стояла в очередях за кофейком ,вот так *** и живём .
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11.01.2021 10:49 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пора оглашать общую смертность от всего и в деталях по итогам 20 года в сравнения с 19м.
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11.01.2021 10:42 Ответить
https://vyshneve-rada.gov.ua/component/content/article/39-nalogovay/6742--2020-.html
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11.01.2021 10:50 Ответить
Пам"ятаєте літній феномен Миколаїва? Найменша кількість хворих. Просто у Миколаєві пізніше за всіх почали масово тестувати. Порох же сказав зебілам - менше тестів - менше хворих.
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11.01.2021 10:47 Ответить
щаз на первом месте, а долгое время была среди отстающих..
и, как им только удалось так быстро поднять показатели?
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11.01.2021 11:33 Ответить
В маршрутках куча людей без масок ,никто ничего не контролирует ,ну а о массовых новогодних гуляньях на Серой Площади я вообще молчу ,вчера в яхт-клубе куча народа стояла в очередях за кофейком ,вот так *** и живём .
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11.01.2021 10:49 Ответить
Это лишь показывает что на Николаевщине больше делают тестов и меньше врут.
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11.01.2021 10:50 Ответить
Нет, здесь всеобщий пофигизм - человека в маске, причем правильно одетой, а не на подбородке, редко встретишь. И это в магазинах, аптеках. транспорте..
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11.01.2021 11:19 Ответить
Просто наверное нормально и прозрачно проходит тестирование, а в тех областях где, распространяемость низкая, забили на тестирование или скрывают результаты.
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11.01.2021 10:51 Ответить
"Николаевщина первая в Украине по интенсивности распространения COVID-19..."

раньше за такое сразу снимали с работы.

Сейчас ответственный и виновный докладывает об этом как о достижении для карьерного роста.
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11.01.2021 10:56 Ответить
Не зря же Николаевщину лично посещали первые лица с инструкциями...
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11.01.2021 10:58 Ответить
Как так? Еще ж летом николаевские чинуши бодро рапортовали, что у них Ковида нет совсем.
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11.01.2021 11:03 Ответить
Городок атомщиков Южноукраинск.
Станом на 08.01.2021 в місті Южноукраїнську, за офіційно підтвердженою інформацією, отриманою від лабораторного центру, зареєстровано 51 (!!!) новий випадок COVID-19.
Станом на 09.01.2021 в місті Южноукраїнську, за офіційно підтвердженою інформацією, отриманою від лабораторного центру, не виявлено нових випадків COVID-19 (!!!).

Информация с официального сайта города. Так бывает?
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11.01.2021 11:04 Ответить
авжеж: взнали за вчора і сьогодні поховались
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11.01.2021 11:36 Ответить
 
 