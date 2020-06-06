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Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська

Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська

Министерство юстиции планирует с лета начать выставлять на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.

Об этом сообщил министр юстиции Денис малюська в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на этой неделе Минюст "заморозил" девять тюрем и планирует выставить их на продажу.

"Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы "замораживаем" девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени", - рассказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На этой неделе запускаем процесс сокращения 9 тюрем, - глава Минюста Малюська

Он пояснил, что речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о комплексах, которые не используются, однако государство содержит их на средства налогоплательщиков.

По словам Малюськи, для запуска этого процесса Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.

"Мы хотели бы продать гораздо больше, чем есть спрос. Но наиболее интересные истории для продажи - это Львов. В черте города есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать, и которые будут стоить дорого", - сказал он.

В то же время основной интерес для покупателей составят не помещение, а земельные участки, добавил министр. В первую очередь такие продажи касаются следственных изоляторов, но у Минюста также есть некоторые замороженные тюремные учреждения, которые планирует продать.

Также читайте: Платные камеры в СИЗО - это дискриминация по признаку имущественного состояния, - Денисова

Напомним, Минюст совместно с группой народных депутатов внес в парламент законопроект №3591, принятие которого позволит продавать незадействованные тюрьмы. Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем.

Автор: 

продажа (483) СИЗО (1360) тюрьма (823) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+30
поки що вони продають німецьку снарягу...

Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 5838
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06.06.2020 22:00
+25
Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 7082
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06.06.2020 22:00
+17
Я перепрошую, а це вдарене взагалі, крім тюрем, ще чимось займається ?
У Міністерства Юстиції і зе-міністра більше жодних справ нема ?
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06.06.2020 22:02
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поки що вони продають німецьку снарягу...

Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 5838
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06.06.2020 22:00 Ответить
"німці" завжди володіють такою інформацією ...просто зараз необхідно по "якомусь" питанню прижати зелупі "якийсь" "орган" (хотів сказати яйця але вони давно у коломойського у "сейфі" "тухнуть") ...правильна розвідка правильної країни не буде запускати компромат без необхідності ...та й ця "новина" без конкретних фамілій ...тому самі робіть висновки
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06.06.2020 22:06 Ответить
Менше ніж за місяць після свого призначення начальником Генерального штабу генерал Руслан Хомчак вже розповідав про заплановані реформи у Збройних силах України, зокрема оптимізацію їхньої чисельності.
Так, в одній авіабригаді скоротили цілу ескадрилью. І ось знову, українське військове командування видало вказівку про скорочення на 20% десантно-штурмових військ (ДШВ) та морської піхоти.
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06.06.2020 22:12 Ответить
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06.06.2020 22:38 Ответить
Оказывается у нас было много " лишнего" после Порошенко. Зерно, топливо, оружие, и даже тюрьмы. Непорядок! Надо распродать.
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07.06.2020 07:53 Ответить
Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 7082
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06.06.2020 22:00 Ответить
не, ЗЕля, у украинских ССО имени сержанта Антоненка теперь есть воздушное подразделение

не успеешь до Ростова !
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06.06.2020 22:24 Ответить
встигне...вперед,білими кросівками....
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06.06.2020 22:39 Ответить
пардон, не разглядел, что тапки у него уже белые - готовится
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06.06.2020 22:40 Ответить
АстанаВитесь !
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06.06.2020 22:32 Ответить
правильно ...відразу до стінки ...некуй приміщення "займати" ...
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06.06.2020 22:00 Ответить
какой вы горячий !
я вот хотел прикупить себе средних размеров тюрьму
для посадки ЗЕленой рассады



времена грядут веселые......
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06.06.2020 22:22 Ответить
Із поліцейського протоколу:

