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Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сам не до конца понимает, благодаря чему среди осужденных сохраняется низкая заболеваемость COVID-19. По его словам, сотрудники колоний болеют, а заключенные - нет.

Об этом министр сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. По его словам, эпидситуация в колониях лучше, чем можно было бы ожидать.

"Если речь идет об эпидемиологической ситуации в колониях, то там настолько все прекрасно, что выглядит, как в фантастических фильмах. Там не болеют люди коронавирусом практически", – сказал Малюська.

Министра спросили, не связано ли это с тем, что в заключенных не тестируют на коронавирус.

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"И тогда все ходят бессимптомные абсолютно полностью? Нет. На самом деле, если бы это было действительно так, и мы ничего не делали, по законам развития эпидемии, у нас была бы трагическая ситуация и со смертностью, и с переводом лиц на лечение. На самом деле – нет. Я сам до конца не понимаю, каким образом, что мы такого кардинального сделали", – ответил Малюська.

По его словам, в колониях приняли множество мер противоэпидемической безопасности.

"Мы закрыли [учреждения] для посещений, мы обеспечили средствами индивидуальной защиты. Но все равно частично загадка остается. Потому что показатели заболеваемости, когда я о них говорю коллегам из Минздрава, любым другим специалистам, то никто не верит в реальность", – объяснил глава Минюста.

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При этом, по его данным, болеет персонал колоний.

"А сотрудники болеют. В том-то и дело, что сотрудники болеют, болеют достаточно в большом количестве. Но это не касается заключенных. Среди заключенных у нас есть три смерти с подтвержденным коронавирусом. Но, я напомню, у нас и заключенных, и осужденных более 50 тыс. Более 50 тыс., и за всю эпидемию – три смерти. Причем, я еще объясню, эти три смерти – это не люди, чтобы можно было с чистой душой сказать, что умерли от коронавируса. Там было столько болезней, что вопрос жизни был сомнительным, мягко говоря, и без коронавируса", – рассказал Малюська.

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Министр сказал, что Украина, по его данным – среди лидеров в эффективностью борьбы с коронавирусом в учреждениях исполнения наказаний.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Очевидно, що Малюська ще багато чого "до конца не понимает". Інакше він не був би таким ідіотом.
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02.11.2020 01:59
+10
Я навіть не знаю, як це коментувати.
Краще почекаю =експертів=. Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3871
А то он динамівці-спортсмени - тю-тю, перед цим - кроти, а тут - фантастІк.

У нас будинки для старших людей та хворих закрили ще весною.
Але абсолютна маса померлих саме звідти.
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02.11.2020 01:53
+10
По идее именно министр юстиции обязан комментировать вопрос судей в КС. Это его прямая обязанность...
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02.11.2020 01:56
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Я навіть не знаю, як це коментувати.
Краще почекаю =експертів=. Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3871
А то он динамівці-спортсмени - тю-тю, перед цим - кроти, а тут - фантастІк.

У нас будинки для старших людей та хворих закрили ще весною.
Але абсолютна маса померлих саме звідти.
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02.11.2020 01:53 Ответить
Я тоже пока шо чекаю Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 5767
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02.11.2020 04:38 Ответить
не нахожу места , так чекаю.
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02.11.2020 04:39 Ответить
УБЕРИТЕ этого дебила с должности министра,ему ЛЕЧИТЬСЯ надо,зациклился на тюрьмах,ТЫ КОГДА СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ ПРОВОДИТЬ БУДЕШЬ ???? законченный поц !!
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02.11.2020 08:57 Ответить
План по коментам довели, а думок вже не має? Хоч деякі теми пропускай, бо зіпсуєш собі здоров'я у цій політиці...
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02.11.2020 11:28 Ответить
По идее именно министр юстиции обязан комментировать вопрос судей в КС. Это его прямая обязанность...
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02.11.2020 01:56 Ответить
Він густо коментував - прочитай новини за попередній тиждень. Але й колонії під його підпорядкуванням.
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02.11.2020 11:30 Ответить
Яких саме фільмів?
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02.11.2020 01:59 Ответить
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3318
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02.11.2020 03:05 Ответить
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 8274
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02.11.2020 08:41 Ответить
Очевидно, що Малюська ще багато чого "до конца не понимает". Інакше він не був би таким ідіотом.
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02.11.2020 01:59 Ответить
Вот куда надо было на курортное лечение зексота отправлять... И на самоизоляцию.
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02.11.2020 02:00 Ответить
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 9625
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02.11.2020 02:05 Ответить
Обосрався Малюська як юрист - пішов по прикладу кварталівців піаритись
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02.11.2020 02:12 Ответить
Шо, порулить хочется, а не дают? Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 163
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02.11.2020 03:47 Ответить
Упустили из виду коронобесы. А правда такая нет заинтересованых нет болезни, нет смертности нет эпидемии. Ну а сотрудники в оплчиваемые больничные не отказываются даже совесть чиста бессимптомная. А для сидельцев проблема, им организовывать эпидемию себе дороже .Что тут понимать . Вот если бы фонд выделили тогда пажалусйста. Нет денег нет ковида и все тут.
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02.11.2020 02:58 Ответить
Може, їх не тестують ?
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02.11.2020 07:50 Ответить
Умершие где?
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03.11.2020 04:55 Ответить
А що Ви хочте з мене ? В Малюськи питайте.
Може, він їх власноруч у мішки запихає і ховає десь.
Або їх просто вірус не бере.
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03.11.2020 05:02 Ответить
Дебил.
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02.11.2020 03:36 Ответить
даєш блок Малюськи-Шмигаля чи Шмигаючого мОлюска? Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 5035
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02.11.2020 04:32 Ответить
Ситуация вокруг колоний растрындец какая радужная... Упрятать туда КСников, шобы "сберечь" для потомков.
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02.11.2020 04:36 Ответить
До речі,як там ситуація в тюрмах в Європі? Бо щось не помічав що писали за коронавірус в європейських тюрмах.
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02.11.2020 04:41 Ответить
Ми не Європа.
Ось інформація.
https://www.csc-scc.gc.ca/001/006/001006-1014-en.shtml
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02.11.2020 07:48 Ответить
ось куди треба українській "еліті" треба їхати для того аби уберегти себе від хвороб
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02.11.2020 05:01 Ответить
Просто уже как-то даже и не терпится узнать, какую пургу будет гнать Пеписька-Малюська, когда его разнеженную жопу наконец-то вытряхнут нахрен из тёплого министерского кресла - будут ли радужные всплески оптимизма столь же радостными?
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02.11.2020 05:07 Ответить
Любой материал об этом Малюське сразу наводит на мысль что он всегда на приколе и угорает либо же на этой должности сидит пациент психушки
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02.11.2020 05:53 Ответить
Не тільки на приколі, але, схоже, і на "препаратах")))
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02.11.2020 07:49 Ответить
Сюжет для фантастического фильма: Заключённые сами освобождаются и выходят из тюрьмы а всех остальных людей нет...
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02.11.2020 06:29 Ответить
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 219

