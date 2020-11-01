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Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Звіринецький чоловічий монастир у Києві
Фото: ukraine-is.com

Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир закрито на карантин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку монастиря.

"З тридцятого жовтня наш монастир перебуває у режимі карантину. Богослужіння відбуваються без участі прихожан", - наголошується в повідомленні.

На сайті обителі уточнюється, що монастир переведено на самоізоляцію.

Читайте також: У монастирі УГКЦ на Львівщині спалах коронавірусу - обитель закрили на карантин

Монастир перебуває у складі колишньої Української православної церкви Московського патріархату.

Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, із них за добу - 7959.
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Топ коментарі
+8
московська секта...як завжди.
Слава Богу, не чутно подібних спалахів в монастирях ПЦУ.
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01.11.2020 18:19
+6
Займаються плотськими втіхами,на самоізоляції. Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции" - Цензор.НЕТ 732
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01.11.2020 18:24
+5
московский зверинец он и в африке зверинец.
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01.11.2020 18:36
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московська секта...як завжди.
Слава Богу, не чутно подібних спалахів в монастирях ПЦУ.
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01.11.2020 18:19 Відповісти
А если найдут - что будет боку? злоба? порицание - что?
такие смешные, если вирус не нашли - срава боку, если нашли - Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції" - Цензор.НЕТ 6899
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01.11.2020 19:23 Відповісти
Єта--нє наші.Всі поголовно.
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01.11.2020 22:07 Відповісти
А этим-то чего бояться? С их-то крышей. Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции" - Цензор.НЕТ 7017
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01.11.2020 18:21 Відповісти
Займаються плотськими втіхами,на самоізоляції. Зверинецкий мужской монастырь в Киеве "находится на самоизоляции" - Цензор.НЕТ 732
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01.11.2020 18:24 Відповісти
Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції" - Цензор.НЕТ 7990
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01.11.2020 18:27 Відповісти
Так баб нету, а без баб и ни туда, и ни сюда. Даже если они однополые, баба дъявол, без нее никуда.
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01.11.2020 18:33 Відповісти
прочитал, - зеленский мужской монастырь...
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01.11.2020 18:30 Відповісти
Надеюсь что сразу после начнётся и самоликвидация оставшихся в живых мацковского пархата
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01.11.2020 18:32 Відповісти
московский зверинец он и в африке зверинец.
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01.11.2020 18:36 Відповісти
Самоизоляция попов банды ФСБ-РПЦ не есть плохо так как заражать коронавирусом, спидом и прочими холерами в телесном и духовном варианте будут один одного по кругу. Потом надо будет утилизировать прах триединых,а помещения продезинфицировать от духа рускага мира.
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01.11.2020 18:38 Відповісти
...значит тоннель будут рыть из ближайшего женского монастыря...
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01.11.2020 19:16 Відповісти
Монастырь находится в составе бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Источник: https://censor.net/ru/n3228419\\\\\\\

?? Ну чо, даже попы наплевали на гос-во? А не только убожества в мантии.
тока шо Лещенко слушал - он прав - Тупицын = просто позор какой-то, два слова связать = подвиг.
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01.11.2020 19:27 Відповісти
Девочек не вызвать...придется друг дружку...
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01.11.2020 19:54 Відповісти
Так монахи собсно по уиолчанию должны быть на самоизоляции.Без всяких пандемий даже.Они же монахи
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01.11.2020 22:24 Відповісти
 
 