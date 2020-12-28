УКР
Железняк став головою фракції "Голос" замість Рахманіна

Железняк став головою фракції

У парламентської фракції партії "Голос" змінилося керівництво.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії в Фейсбук.

"Фракція партії "Голос" у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обрано Ярослава Железняка, заступником голови фракції - Романа Костенка", - сказано в повідомленні.

Повноваження нового голови парламентської фракції "Голосу" вступлять у силу після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.

Рахманін Сергій (137) Голос партія (517) Железняк Ярослав (593) Костенко Роман (210)
+10
Щось не чути завивання баби Жульки про зубожілий народ і пів вареника.
https://censor.net/ru/news/3239499/s_1_yanvarya_otmenyatsya_lgotnyyi_tarif_na_pervye_100_kvtchas_toka_dlya_naseleniya_po_proektu_vitrenko

https://censor.net/ru/news/3239405/minimalnaya_tsena_gaza_dlya_naseleniya_na_yanvar_vyrosla_na_175_maksimalnaya_na_193
показати весь коментар
28.12.2020 22:23 Відповісти
+9
Ванька, иди на ж.., ж.. жЮлю !
показати весь коментар
28.12.2020 21:56 Відповісти
+9
Де ??? Де наша спасителька ?? Тут тарифи ! Ціни ! Зубожіння прийшло ! Піввареника вже з'їли !!!
Железняк стал председателем фракции "Голос" вместо Рахманина - Цензор.НЕТ 9081
показати весь коментар
28.12.2020 22:01 Відповісти
Железняк, скажи что ты устал и расстреляй Зраду на... !!!
показати весь коментар
28.12.2020 21:50 Відповісти
Он шёл на Одессу ,а вишел к Херсону,матрос Железняк,партизан !!!)))
показати весь коментар
28.12.2020 22:04 Відповісти
Караул устал.©
))
показати весь коментар
28.12.2020 22:06 Відповісти
Пити меньше треба,або закусювати більше !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 22:08 Відповісти
Так то він про питво.
показати весь коментар
28.12.2020 22:15 Відповісти
Голос стане голоснішим !!))
показати весь коментар
28.12.2020 22:06 Відповісти
Фанерним..))
показати весь коментар
28.12.2020 22:12 Відповісти
ПЄС, картавий голос і зелені проголосували за продаж всієї української землі іноземним ТНК. Сотні років українці за свою землю гинули, а тепер ви її продали за три копійки. Тому ви там міняйтесь, як завгодно, а відповідальність на вас і на тих, хто вас туди обрав.
показати весь коментар
28.12.2020 21:53 Відповісти
Ванька, иди на ж.., ж.. жЮлю !
показати весь коментар
28.12.2020 21:56 Відповісти
Шо!!! Ванюшка отямився !!))
показати весь коментар
28.12.2020 22:10 Відповісти
Виходячи з його виступів на ЦН, "т" має бути подвійним.
показати весь коментар
28.12.2020 22:14 Відповісти
"Любі мої....." !!!)))
показати весь коментар
28.12.2020 22:07 Відповісти
верните нам по 450 американских рублей, изверги! 😂
показати весь коментар
28.12.2020 23:19 Відповісти
сЮЛІма, це ти так збудився через те, що зЁ, якого ТИ ПРИВІВ ДО ВЛАДИ тепер щомісяця буде додатково дерти за електрику по 72 грн з кожної родини?
показати весь коментар
28.12.2020 22:08 Відповісти
Мародер хоч дав грошей на новий рік?
показати весь коментар
28.12.2020 23:34 Відповісти
А шо т ТЮЛи даже хер без соли не достался?

