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Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська

Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська

Міністерство юстиції планує з літа почати виставляти на продаж в'язниці, якими зараз не користуються.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на цьому тижні Мін’юст "заморозив" дев’ять тюрем і планує виставити їх на продаж.

"Ми дійсно скорочуємо кількість тюрем. Ми "заморожуємо" дев’ять тюрем на цьому тижні. Є й інші десятки об’єктів, які ми готові виставити на продаж. Щиро сподіваюся, що Верховна Рада ухвалить цього літа законопроєкт, який це дозволяє. Він, власне, зареєстрований в Раді. Відповідно, ми плануємо великий розпродаж тюрем впродовж цих літа-осені", – розповів урядовець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст хоче виставити на продаж незадіяні в'язниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська. ІНФОГРАФІКА

Він пояснив, що йдеться не про продаж тюрем, в яких утримують злочинців, а про комплеси, які наразі не використовуються, проте держава утримує їх на кошти платників податків.

За словами Малюськи, для запуску цього процесу Верховна Рада мє ухвалити відповідний законопроєкт.

Читайте також: Через смерть в’язня від COVID-19 омбудсмен звернулася до МОЗ, Мін’юсту і Офісу генпрокурора​

"Ми хотіли б продати набагато більше, ніж є попит. Але найбільш цікаві історії для продажу – це Львів. В межах міста є відразу дві установи, які потенційно можна продати, і які коштуватимуть дорого", – сказав він.

Водночас основний інтерес для покупців становитимуть не приміщення, а земельні ділянки, додав міністр. Насамперед  такі продажі стосуються слідчих ізоляторів, але Мін’юст також має деякі заморожені тюремі установи, які планує продати.

Нагадаємо, Мін'юст спільно з групою народних депутатів вніс до парламенту законопроєкт №3591, ухвалення якого дозволить продавати незадіяні в'язниці. Отримані гроші міністерство направить на будівництво нових в'язниць.

продаж (2253) СІЗО (723) в’язниця (440) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+30
поки що вони продають німецьку снарягу...

Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 5838
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06.06.2020 22:00
+25
Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 7082
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06.06.2020 22:00
+17
Я перепрошую, а це вдарене взагалі, крім тюрем, ще чимось займається ?
У Міністерства Юстиції і зе-міністра більше жодних справ нема ?
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06.06.2020 22:02
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поки що вони продають німецьку снарягу...

Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 5838
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06.06.2020 22:00 Відповісти
"німці" завжди володіють такою інформацією ...просто зараз необхідно по "якомусь" питанню прижати зелупі "якийсь" "орган" (хотів сказати яйця але вони давно у коломойського у "сейфі" "тухнуть") ...правильна розвідка правильної країни не буде запускати компромат без необхідності ...та й ця "новина" без конкретних фамілій ...тому самі робіть висновки
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06.06.2020 22:06 Відповісти
Менше ніж за місяць після свого призначення начальником Генерального штабу генерал Руслан Хомчак вже розповідав про заплановані реформи у Збройних силах України, зокрема оптимізацію їхньої чисельності.
Так, в одній авіабригаді скоротили цілу ескадрилью. І ось знову, українське військове командування видало вказівку про скорочення на 20% десантно-штурмових військ (ДШВ) та морської піхоти.
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06.06.2020 22:12 Відповісти
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06.06.2020 22:38 Відповісти
Оказывается у нас было много " лишнего" после Порошенко. Зерно, топливо, оружие, и даже тюрьмы. Непорядок! Надо распродать.
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07.06.2020 07:53 Відповісти
Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 7082
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06.06.2020 22:00 Відповісти
не, ЗЕля, у украинских ССО имени сержанта Антоненка теперь есть воздушное подразделение

не успеешь до Ростова !
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06.06.2020 22:24 Відповісти
встигне...вперед,білими кросівками....
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06.06.2020 22:39 Відповісти
пардон, не разглядел, что тапки у него уже белые - готовится
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06.06.2020 22:40 Відповісти
АстанаВитесь !
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06.06.2020 22:32 Відповісти
правильно ...відразу до стінки ...некуй приміщення "займати" ...
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06.06.2020 22:00 Відповісти
какой вы горячий !
я вот хотел прикупить себе средних размеров тюрьму
для посадки ЗЕленой рассады



времена грядут веселые......
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06.06.2020 22:22 Відповісти
Із поліцейського протоколу:

