Минюст ищет дом для львов и медведей, конфискованных решениями суда
На онлайн-аукционе OpenMarket - СЕТАМ начинают бесплатную передачу конфискованных животных.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста, львы Риччи, Витольд и Багира, а также медведи Балу, Маша, Мальвина и Ганна ищут новые дома.
Конечный срок обращения - 1 августа 2020 года.
Напомним, согласно принятому на прошлой неделе постановлению Кабинета министров "О внесении изменений в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы", эти животные могут безвозмездно передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных.
Топ комментарии
+10 Сергей Трофимов #428890
показать весь комментарий02.07.2020 01:01
+7 рамзес круцио
показать весь комментарий02.07.2020 01:02
+7 Вячеслав Бондаренко #419020
показать весь комментарий02.07.2020 01:41
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это больше похоже на то как делали вход в укрепленное сооружение - вход узкий и длинный, чтобы не могло сразу много людей ввалиться. Например могло быть, что один стучит в калитку (типа откройте вам письмо), а группа захвата, стоит пригнувшись, сбоку за забором (а тут такой номер не пройдет)
Нахрен что-то конфисковывать, если не знать, что с этим делать?
Зачем нужен Цирк дю Солейл, когда у Минюста Украины каждый день новый прикол.
Вот так и живете - весело, верно?
Рановато черепушка то ку-ку у Малюськи, еще не осень.
А ведь война идет.
Война - сама по себе, дебилы при власти - сами по себе.
наверное, и них есть вид на жительство в иной стране.
зеленой бы кодле подумать - а как бы на невиноватось соскочить?