Хотя да... От нее разве что звизда воооот такая.
показати весь коментар
29.12.2020 01:13 Відповісти
Жулька тобі зламаного гроша не дасть, то така що з рота останній шматок ще в тебе видере. Новий рік на порозі, а ти будеш зубами клацати. А як рік зустрінеш, так його і проведеш. Співчуваю.
PS. Кажуть у баби Жульки проблеми в регіонах, подільники до бородатої бабушки перебігають.
показати весь коментар
29.12.2020 02:29 Відповісти
Молодець, правду написав. Не платить Юля нікому. Бо боротись с продажними мародерами - наш громадянський, почесний обов'язок. Не буде мені затишно в теплому домі, якщо я совість свою мародерам продам. Краще я буду якось-такось, але із совістю.
показати весь коментар
29.12.2020 09:31 Відповісти
Жулька і совість поняття несумісні. Щоб досягти свого ця московська зозуля по трупах піде. Кажеш нікому не платила? Скажи скільки мама української корупції вивела в офшори. А про її зубожілих зомбі-свідків не варто й згадувати - це сміття, покидьки суспільства.
показати весь коментар
29.12.2020 11:49 Відповісти
А яка тобі різниця, дав чи ні? Головне, що ти задоволений. БО ЦЕ САМЕ ТИ ПРИВІВ ЦЕ КОДЛО ДО ВЛАДИ. Плати сЮЛІма, плати з радістю. Додатково по 78 гривень щомісяця лише за електрику. І вітання ТЮ переказуй, яка з цією кодлою злигалася і за бюджет проголосувала.
показати весь коментар
29.12.2020 10:07 Відповісти
Іван Сулима пише: ПЄС, картавий голос і зелені проголосували за продаж всієї української землі іноземним ТНК. Сотні років українці за свою землю гинули, а тепер ви її продали за три копійки. Тому ви там міняйтесь, як завгодно, а відповідальність на вас і на тих, хто вас туди обрав.
показати весь коментар
29.12.2020 05:36 Відповісти
Ще один голосистий голос зірвав?
показати весь коментар
28.12.2020 21:54 Відповісти
Фальцетом ..))
показати весь коментар
28.12.2020 22:04 Відповісти
"голос" создавался для того, чтобы отобрать побольше голосов у партии "европейская солидарность"... Славко шел на президентские выборы 2014 с целью отобрать голоса у Пороха... Это не партия, это вечно проданный "голос"...
показати весь коментар
28.12.2020 21:57 Відповісти
Не в ПОПи..Як би не фороффка.
))
показати весь коментар
28.12.2020 22:02 Відповісти
А нічого , що Голос з ЄС - частіше всього голосують одностайно
А Юліні - можуть і з служками (всі знають кого) зговоритися
показати весь коментар
28.12.2020 22:18 Відповісти
Голос дата создания 16 мая 2019
Ес 24 мая 2019.
Партия сои создавалась чтобыотобрать голоса у Голоса. 😷 😷😷
показати весь коментар
28.12.2020 22:18 Відповісти
Та ти шо!!!)))
показати весь коментар
28.12.2020 22:20 Відповісти
Угу😷☝ так шо соя опоздала 😷😷
показати весь коментар
28.12.2020 22:22 Відповісти
Т.е. ві про БПП слыхом не слыхивали и понятия не имели, что она пойдет на выборы?

