Мін'юст шукає дім для левів і ведмедів, конфіскованих рішеннями суду
На онлайн-аукціоні OpenMarket - СЕТАМ починають безкоштовну передачу конфіскованих тварин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мін'юсту, леви Річчі, Вітольд і Багіра, а також ведмеді Балу, Маша, Мальвіна і Ганна шукають нові будинки.
Кінцевий термін звернення - 1 серпня 2020 року.
Нагадаємо, згідно з ухваленою минулого тижня постановою Кабінету Міністрів "Про внесення змін до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби", ці тварини можуть безоплатно передаватися притулкам для тварин, зоологічним паркам або іншим установам для утримання тварин.
Топ коментарі
+10 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар02.07.2020 01:01
+7 рамзес круцио
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+7 Вячеслав Бондаренко #419020
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Это больше похоже на то как делали вход в укрепленное сооружение - вход узкий и длинный, чтобы не могло сразу много людей ввалиться. Например могло быть, что один стучит в калитку (типа откройте вам письмо), а группа захвата, стоит пригнувшись, сбоку за забором (а тут такой номер не пройдет)
Нахрен что-то конфисковывать, если не знать, что с этим делать?
Зачем нужен Цирк дю Солейл, когда у Минюста Украины каждый день новый прикол.
Вот так и живете - весело, верно?
Рановато черепушка то ку-ку у Малюськи, еще не осень.
А ведь война идет.
Война - сама по себе, дебилы при власти - сами по себе.
наверное, и них есть вид на жительство в иной стране.
зеленой бы кодле подумать - а как бы на невиноватось соскочить?