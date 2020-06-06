Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська

Міністерство юстиції планує з літа почати виставляти на продаж в'язниці, якими зараз не користуються.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на цьому тижні Мін’юст "заморозив" дев’ять тюрем і планує виставити їх на продаж.

"Ми дійсно скорочуємо кількість тюрем. Ми "заморожуємо" дев’ять тюрем на цьому тижні. Є й інші десятки об’єктів, які ми готові виставити на продаж. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада ухвалить цього літа законопроєкт, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми плануємо великий розпродаж тюрем впродовж цих літа-осені", – розповів урядовець.

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Він пояснив, що йдеться не про продаж тюрем, в яких утримують злочинців, а про комплеси, які наразі не використовуються, проте держава утримує їх на кошти платників податків.

За словами Малюськи, для запуску цього процесу Верховна Рада мє ухвалити відповідний законопроєкт.

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"Ми хотіли б продати набагато більше, ніж є попит. Але найбільш цікаві історії для продажу – це Львів. В межах міста є відразу дві установи, які потенційно можна продати, і які коштуватимуть дорого", – сказав він.

Водночас основний інтерес для покупців становитимуть не приміщення, а земельні ділянки, додав міністр. Насамперед такі продажі стосуються слідчих ізоляторів, але Мін’юст також має деякі заморожені тюремі установи, які планує продати.

Нагадаємо, Мін'юст спільно з групою народних депутатів вніс до парламенту законопроєкт №3591, ухвалення якого дозволить продавати незадіяні в'язниці. Отримані гроші міністерство направить на будівництво нових в'язниць.