-Кидав хліб лебедям.Зірвав балет.
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06.06.2020 22:30 Ответить
пора, пора......
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06.06.2020 22:42 Ответить
Хороший слоган для виборчої компаніії посадка ЗЕленой рассады . По аналогії весна прийде - саджати будемо.
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06.06.2020 22:58 Ответить
можна и на осень - "оЗЕмена"
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06.06.2020 23:05 Ответить
под снег.....
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06.06.2020 23:06 Ответить
всё на продажу - лозунг зелюков. их бы продать, но кто ж такое дерьмище купит
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06.06.2020 22:02 Ответить
Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 7379
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06.06.2020 22:11 Ответить
Я перепрошую, а це вдарене взагалі, крім тюрем, ще чимось займається ?
У Міністерства Юстиції і зе-міністра більше жодних справ нема ?
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06.06.2020 22:02 Ответить
як це немає справ? "Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем" - ось вона, діяльність. Питання тільки в тому НА ХРЕНА?!
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06.06.2020 22:06 Ответить
Блін ! Не добачила ... В принципі, завжди уважно читаю ...
Але та зе-малюська у мене чітко асоціюється з тим, що для нього пожиттєво ув*язнені - "найінтелігентніша і найцікавіша категорія засуджених, вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди... , " він би їх брав на роботу...
Тому зразу стаю лиха !
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06.06.2020 22:13 Ответить
Надо прикупить себе парочку. Когда ещё будет распродажа...
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06.06.2020 22:05 Ответить
"відчуваєш" потребу ?
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06.06.2020 22:07 Ответить
новые полицаи себе прикупят. подвалами инквизиции сразу же дооборудуют.
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06.06.2020 22:06 Ответить
погодите ....... витя скоро вернётся ,азиров,аваков и слуги олигархов.... боюсь придется ещё и мелких жуликов отпускать шоб на всех мест хватило
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06.06.2020 22:09 Ответить
Вначале уберите от власти олигархов,а потом продавайте им тюрьмы или олигархов пересажайте их в нашем КУМОВСКОМ государстве не должно быть
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06.06.2020 22:10 Ответить
Е, шановний, а Ви покажіть бодай одного кума, котрого Володимир Олекандрович призначив на керівну посаду.
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06.06.2020 22:12 Ответить
Есть прямые кумовья и есть вторичные,украинцы с маланской кровью могут маскироваться
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06.06.2020 22:15 Ответить
Каца! Еврею Тора запрещает быть кумом. А остальное ніт!
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06.06.2020 22:28 Ответить
Блін... Ну то покажіть бодай одного армійського друга.
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06.06.2020 22:52 Ответить
а ти оченятка спробуй відкрити, як проспишся, то може й побачиш нарешті
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06.06.2020 23:08 Ответить
Я Вам відкрию секрет: євреї, цей богообраний і величний народ, не хрестять дітей.
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07.06.2020 00:10 Ответить
я вам також відкрию секрет: поняття "кум" та "армійський друг" вже давно вийшли за рамки їх первісного однозначного значення та набули ширшого символічного смислу для людей, що є наближеними до певної особи. типу "майже близький родич". тобто, те саме, що й хрещений батько на Сицілії. ну, якщо знаєш, звісно, про що мова)))
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08.06.2020 00:36 Ответить
Ми думали що це вже дно, але тут знизу постукали...
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06.06.2020 22:11 Ответить
Ви спочатку когось посадіть, що б попит був відповідний.
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06.06.2020 22:11 Ответить
За почти 30 лет независимости продавали всё, остались тюрьмы.
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06.06.2020 22:13 Ответить
Представляю тюрьму Коломойского и тюрьму Порошенко и если в годы правления Голобородька, Беня попадёт в тюрьму Порошенко или наоборот.
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06.06.2020 22:13 Ответить
репете се фраз(о)... шота читаю и ничего не понимаю...
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06.06.2020 22:21 Ответить
При Зеленском посадят Коломойского в тюрьму Порошенко ,что вам не понятно если вы знаете ,что Порошенко и Коломойский очень любят друг друга из за Приватбанка
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06.06.2020 22:29 Ответить
Ты забыл смайлик вставить... дай предположу.. ты - либо лысый из зебильного квартала, либо лысый из дизель-шоу... одинаково сешно... смайлик вствь, не забудь
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06.06.2020 22:35 Ответить
Интересно , купит ли Пэдро себе персональную тюрьму ?
Это была бы надёжная инвестиция .
Завесил бы камеры картинами , украсил бы стены фресками из жизни святого семейства ( опыт есть ) , и забавными картинками из собственного жития , нанял бы хорошего повара и ласковую охрану .
Житие мое ...
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06.06.2020 22:17 Ответить
свої особисті кошти він не заплатить в силу відомих обставин - вроджена патологічна неймовірна жадібність.

