Минюст ищет дом для львов и медведей, конфискованных решениями суда

На онлайн-аукционе OpenMarket - СЕТАМ начинают бесплатную передачу конфискованных животных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, львы Риччи, Витольд и Багира, а также медведи Балу, Маша, Мальвина и Ганна ищут новые дома.

Конечный срок обращения - 1 августа 2020 года.

Напомним, согласно принятому на прошлой неделе постановлению Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы", эти животные могут безвозмездно передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.

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