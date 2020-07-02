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Минюст ищет дом для львов и медведей, конфискованных решениями суда

На онлайн-аукционе OpenMarket - СЕТАМ начинают бесплатную передачу конфискованных животных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, львы Риччи, Витольд и Багира, а также медведи Балу, Маша, Мальвина и Ганна ищут новые дома.

Конечный срок обращения - 1 августа 2020 года.

Минюст ищет дом для львов и медведей, конфискованных решениями суда 01

Напомним, согласно принятому на прошлой неделе постановлению Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы", эти животные могут безвозмездно передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

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Автор: 

животные (934) конфискация (600) Минюст (1750)


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Топ комментарии
+10
В ОП их временно можно поселить - там хавчика много.
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02.07.2020 01:01
+7
дом медведчука вполне подойдет...
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02.07.2020 01:02
+7
Конфисковали, чтобы затем раздать бесплатно? Очень умно.
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02.07.2020 01:41
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В ОП их временно можно поселить - там хавчика много.
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02.07.2020 01:01 Ответить
А после кінцевого терміну животных усыпят ?
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02.07.2020 08:00 Ответить
дом медведчука вполне подойдет...
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02.07.2020 01:02 Ответить
Туди можна поселити лише ведмедів😄
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02.07.2020 01:14 Ответить
да не....там при желании Ноев ковчег можно разместить
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02.07.2020 01:22 Ответить
Нема такого бажання, бо Медведчук може керувати лише ведмедями🥴
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02.07.2020 01:40 Ответить
скорей наоборот медведи управляют медведчуком...так сложилось
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02.07.2020 02:48 Ответить
Нары для зеублюдков ищите.
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02.07.2020 01:04 Ответить
а чего искать? вот он Минюст ищет дом для львов и медведей, конфискованных решениями суда - Цензор.НЕТ 4931
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02.07.2020 01:06 Ответить
Там львам будет холодно, есть тут место в Италии для них.
Минюст ищет дом для львов и медведей, конфискованных решениями суда - Цензор.НЕТ 3983
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02.07.2020 06:31 Ответить
Обратите внимание ,как сделан вход, наглухо перекрыв тротуар. Сразу видно, что там живет свинья.
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02.07.2020 06:36 Ответить
Не, тротуар там не перекрыт, а то бы ему там сразу так впаяли, что пришлось бы дом продавать. Это они на украинские законы болт ложат, там они закон уважают....
Это больше похоже на то как делали вход в укрепленное сооружение - вход узкий и длинный, чтобы не могло сразу много людей ввалиться. Например могло быть, что один стучит в калитку (типа откройте вам письмо), а группа захвата, стоит пригнувшись, сбоку за забором (а тут такой номер не пройдет)
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02.07.2020 09:41 Ответить
вот именно, что пригнувшись. там забор метр двадцать. как раз против группы захвата Наверное Зеля под свой рост делал.
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02.07.2020 13:18 Ответить
Можна у ВР, бо там вже є шапіто. Треба лише назвати їх слугами народу.
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02.07.2020 01:07 Ответить
Конфисковали, чтобы затем раздать бесплатно? Очень умно.
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02.07.2020 01:41 Ответить
А что они должны с ними делать, продавать? Их же отбирают у разных уродов, которые издеваются над животными. В частности отбирают у цирков, в которые все еще ходит быдло, поэтому такие цирки пока существуют.
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02.07.2020 06:29 Ответить
Я тоже ненавижу цирки с животными. Как и некоторые зоопарки
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02.07.2020 07:09 Ответить
малюске сплавьте, хотя скоро они сбегут в дикую природу от такого неадеквата
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02.07.2020 01:49 Ответить
Міниюст? - от уже кому делать нечеґо.......
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02.07.2020 02:36 Ответить
Малюська, простите, головой двинулся окончательно?
Нахрен что-то конфисковывать, если не знать, что с этим делать?
Зачем нужен Цирк дю Солейл, когда у Минюста Украины каждый день новый прикол.
Вот так и живете - весело, верно?
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02.07.2020 06:05 Ответить
а он шо когда бы не двинутый?
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02.07.2020 06:25 Ответить
Нет, ну львов и медедей конфисковывать - это обострение, раньше то только собак за неуплату ЖКХ изымали из семьи и камеры платные сделали.
Рановато черепушка то ку-ку у Малюськи, еще не осень.
А ведь война идет.
Война - сама по себе, дебилы при власти - сами по себе.
наверное, и них есть вид на жительство в иной стране.
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02.07.2020 07:27 Ответить
От наших уродов можно чего угодно ожидать - сейчас платную охоту устроят и все разрешится....
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02.07.2020 06:08 Ответить
легко отбеливать себя когда не виноват..
зеленой бы кодле подумать - а как бы на невиноватось соскочить?
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02.07.2020 06:18 Ответить
Ну манюська вон насобирал же с платных камер)))
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02.07.2020 07:22 Ответить
это работа для офиса президента. если не облажаются.
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02.07.2020 09:42 Ответить
выпустить на природу в Конча-Заспе. пусть покушают вдоволь.
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02.07.2020 13:42 Ответить
 
 