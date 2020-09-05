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Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, - Малюська. ВIДЕО

Міністерство юстиції цієї осені готує на продаж три лоти: в Коцюбинському, Одесі та Львові.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, ув'язнених не утримують у Львівській виправній колонії №48 із 2018 року, до сьогодні від багатьох корпусів залишилися лише несучі конструкції.

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Проте територія установи розташована поблизу центра Львова і займає 10 гектарів. Загалом тут понад 40 будівель загальною площею понад 42 тисячі квадратних метрів.

До будівель підключено всі інженерні мережі: електроенергію, каналізацію та водовідведення. Міністр зазначив, що колонія може бути цікавою як для промислової, так і для житлової забудови.

"Це буде наш третій лот на продаж. Його буде запропоновано до продажу також цієї осені. Інші лоти: перший, який ми вже анонсували, так само на підході, це Коцюбинське біля Києва і Одеса", - зазначив Малюська.

Він уточнив, що майно коштуватиме недешево.

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Нагадаємо, в серпні Міністерство юстиції розпочало розпродаж майна пенітенціарної системи. Першою на електронні торги буде виставлено будівлю державної установи "Ірпінський виправний центр №132". Другим "лотом" стане Південна виправна колонія №51 у місті Одеса.

Автор: 

колонія (255) Львів (3070) продаж (2261) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+7
Прийде час, коли треба буде садить зелене лайно, а садить то буде нікуди.
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05.09.2020 19:01
+6
Разом з зеками?
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05.09.2020 19:01
+5
Этот Малюська слабоумное , видно по роже, распродает тюрьмы, чтобы некуда было его посадить и его зеленых друзей. Ничего, построят для него персональную тюрьму.
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05.09.2020 19:08
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Разом з зеками?
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05.09.2020 19:01 Відповісти
Этот Малюська слабоумное , видно по роже, распродает тюрьмы, чтобы некуда было его посадить и его зеленых друзей. Ничего, построят для него персональную тюрьму.
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05.09.2020 19:08 Відповісти
Готовятся; почти как в известном фильме
- Куплю себе тюрьму, сделаю ремонт "экстралюкс", куплю пиджак с отливом и на на-а-ары !!
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05.09.2020 19:22 Відповісти
Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, - Малюська - Цензор.НЕТ 2309
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06.09.2020 07:55 Відповісти
С темами, закладками, проносами.
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05.09.2020 19:19 Відповісти
Прийде час, коли треба буде садить зелене лайно, а садить то буде нікуди.
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05.09.2020 19:01 Відповісти
маньяк тюремный
ну хоть не вредит
правда и по специальности не работает
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05.09.2020 19:02 Відповісти
Не вредит? А Суркисам 10 ярдов в суде не он слил?
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05.09.2020 19:06 Відповісти
Ага. И Кеннеди с Улофом Пальме его работа...
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05.09.2020 19:16 Відповісти
Практически $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.