-Кидав хліб лебедям.Зірвав балет.
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06.06.2020 22:30 Відповісти
пора, пора......
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06.06.2020 22:42 Відповісти
Хороший слоган для виборчої компаніії посадка ЗЕленой рассады . По аналогії весна прийде - саджати будемо.
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06.06.2020 22:58 Відповісти
можна и на осень - "оЗЕмена"
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06.06.2020 23:05 Відповісти
под снег.....
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06.06.2020 23:06 Відповісти
всё на продажу - лозунг зелюков. их бы продать, но кто ж такое дерьмище купит
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06.06.2020 22:02 Відповісти
Минюст планирует большую распродажу тюрем в течение этого лета-осени, - Малюська - Цензор.НЕТ 7379
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06.06.2020 22:11 Відповісти
Я перепрошую, а це вдарене взагалі, крім тюрем, ще чимось займається ?
У Міністерства Юстиції і зе-міністра більше жодних справ нема ?
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06.06.2020 22:02 Відповісти
як це немає справ? "Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем" - ось вона, діяльність. Питання тільки в тому НА ХРЕНА?!
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06.06.2020 22:06 Відповісти
Блін ! Не добачила ... В принципі, завжди уважно читаю ...
Але та зе-малюська у мене чітко асоціюється з тим, що для нього пожиттєво ув*язнені - "найінтелігентніша і найцікавіша категорія засуджених, вкрай стримані, розумні, інтелігентні, начитані люди... , " він би їх брав на роботу...
Тому зразу стаю лиха !
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06.06.2020 22:13 Відповісти
Надо прикупить себе парочку. Когда ещё будет распродажа...
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06.06.2020 22:05 Відповісти
"відчуваєш" потребу ?
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06.06.2020 22:07 Відповісти
новые полицаи себе прикупят. подвалами инквизиции сразу же дооборудуют.
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06.06.2020 22:06 Відповісти
погодите ....... витя скоро вернётся ,азиров,аваков и слуги олигархов.... боюсь придется ещё и мелких жуликов отпускать шоб на всех мест хватило
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06.06.2020 22:09 Відповісти
Вначале уберите от власти олигархов,а потом продавайте им тюрьмы или олигархов пересажайте их в нашем КУМОВСКОМ государстве не должно быть
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06.06.2020 22:10 Відповісти
Е, шановний, а Ви покажіть бодай одного кума, котрого Володимир Олекандрович призначив на керівну посаду.
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06.06.2020 22:12 Відповісти
Есть прямые кумовья и есть вторичные,украинцы с маланской кровью могут маскироваться
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06.06.2020 22:15 Відповісти
Каца! Еврею Тора запрещает быть кумом. А остальное ніт!
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06.06.2020 22:28 Відповісти
Блін... Ну то покажіть бодай одного армійського друга.
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06.06.2020 22:52 Відповісти
а ти оченятка спробуй відкрити, як проспишся, то може й побачиш нарешті
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06.06.2020 23:08 Відповісти
Я Вам відкрию секрет: євреї, цей богообраний і величний народ, не хрестять дітей.
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07.06.2020 00:10 Відповісти
я вам також відкрию секрет: поняття "кум" та "армійський друг" вже давно вийшли за рамки їх первісного однозначного значення та набули ширшого символічного смислу для людей, що є наближеними до певної особи. типу "майже близький родич". тобто, те саме, що й хрещений батько на Сицілії. ну, якщо знаєш, звісно, про що мова)))
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08.06.2020 00:36 Відповісти
Ми думали що це вже дно, але тут знизу постукали...
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06.06.2020 22:11 Відповісти
Ви спочатку когось посадіть, що б попит був відповідний.
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06.06.2020 22:11 Відповісти
За почти 30 лет независимости продавали всё, остались тюрьмы.
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06.06.2020 22:13 Відповісти
Представляю тюрьму Коломойского и тюрьму Порошенко и если в годы правления Голобородька, Беня попадёт в тюрьму Порошенко или наоборот.
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06.06.2020 22:13 Відповісти
репете се фраз(о)... шота читаю и ничего не понимаю...
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06.06.2020 22:21 Відповісти
При Зеленском посадят Коломойского в тюрьму Порошенко ,что вам не понятно если вы знаете ,что Порошенко и Коломойский очень любят друг друга из за Приватбанка
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06.06.2020 22:29 Відповісти
Ты забыл смайлик вставить... дай предположу.. ты - либо лысый из зебильного квартала, либо лысый из дизель-шоу... одинаково сешно... смайлик вствь, не забудь
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06.06.2020 22:35 Відповісти
Интересно , купит ли Пэдро себе персональную тюрьму ?
Это была бы надёжная инвестиция .
Завесил бы камеры картинами , украсил бы стены фресками из жизни святого семейства ( опыт есть ) , и забавными картинками из собственного жития , нанял бы хорошего повара и ласковую охрану .
Житие мое ...
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06.06.2020 22:17 Відповісти
свої особисті кошти він не заплатить в силу відомих обставин - вроджена патологічна неймовірна жадібність.

