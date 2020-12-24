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Новости
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"Голос" подал законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях

Нардепы "Голоса" внесли в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение заключения за ложь в электронных декларациях, а также - за умышленное непредставление деклараций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что законопроект "Голоса" исправляет недостатки компромиссного закона о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, который 4 декабря приняла Верховная Рада и сегодня подписал президент.

В частности, законопроект добавляет недостоверное декларирование и непредставление декларации в перечень коррупционных правонарушений в Уголовном кодексе и предусматривает более строгие санкции за них - до 2 лет лишения свободы.

Самое суровое наказание предусмотрено как за умышленное недостоверное декларирование на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - более 4,5 млн грн, так и за умышленное недекларирование.

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"Сегодня президент Владимир Зеленский, - несмотря на свои громкие заявления о том, что коррупционеров надо сажать, несмотря на манипулятивные опросы на выборах, где он спрашивал, нужно ли коррупционеров сажать пожизненно, - подписал закон, который фактически дает возможность избежать какой-либо ответственности за ложь декларациях почти на 9 млн гривен. Это, на минутку, цена двух мерседесов экстракласса", - сказал нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

По словам парламентария, законопроект его политсилы исправляет все недостатки принятого ранее законопроекта.

"Во-первых, мы возвращаем в понятие преступления большую ложь в декларациях, начиная с 4,5 млн, что дает возможность детективам НАБУ его эффективно расследовать. Мы лишаем возможности освобождать от ответственности на основании деятельного раскаяния. Мы предлагаем, чтобы перспектива заключения была не только за ложь, но и за умышленное непредставление декларации. Потому чиновник в принципе, оказавшись перед угрозой получить реальный срок за скрытые доходы в представленной декларации, может просто не подать ее и отделаться штрафом", - подчеркнул Юрчишин.

Законопроект "Голоса" зарегистрирован, в политсиле надеются на его рассмотрение в следующем месяце.

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заключение (171) законопроект (3222) электронное декларирование (1025) Голос партия (499)


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Топ комментарии
+2
А ты не воруй, гн***да, и не будет с тебя никто иметь неправомочной выгоды.
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24.12.2020 16:42
+2
Рыльце в пушку у тех, кто боится уголовной ответственности за утаивание своих неправомерных доходов.
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24.12.2020 17:02
+1
То, что было до этого - отменил Коррупционный суд Украины.
А то, что приняли до этого, 4 декабря - слишком мягкий закон, позволяющий лгать почти безнаказанно, ибо штраф в 60 тысяч при утаивании от 6 миллионов наворованного - это просто смешно.
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24.12.2020 16:44
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и чего не сделаешь для того, шобы антикоррупционные органы имели неправомочную выгоду, хлопцы либо лохи, либо в доле
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24.12.2020 16:31 Ответить
А ты не воруй, гн***да, и не будет с тебя никто иметь неправомочной выгоды.
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24.12.2020 16:42 Ответить
а у вас рыльце в пушку
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24.12.2020 16:48 Ответить
Рыльце в пушку у тех, кто боится уголовной ответственности за утаивание своих неправомерных доходов.
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24.12.2020 17:02 Ответить
антикоррупционные органы имели неправомочную выгоду?! что ты куришь?
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24.12.2020 22:33 Ответить
Подать законопроект не значит за него проголосовать.
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24.12.2020 16:33 Ответить
а что, до этого не было? можно было брехать безнаказанно?
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24.12.2020 16:38 Ответить
То, что было до этого - отменил Коррупционный суд Украины.
А то, что приняли до этого, 4 декабря - слишком мягкий закон, позволяющий лгать почти безнаказанно, ибо штраф в 60 тысяч при утаивании от 6 миллионов наворованного - это просто смешно.
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24.12.2020 16:44 Ответить
только вы забыли сказать: "Перед украинскими парламентариями изначально лежали два проекта закона. Один - президентский, более жесткий, предлагавший ввести наказание в виде лишения свободы для чиновников, которые умышленно не внесли в декларацию дорогостоящие объекты, например, дом. Второй законопроект был предложен рабочей группой по урегулированию конституционного кризиса. Он также предусматривал уголовную ответственность, но чиновникам не грозило лишение свободы". (ВВС) Только вот неизвестно, кто стоит во главе этой группы.
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24.12.2020 19:51 Ответить
Толку? Брехня Зеленського в декларації про подорож в Оман, вже не є криміналом...
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24.12.2020 16:43 Ответить
Можно подать хоть что, зная заранее, что его не проголосуют...пиар одним словом.
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24.12.2020 16:52 Ответить
перспектіва пессіма... на жаль...
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24.12.2020 17:17 Ответить
 
 