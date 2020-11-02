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Малюська: епідситуація в українських колоніях - чудова, як у фантастичних фільмах

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Малюська: епідситуація в українських колоніях - чудова, як у фантастичних фільмах

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що сам не до кінця розуміє, завдяки чому серед засуджених зберігається низька захворюваність на COVID-19. За його словами, співробітники колоній хворіють, а ув'язнені - ні.

Про це міністр сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ. За його словами, епідситуація в колоніях краща, ніж можна було б очікувати.

"Якщо йдеться про епідемічну ситуацію в колоніях, то там настільки все прекрасно, що має вигляд, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди на коронавірус практично", - сказав Малюська.

Міністра запитали, чи не пов'язано це з тим, що ув'язнених не тестують на коронавірус.

Читайте: В Україні понад 1,5 тис. довічно засуджених, - Малюська

"І тоді всі ходять безсимптомні абсолютно стовідсотково? Ні. Насправді якби це було дійсно так, і ми нічого не робили, за законами розвитку епідемії, у нас була би трагічна ситуація і зі смертністю, і з переведенням осіб на лікування. Насправді – ні. Я сам до кінця не розумію, яким чином, що ми такого кардинального зробили", - відповів Малюська.

За його словами, у колоніях вжили безліч заходів протиепідемічної безпеки.

"Ми закрили для відвідувань, ми забезпечили засобами індивідуального захисту. Але все одно частково загадка залишається. Тому що показники захворюваності, коли я про них говорю колегам з МОЗ, будь-яким іншим фахівцям, то ніхто не вірить в реальності", - пояснив глава Мін'юсту.

Також дивіться: Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, - Малюська. ВIДЕО

При цьому, за його даними, хворіє персонал колоній.

"А співробітники хворіють. У тому-то і справа, що співробітники хворіють, хворіють досить у великій кількості. Але це не стосується ув’язнених. Серед ув’язнених у нас є три смерті з підтвердженим коронавірусом. Але, я нагадаю, у нас і ув’язнених, і засуджених більше 50 тисяч. Понад 50 тисяч і за всю епідемію три смерті. До того ж, я ще поясню, ці три смерті – це не люди, щоб можна було з чистою душею сказати, що померли від коронавірусу. Там було стільки хвороб, що питання життя було сумнівним, м’яко кажучи, і без коронавірусу", - розповів Малюська.

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Міністр сказав, що Україна, за його даними, - серед лідерів за ефективністю боротьби з коронавірусом в закладах виконання покарань.

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Топ коментарі
+17
Очевидно, що Малюська ще багато чого "до конца не понимает". Інакше він не був би таким ідіотом.
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02.11.2020 01:59
+10
Я навіть не знаю, як це коментувати.
Краще почекаю =експертів=. Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3871
А то он динамівці-спортсмени - тю-тю, перед цим - кроти, а тут - фантастІк.

У нас будинки для старших людей та хворих закрили ще весною.
Але абсолютна маса померлих саме звідти.
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02.11.2020 01:53
+10
По идее именно министр юстиции обязан комментировать вопрос судей в КС. Это его прямая обязанность...
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02.11.2020 01:56
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Я навіть не знаю, як це коментувати.
Краще почекаю =експертів=. Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3871
А то он динамівці-спортсмени - тю-тю, перед цим - кроти, а тут - фантастІк.

