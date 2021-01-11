УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11466 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
545 1

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 11 січня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% лише в Миколаївській області. Крім того, у Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено ​​нормою.

Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% лише в Миколаївській (50,5%) області.

Завантаженість ліжок по Україні становить 33,5%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України. Загалом по Україні показник захворюваності на 100 тис. населення становить 233,5 осіб.

Крім того, у Львівській та Закарпатській областях проводять менше тестів, ніж встановлено ​​нормою - 45,1 та 45,4 тестів на 100 тис. населення відповідно.

Також читайте: Ляшко про можливість продовження жорсткого карантину після 24 січня: Не можемо гарантувати, що все буде, як прогнозувалося

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ 01
Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях перевищує 50% лише на Миколаївщині, - МОЗ 02

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2249) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Феномен Ковід-Миколаїв закінчився, коли сюди сунувся Ляшко. Тепер тільки збільшується. При чому, тоді реально було усе вільно. Так, текуча захворюваність. Приїхало чудо і як привіз зсобов болячку, або відкрив ящик Пандрори. Реально хворіють на двосторонню пневмацію кожен третій. У кого важка, у кого легка. Але нюх, присмак пропадають майже у всіх. Повертається. але не швидко і не на 100 відсотків.
При чому, хворіють в більшості ті, хто в масках практично спить.
показати весь коментар
11.01.2021 11:18 Відповісти
 
 