А Малюська просто сбежал из суда.
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05.09.2020 19:21 Відповісти
Источник в Минюсте недоговаривает. На расчеты с судьями уйдет $100500 млн. А Малюська не сбежал с суда, а улетел на ракете "земля-воздух". Отакое от.
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05.09.2020 20:01 Відповісти
это работа его министерства вообще то
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05.09.2020 20:14 Відповісти
печерский суд - суд первой инстанции который еще и превысил свои полномочия
малюська в день приговора говорят сутки сидел в министерстве
все решится думаю на следующей неделе
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05.09.2020 20:13 Відповісти
Сказ о темном риэлторе.
И настали тееемные времена...
И по темным улицам городов, по экранам темных смартфонов ходил дохлый,
темный тюремный риэлтор Малюська, предлагал всем втемную тюремные камеры
внаем, и продавал по темной цене темные полуразваленые тюрьмы...
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05.09.2020 19:52 Відповісти
Хватит, шоб Суркисам денег отслюнявить?
Ведь слил дело именно Малюська.
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05.09.2020 19:06 Відповісти
Отдохнуть бы тебе
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05.09.2020 19:09 Відповісти
Цікаво чи прибіжуть скрепоносці зі своїм - "ничего даже сохранить не могут что досталось от великой страны, все распродали"
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05.09.2020 19:06 Відповісти
Навіщо продавати? А куди потім буде треба саджати самого Молюска разом з Блазнем і всією ЗЕКО-******?!
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05.09.2020 19:08 Відповісти
а сепарню і ватанів ?
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05.09.2020 20:40 Відповісти
к петькам
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06.09.2020 05:21 Відповісти
Не такий страшний чорт як його малюська..
А що це було??
🤣🤣
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05.09.2020 19:09 Відповісти
"Вблизи центра" - это громко сказано. До центра Львова еще 4 км. По такому критерию у нас 50% Львова "вблизи центра". Но участок таки неплохой. Пускай его застроят таки, чем будут эти заросшие руины.
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05.09.2020 19:09 Відповісти
Курочка клюёт по зёрнышку. Камера к камере, СИЗО к СИЗО, колония к колонии-и у Малюськи честно заработанный миллион. Главное-чтобы жадность не сгубила и соскочить вовремя.
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05.09.2020 19:09 Відповісти
торговали - веселились...
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05.09.2020 19:21 Відповісти
криминальные авторитеты ее и купят, сделают из нее санаторий
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05.09.2020 19:24 Відповісти
Выставьте уже наконец на продажу моллюска. Это безголовое существо должны взять хотя бы в кунсткамеру
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05.09.2020 19:28 Відповісти
А офис президента когда
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05.09.2020 19:31 Відповісти
вот понятно, минюст может продавать колонии, здания, земли и т.п. а покупать - может? (интересно, за чей счет). и куда (кому) идут в результате деньги? в бюджет? неужто прям такие сознательные люди...
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05.09.2020 19:35 Відповісти
колонию хочет выкупить партия европейская солидарность
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05.09.2020 20:45 Відповісти
Цікава ідея. А чи хватить однієї колонії аби посадити туди зеленівсько-медведчуковську шоблу ?
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05.09.2020 20:50 Відповісти
покупают лично для своих партийцев, чтоб вольготно им было
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05.09.2020 20:52 Відповісти
Крематорії.
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05.09.2020 22:05 Відповісти
для своих
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06.09.2020 05:20 Відповісти
Продать бы минюст вместе с министром.
Даже если продать за одну гривну и то выгода для страны будет огромная!
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05.09.2020 21:15 Відповісти
Каждый новый министр юстиции хуже предыдущего! Самое интересное, что до законов им нет никакого дела, они почему то вместо закононтворчества занимаются как не продажей тюрем и увольнением личного состава тюрем, так носятся с идеями фикс, про ненужность тюрем и фотографируются с зэками в обнимку. Кстати, говорят что следующим министром юстиции будет замша Малюськи - Высоцкая.
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05.09.2020 22:36 Відповісти
Чекаємо, коли почнуть впроваджувати державно-приватне партнерство з бойовими підрозіділами ЗСУ...
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06.09.2020 01:10 Відповісти
главное винницкую не продавай, штоб петенька после вас, жопоруких, на родине отбывал, лёгше будет, земля родная
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06.09.2020 05:16 Відповісти
Яйцеклітки продали, землю продали, податки на котів, собак і папужок введуть, тепер економіку будуть піднімати тюрьми вірніше ласі території під ними, які продадуть своїм зеленим космополітам. Шмагальномика в дії!
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06.09.2020 07:08 Відповісти
он там в карете по зоне ездит?
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06.09.2020 15:51 Відповісти
Слуги народа знают что когда закончится их власть их будут судить за все эти преступления, поэтому хотят позакрывать все тюрьмы
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07.09.2020 18:21 Відповісти
 
 