скоріш за все намагатиметься купити за державний кошт, або через якийсь фонд...
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06.06.2020 22:25 Ответить
тебе не все равно на чьей веревке раскачиваться ?
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06.06.2020 23:07 Ответить
если ты назвал Пороха "Дон Пэдро", тогда он купит для тебя и тебе подобных ЗЕльоных жаб целый Олимпийский стадион
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06.06.2020 22:39 Ответить
>продавать незадействованные тюрьмы. Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем.

Так это бизнес по постройке тюрем.
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06.06.2020 22:19 Ответить
Оксиморон!
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06.06.2020 22:20 Ответить
Якщо всі тюрми розпродадуть, тоді всіх продажних президентів України доведеться брати на поруки?
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06.06.2020 22:26 Ответить
Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська - Цензор.НЕТ 3926
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06.06.2020 22:33 Ответить
Україна прекрасна країна, в нас можна продати і купити абсолютно все!
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06.06.2020 22:35 Ответить
Так евреи же рулят, сэр!
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07.06.2020 07:58 Ответить
дурдом одним словом
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06.06.2020 22:37 Ответить
Не хило! Частные армии, частные тюрьмы...
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06.06.2020 22:38 Ответить
Строительная мафия рулит! и особенно в Киеве!
Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська - Цензор.НЕТ 62
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06.06.2020 22:40 Ответить
То выпускали преступников потому что не хватало мест в тюрьмах, теперь тюрьмы распродают. А преступников куда в гостинницы Мальдив и Сейшел будете селить?
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06.06.2020 22:44 Ответить
Между прочим, раньше люди годами ждали своей очереди на квартиру и ничего...
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07.06.2020 00:32 Ответить
Для себе одну залиште. І одну для депутатів...
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06.06.2020 22:44 Ответить
Нет тюрем ,а значит нет кому сидеть в них, все будут отбывать сроки дома или у себя на даче, а если серьёзно то в принципе все кто располагают не маленькими бабками могут всё что угодно да хоть убивать или насиловать,всё равно купят отмазон , а те кто из народа ,то на них так сказать и оставшихся где несколько чел на место вполне хватит
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06.06.2020 22:46 Ответить
Сначала продадут тюрьмы, потом введут камероплату для обычных зеков и плату за воду+водоотвод+вывоз мусора+содержание надзирателей.
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06.06.2020 22:53 Ответить
А Суди й Прокуратури, коли виставлять на продаж?
Чи вже продані?
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06.06.2020 22:59 Ответить
поки що продаються тільки судді і прокурори)))
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06.06.2020 23:03 Ответить
Гарний нік і гарні відповіді! Плюсую.
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07.06.2020 02:10 Ответить
дякую!
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08.06.2020 00:43 Ответить
Собственно , для 90% ( а может , и больше) простых украинцев жизнь в стране можно приравнять к отбыванию срока в условиях , малосовместимых с нормальной жизнью .
А крупных преступников всё равно не сажают . А заодно и мелких .
Поэтому тюрьмы теряют актуальность .
Вся страна - тюрьма не очень строгого режима . Её тоже можно продать .
Или уже ?
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06.06.2020 23:00 Ответить
Чуваки,давайте мыслить логично.Щоб уменьшить кол-во тюрем,треба Законодавство.Законодавство не такое,як у Вышинського,а адекватное .При адекватном,доверие населения к полиции свыше 50%.У нас с доверием траблы.Тому,будет доверие к судам и оправдательные приговоры ,можно будет закрывать тюрьмы.А так.....Всё это попытки мусоров краситьУкраину в триколор и их подобие
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06.06.2020 23:01 Ответить
я пишаюсь нашою країною! з кожним днем шаоеними темпами зменшується кількість злочинців! з кожним днем такими ж шаленими темпами зменшується кількість людей, які хворіють! країна стає здоровішою і законопослушною просто на очах!!
ну а як іще зрозуміти скорочення в лікарнях і скорочення самих лікарень, ну і тюрми пусті і продовжують пустішати?!
