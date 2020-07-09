УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14997 відвідувачів онлайн
Новини Відео
2 562 12

Мін'юст планує закрити 8 колоній, - заступниця міністра Висоцька. ВIДЕО

Вісім установ виконання покарань будуть закриті, а засуджені будуть переміщені в інші колонії з кращими умовами утримання. Персонал буде звільнено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відео, опублікованому на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови Міністерства юстиції Олена Висоцька.

"6 липня відбулося засідання комісії з оптимізації установ виконання покарань, на якому було ухвалено рішення про оптимізацію таких установ: це Ковальська виховна колонія, Черкаська виправна колонія №62, Дергачівська виправна колонія № 109, Жовтоводська виправна колонія №26, Ігренський виправний центр №133, Чорноморська виправна колонія №74, Ширяївський виправний центр №111 та Устинівський виправний центр №37. Розроблено "дорожня карта", план заходів, які пройдуть після ухвалення такого рішення", - сказала заступник міністра.

За словами Висоцької, це дозволить зменшити поточні і капітальні витрати на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби.

"Засуджені з цих установ будуть переміщені в інші установи виконання покарань, з кращими умовами утримання, а персонал буде звільнений. Їм буде запропонована робота в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Мін'юсту", - зазначила Висоцька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст шукає дім для левів і ведмедів, конфіскованих рішеннями суду

Автор: 

колонія (255) Мін’юст (1597) Висоцька Олена (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+3
О еще одна сосна. Теперь уже сосна пенетенциарная
показати весь коментар
09.07.2020 10:42
+1
начальник управління врегулювання страхових подій та контролю виплат ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-АВТО";
01.2018 - 04.2018
заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Українська транспортна страхова компанія";
07.2018 - 03.2019
генеральний директор Асоціації забезпечення подій; Трудовой путь зам главы министра юстиции родилась в 1980 году в иркутской обл. Откуда берутся эти молодые дарования и кто продвигает их на такие должности,неужели у нас не осталось профессионалов,какое отношение страховщик имеет к закрытию 8 колоний.?
.
показати весь коментар
09.07.2020 11:09
+1
"Минюст планирует закрыть 8 колоний, - замминистра Высоцкая." - всё идёт по плану - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
показати весь коментар
09.07.2020 11:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О еще одна сосна. Теперь уже сосна пенетенциарная
показати весь коментар
09.07.2020 10:42 Відповісти
Даремно. А куди будемо саджати "хєроїв" Лугандонії та Криму?
показати весь коментар
09.07.2020 10:43 Відповісти
А смысл? Их все равно условно приговаривают. Сидеть будут по месту прописки.
показати весь коментар
09.07.2020 11:04 Відповісти
А ЗЕ з комарільєю де будуть сидіти?
показати весь коментар
09.07.2020 16:36 Відповісти
Ужас! Что нас ждёт теперь, что официально откупаться будут?
показати весь коментар
09.07.2020 10:46 Відповісти
Зараз почнуть колонії на ковід хворіти.
показати весь коментар
09.07.2020 10:50 Відповісти
Что делаете? Это ж ваш электорат.
показати весь коментар
09.07.2020 11:01 Відповісти
начальник управління врегулювання страхових подій та контролю виплат ПАТ "Українська страхова компанія "Гарант-АВТО";
01.2018 - 04.2018
заступник директора юридичного департаменту ПАТ "Українська транспортна страхова компанія";
07.2018 - 03.2019
генеральний директор Асоціації забезпечення подій; Трудовой путь зам главы министра юстиции родилась в 1980 году в иркутской обл. Откуда берутся эти молодые дарования и кто продвигает их на такие должности,неужели у нас не осталось профессионалов,какое отношение страховщик имеет к закрытию 8 колоний.?
.
показати весь коментар
09.07.2020 11:09 Відповісти
"Минюст планирует закрыть 8 колоний, - замминистра Высоцкая." - всё идёт по плану - "Создадим для преступников условия жизни лучше, чем для рабочего быдла, из тюрем будем выпускать уголовников, чтобы стало больше убийств, грабежей, нестабильности."
показати весь коментар
09.07.2020 11:17 Відповісти
если после расселения зэки не будут жить друг у друга на головах - то решение правильное. Зачем содержать лишние зоны?
Важно чтобы и работа и воспитание и обучение в зонах было эффективным. Чтобы у зэков действительно был на зоне шанс стать человеком, а не униженным забитым под лавку псом, который по выходу после всех унижения просто всех ненавидит и все.
показати весь коментар
09.07.2020 11:17 Відповісти
Відосік знімуть. Що б з римейками.
І воронок ,так щоб з дверцятами.
"Холодне літо з кроновірусом,
Щоб вам, дві тисячі двадцятого".
показати весь коментар
09.07.2020 11:22 Відповісти
 
 