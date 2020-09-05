Минюст осенью выставит на продажу Львовскую исправительную колонию №48, - Малюська. ВИДЕО

Министерство юстиции этой осенью готовит на продажу три лота: в Коцюбинском, Одессе и Львове.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, пишет Цензор.НЕТ.

По его словам, заключенных не содержат во Львовской исправительной колонии №48 с 2018 года, до сегодня от многих корпусов остались только несущие конструкции.

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Тем не менее, территория учреждение находится вблизи центра Львова и занимает 10 гектаров. Всего здесь свыше 40 зданий общей площадью более 42 тысяч квадратных метров.

К зданиям подключены все инженерные сети: электроэнергия, канализация и водоотвод. Министр отметил, что колония может быть интересна как для промышленной, так и для жилой застройки.

"Это будет наш третий лот на продажу. Он будет предложен к продаже также этой осенью. Другие лоты: первый, который мы уже анонсировали, так же на подходе, это Коцюбинское возле Киева и Одесса", - отметил Малюська.

Он уточнил, что имущество будет стоить недешево.

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Напомним, в августе Министерство юстиции начало распродажу имущества пенитенциарной системы. Первым на электронные торги будет выставлено ​​здание государственного учреждения "Ирпенский исправительный центр" (№ 132). Вторым "лотом" станет "Южная исправительная колония" № 51 в городе Одесса.