У нас будинки для старших людей та хворих закрили ще весною.
Але абсолютна маса померлих саме звідти.
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02.11.2020 01:53 Відповісти
Я тоже пока шо чекаю Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 5767
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02.11.2020 04:38 Відповісти
не нахожу места , так чекаю.
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02.11.2020 04:39 Відповісти
УБЕРИТЕ этого дебила с должности министра,ему ЛЕЧИТЬСЯ надо,зациклился на тюрьмах,ТЫ КОГДА СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ ПРОВОДИТЬ БУДЕШЬ ???? законченный поц !!
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02.11.2020 08:57 Відповісти
План по коментам довели, а думок вже не має? Хоч деякі теми пропускай, бо зіпсуєш собі здоров'я у цій політиці...
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02.11.2020 11:28 Відповісти
По идее именно министр юстиции обязан комментировать вопрос судей в КС. Это его прямая обязанность...
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02.11.2020 01:56 Відповісти
Він густо коментував - прочитай новини за попередній тиждень. Але й колонії під його підпорядкуванням.
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02.11.2020 11:30 Відповісти
Яких саме фільмів?
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02.11.2020 01:59 Відповісти
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3318
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02.11.2020 03:05 Відповісти
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 8274
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02.11.2020 08:41 Відповісти
Очевидно, що Малюська ще багато чого "до конца не понимает". Інакше він не був би таким ідіотом.
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02.11.2020 01:59 Відповісти
Вот куда надо было на курортное лечение зексота отправлять... И на самоизоляцию.
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02.11.2020 02:00 Відповісти
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 9625
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02.11.2020 02:05 Відповісти
Обосрався Малюська як юрист - пішов по прикладу кварталівців піаритись
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02.11.2020 02:12 Відповісти
Шо, порулить хочется, а не дают? Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 163
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02.11.2020 03:47 Відповісти
Упустили из виду коронобесы. А правда такая нет заинтересованых нет болезни, нет смертности нет эпидемии. Ну а сотрудники в оплчиваемые больничные не отказываются даже совесть чиста бессимптомная. А для сидельцев проблема, им организовывать эпидемию себе дороже .Что тут понимать . Вот если бы фонд выделили тогда пажалусйста. Нет денег нет ковида и все тут.
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02.11.2020 02:58 Відповісти
Може, їх не тестують ?
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02.11.2020 07:50 Відповісти
Умершие где?
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03.11.2020 04:55 Відповісти
А що Ви хочте з мене ? В Малюськи питайте.
Може, він їх власноруч у мішки запихає і ховає десь.
Або їх просто вірус не бере.
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03.11.2020 05:02 Відповісти
Дебил.
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02.11.2020 03:36 Відповісти
даєш блок Малюськи-Шмигаля чи Шмигаючого мОлюска? Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 5035
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02.11.2020 04:32 Відповісти
Ситуация вокруг колоний растрындец какая радужная... Упрятать туда КСников, шобы "сберечь" для потомков.
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02.11.2020 04:36 Відповісти
До речі,як там ситуація в тюрмах в Європі? Бо щось не помічав що писали за коронавірус в європейських тюрмах.
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02.11.2020 04:41 Відповісти
Ми не Європа.
Ось інформація.
https://www.csc-scc.gc.ca/001/006/001006-1014-en.shtml
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02.11.2020 07:48 Відповісти
ось куди треба українській "еліті" треба їхати для того аби уберегти себе від хвороб
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02.11.2020 05:01 Відповісти
Просто уже как-то даже и не терпится узнать, какую пургу будет гнать Пеписька-Малюська, когда его разнеженную жопу наконец-то вытряхнут нахрен из тёплого министерского кресла - будут ли радужные всплески оптимизма столь же радостными?
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02.11.2020 05:07 Відповісти
Любой материал об этом Малюське сразу наводит на мысль что он всегда на приколе и угорает либо же на этой должности сидит пациент психушки
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02.11.2020 05:53 Відповісти
Не тільки на приколі, але, схоже, і на "препаратах")))
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02.11.2020 07:49 Відповісти
Сюжет для фантастического фильма: Заключённые сами освобождаются и выходят из тюрьмы а всех остальных людей нет...
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02.11.2020 06:29 Відповісти
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 219

