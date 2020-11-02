Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что сам не до конца понимает, благодаря чему среди осужденных сохраняется низкая заболеваемость COVID-19. По его словам, сотрудники колоний болеют, а заключенные - нет.

Об этом министр сказал в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ. По его словам, эпидситуация в колониях лучше, чем можно было бы ожидать.

"Если речь идет об эпидемиологической ситуации в колониях, то там настолько все прекрасно, что выглядит, как в фантастических фильмах. Там не болеют люди коронавирусом практически", – сказал Малюська.

Министра спросили, не связано ли это с тем, что в заключенных не тестируют на коронавирус.

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"И тогда все ходят бессимптомные абсолютно полностью? Нет. На самом деле, если бы это было действительно так, и мы ничего не делали, по законам развития эпидемии, у нас была бы трагическая ситуация и со смертностью, и с переводом лиц на лечение. На самом деле – нет. Я сам до конца не понимаю, каким образом, что мы такого кардинального сделали", – ответил Малюська.

По его словам, в колониях приняли множество мер противоэпидемической безопасности.

"Мы закрыли [учреждения] для посещений, мы обеспечили средствами индивидуальной защиты. Но все равно частично загадка остается. Потому что показатели заболеваемости, когда я о них говорю коллегам из Минздрава, любым другим специалистам, то никто не верит в реальность", – объяснил глава Минюста.

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При этом, по его данным, болеет персонал колоний.

"А сотрудники болеют. В том-то и дело, что сотрудники болеют, болеют достаточно в большом количестве. Но это не касается заключенных. Среди заключенных у нас есть три смерти с подтвержденным коронавирусом. Но, я напомню, у нас и заключенных, и осужденных более 50 тыс. Более 50 тыс., и за всю эпидемию – три смерти. Причем, я еще объясню, эти три смерти – это не люди, чтобы можно было с чистой душой сказать, что умерли от коронавируса. Там было столько болезней, что вопрос жизни был сомнительным, мягко говоря, и без коронавируса", – рассказал Малюська.

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Министр сказал, что Украина, по его данным – среди лидеров в эффективностью борьбы с коронавирусом в учреждениях исполнения наказаний.