А шо ж вони тоді без нас будуть робить ?
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02.11.2020 07:48 Ответить
Глядя на Малюську, как никогда понимаешь, что молчание - золото.
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02.11.2020 06:39 Ответить
Срочно перевести в тюрьмы всю администрацию президента. Чтоб не заболели.
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02.11.2020 06:53 Ответить
У заключённых развит иммунитет. Через них и не такие вирусы проходят. Вот мой сосед вышел с зоны 8-й раз. В его доме уже нет ни воды, ни света, ни газа. Даже стекол в некоторых окнах нет. Короче халабуда. И что...ни срачки ни болячки.
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02.11.2020 07:15 Ответить
неясен смысл написанного. Тебе бродягу жалко? Хочешь за него коммуналку оплатить, Или завидуешь его "здоровью"?
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02.11.2020 07:28 Ответить
Это ответ на вопрос:"Почему такая низкая заболеваемость у тюремщиков?". А мне таких которые пожизненно либо которые не воспитуютя на зоне и на не на. Меньше зековского народа больше будет кислорода
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02.11.2020 08:51 Ответить
ну да сидельцы с туберкулезом не боятся СOVID-19! Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 8043
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02.11.2020 07:17 Ответить
к здоровым на барак подсаживают тубиков -чтобы поднять количество тубиков на зону -на них больше денег выделяется -соответственно -толще золотые цепи у охраны и дороже джипы у администрации
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02.11.2020 07:44 Ответить
А еще на Зоне текут молочные реки с кисельными берегами, у каждого бродяги скатерть-самобранка и нары с пуховыми перинами .И вертухаи вместо нянек Не жизнь - малина Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 7432
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02.11.2020 07:25 Ответить
Это у Малюськи на правах рекламы платных тюрем. Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 1745
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02.11.2020 07:41 Ответить
Умственноотсталый
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02.11.2020 08:04 Ответить
Дивина,та й годі ! Як же воно так : ізольовані люди,та й не заражаються вірусом ?
Отак дивлюсь,обживається ,місцинку вибирає,то може б і поселився на час епідемії ?Там і кабмін з ОПою помістяться.... Ну супербезпечне місце !
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 6290

Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 4354 Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 1163
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02.11.2020 08:20 Ответить
А на роботі ну так нудно.Принесли папірці,підписав,й нудися весь день...
Грьобані дегенерати !
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3732

Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 8259
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02.11.2020 08:23 Ответить
Вот и радикальный метод лечения "короны" во всем мире .ВОЗовского лукавого "гибрида-гиперболоида " убрать "дени мо" с Украины поставить
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02.11.2020 08:28 Ответить
Як в фантастичних фільмах? Це типу коли всі помирають від невідомої хвороби і не знають, що з цим робити?
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02.11.2020 09:16 Ответить
Ну как говорят некоторые политологи,китайский вирус и был выпущен,щоб из мира сделать концлагерь.Все сидят дома как в камере одиночке под надзором .Шо характерно,само понятие карантин вводится для больных,а не для здоровых.У нас же парадокс мирового масштаба.Карантин вводят для здоровых,щоб люди потихоньку сходили с ума в изоляции и из окон прыгали Малюська: епідситуація в українських колоніях - чудова, як у фантастичних фільмах - Цензор.НЕТ 2742
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02.11.2020 09:58 Ответить
Короче, чтобы наши депутоиды кроме клептомании еще и не захворали ковидом, их надо всех посадить.
Объявляется рехренендум: Кто за?
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02.11.2020 10:40 Ответить
Умирают старики и люди с букетом заболеваний. Для таких ОРВИ легко может усложниться пневмонией и привести к летальному исходу. Ситуация в хозяйстве Малюськи еще лишний раз подтверждает что нет того чем нас пугают.
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02.11.2020 12:12 Ответить
Маски не носят, потому и не болеют...
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03.11.2020 04:56 Ответить
 
 