А шо ж вони тоді без нас будуть робить ?
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02.11.2020 07:48 Відповісти
Глядя на Малюську, как никогда понимаешь, что молчание - золото.
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02.11.2020 06:39 Відповісти
Срочно перевести в тюрьмы всю администрацию президента. Чтоб не заболели.
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02.11.2020 06:53 Відповісти
У заключённых развит иммунитет. Через них и не такие вирусы проходят. Вот мой сосед вышел с зоны 8-й раз. В его доме уже нет ни воды, ни света, ни газа. Даже стекол в некоторых окнах нет. Короче халабуда. И что...ни срачки ни болячки.
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02.11.2020 07:15 Відповісти
неясен смысл написанного. Тебе бродягу жалко? Хочешь за него коммуналку оплатить, Или завидуешь его "здоровью"?
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02.11.2020 07:28 Відповісти
Это ответ на вопрос:"Почему такая низкая заболеваемость у тюремщиков?". А мне таких которые пожизненно либо которые не воспитуютя на зоне и на не на. Меньше зековского народа больше будет кислорода
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02.11.2020 08:51 Відповісти
ну да сидельцы с туберкулезом не боятся СOVID-19! Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 8043
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02.11.2020 07:17 Відповісти
к здоровым на барак подсаживают тубиков -чтобы поднять количество тубиков на зону -на них больше денег выделяется -соответственно -толще золотые цепи у охраны и дороже джипы у администрации
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02.11.2020 07:44 Відповісти
А еще на Зоне текут молочные реки с кисельными берегами, у каждого бродяги скатерть-самобранка и нары с пуховыми перинами .И вертухаи вместо нянек Не жизнь - малина Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 7432
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02.11.2020 07:25 Відповісти
Это у Малюськи на правах рекламы платных тюрем. Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 1745
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02.11.2020 07:41 Відповісти
Умственноотсталый
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02.11.2020 08:04 Відповісти
Дивина,та й годі ! Як же воно так : ізольовані люди,та й не заражаються вірусом ?
Отак дивлюсь,обживається ,місцинку вибирає,то може б і поселився на час епідемії ?Там і кабмін з ОПою помістяться.... Ну супербезпечне місце !
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 6290

Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 4354 Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 1163
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02.11.2020 08:20 Відповісти
А на роботі ну так нудно.Принесли папірці,підписав,й нудися весь день...
Грьобані дегенерати !
Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 3732

Малюська: эпидситуация в украинских колониях - прекрасная, как в фантастических фильмах - Цензор.НЕТ 8259
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02.11.2020 08:23 Відповісти
Вот и радикальный метод лечения "короны" во всем мире .ВОЗовского лукавого "гибрида-гиперболоида " убрать "дени мо" с Украины поставить
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02.11.2020 08:28 Відповісти
Як в фантастичних фільмах? Це типу коли всі помирають від невідомої хвороби і не знають, що з цим робити?
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02.11.2020 09:16 Відповісти
Ну как говорят некоторые политологи,китайский вирус и был выпущен,щоб из мира сделать концлагерь.Все сидят дома как в камере одиночке под надзором .Шо характерно,само понятие карантин вводится для больных,а не для здоровых.У нас же парадокс мирового масштаба.Карантин вводят для здоровых,щоб люди потихоньку сходили с ума в изоляции и из окон прыгали Малюська: епідситуація в українських колоніях - чудова, як у фантастичних фільмах - Цензор.НЕТ 2742
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02.11.2020 09:58 Відповісти
Короче, чтобы наши депутоиды кроме клептомании еще и не захворали ковидом, их надо всех посадить.
Объявляется рехренендум: Кто за?
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02.11.2020 10:40 Відповісти
Умирают старики и люди с букетом заболеваний. Для таких ОРВИ легко может усложниться пневмонией и привести к летальному исходу. Ситуация в хозяйстве Малюськи еще лишний раз подтверждает что нет того чем нас пугают.
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02.11.2020 12:12 Відповісти
Маски не носят, потому и не болеют...
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03.11.2020 04:56 Відповісти
 
 