Голос - проект украинского олигарха Пинчука и российского олигарха Фридмана.
показати весь коментар
29.12.2020 01:15 Відповісти
Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, https://censor.net/ru/news/3239403/reyiting_partiyi_opzj_20_sn_18_es_17_opros_deminitsiativ_i_kmis
А партія Голос там де і Вкакарчук.
показати весь коментар
28.12.2020 22:32 Відповісти
Ну так моисей свое быдло 40 лет водил. Так шо еще 11 лет впереди😷 выбирайте
показати весь коментар
28.12.2020 22:50 Відповісти
твои кацапы хороводы по граблям водят всю вашу недолгую ордынско-мокшанскую историю... не останавливайтесь, потешное зрелище...
показати весь коментар
29.12.2020 23:15 Відповісти
Смішьно. (Для кацапів,що користуються своєю Вікіпедією)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Європейська Солідарність Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
показати весь коментар
28.12.2020 22:37 Відповісти
Соя я чтото неправильно по датам написал? Не 16 и 24? Не?
показати весь коментар
28.12.2020 22:52 Відповісти
Спробуй прочитати посилання,може з третього-четвертого разу дійде.
показати весь коментар
28.12.2020 23:01 Відповісти
Что читать соя? Соевый бот написал что Голос создали чтобы отбирал голоса у ЕС. Я вашу соевую шоблу мокнул в говно, указал даты создания Голоса и ЕС. Или даты неверны, соя?
показати весь коментар
28.12.2020 23:14 Відповісти
Ты себя только поглубже насадил на бутылку, кал!
показати весь коментар
29.12.2020 00:41 Відповісти
Оно ж тупое. Ты хочешь, чтобы оно само нашло смысл без разжовывания?
показати весь коментар
29.12.2020 01:16 Відповісти
Кал, партия ЕС не создавалась в те даты, а переименовалась из БПП, чуйствуешь разницу, гавноед? А зарегистрирована она была аж в 2000 году. Так шо сиди на бутылке молча
показати весь коментар
29.12.2020 00:41 Відповісти
А Славко в 2014 на президента йшов?))))
показати весь коментар
28.12.2020 22:25 Відповісти
Случайно не матрац .ойц..матрос Железняк??🤔
показати весь коментар
28.12.2020 22:00 Відповісти
Удачи незашкваренной фракции в раде.
показати весь коментар
28.12.2020 22:09 Відповісти
Ц-ц-ц-ц-ц-ц
Железняк стал председателем фракции "Голос" вместо Рахманина - Цензор.НЕТ 9291
показати весь коментар
28.12.2020 22:42 Відповісти
Соя, а можешь номер закона на котором зашкварился Голос?
показати весь коментар
28.12.2020 22:53 Відповісти
Що з тобою,пердливий горошок ?звідки така соєфобія ?
показати весь коментар
28.12.2020 23:06 Відповісти
Номер? Есть? Нету?Так теряйся соя👉
показати весь коментар
28.12.2020 23:12 Відповісти
Притула ?
показати весь коментар
29.12.2020 03:52 Відповісти
йому кацапське лайно миліше за будь-що ...
показати весь коментар
29.12.2020 23:08 Відповісти
Шкода, що не змогла витягнути зі спама. Класна нагадувалка тим, у кого дівоча пам'ять про «незашквареного» Сявіка та його безпонтову пінчуківську тусовку.
показати весь коментар
29.12.2020 04:05 Відповісти
"Голос" - це така команда собакам, щоб гавкали...
показати весь коментар
28.12.2020 22:11 Відповісти
Шавки брешуть,а караван іде!! Доля шавок, брехати на все, що рухається повз них !!)))
показати весь коментар
28.12.2020 22:14 Відповісти
Але голосів таки відскавчали-відгавкали...
показати весь коментар
28.12.2020 22:16 Відповісти
Ці гавкали виключно за наказом і виключно за "цукор".
показати весь коментар
28.12.2020 22:17 Відповісти
Рахманін вирішив не маратись, бо "Голос" таке ж шапіто як і "Слуга".
показати весь коментар
28.12.2020 22:34 Відповісти
Ну фсьо! Матрос жылизняк усьо порєшаєт! Гдє-то ми про такоє вже слишалі... А караул Рахманіна устал ! Цю фігню спостерігати!)
показати весь коментар
28.12.2020 22:37 Відповісти
Рахманін, насправді, надто порядна людина, щоб очолювати пінчуківських "утриманців"
показати весь коментар
28.12.2020 22:37 Відповісти
Рахманин - человек с канала Пинчука.
показати весь коментар
29.12.2020 01:20 Відповісти
* А вы, друзья, как не садитесь - всё в музыканты не годитесь...*
показати весь коментар
28.12.2020 23:27 Відповісти
31 год пацану, из Мариуполя, в прошлом советник Гройсмана, а еще раньше помошник депутата-рыга (в 20 лет отроду)

"Семья народного депутата Ярослава Железняка владеет бизнесом в Донецке и сотрудничает с местной властью. В их собственности 27 этажный бизнес-центр в самом центре Донецка «Конгрес-Хол» общей площадью 18 тыс. кв.м. включая отель «Централь».
Сегодня в «Крнгрес-Хол» находятся ключевые подразделения администрации так называемой «ДНР», а также подразделения ФСБ. "
показати весь коментар
29.12.2020 00:53 Відповісти
Ну Рахманин - человек Пинчука.

А Железняк чей?
показати весь коментар
29.12.2020 01:09 Відповісти
Чей холоп?
______________
Не смішно, насправді. Без совісті можна жити. Але вмерти - лячно. Куди ти без совісті потрапиш? Ти ж її продав
показати весь коментар
29.12.2020 09:49 Відповісти
Ты ожидаешь в проекте украинского олигарха Пинчука и кацапского олигарха Фридмана "Голос" увидеть "ничьих"?
показати весь коментар
29.12.2020 09:54 Відповісти
Железняк, дуже розумний і комунікативний депутат, кандидант в президенти чудовий, представник маріупольського українства. він часом не потомок Макстима Зазізняка? ще того...з Коліївщини.
показати весь коментар
29.12.2020 10:05 Відповісти
Читай выше, я написал чей он потомок (рыгов на службе у фсб)
показати весь коментар
29.12.2020 12:39 Відповісти
Наявність бізнесцентру це по-вашому автоматично робить його служкую фсб? центр побудований ще в українському донецьку і що тепер, щоб доказати свою лояльність і відданість Україні потрібно робити?? а з приводу того, що був помічником депутата-рига... я також в свій час був комсомольцем і що тепер??? комуністів за шию на гиляках рекламувати я готовий... де вони???
показати весь коментар
29.12.2020 15:54 Відповісти
 
 