Железняк став головою фракції "Голос" замість Рахманіна

У парламентської фракції партії "Голос" змінилося керівництво.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку партії в Фейсбук.

"Фракція партії "Голос" у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обрано Ярослава Железняка, заступником голови фракції - Романа Костенка", - сказано в повідомленні.

Повноваження нового голови парламентської фракції "Голосу" вступлять у силу після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.

