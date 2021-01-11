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НАПК лишило партию "Голос" государственного финансирования, - Рудик

НАПК лишило партию

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило госфинансирование партии "Голос".

Об этом заявила глава политсилы Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным политическим давлением", - заявила она.

Рудик подчеркнула, что "Голос" обжалует данное решение.

"Голос призывает НАПК оставаться независимым органом, а не инструментом политического давления", - добавила Рудик.

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Автор: 

финансирование (1810) Голос партия (500) Рудик Кира (97)


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Топ комментарии
+19
Пінчук вам в поміч.
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11.01.2021 11:27 Ответить
+11
Олігарх олігарху рознь.
Мазепа також був олігархом на той час, але кацапоїдів до сьогодні корчить від згадування про нього.
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11.01.2021 12:01 Ответить
+10
у вас есть спонсор. зачем вам бюджетные деньги?
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11.01.2021 11:28 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Пінчук вам в поміч.
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11.01.2021 11:27 Ответить
Дійсно, на хрєна витрачати держгроши на нульовок !!!)))
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11.01.2021 11:31 Ответить
Там в спонсорах гораздо интереснее кацап Фридман.
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11.01.2021 11:32 Ответить
Интересно, откуда эти сплетни, что их якобы Пинчук финансирует?
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11.01.2021 11:34 Ответить
Славик активно выступал на форумах Пинчука, например.
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11.01.2021 11:38 Ответить
Это всё?
Потому что я вот, например, какие информативные заголовки нахожу:
https://censor.net/ru/video_news/3186617/ermak_dlya_vozvrascheniya_iz_minska_vospolzovalsya_chastnym_samoletom_pinchuka_shemy_videohttps://censor.net/ru/video_news/3186617/ermak_dlya_vozvrascheniya_iz_minska_vospolzovalsya_chastnym_samoletom_pinchuka_shemy_video
- https://censor.net/ru/news/3173201/oligarh_pinchuk_oplatil_poezdku_v_davos_dlya_15_slug_naroda_dubinskiyihttps://censor.net/ru/news/3173201/oligarh_pinchuk_oplatil_poezdku_v_davos_dlya_15_slug_naroda_dubinskiyi
и т.п
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11.01.2021 11:42 Ответить
Это вполне вписывается в версию о совместной деятельности олигархов по устранению от власти Порошенко и приведению на его место марионетки олигархов.
Что и случилось в 2019 году.
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11.01.2021 11:45 Ответить
Тобто одні олігархи усунули від влади іншого олігарха для введення маріонетки олігархів? Санта-Барбара, їй-бо... Звісно ж Голос найгірші при такому розкладі, ні Слуги ні ЄС не користуються грошима олігархів))
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11.01.2021 11:59 Ответить
Олігарх олігарху рознь.
Мазепа також був олігархом на той час, але кацапоїдів до сьогодні корчить від згадування про нього.
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11.01.2021 12:01 Ответить
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11.01.2021 12:30 Ответить
Як українцеві що живе в Україні, мені важливо бачити фундаментальні зміни - судову реформу, реформу правоохоронної системи, невідворотність і справедливість покарання для всіх (в т.ч. суддів усіх рівнів, депутатів і т.д.). Це настільки просто і очевидно звучить, але за 30 років не бачу щоб будь-яка влада зайнялась по-справжньому цими реформами, тому для мене все болото старих постсовкових політиків і олігархів є людьми з одинаково відсталим способом мислення. Якщо ви наївні і вірите, що один кращий за інших - попереду вас чекає період розчарування.
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11.01.2021 12:58 Ответить
Я живу реаліями, а не мріями про ідеального політика-поводиря.
І розумію, що 40-мільйонну махіну, заражену вірусом комуно-совкізму, дуже тяжко реформувати. Тим більше, що ні всесильні олігархи, ні чиновники, ні судді, ні менти цього не прагнуть, їм добре так, як було.
Тому я обираю того, хто хоча б щось намагався змінювати, залучав допомогу Заходу.
А не побрехенькі нікчем-популістів.
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11.01.2021 13:08 Ответить
Єрмак - це створіння багатоядне: він усім олігархам і вони усі йому за принципом: ти мені, я тобі
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11.01.2021 11:51 Ответить
Це лялька з кремлівського балагана,яка ,як і Віслючок, має грати відведену їй роль,що вони на відмінно виконують!!!!)))
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11.01.2021 11:58 Ответить
Сплетни из порохоботских методичек. Агрятся они на "Голос" как на врага. Как в прочем и на остальных представителей демократического лагеря.
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11.01.2021 12:11 Ответить
Та ви шо?
Чому хороші, прекрасні "представителей демократического лагеря" не об'єднуються між собою, щоб на наступних виборах не пустити в другий тур пару Зєля-медведчук (бойко)?
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11.01.2021 12:15 Ответить
Нічого об'єднувати. В тій же Раді більше 400 представників олігархату.
Дана фінансова атака якраз і спрямована проти тих 40-50 представників, які там ще є.
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11.01.2021 12:24 Ответить
Хто ці 40-50, які фракції?
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11.01.2021 12:27 Ответить
Батьківщина і Голос - в сумі 44 депутати.
Все інше там мафія.
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11.01.2021 12:31 Ответить
Тимошенко переходить в опозицію до Зєлі тільки перед самими виборами.
Коли вона востаннє кричала про тарифний геноцид?
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11.01.2021 12:33 Ответить
Бу-га-га-га!
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11.01.2021 12:36 Ответить
Первой в списке на репресии от олигархата была "Батькивщина" . Им еще в прошлом году перекрыли финансирование.
Теперь "Голос". Думаю по той же схеме.
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11.01.2021 12:15 Ответить
не знаю що там Пінчук але головним спонсором "Шепоту" залишається Томаш Фіала,"соросятко"..
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11.01.2021 13:22 Ответить
у вас есть спонсор. зачем вам бюджетные деньги?
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11.01.2021 11:28 Ответить
шоб були
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11.01.2021 11:29 Ответить
с голоду не помрете, независимые вы наши
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11.01.2021 11:28 Ответить
Рудик дозвизділась!

