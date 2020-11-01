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Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции"

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Зверинецкий мужской монастырь в Киеве
Фото: ukraine-is.com

Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь закрыт на карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу монастыря.

"С 30-го октября наш монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан", - отмечается в сообщении.

На сайте обители уточняется, что монастырь ушел на самоизоляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В монастыре УГКЦ на Львовщине вспышка коронавируса - обитель закрыли на карантин

Монастырь находится в составе бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 ноября лабораторно подтвердили 395 440 случаев COVID-19, из них за сутки - 7959.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
московська секта...як завжди.
Слава Богу, не чутно подібних спалахів в монастирях ПЦУ.
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01.11.2020 18:19
+6
Займаються плотськими втіхами,на самоізоляції. Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции" - Цензор.НЕТ 732
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01.11.2020 18:24
+5
московский зверинец он и в африке зверинец.
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01.11.2020 18:36
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московська секта...як завжди.
Слава Богу, не чутно подібних спалахів в монастирях ПЦУ.
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01.11.2020 18:19 Ответить
А если найдут - что будет боку? злоба? порицание - что?
такие смешные, если вирус не нашли - срава боку, если нашли - Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції" - Цензор.НЕТ 6899
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01.11.2020 19:23 Ответить
Єта--нє наші.Всі поголовно.
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01.11.2020 22:07 Ответить
А этим-то чего бояться? С их-то крышей. Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции" - Цензор.НЕТ 7017
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01.11.2020 18:21 Ответить
Займаються плотськими втіхами,на самоізоляції. Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции" - Цензор.НЕТ 732
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01.11.2020 18:24 Ответить
Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції" - Цензор.НЕТ 7990
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01.11.2020 18:27 Ответить
Так баб нету, а без баб и ни туда, и ни сюда. Даже если они однополые, баба дъявол, без нее никуда.
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01.11.2020 18:33 Ответить
прочитал, - зеленский мужской монастырь...
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01.11.2020 18:30 Ответить
Надеюсь что сразу после начнётся и самоликвидация оставшихся в живых мацковского пархата
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01.11.2020 18:32 Ответить
московский зверинец он и в африке зверинец.
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01.11.2020 18:36 Ответить
Самоизоляция попов банды ФСБ-РПЦ не есть плохо так как заражать коронавирусом, спидом и прочими холерами в телесном и духовном варианте будут один одного по кругу. Потом надо будет утилизировать прах триединых,а помещения продезинфицировать от духа рускага мира.
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01.11.2020 18:38 Ответить
...значит тоннель будут рыть из ближайшего женского монастыря...
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01.11.2020 19:16 Ответить
Монастырь находится в составе бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Источник: https://censor.net/ru/n3228419\\\\\\\

?? Ну чо, даже попы наплевали на гос-во? А не только убожества в мантии.
тока шо Лещенко слушал - он прав - Тупицын = просто позор какой-то, два слова связать = подвиг.
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01.11.2020 19:27 Ответить
Девочек не вызвать...придется друг дружку...
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01.11.2020 19:54 Ответить
Так монахи собсно по уиолчанию должны быть на самоизоляции.Без всяких пандемий даже.Они же монахи
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01.11.2020 22:24 Ответить
 
 