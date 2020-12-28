Железняк стал председателем фракции "Голос" вместо Рахманина

В парламентской фракции партии "Голос" поменялось руководство.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу партии в Фейсбук.

"Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря принял решение о ротации на должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк, заместителем председателя фракции - Роман Костенко", - говорится в сообщении.

Полномочия нового председателя парламентской фракции "Голоса" вступят в силу после официального объявления на пленарном заседании Верховной Рады.

