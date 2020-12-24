"Голос" подал законопроект об уголовной ответственности за ложь в декларациях

Нардепы "Голоса" внесли в Верховную Раду законопроект, который предусматривает возвращение заключения за ложь в электронных декларациях, а также - за умышленное непредставление деклараций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Отмечается, что законопроект "Голоса" исправляет недостатки компромиссного закона о возвращении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, который 4 декабря приняла Верховная Рада и сегодня подписал президент.

В частности, законопроект добавляет недостоверное декларирование и непредставление декларации в перечень коррупционных правонарушений в Уголовном кодексе и предусматривает более строгие санкции за них - до 2 лет лишения свободы.

Самое суровое наказание предусмотрено как за умышленное недостоверное декларирование на сумму более 2 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - более 4,5 млн грн, так и за умышленное недекларирование.

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"Сегодня президент Владимир Зеленский, - несмотря на свои громкие заявления о том, что коррупционеров надо сажать, несмотря на манипулятивные опросы на выборах, где он спрашивал, нужно ли коррупционеров сажать пожизненно, - подписал закон, который фактически дает возможность избежать какой-либо ответственности за ложь декларациях почти на 9 млн гривен. Это, на минутку, цена двух мерседесов экстракласса", - сказал нардеп "Голоса" Ярослав Юрчишин.

По словам парламентария, законопроект его политсилы исправляет все недостатки принятого ранее законопроекта.

"Во-первых, мы возвращаем в понятие преступления большую ложь в декларациях, начиная с 4,5 млн, что дает возможность детективам НАБУ его эффективно расследовать. Мы лишаем возможности освобождать от ответственности на основании деятельного раскаяния. Мы предлагаем, чтобы перспектива заключения была не только за ложь, но и за умышленное непредставление декларации. Потому чиновник в принципе, оказавшись перед угрозой получить реальный срок за скрытые доходы в представленной декларации, может просто не подать ее и отделаться штрафом", - подчеркнул Юрчишин.

Законопроект "Голоса" зарегистрирован, в политсиле надеются на его рассмотрение в следующем месяце.

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