Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, - Малюська. ВIДЕО
Міністерство юстиції цієї осені готує на продаж три лоти: в Коцюбинському, Одесі та Львові.
Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише Цензор.НЕТ.
За його словами, ув'язнених не утримують у Львівській виправній колонії №48 із 2018 року, до сьогодні від багатьох корпусів залишилися лише несучі конструкції.
Проте територія установи розташована поблизу центра Львова і займає 10 гектарів. Загалом тут понад 40 будівель загальною площею понад 42 тисячі квадратних метрів.
До будівель підключено всі інженерні мережі: електроенергію, каналізацію та водовідведення. Міністр зазначив, що колонія може бути цікавою як для промислової, так і для житлової забудови.
"Це буде наш третій лот на продаж. Його буде запропоновано до продажу також цієї осені. Інші лоти: перший, який ми вже анонсували, так само на підході, це Коцюбинське біля Києва і Одеса", - зазначив Малюська.
Він уточнив, що майно коштуватиме недешево.
Нагадаємо, в серпні Міністерство юстиції розпочало розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги буде виставлено будівлю державної установи "Ірпінський виправний центр №132". Другим "лотом" стане Південна виправна колонія №51 у місті Одеса.
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- Куплю себе тюрьму, сделаю ремонт "экстралюкс", куплю пиджак с отливом и на на-а-ары !!
ну хоть не вредит
правда и по специальности не работает
А Малюська просто сбежал из суда.
малюська в день приговора говорят сутки сидел в министерстве
все решится думаю на следующей неделе
И настали тееемные времена...
И по темным улицам городов, по экранам темных смартфонов ходил дохлый,
темный тюремный риэлтор Малюська, предлагал всем втемную тюремные камеры
внаем, и продавал по темной цене темные полуразваленые тюрьмы...
Ведь слил дело именно Малюська.
А що це було??
🤣🤣
Даже если продать за одну гривну и то выгода для страны будет огромная!