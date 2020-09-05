Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, - Малюська. ВIДЕО

Міністерство юстиції цієї осені готує на продаж три лоти: в Коцюбинському, Одесі та Львові.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, ув'язнених не утримують у Львівській виправній колонії №48 із 2018 року, до сьогодні від багатьох корпусів залишилися лише несучі конструкції.

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Проте територія установи розташована поблизу центра Львова і займає 10 гектарів. Загалом тут понад 40 будівель загальною площею понад 42 тисячі квадратних метрів.

До будівель підключено всі інженерні мережі: електроенергію, каналізацію та водовідведення. Міністр зазначив, що колонія може бути цікавою як для промислової, так і для житлової забудови.

"Це буде наш третій лот на продаж. Його буде запропоновано до продажу також цієї осені. Інші лоти: перший, який ми вже анонсували, так само на підході, це Коцюбинське біля Києва і Одеса", - зазначив Малюська.

Він уточнив, що майно коштуватиме недешево.

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Нагадаємо, в серпні Міністерство юстиції розпочало розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги буде виставлено будівлю державної установи "Ірпінський виправний центр №132". Другим "лотом" стане Південна виправна колонія №51 у місті Одеса.