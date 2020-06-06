Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська
Министерство юстиции планирует с лета начать выставлять на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются.
Об этом сообщил министр юстиции Денис малюська в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на этой неделе Минюст "заморозил" девять тюрем и планирует выставить их на продажу.
"Мы действительно сокращаем количество тюрем. Мы "замораживаем" девять тюрем на этой неделе. Есть и другие десятки объектов, которые мы готовы выставить на продажу. Искренне надеюсь, что Верховная Рада примет этим летом законопроект, который это позволяет. Он, собственно, зарегистрирован в Раде. Соответственно, мы планируем большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени", - рассказал чиновник.
Он пояснил, что речь идет не о продаже тюрем, в которых содержатся преступники, а о комплексах, которые не используются, однако государство содержит их на средства налогоплательщиков.
По словам Малюськи, для запуска этого процесса Верховная Рада должна принять соответствующий законопроект.
"Мы хотели бы продать гораздо больше, чем есть спрос. Но наиболее интересные истории для продажи - это Львов. В черте города есть сразу два учреждения, которые потенциально можно продать, и которые будут стоить дорого", - сказал он.
В то же время основной интерес для покупателей составят не помещение, а земельные участки, добавил министр. В первую очередь такие продажи касаются следственных изоляторов, но у Минюста также есть некоторые замороженные тюремные учреждения, которые планирует продать.
Напомним, Минюст совместно с группой народных депутатов внес в парламент законопроект №3591, принятие которого позволит продавать незадействованные тюрьмы. Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем.
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Так, в одній авіабригаді скоротили цілу ескадрилью. І ось знову, українське військове командування видало вказівку про скорочення на 20% десантно-штурмових військ (ДШВ) та морської піхоти.
не успеешь до Ростова !
я вот хотел прикупить себе средних размеров тюрьму
для посадки ЗЕленой рассады
времена грядут веселые......
-Кидав хліб лебедям.Зірвав балет.
У Міністерства Юстиції і зе-міністра більше жодних справ нема ?
Але та зе-малюська у мене чітко асоціюється з тим, що для нього пожиттєво ув*язнені - "найінтелігентніша і найцікавіша категорія засуджених, вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди... , " він би їх брав на роботу...
Тому зразу стаю лиха !
Это была бы надёжная инвестиция .
Завесил бы камеры картинами , украсил бы стены фресками из жизни святого семейства ( опыт есть ) , и забавными картинками из собственного жития , нанял бы хорошего повара и ласковую охрану .
Житие мое ...
скоріш за все намагатиметься купити за державний кошт, або через якийсь фонд...
Так это бизнес по постройке тюрем.
Чи вже продані?
А крупных преступников всё равно не сажают . А заодно и мелких .
Поэтому тюрьмы теряют актуальность .
Вся страна - тюрьма не очень строгого режима . Её тоже можно продать .
Или уже ?
ну а як іще зрозуміти скорочення в лікарнях і скорочення самих лікарень, ну і тюрми пусті і продовжують пустішати?!
Давно уже назрела эта необходимость .
Сами подумайте , чиновников становится всё больше , зарплаты у них немаленькие , денег в бюджете не хватает , а тут какие-то тюрьмы , больницы , школы ...
Даю рубль за сто , что когда узаконят продажу земли , выяснится , что продавать уже и нечего ...
Камера от Гуччи, недорого!