НАПК лишило партию "Голос" государственного финансирования, - Рудик - Цензор.НЕТ 246
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11.01.2021 11:28 Ответить
Давно пора. Мертворожденное образование. Ноль поддержки людей. Ноль финансирования....Вас и так Пинчук и соросовские структуры содержат.
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11.01.2021 11:29 Ответить
Почему именно Сорос? другие пишут, что Фридман.
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11.01.2021 11:35 Ответить
Спонсори проекту-Пінчук,Фрідман,кілька соросят .
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11.01.2021 11:50 Ответить
Соросята в одній компанії з одним із гаманців пуйла?
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11.01.2021 11:55 Ответить
А що такого ? Це теж капіталовкладення,що даватиме прибуток.
І що значить "гаманець" ? Фрідман-це "Альфа-груп".Це Альфа-банк,це Київстар.(От попили горілку "Смірнов" ,а запили "Боржомі"-Фрідману копієчка)Ще багато чого...
От пан Садовий же не гидує товаришувати з Фрідманом ? На взаємовигідній основі.Львів'яни ж
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11.01.2021 12:23 Ответить
Тому для мене що Садонемоч, що Голос одного поля ягоди.
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11.01.2021 12:26 Ответить
Изумительный бред! Почти как о плоской земле. Алла, пиши еще - очень смешно.
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11.01.2021 15:35 Ответить
Як в питанні може бути бред?
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11.01.2021 15:37 Ответить
фрідман(Путінський Альфа-банк "білий банк") з "обойми" Садового.А спонсором голосу точно є "гаманець Сороса" в Україні Томаш фіала..
НАЗК позбавило партію "Голос" державного фінансування, - Рудик - Цензор.НЕТ 5545

НАЗК позбавило партію "Голос" державного фінансування, - Рудик - Цензор.НЕТ 1838
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11.01.2021 13:35 Ответить
Та Славик даст пару концертов для кацапских олигархов и всё с финансированием будет в порядке ...
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11.01.2021 11:31 Ответить
Грядет переименование в "Шептуна"...
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11.01.2021 11:33 Ответить
"Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить."

