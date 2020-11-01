Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции"

Архангело-Михайловский Зверинецкий мужской монастырь закрыт на карантин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу монастыря.

"С 30-го октября наш монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан", - отмечается в сообщении.

На сайте обители уточняется, что монастырь ушел на самоизоляцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В монастыре УГКЦ на Львовщине вспышка коронавируса - обитель закрыли на карантин

Монастырь находится в составе бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Напомним, в Украине по состоянию на 1 ноября лабораторно подтвердили 395 440 случаев COVID-19, из них за сутки - 7959.