скоріш за все намагатиметься купити за державний кошт, або через якийсь фонд...
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06.06.2020 22:25 Відповісти
тебе не все равно на чьей веревке раскачиваться ?
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06.06.2020 23:07 Відповісти
если ты назвал Пороха "Дон Пэдро", тогда он купит для тебя и тебе подобных ЗЕльоных жаб целый Олимпийский стадион
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06.06.2020 22:39 Відповісти
>продавать незадействованные тюрьмы. Полученные деньги министерство направит на строительство новых тюрем.

Так это бизнес по постройке тюрем.
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06.06.2020 22:19 Відповісти
Оксиморон!
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06.06.2020 22:20 Відповісти
Якщо всі тюрми розпродадуть, тоді всіх продажних президентів України доведеться брати на поруки?
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06.06.2020 22:26 Відповісти
Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська - Цензор.НЕТ 3926
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06.06.2020 22:33 Відповісти
Україна прекрасна країна, в нас можна продати і купити абсолютно все!
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06.06.2020 22:35 Відповісти
Так евреи же рулят, сэр!
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07.06.2020 07:58 Відповісти
дурдом одним словом
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06.06.2020 22:37 Відповісти
Не хило! Частные армии, частные тюрьмы...
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06.06.2020 22:38 Відповісти
Строительная мафия рулит! и особенно в Киеве!
Мін'юст планує великий розпродаж в'язниць протягом цих літа-осені, - Малюська - Цензор.НЕТ 62
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06.06.2020 22:40 Відповісти
То выпускали преступников потому что не хватало мест в тюрьмах, теперь тюрьмы распродают. А преступников куда в гостинницы Мальдив и Сейшел будете селить?
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06.06.2020 22:44 Відповісти
Между прочим, раньше люди годами ждали своей очереди на квартиру и ничего...
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07.06.2020 00:32 Відповісти
Для себе одну залиште. І одну для депутатів...
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06.06.2020 22:44 Відповісти
Нет тюрем ,а значит нет кому сидеть в них, все будут отбывать сроки дома или у себя на даче, а если серьёзно то в принципе все кто располагают не маленькими бабками могут всё что угодно да хоть убивать или насиловать,всё равно купят отмазон , а те кто из народа ,то на них так сказать и оставшихся где несколько чел на место вполне хватит
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06.06.2020 22:46 Відповісти
Сначала продадут тюрьмы, потом введут камероплату для обычных зеков и плату за воду+водоотвод+вывоз мусора+содержание надзирателей.
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06.06.2020 22:53 Відповісти
А Суди й Прокуратури, коли виставлять на продаж?
Чи вже продані?
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06.06.2020 22:59 Відповісти
поки що продаються тільки судді і прокурори)))
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06.06.2020 23:03 Відповісти
Гарний нік і гарні відповіді! Плюсую.
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07.06.2020 02:10 Відповісти
дякую!
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08.06.2020 00:43 Відповісти
Собственно , для 90% ( а может , и больше) простых украинцев жизнь в стране можно приравнять к отбыванию срока в условиях , малосовместимых с нормальной жизнью .
А крупных преступников всё равно не сажают . А заодно и мелких .
Поэтому тюрьмы теряют актуальность .
Вся страна - тюрьма не очень строгого режима . Её тоже можно продать .
Или уже ?
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06.06.2020 23:00 Відповісти
Чуваки,давайте мыслить логично.Щоб уменьшить кол-во тюрем,треба Законодавство.Законодавство не такое,як у Вышинського,а адекватное .При адекватном,доверие населения к полиции свыше 50%.У нас с доверием траблы.Тому,будет доверие к судам и оправдательные приговоры ,можно будет закрывать тюрьмы.А так.....Всё это попытки мусоров краситьУкраину в триколор и их подобие
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06.06.2020 23:01 Відповісти
я пишаюсь нашою країною! з кожним днем шаоеними темпами зменшується кількість злочинців! з кожним днем такими ж шаленими темпами зменшується кількість людей, які хворіють! країна стає здоровішою і законопослушною просто на очах!!
ну а як іще зрозуміти скорочення в лікарнях і скорочення самих лікарень, ну і тюрми пусті і продовжують пустішати?!