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06.06.2020 23:01 Ответить
Потом продадут больницы , попавшие под реформу , а потом и школы .
Давно уже назрела эта необходимость .
Сами подумайте , чиновников становится всё больше , зарплаты у них немаленькие , денег в бюджете не хватает , а тут какие-то тюрьмы , больницы , школы ...
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06.06.2020 23:08 Ответить
Землю пока не получается-хоть тюрьмы.😂
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06.06.2020 23:17 Ответить
Почему не получается ?
Даю рубль за сто , что когда узаконят продажу земли , выяснится , что продавать уже и нечего ...
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06.06.2020 23:19 Ответить
Просто это дебил ! для себя заказывает место!!!
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06.06.2020 23:38 Ответить
Это маразм какой то.
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06.06.2020 23:39 Ответить
Плакал зарплата малая в 60 штук,вот ему и дали добро . Интересно какие ублюдки заказали эти камеры? И какая там очередь?
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06.06.2020 23:50 Ответить
Министерство юстиции вообще-то должно заполнять эти тюрьмы до упора.. Преступников в стране столько, что надо тюрьмы строить и строить,минимум столько сколько сейчас есть, иначе, они нам нормально жить не дадут.
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06.06.2020 23:53 Ответить
Как оказалось у нас пустуют 40% тюрем. Уверен жопоблок ,типа голос ,и остальные зеленные , ГОТОВТЕСЬ!
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07.06.2020 00:05 Ответить
Ну наконец дождались настоящих реформ! Слуги переживают за свое будущее.
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07.06.2020 00:05 Ответить
Скоро приличному человеку и присесть будет негде.
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07.06.2020 00:36 Ответить
Куплю собі одну тюрму на майбутнє, догадайтесь для кого.
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07.06.2020 01:21 Ответить
Хорошую систему придумал Порошенко! Сначала принял законы по которым нельзя посадить преступников. Теперь его люди продадут тюрьмы пустые, или отдадут в кансолцинг. Потом их начнут наполнять рабами, которые будут работать за еду! Отличный рабовладельческий бизнес! Государство от Зе, вообще не желает управлять страной!
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07.06.2020 02:31 Ответить
Монополия Государства прекращается, частные государства строим? Частные тюрьмы, частные армии, частная земля, частные банки, Осталось Частный суд и частная полиция, К этому частному бизнесу! Говорилось ведь, что дураку не нужен нож, его можно купить ,за медный грошь! Вот Зе и скупают, за 7 серебряников.
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07.06.2020 02:40 Ответить
лисапед и видосик
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07.06.2020 06:30 Ответить
Земля, яйцеклітини з плацентою на виніс злидарками, і тепер тюрми, це все зелена економіка олігофренів.
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07.06.2020 07:35 Ответить
А кроме как продавать министры чем либо занимаются?Вы безграмотная- тюрьмы источник РАБСКОГО труда,поэтому за небольшую плату можно организовать ДЕШЕВОЕ производство,тем более что база в большинстве тюрем есть . Они не только себя окупят но дадут прибыль и профессию тем уркам,которые захотят "завязать". Опять же посадите "интеллигентную" публику( сотни тысяч чинуш) и профит будет ещё больше. И для Вас место в будущем найдется,если что,а то придется в бараках жить. Не продавайте.
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07.06.2020 08:42 Ответить
Все продать. А что нельзя продать, сначала украсть, а потом все равно продать. Зелёная малоросская мудрость.
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07.06.2020 10:09 Ответить
Летняя распродажа!
Камера от Гуччи, недорого!
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07.06.2020 10:43 Ответить
Самовивіз?
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09.06.2020 01:49 Ответить
Подождем когда они все распродадут?
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07.06.2020 11:31 Ответить
В место того, чтобы Управлять и контролировать качество управления Гос имуществом, они пошли по пути , не контролировать, и делайте с имуществом народа, что вам хочется! Уничтожайте, раз нам лично, не чего с него не отваливается! Они ведь временщеки, нацярювать и втекти!
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08.06.2020 00:14 Ответить
 
 