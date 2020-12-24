"Голос" подав законопроєкт про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Нардепи "Голосу" внесли до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає повернення ув’язнення за брехню в електронних деклараціях, а також — за умисне неподання декларацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Зазначається, що законопроєкт "Голосу" виправляє недоліки компромісного закону про повернення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, який 4 грудня ухвалила Верховна Рада і сьогодні підписав президент.

Зокрема, законопроєкт додає недостовірне декларування та неподання декларації до переліку корупційних правопорушень у Кримінальному кодексі та передбачає суворіші санкції за них — аж до 2 років позбавлення волі.

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Найсуворіше покарання передбачене як за умисне недостовірне декларування на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб — понад 4,5 млн грн, так і за умисне недекларування.

"Сьогодні президент Володимир Зеленський, — незважаючи на свої голосні заяви про те, що корупціонерів треба садити, незважаючи на маніпулятивні опитування під час виборів, де він питався, чи потрібно корупціонерів садити довічно, — підписав закон, який, фактично, дає можливість уникнути будь-якої відповідальності за брехню деклараціях майже на 9 мільйонів гривень. Це, на хвилинку, ціна двох мерседесів екстракласу", - сказав нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин.

За словами парламентарія, законопроєкт його політсили виправляє всі недоліки ухваленого раніше законопроєкту.

"По-перше, ми повертаємо у поняття злочину велику брехню в деклараціях, починаючи з 4,5 мільйонів, що дає можливість детективам НАБУ його ефективно розслідувати. Ми позбавляємо можливості звільняти від відповідальності на підставі дієвого каяття. Ми пропонуємо, щоб перспектива ув'язнення була не лише за брехню, а й за умисне неподання декларації. Бо чиновник в принципі, опинившись перед загрозою отримати реальний строк за приховані статки у поданій декларації, може просто не подати її та відбутися штрафом", - підкреслив Юрчишин.

Законопроєкт "Голосу" зареєстровано, в політсилі сподіваються на його розгляд наступного місяця.