Задача Голоса была откусить голоса у Порошенко и ЕС в 2019-м.
Теперь Голос никому не нужен.
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11.01.2021 11:34 Ответить
мало того, головиха ходила і всім розказувада, чому вона ненавидить Пороха. відміна фінансування - це плата за раз ....... ство, не могли кошти від Пінчука, Фрідмана, Ігоря Валерійовича правильно оформити.це не гнати пургу у Вечірньому Львові, а навчитись писати, читати,рахувати. А то звикли діяти за лозунгом - ЕЙ ТИ ДЕНЬГИ ДАВАЙ. Так зустрічали О.І,Б.М. Бендера бея босоногі мешканці Чорноморська, куди він входив із сторони Херсона. Фініта ля комедія. Будемо наблюдати (Ехо Москви)
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11.01.2021 15:33 Ответить
И сою и зелень коробит от незашквареной фракции в зраде😷☝
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11.01.2021 11:40 Ответить
З полегшенням ,недолуге,тампакс московський !!!))))
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11.01.2021 11:41 Ответить
Че соя бомбануло? 😷
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11.01.2021 11:55 Ответить
Стули пельку ,кремлівський вилупок !!)))
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11.01.2021 11:59 Ответить
НАЗК позбавило партію "Голос" державного фінансування, - Рудик - Цензор.НЕТ 4190
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11.01.2021 13:40 Ответить
То всё фигня, главное чтобы ОПЗЖ финансировали !
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11.01.2021 11:43 Ответить
По сравнению с российским финансированием, украинское финансирование ОПЗЖ- фигня на постном масле.
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11.01.2021 11:49 Ответить
А почему "самая честная" партия "Голос" скромно умалчивает о причинах приостановки финансирования?
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11.01.2021 11:44 Ответить
Эта партия слишком много критикует бубочку и СН.
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11.01.2021 11:45 Ответить
Критикувати - не каміння переносити. А на бюджетні гроші, я би вас залюбки критикував день і ніч. Ви погляньте: скільки у нас принципових, чесних , самовідданих, непідкупних критиків, критикантів, критикунів.... розвелося. Жаль, будувати нікому!
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11.01.2021 12:02 Ответить
100%
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11.01.2021 15:39 Ответить
Взагалі не доганяю, навіщо це державне фінансування партії... Але якщо і фінансувати, то ІДЕОЛОГІЧНІ партії, а не клуби за інтересами!
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11.01.2021 11:49 Ответить
Так от якраз ідеологічним ("Батьківщина" і "Голос") фінансування і повідрізали.
Клуби за олігархічними інтересами отримують в десятки разів більше і нічого їм не загрожує
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11.01.2021 12:18 Ответить
Який ідеологічний напрям у Голосу та Батьківщини? Мені от важко зрозуміти... Мабуть Голос ліберали, а Батьківщина - ліво-центристи?

Раніше от були комуняки (добре, що їх таки заборонили), соціалісти, націонал-демократи (Рух, УНП), націоналісти (Свобода, КУН тощо). А зараз??
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11.01.2021 12:31 Ответить
Так. Батьківщина ліво-центристи. Голос право-ліберали
Безперервна атака на Голос з боку ЕС з тим і пов'язана, що у них спільне електоральне поле, яке ЕС хоче приватизувати.
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11.01.2021 12:35 Ответить
Ну спільне електоральне поле досить умовне, бо ЄС все-таки консервативніші (армія-мова-віра)...

