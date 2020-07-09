Мін'юст планує закрити 8 колоній, - заступниця міністра Висоцька. ВIДЕО
Вісім установ виконання покарань будуть закриті, а засуджені будуть переміщені в інші колонії з кращими умовами утримання. Персонал буде звільнено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відео, опублікованому на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька.
"6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було ухвалено рішення про оптимізацію таких установ: це Ковальська виховна колонія, Черкаська виправна колонія №62, Дергачівська виправна колонія № 109, Жовтоводська виправна колонія №26, Ігренський виправний центр №133, Чорноморська виправна колонія №74, Ширяївський виправний центр №111 та Устинівський виправний центр №37. Розроблено "дорожня карта", план заходів, які пройдуть після ухвалення такого рішення", - сказала заступник міністра.
За словами Висоцької, це дозволить зменшити поточні і капітальні витрати на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби.
"Засуджені з цих установ будуть переміщені в інші установи виконання покарань, з кращими умовами утримання, а персонал буде звільнений. Їм буде запропонована робота в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Мін'юсту", - зазначила Висоцька.
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01.2018 - 04.2018
заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Українська транспортна страхова компанія";
07.2018 - 03.2019
генеральний директор Асоціації забезпечення подій; Трудовой путь зам главы министра юстиции родилась в 1980 году в иркутской обл. Откуда берутся эти молодые дарования и кто продвигает их на такие должности,неужели у нас не осталось профессионалов,какое отношение страховщик имеет к закрытию 8 колоний.?
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Важно чтобы и работа и воспитание и обучение в зонах было эффективным. Чтобы у зэков действительно был на зоне шанс стать человеком, а не униженным забитым под лавку псом, который по выходу после всех унижения просто всех ненавидит и все.
І воронок ,так щоб з дверцятами.
"Холодне літо з кроновірусом,
Щоб вам, дві тисячі двадцятого".