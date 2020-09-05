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Минюст осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, - Малюська. ВИДЕО

Министерство юстиции этой осенью готовит на продажу три лота: в Коцюбинском, Одессе и Львове.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, заключенных не содержат во Львовской исправительной колонии №48 с 2018 года, до сегодня от многих корпусов остались только несущие конструкции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська

Тем не менее, территория учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. Всего здесь свыше 40 зданий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр отметил, что колония может быть интересна как для промышленной, так и для жилой застройки.

"Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен к продаже также этой осенью. Другие лоты: первый, который мы уже анонсировали, так же на подходе, это Коцюбинское возле Киева и Одесса", - отметил Малюська.

Он уточнил, что имущество будет стоить недешево.

Также читайте: "Большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем", - Малюська

Напомним, в августе Министерство юстиции начало распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги будет выставлено ​​здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132). Вторым "лотом" станет "Южная исправительная колония" № 51 в городе Одесса.

Автор: 

колония (421) Львов (4582) продажа (483) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+7
Прийде час, коли треба буде садить зелене лайно, а садить то буде нікуди.
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05.09.2020 19:01
+6
Разом з зеками?
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05.09.2020 19:01
+5
Этот Малюська слабоумное , видно по роже, распродает тюрьмы, чтобы некуда было его посадить и его зеленых друзей. Ничего, построят для него персональную тюрьму.
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05.09.2020 19:08
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Разом з зеками?
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05.09.2020 19:01 Ответить
Этот Малюська слабоумное , видно по роже, распродает тюрьмы, чтобы некуда было его посадить и его зеленых друзей. Ничего, построят для него персональную тюрьму.
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05.09.2020 19:08 Ответить
Готовятся; почти как в известном фильме
- Куплю себе тюрьму, сделаю ремонт "экстралюкс", куплю пиджак с отливом и на на-а-ары !!
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05.09.2020 19:22 Ответить
Мін'юст восени виставить на продаж Львівську виправну колонію №48, - Малюська - Цензор.НЕТ 2309
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06.09.2020 07:55 Ответить
С темами, закладками, проносами.
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05.09.2020 19:19 Ответить
Прийде час, коли треба буде садить зелене лайно, а садить то буде нікуди.
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05.09.2020 19:01 Ответить
маньяк тюремный
ну хоть не вредит
правда и по специальности не работает
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05.09.2020 19:02 Ответить
Не вредит? А Суркисам 10 ярдов в суде не он слил?
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05.09.2020 19:06 Ответить
Ага. И Кеннеди с Улофом Пальме его работа...
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05.09.2020 19:16 Ответить
Практически $100 млн, как рассказал источник в Минюсте, знакомый с ситуацией, уйдут на расчеты с судьями, принимавшими участие в процессе.



А Малюська просто сбежал из суда.
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05.09.2020 19:21 Ответить
Источник в Минюсте недоговаривает. На расчеты с судьями уйдет $100500 млн. А Малюська не сбежал с суда, а улетел на ракете "земля-воздух". Отакое от.
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05.09.2020 20:01 Ответить
это работа его министерства вообще то
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05.09.2020 20:14 Ответить
печерский суд - суд первой инстанции который еще и превысил свои полномочия
малюська в день приговора говорят сутки сидел в министерстве
все решится думаю на следующей неделе
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05.09.2020 20:13 Ответить
Сказ о темном риэлторе.
И настали тееемные времена...
И по темным улицам городов, по экранам темных смартфонов ходил дохлый,
темный тюремный риэлтор Малюська, предлагал всем втемную тюремные камеры
внаем, и продавал по темной цене темные полуразваленые тюрьмы...
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05.09.2020 19:52 Ответить
Хватит, шоб Суркисам денег отслюнявить?
Ведь слил дело именно Малюська.
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05.09.2020 19:06 Ответить
Отдохнуть бы тебе
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05.09.2020 19:09 Ответить
Цікаво чи прибіжуть скрепоносці зі своїм - "ничего даже сохранить не могут что досталось от великой страны, все распродали"
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05.09.2020 19:06 Ответить
Навіщо продавати? А куди потім буде треба саджати самого Молюска разом з Блазнем і всією ЗЕКО-******?!
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05.09.2020 19:08 Ответить
а сепарню і ватанів ?
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05.09.2020 20:40 Ответить
к петькам
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06.09.2020 05:21 Ответить
Не такий страшний чорт як його малюська..
А що це було??
🤣🤣
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05.09.2020 19:09 Ответить
"Вблизи центра" - это громко сказано. До центра Львова еще 4 км. По такому критерию у нас 50% Львова "вблизи центра". Но участок таки неплохой. Пускай его застроят таки, чем будут эти заросшие руины.
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05.09.2020 19:09 Ответить
Курочка клюёт по зёрнышку. Камера к камере, СИЗО к СИЗО, колония к колонии-и у Малюськи честно заработанный миллион. Главное-чтобы жадность не сгубила и соскочить вовремя.
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05.09.2020 19:09 Ответить
торговали - веселились...
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05.09.2020 19:21 Ответить
криминальные авторитеты ее и купят, сделают из нее санаторий
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05.09.2020 19:24 Ответить
Выставьте уже наконец на продажу моллюска. Это безголовое существо должны взять хотя бы в кунсткамеру
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05.09.2020 19:28 Ответить
А офис президента когда
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05.09.2020 19:31 Ответить
вот понятно, минюст может продавать колонии, здания, земли и т.п. а покупать - может? (интересно, за чей счет). и куда (кому) идут в результате деньги? в бюджет? неужто прям такие сознательные люди...
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05.09.2020 19:35 Ответить
колонию хочет выкупить партия европейская солидарность
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05.09.2020 20:45 Ответить
Цікава ідея. А чи хватить однієї колонії аби посадити туди зеленівсько-медведчуковську шоблу ?
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05.09.2020 20:50 Ответить
покупают лично для своих партийцев, чтоб вольготно им было
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05.09.2020 20:52 Ответить
Крематорії.
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05.09.2020 22:05 Ответить
для своих
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06.09.2020 05:20 Ответить
Продать бы минюст вместе с министром.
Даже если продать за одну гривну и то выгода для страны будет огромная!
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05.09.2020 21:15 Ответить
Каждый новый министр юстиции хуже предыдущего! Самое интересное, что до законов им нет никакого дела, они почему то вместо закононтворчества занимаются как не продажей тюрем и увольнением личного состава тюрем, так носятся с идеями фикс, про ненужность тюрем и фотографируются с зэками в обнимку. Кстати, говорят что следующим министром юстиции будет замша Малюськи - Высоцкая.
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05.09.2020 22:36 Ответить
Чекаємо, коли почнуть впроваджувати державно-приватне партнерство з бойовими підрозіділами ЗСУ...
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06.09.2020 01:10 Ответить
главное винницкую не продавай, штоб петенька после вас, жопоруких, на родине отбывал, лёгше будет, земля родная
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06.09.2020 05:16 Ответить
Яйцеклітки продали, землю продали, податки на котів, собак і папужок введуть, тепер економіку будуть піднімати тюрьми вірніше ласі території під ними, які продадуть своїм зеленим космополітам. Шмагальномика в дії!
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06.09.2020 07:08 Ответить
он там в карете по зоне ездит?
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06.09.2020 15:51 Ответить
Слуги народа знают что когда закончится их власть их будут судить за все эти преступления, поэтому хотят позакрывать все тюрьмы
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07.09.2020 18:21 Ответить
 
 