Певною мірою у Голоса і зі слугами народу теж спільне електоральне поле - слуги ж як лібертаріанці на вибори йшли і багато хто з молоді в це повірив
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11.01.2021 12:37 Ответить
слуги бенезеленського - це популісти, передовсім.
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11.01.2021 13:21 Ответить
Ну це само собою, але купа молодих повелися на те, що це лібертаріанці... ІТ-шники всілякі і тд
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11.01.2021 13:36 Ответить
ЄС консервативніші??? Я б сказав розумніші. Єдина партія в якій розуміють, що саме потрібно робити, і те що будь-які перетворення вимагають в першу чергу часу, багато часу (гроші саме собою). Тобто партія має стратегічне бачення розвитку країни. ОПЗЖ, також це розуміє, але на менш короткий проміжок часу, пропонуючи громадянам "розслабитися і віддатися", при цьому не розуміючи того, що буде після "розслаблення". СН - не мають жодної мети, крім "Яка різниця", "Батьківщина" - крім назви, нічим не відрізняється від СН. "Голос", чогось хоче, але сам не знає чого.
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11.01.2021 14:50 Ответить
не бреши, в Голосі Пінчука нема нічого правого. Так, центристи для себе. І пасуться на одному електоральному полі з Сомопоміч Садового, Стратегія Гройсмана, Удар Кличка, Пропозиція Філатова.
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11.01.2021 13:20 Ответить
Кто на чьем поле пасется- вопрос. Но Голос реально работает законо творцами - и по делу.
Любителям Порошенко и ЕС надо не поливать грязью единомышленников, которых они считают соперниками за электорат, а беречь их и лелеять- придется объединяться против ОПЗЖвцев и Слуг.
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11.01.2021 15:44 Ответить
а як відрізнити ідеологічні від неідеологічних ?
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11.01.2021 13:52 Ответить
Ну є загальновідомі усталені ідеології правого, лівого чи центристського толку... Курс політолоії вам допоможе))

Плюс, ідеологічна партія НІКОЛИ не змінить свою ідеологію, як це, приміром, зробили слуги народу - на вибори йшли лібертаріанцями, а після виборів сказали, що вони вже не лібертаріанці, а центристи .
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11.01.2021 13:59 Ответить
Єдина партія з політичною визначеністю ,це ЄС-правоцентристи ,а решта буцімто політичних партій ,це лише клюби за інтересами !!)))
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11.01.2021 14:48 Ответить
Интересно, а что об этом думает ее главный враг Порошенко?
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11.01.2021 11:52 Ответить
пусть вакар поёт в счёт спонса партии
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11.01.2021 12:03 Ответить
Главное, ОПЗжопу не лишите финансирования. А то не дадут в глазу шефа мир искать.
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11.01.2021 12:06 Ответить
Ой, шуму....
У них явно бардак с официальными бумагами, только и всего!
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11.01.2021 12:08 Ответить
Патамушо фальцетом почали "співати"...
Кастрати,мля..
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11.01.2021 12:17 Ответить
Допелись! Ещё и виталю надо пощипать за сговор в 2014 - уходи с кандидатов в презы, сделаем тебя мером. А то каждый барыга делает что хочет и остаётся в шоколаде.
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11.01.2021 12:28 Ответить
Й всі гроші направили медвечукам та московитам
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11.01.2021 12:39 Ответить
Зелёная шобла никак не уймётся
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11.01.2021 12:50 Ответить
Хтось знає - а партію Шнирія з бюджету фінансують???
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11.01.2021 13:45 Ответить
відразу не погодились фінансувати....
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11.01.2021 13:53 Ответить
Показово, що уся порошенківська бидлота радіє.
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11.01.2021 14:04 Ответить
Партии шария или мертвечука слабо лишить финансирования? Они же на содержании у рашки.
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11.01.2021 14:44 Ответить
 
 