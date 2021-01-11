НАПК лишило партию "Голос" государственного финансирования, - Рудик
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приостановило госфинансирование партии "Голос".
Об этом заявила глава политсилы Кира Рудик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.
"Государственное финансирование, предусмотренное законом, является одним из источников нашей независимости. Попытка лишить нас этого источника является безосновательным политическим давлением", - заявила она.
Рудик подчеркнула, что "Голос" обжалует данное решение.
"Голос призывает НАПК оставаться независимым органом, а не инструментом политического давления", - добавила Рудик.
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+19 Oljik
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+11 Алла Новосад #194524
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Потому что я вот, например, какие информативные заголовки нахожу:
https://censor.net/ru/video_news/3186617/ermak_dlya_vozvrascheniya_iz_minska_vospolzovalsya_chastnym_samoletom_pinchuka_shemy_videohttps://censor.net/ru/video_news/3186617/ermak_dlya_vozvrascheniya_iz_minska_vospolzovalsya_chastnym_samoletom_pinchuka_shemy_video
- https://censor.net/ru/news/3173201/oligarh_pinchuk_oplatil_poezdku_v_davos_dlya_15_slug_naroda_dubinskiyihttps://censor.net/ru/news/3173201/oligarh_pinchuk_oplatil_poezdku_v_davos_dlya_15_slug_naroda_dubinskiyi
и т.п
Что и случилось в 2019 году.
Мазепа також був олігархом на той час, але кацапоїдів до сьогодні корчить від згадування про нього.
І розумію, що 40-мільйонну махіну, заражену вірусом комуно-совкізму, дуже тяжко реформувати. Тим більше, що ні всесильні олігархи, ні чиновники, ні судді, ні менти цього не прагнуть, їм добре так, як було.
Тому я обираю того, хто хоча б щось намагався змінювати, залучав допомогу Заходу.
А не побрехенькі нікчем-популістів.
Чому хороші, прекрасні "представителей демократического лагеря" не об'єднуються між собою, щоб на наступних виборах не пустити в другий тур пару Зєля-медведчук (бойко)?
Дана фінансова атака якраз і спрямована проти тих 40-50 представників, які там ще є.
Все інше там мафія.
Коли вона востаннє кричала про тарифний геноцид?
Теперь "Голос". Думаю по той же схеме.
І що значить "гаманець" ? Фрідман-це "Альфа-груп".Це Альфа-банк,це Київстар.(От попили горілку "Смірнов" ,а запили "Боржомі"-Фрідману копієчка)Ще багато чого...
От пан Садовий же не гидує товаришувати з Фрідманом ? На взаємовигідній основі.Львів'яни ж
Задача Голоса была откусить голоса у Порошенко и ЕС в 2019-м.
Теперь Голос никому не нужен.
Клуби за олігархічними інтересами отримують в десятки разів більше і нічого їм не загрожує
Раніше от були комуняки (добре, що їх таки заборонили), соціалісти, націонал-демократи (Рух, УНП), націоналісти (Свобода, КУН тощо). А зараз??
Безперервна атака на Голос з боку ЕС з тим і пов'язана, що у них спільне електоральне поле, яке ЕС хоче приватизувати.
Певною мірою у Голоса і зі слугами народу теж спільне електоральне поле - слуги ж як лібертаріанці на вибори йшли і багато хто з молоді в це повірив
Любителям Порошенко и ЕС надо не поливать грязью единомышленников, которых они считают соперниками за электорат, а беречь их и лелеять- придется объединяться против ОПЗЖвцев и Слуг.
Плюс, ідеологічна партія НІКОЛИ не змінить свою ідеологію, як це, приміром, зробили слуги народу - на вибори йшли лібертаріанцями, а після виборів сказали, що вони вже не лібертаріанці, а центристи .
У них явно бардак с официальными бумагами, только и всего!
Кастрати,мля..