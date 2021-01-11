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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в COVID-больницах превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в COVID-больницах превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 11 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% лишь в Николаевской области. Кроме того, во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% лишь в Николаевской (50,5%) области.

Загруженность коек по Украине составляет 33,5%.

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Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 233,5 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 45,1 и 45,4 тестов на 100 тыс. населения соответственно.

Загруженность коек в COVID-больницах превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав 01
Загруженность коек в COVID-больницах превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Феномен Ковід-Миколаїв закінчився, коли сюди сунувся Ляшко. Тепер тільки збільшується. При чому, тоді реально було усе вільно. Так, текуча захворюваність. Приїхало чудо і як привіз зсобов болячку, або відкрив ящик Пандрори. Реально хворіють на двосторонню пневмацію кожен третій. У кого важка, у кого легка. Але нюх, присмак пропадають майже у всіх. Повертається. але не швидко і не на 100 відсотків.
При чому, хворіють в більшості ті, хто в масках практично спить.
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11.01.2021 11:18 Ответить
 
 