Мін'юст планує закрити 8 колоній, - заступниця міністра Висоцька. ВIДЕО

Вісім установ виконання покарань будуть закриті, а засуджені будуть переміщені в інші колонії з кращими умовами утримання. Персонал буде звільнено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відео, опублікованому на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька.

"6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було ухвалено рішення про оптимізацію таких установ: це Ковальська виховна колонія, Черкаська виправна колонія №62, Дергачівська виправна колонія № 109, Жовтоводська виправна колонія №26, Ігренський виправний центр №133, Чорноморська виправна колонія №74, Ширяївський виправний центр №111 та Устинівський виправний центр №37. Розроблено "дорожня карта", план заходів, які пройдуть після ухвалення такого рішення", - сказала заступник міністра.

За словами Висоцької, це дозволить зменшити поточні і капітальні витрати на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби.

"Засуджені з цих установ будуть переміщені в інші установи виконання покарань, з кращими умовами утримання, а персонал буде звільнений. Їм буде запропонована робота в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Мін'юсту", - зазначила Висоцька.

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