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06.06.2020 23:01 Відповісти
Потом продадут больницы , попавшие под реформу , а потом и школы .
Давно уже назрела эта необходимость .
Сами подумайте , чиновников становится всё больше , зарплаты у них немаленькие , денег в бюджете не хватает , а тут какие-то тюрьмы , больницы , школы ...
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06.06.2020 23:08 Відповісти
Землю пока не получается-хоть тюрьмы.😂
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06.06.2020 23:17 Відповісти
Почему не получается ?
Даю рубль за сто , что когда узаконят продажу земли , выяснится , что продавать уже и нечего ...
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06.06.2020 23:19 Відповісти
Просто это дебил ! для себя заказывает место!!!
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06.06.2020 23:38 Відповісти
Это маразм какой то.
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06.06.2020 23:39 Відповісти
Плакал зарплата малая в 60 штук,вот ему и дали добро . Интересно какие ублюдки заказали эти камеры? И какая там очередь?
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06.06.2020 23:50 Відповісти
Министерство юстиции вообще-то должно заполнять эти тюрьмы до упора.. Преступников в стране столько, что надо тюрьмы строить и строить,минимум столько сколько сейчас есть, иначе, они нам нормально жить не дадут.
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06.06.2020 23:53 Відповісти
Как оказалось у нас пустуют 40% тюрем. Уверен жопоблок ,типа голос ,и остальные зеленные , ГОТОВТЕСЬ!
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07.06.2020 00:05 Відповісти
Ну наконец дождались настоящих реформ! Слуги переживают за свое будущее.
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07.06.2020 00:05 Відповісти
Скоро приличному человеку и присесть будет негде.
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07.06.2020 00:36 Відповісти
Куплю собі одну тюрму на майбутнє, догадайтесь для кого.
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07.06.2020 01:21 Відповісти
Хорошую систему придумал Порошенко! Сначала принял законы по которым нельзя посадить преступников. Теперь его люди продадут тюрьмы пустые, или отдадут в кансолцинг. Потом их начнут наполнять рабами, которые будут работать за еду! Отличный рабовладельческий бизнес! Государство от Зе, вообще не желает управлять страной!
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07.06.2020 02:31 Відповісти
Монополия Государства прекращается, частные государства строим? Частные тюрьмы, частные армии, частная земля, частные банки, Осталось Частный суд и частная полиция, К этому частному бизнесу! Говорилось ведь, что дураку не нужен нож, его можно купить ,за медный грошь! Вот Зе и скупают, за 7 серебряников.
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07.06.2020 02:40 Відповісти
лисапед и видосик
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07.06.2020 06:30 Відповісти
Земля, яйцеклітини з плацентою на виніс злидарками, і тепер тюрми, це все зелена економіка олігофренів.
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07.06.2020 07:35 Відповісти
А кроме как продавать министры чем либо занимаются?Вы безграмотная- тюрьмы источник РАБСКОГО труда,поэтому за небольшую плату можно организовать ДЕШЕВОЕ производство,тем более что база в большинстве тюрем есть . Они не только себя окупят но дадут прибыль и профессию тем уркам,которые захотят "завязать". Опять же посадите "интеллигентную" публику( сотни тысяч чинуш) и профит будет ещё больше. И для Вас место в будущем найдется,если что,а то придется в бараках жить. Не продавайте.
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07.06.2020 08:42 Відповісти
Все продать. А что нельзя продать, сначала украсть, а потом все равно продать. Зелёная малоросская мудрость.
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07.06.2020 10:09 Відповісти
Летняя распродажа!
Камера от Гуччи, недорого!
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07.06.2020 10:43 Відповісти
Самовивіз?
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09.06.2020 01:49 Відповісти
Подождем когда они все распродадут?
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07.06.2020 11:31 Відповісти
В место того, чтобы Управлять и контролировать качество управления Гос имуществом, они пошли по пути , не контролировать, и делайте с имуществом народа, что вам хочется! Уничтожайте, раз нам лично, не чего с него не отваливается! Они ведь временщеки, нацярювать и втекти!
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08.06.2020 00:14 Відповісти
 
 