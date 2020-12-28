Железняк став головою фракції "Голос" замість Рахманіна
У парламентської фракції партії "Голос" змінилося керівництво.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії в Фейсбук.
"Фракція партії "Голос" у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обрано Ярослава Железняка, заступником голови фракції - Романа Костенка", - сказано в повідомленні.
Повноваження нового голови парламентської фракції "Голосу" вступлять у силу після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.
))
https://censor.net/ru/news/3239499/s_1_yanvarya_otmenyatsya_lgotnyyi_tarif_na_pervye_100_kvtchas_toka_dlya_naseleniya_po_proektu_vitrenko
https://censor.net/ru/news/3239405/minimalnaya_tsena_gaza_dlya_naseleniya_na_yanvar_vyrosla_na_175_maksimalnaya_na_193
Хотя да... От нее разве что звизда воооот такая.
PS. Кажуть у баби Жульки проблеми в регіонах, подільники до бородатої бабушки перебігають.
))
А Юліні - можуть і з служками (всі знають кого) зговоритися
Ес 24 мая 2019.
Партия сои создавалась чтобыотобрать голоса у Голоса. 😷 😷😷
Голос - проект украинского олигарха Пинчука и российского олигарха Фридмана.
А партія Голос там де і Вкакарчук.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
"Семья народного депутата Ярослава Железняка владеет бизнесом в Донецке и сотрудничает с местной властью. В их собственности 27 этажный бизнес-центр в самом центре Донецка «Конгрес-Хол» общей площадью 18 тыс. кв.м. включая отель «Централь».
Сегодня в «Крнгрес-Хол» находятся ключевые подразделения администрации так называемой «ДНР», а также подразделения ФСБ. "
А Железняк чей?
______________
Не смішно, насправді. Без совісті можна жити. Але вмерти - лячно. Куди ти без совісті потрапиш? Ти ж її продав