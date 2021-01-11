Загруженность коек в COVID-больницах превышает 50% лишь на Николаевщине, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 11 января загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 превышает 50% лишь в Николаевской области. Кроме того, во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% лишь в Николаевской (50,5%) области.

Загруженность коек по Украине составляет 33,5%.

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Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень во всех областях Украины. В целом по Украине показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 233,5 человек на 100 тыс. населения.

Кроме того, во Львовской и Закарпатской областях проводят меньше тестов, чем установленная норма - 45,1 и 45,4 тестов на 100 тыс. населения соответственно.



