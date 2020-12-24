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Новини
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"Голос" подав законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Нардепи "Голосу" внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає повернення ув’язнення за брехню в електронних деклараціях, а також — за умисне неподання декларацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Зазначається, що законопроєкт "Голосу" виправляє недоліки компромісного закону про повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, який 4 грудня ухвалила Верховна Рада і сьогодні підписав президент.

Зокрема, законопроєкт додає недостовірне декларування та неподання декларації до переліку корупційних правопорушень у Кримінальному кодексі та передбачає суворіші санкції за них — аж до 2 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування

Найсуворіше покарання передбачене як за умисне недостовірне декларування на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — понад 4,5 млн грн, так і за умисне недекларування.

"Сьогодні президент Володимир Зеленський, — незважаючи на свої голосні заяви про те, що корупціонерів треба садити, незважаючи на маніпулятивні опитування під час виборів, де він питався, чи потрібно корупціонерів садити довічно, — підписав закон, який, фактично, дає можливість уникнути будь-якої відповідальності за брехню деклараціях майже на 9 мільйонів гривень. Це, на хвилинку, ціна двох мерседесів екстракласу", - сказав нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

За словами парламентарія, законопроєкт його політсили виправляє всі недоліки ухваленого раніше законопроєкту.

"По-перше, ми повертаємо у поняття злочину велику брехню в деклараціях, починаючи з 4,5 мільйонів, що дає можливість детективам НАБУ його ефективно розслідувати. Ми позбавляємо можливості звільняти від відповідальності на підставі дієвого каяття. Ми пропонуємо, щоб перспектива ув'язнення була не лише за брехню, а й за умисне неподання декларації. Бо чиновник в принципі, опинившись перед загрозою отримати реальний строк за приховані статки у поданій декларації, може просто не подати її та відбутися штрафом", - підкреслив Юрчишин.

Законопроєкт "Голосу" зареєстровано, в політсилі сподіваються на його розгляд наступного місяця.

Автор: 

ув’язнення (116) законопроєкт (3599) електронне декларування (1468) Голос партія (512)


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Топ коментарі
+2
А ты не воруй, гн***да, и не будет с тебя никто иметь неправомочной выгоды.
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24.12.2020 16:42
+2
Рыльце в пушку у тех, кто боится уголовной ответственности за утаивание своих неправомерных доходов.
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24.12.2020 17:02
+1
То, что было до этого - отменил Коррупционный суд Украины.
А то, что приняли до этого, 4 декабря - слишком мягкий закон, позволяющий лгать почти безнаказанно, ибо штраф в 60 тысяч при утаивании от 6 миллионов наворованного - это просто смешно.
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24.12.2020 16:44
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и чего не сделаешь для того, шобы антикоррупционные органы имели неправомочную выгоду, хлопцы либо лохи, либо в доле
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24.12.2020 16:31 Відповісти
А ты не воруй, гн***да, и не будет с тебя никто иметь неправомочной выгоды.
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24.12.2020 16:42 Відповісти
а у вас рыльце в пушку
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24.12.2020 16:48 Відповісти
Рыльце в пушку у тех, кто боится уголовной ответственности за утаивание своих неправомерных доходов.
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24.12.2020 17:02 Відповісти
антикоррупционные органы имели неправомочную выгоду?! что ты куришь?
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24.12.2020 22:33 Відповісти
Подать законопроект не значит за него проголосовать.
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24.12.2020 16:33 Відповісти
а что, до этого не было? можно было брехать безнаказанно?
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24.12.2020 16:38 Відповісти
То, что было до этого - отменил Коррупционный суд Украины.
А то, что приняли до этого, 4 декабря - слишком мягкий закон, позволяющий лгать почти безнаказанно, ибо штраф в 60 тысяч при утаивании от 6 миллионов наворованного - это просто смешно.
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24.12.2020 16:44 Відповісти
только вы забыли сказать: "Перед украинскими парламентариями изначально лежали два проекта закона. Один - президентский, более жесткий, предлагавший ввести наказание в виде лишения свободы для чиновников, которые умышленно не внесли в декларацию дорогостоящие объекты, например, дом. Второй законопроект был предложен рабочей группой по урегулированию конституционного кризиса. Он также предусматривал уголовную ответственность, но чиновникам не грозило лишение свободы". (ВВС) Только вот неизвестно, кто стоит во главе этой группы.
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24.12.2020 19:51 Відповісти
Толку? Брехня Зеленського в декларації про подорож в Оман, вже не є криміналом...
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24.12.2020 16:43 Відповісти
Можно подать хоть что, зная заранее, что его не проголосуют...пиар одним словом.
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24.12.2020 16:52 Відповісти
перспектіва пессіма... на жаль...
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24.12.2020 17:17 Відповісти
 
 