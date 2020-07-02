Мін'юст шукає дім для левів і ведмедів, конфіскованих рішеннями суду

На онлайн-аукціоні OpenMarket - СЕТАМ починають безкоштовну передачу конфіскованих тварин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту, леви Річчі, Вітольд і Багіра, а також ведмеді Балу, Маша, Мальвіна і Ганна шукають нові будинки.

Кінцевий термін звернення - 1 серпня 2020 року.

Нагадаємо, згідно з ухваленою минулого тижня постановою Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби", ці тварини можуть безоплатно передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.

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