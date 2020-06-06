Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська
Міністерство юстиції планує з літа почати виставляти на продаж в'язниці, якими зараз не користуються.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на цьому тижні Мін’юст "заморозив" дев’ять тюрем і планує виставити їх на продаж.
"Ми дійсно скорочуємо кількість тюрем. Ми "заморожуємо" дев’ять тюрем на цьому тижні. Є й інші десятки об’єктів, які ми готові виставити на продаж. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада ухвалить цього літа законопроєкт, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми плануємо великий розпродаж тюрем впродовж цих літа-осені", – розповів урядовець.
Він пояснив, що йдеться не про продаж тюрем, в яких утримують злочинців, а про комплеси, які наразі не використовуються, проте держава утримує їх на кошти платників податків.
За словами Малюськи, для запуску цього процесу Верховна Рада мє ухвалити відповідний законопроєкт.
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"Ми хотіли б продати набагато більше, ніж є попит. Але найбільш цікаві історії для продажу – це Львів. В межах міста є відразу дві установи, які потенційно можна продати, і які коштуватимуть дорого", – сказав він.
Водночас основний інтерес для покупців становитимуть не приміщення, а земельні ділянки, додав міністр. Насамперед такі продажі стосуються слідчих ізоляторів, але Мін’юст також має деякі заморожені тюремі установи, які планує продати.
Нагадаємо, Мін'юст спільно з групою народних депутатів вніс до парламенту законопроєкт №3591, ухвалення якого дозволить продавати незадіяні в'язниці. Отримані гроші міністерство направить на будівництво нових в'язниць.
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Так, в одній авіабригаді скоротили цілу ескадрилью. І ось знову, українське військове командування видало вказівку про скорочення на 20% десантно-штурмових військ (ДШВ) та морської піхоти.
не успеешь до Ростова !
я вот хотел прикупить себе средних размеров тюрьму
для посадки ЗЕленой рассады
времена грядут веселые......
-Кидав хліб лебедям.Зірвав балет.
У Міністерства Юстиції і зе-міністра більше жодних справ нема ?
Але та зе-малюська у мене чітко асоціюється з тим, що для нього пожиттєво ув*язнені - "найінтелігентніша і найцікавіша категорія засуджених, вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди... , " він би їх брав на роботу...
Тому зразу стаю лиха !
Это была бы надёжная инвестиция .
Завесил бы камеры картинами , украсил бы стены фресками из жизни святого семейства ( опыт есть ) , и забавными картинками из собственного жития , нанял бы хорошего повара и ласковую охрану .
Житие мое ...
скоріш за все намагатиметься купити за державний кошт, або через якийсь фонд...
Так это бизнес по постройке тюрем.
Чи вже продані?
А крупных преступников всё равно не сажают . А заодно и мелких .
Поэтому тюрьмы теряют актуальность .
Вся страна - тюрьма не очень строгого режима . Её тоже можно продать .
Или уже ?
ну а як іще зрозуміти скорочення в лікарнях і скорочення самих лікарень, ну і тюрми пусті і продовжують пустішати?!
Давно уже назрела эта необходимость .
Сами подумайте , чиновников становится всё больше , зарплаты у них немаленькие , денег в бюджете не хватает , а тут какие-то тюрьмы , больницы , школы ...
Даю рубль за сто , что когда узаконят продажу земли , выяснится , что продавать уже и нечего ...
Камера от Гуччи, недорого!