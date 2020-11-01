Звіринецький чоловічий монастир у Києві "перебуває на самоізоляції"
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Архангело-Михайлівський Звіринецький чоловічий монастир закрито на карантин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку монастиря.
"З тридцятого жовтня наш монастир перебуває у режимі карантину. Богослужіння відбуваються без участі прихожан", - наголошується в повідомленні.
На сайті обителі уточнюється, що монастир переведено на самоізоляцію.
Монастир перебуває у складі колишньої Української православної церкви Московського патріархату.
Нагадаємо, в Україні станом на 1 листопада лабораторно підтвердили 395 440 випадків COVID-19, із них за добу - 7959.
Топ коментарі
+8 Ksenia VB
показати весь коментар01.11.2020 18:19
+6 PREDATOR PREDATOR
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+5 Fjall_Raven
показати весь коментар01.11.2020 18:36
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Слава Богу, не чутно подібних спалахів в монастирях ПЦУ.
такие смешные, если вирус не нашли - срава боку, если нашли -
?? Ну чо, даже попы наплевали на гос-во? А не только убожества в мантии.
тока шо Лещенко слушал - он прав - Тупицын = просто позор какой-то, два слова связать = подвиг.