Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 11 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області. Крім того, у Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено нормою.
Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% лише в Миколаївській (50,5%) області.
Завантаженість ліжок по Україні становить 33,5%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 233,5 осіб.
Крім того, у Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено нормою - 45,1 та 45,4 тестів на 100 тис. населення відповідно.
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