Минюст осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, - Малюська. ВИДЕО
Министерство юстиции этой осенью готовит на продажу три лота: в Коцюбинском, Одессе и Львове.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, пишет Цензор.НЕТ.
По его словам, заключенных не содержат во Львовской исправительной колонии №48 с 2018 года, до сегодня от многих корпусов остались только несущие конструкции.
Тем не менее, территория учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. Всего здесь свыше 40 зданий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.
К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр отметил, что колония может быть интересна как для промышленной, так и для жилой застройки.
"Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен к продаже также этой осенью. Другие лоты: первый, который мы уже анонсировали, так же на подходе, это Коцюбинское возле Киева и Одесса", - отметил Малюська.
Он уточнил, что имущество будет стоить недешево.
Напомним, в августе Министерство юстиции начало распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги будет выставлено здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132). Вторым "лотом" станет "Южная исправительная колония" № 51 в городе Одесса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Куплю себе тюрьму, сделаю ремонт "экстралюкс", куплю пиджак с отливом и на на-а-ары !!
ну хоть не вредит
правда и по специальности не работает
А Малюська просто сбежал из суда.
малюська в день приговора говорят сутки сидел в министерстве
все решится думаю на следующей неделе
И настали тееемные времена...
И по темным улицам городов, по экранам темных смартфонов ходил дохлый,
темный тюремный риэлтор Малюська, предлагал всем втемную тюремные камеры
внаем, и продавал по темной цене темные полуразваленые тюрьмы...
Ведь слил дело именно Малюська.
А що це було??
🤣🤣
Даже если продать за одну гривну и то выгода для страны будет огромная!