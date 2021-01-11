НАЗК позбавило партію "Голос" державного фінансування, - Рудик

Національне агентство з питань запобігання корупції призупинило держфінансування партії "Голос".

Про це заявила глава політсили Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Державне фінансування, передбачене законом, є одним з джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним політичним тиском", - заявила вона.

Рудик наголосила, що "Голос" оскаржить таке рішення.

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"Голос закликає НАЗК залишатися незалежним органом, а не інструментом політичного тиску", - додала Рудик.